Un docente fue absuelto en una causa por abuso sexual de un alumno con retraso madurativo, luego de que en un fallo unánime la justicia de San Luis decidiera que no había pruebas suficientes y descartando así el pedido de sanción por parte de la Defensora de la Niñez y de la fiscalía.

La causa se originó en 2018 por una denuncia anónima que realizó vía web una persona que dijo trabajar en el equipo interdisciplinario del establecimiento educativo donde habían sucedido los supuestos hechos contra un alumno con retraso madurativo moderado.

El lugar del hecho es un Centro de Día creado para la rehabilitación de personas con discapacidades mentales y según la denuncia, que fue desestimada ayer, el profesor manoseó y le envió un video pornográfico y una foto a la víctima a través de su teléfono celular.

El docente fue acusado por el delito de "abuso sexual simple agravado por ser encargado de la educación y corrupción de menores agravada por ser encargado de la educación en concurso real".

Durante su alegato, la Defensora de Niñez, Adolescencia e Incapaces Nº 2, Marcela Torres Cappiello, aseguró que "la prueba en la causa es concluyente en relación a la existencia del hecho y la autoría del imputado en relación al daño que sufrió mi representado". Por esa razón, destacó la importancia de la condena ya que "tiene efecto inmediato en la reparación y en la reconstrucción psíquica y cognitiva de la víctima".

Sin embargo, los tres miembros Cámara Penal Nº 2 de la ciudad de San Luis, Guillermo Saá Petrino, Fernando de Viana y Adriana Lucero Alfonso, resolvieron ayer absolver al profesor, basando su decisión en el beneficio de la duda, y ordenaron su inmediata libertad.

Aunque pidió que sea juzgado por abuso sexual simple, la fiscalía también pidió la condena del profesor.

Durante los alegatos, el fiscal de Cámara, Fernando Rodríguez, dijo que era incorrecta la calificación legal con la que llegaba acusado el profesor y solicitó que se lo condene a la pena de tres años de prisión por abuso sexual simple.

"No hay certezas sobre el envío de videos, sí de que existió una foto de torso desnudo del docente. No estamos ante el supuesto de corrupción de menores y también quedó demostrado que el imputado no fue guardador de la víctima. Estamos ante la figura de abuso sexual simple", explicó.

La defensa del acusado, representada por Karina Mantelli le solicitó al tribunal que el docente fuera absuelto. (Télam)