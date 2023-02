Docentes, familiares y estudiantes del colegio Nuevo Horizonte de la ciudad de Buenos Aires realizaron hoy un abrazo simbólico a ese establecimiento, al que concurren niños con discapacidad, en defensa "del acceso a una educación inclusiva" y "de los puestos de trabajo de docentes y no docentes".

Entre lágrimas y abrazos, la comunidad educativa se congregó desde las 9 de la mañana en la escuela ubicada en la calle Matheu 1472, en el barrio de San Cristóbal, donde trabajaban alrededor de 90 docentes y no docentes, y asistían unos 450 estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario, 50 de ellos con discapacidad.

"Tanto para docentes y no docentes como para los chicos (la decisión de cerrar el colegio) es una sorpresa, no lo esperábamos para nada. Nos avisaron el lunes, cuando nos teníamos que presentar", expresó una docente del establecimiento educativo en diálogo con el canal TN.

Las familias y el personal del colegio, incluidas algunas autoridades, recibieron el lunes pasado la notificación telefónica del cierre del lugar desde el 1 de marzo por parte de los propietarios y su representante legal, a días de que comience el ciclo lectivo.

"Estamos todos muy triste por los chicos, es muy difícil", dijo entre lágrimas otra de las profesoras, que acompañó el abrazo simbólico de la comunidad educativa, al grito de "No se cierra".

Y continuó: "Esto no es una escuela improvisada. Somos muchos quienes trabajamos hace muchos años acá, que se quedan sin trabajo".

Por su parte, una mamá de dos alumnos, uno de ellos con discapacidad, aseguró que "nadie dio la cara, lo único que nos dijeron es que vengamos a retirar la matrícula".

"Los papás que tenemos niños con inclusión no conseguimos fácil la vacante en muchos colegios, no porque no quieran, sino porque ya tienen el cupo que es máximo tres alumnos", aseguró.

"En defensa del acceso a una educación inclusiva para todos los niños, niñas y adolescentes" y "en defensa de los puestos de trabajo de docentes y no docentes" fueron los reclamos de la comunidad que acompañaron la jornada.

En diálogo con esta agencia, el rector de enseñanza media de Nuevo Horizonte, Ramón Benítez, dijo que se encuentra "haciendo lo necesario para que las familias puedan conseguir vacante en otras instituciones".

"Estoy atendiendo a las familias, dando la cara como autoridad, mientras espero la carta de despido", expresó Benítez, quien trabaja en el colegio hace 10 años, primero como profesor de Geografía y desde julio del año pasado como rector del nivel medio de la institución.

El rector aseguró que se están "organizando para que esto no sea rematado, que no sea un negocio inmobiliario" e indicó que no tienen "certezas ni información precisa sobre la situación financiera del colegio". (Télam)