La actriz y modelo Calu "Dignity" Rivero modificó su estrategia jurídica frente a la demanda civil que le inició el actor Juan Darthés en 2018 luego de que ella lo acusara públicamente por abuso sexual "para que ningún abusador pueda tener derecho a daños y perjuicios", indicó hoy su abogada.

"Queremos instalar y modificar la historia para que ningún abusador pueda tener derecho a daños y perjuicio", sostuvo la doctora Raquel Hermida Leyenda que junto con Marcela Arvia representarán a "Dignity".

Leyenda explicó a Télam que "había dos opciones para Calu: continuar este expediente civil esperando que muriera desde el punto de vista técnico porque Darthés no se presentaba o existía la posibilidad de luchar de defenderse de otra manera explicando cuáles habían sido los motivos por los cuales ella había salido a hablar".

"Los motivos son un abuso sexual, un delito, una temática penal. Ahora en sede civil se va a demostrar la existencia que hubo del abuso por medio de pericias psicológicas y psiquiátricas", sostuvo.

MIRÁ TAMBIÉN Detectan cinco casos de coronavirus en una escuela de San Luis

La letrada recordó que "en la mediación Calu dijo que no se arrepentía por lo que había dicho y que continuaba el proceso".

Representada por la Red de Contención, "Dignity" manifestó que ya "no toma decisiones desde el miedo, sino desde el amor, por eso desea cambiar la historia en materia de daños, como respuesta al expediente que le inició en el 2018 Juan Darthés ante el Juzgado Civil N° 39".

Click to enlarge A fallback.

La causa comenzó luego de que Darthés acusara a la actriz de "manchar su buen nombre y honor" y el 24 de noviembre de 2017, tuvieron su primera audiencia de mediación.

"Lo que le pasó a Calu no tenía otro nombre que abuso sexual", sostuvo Leyenda y agregó que "la idea no es dejar morir el expediente, sino ganarlo y modificar la jurisprudencia", que "los abusadores no tengan derechos a cobrar ningún tipo de resarcimiento como es daños y perjuicios porque alguien cuente el delito que atravesó".

MIRÁ TAMBIÉN En las redes, la ley de etiquetado generó contenido positivo y se destacó el consumo consciente

Al respecto, Calu Rivero expresó en Instagram: "Quiero ver cambios en la Justicia. Voy a luchar para instalar la perspectiva de género en sede civil".

"Nunca más desde el miedo, sino desde el amor para decir basta a las demandas por contar que se padeció un abuso", escribió.

Leyenda defendió a la actriz y cantante Anita Co frente a Darthés quien la denunció penalmente y la querelló por injurias porque ella en febrero de 2018 había relatado en sus redes sociales un abuso que sufrió de parte del actor cuando en 1999 grababan la tira "Gasoleros".

"Contra Anita Co, Darthés uso la justicia penal y la querelló por injurias, mientras que contra Calu Rivero utilizó la justicia civil y la demandó por daños y perjuicios, que es netamente monetario", precisó la abogada.

Darthés también fue denunciado por la actriz Thelam Fardín el 11 de diciembre de 2018, junto al colectivo Actrices Argentinas,

En esa oportunidad, Fardín dijo que el actor, que se encuentra radicado en Brasil, la había violado en 2009, cuando ella tenía 16 años y él 45, en un hotel en Nicaragua, adonde habían viajado en el marco de una gira por la novela Patito Feo. (Télam)