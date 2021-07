Mónica Jara, la docente herida hace una semana por la explosión en una escuela rural del paraje neuquino Aguada San Roque, que también ocasionó la muerte de dos operarios, continúa "en estado grave", informó hoy la directora del hospital Lagomaggiore de la ciudad de Mendoza, Roxana Cabrera.

"No ha evolucionado favorablemente, se ha mantenido en su estado grave, hemodinámicamente inestable, que todavía no nos permite abordarla quirúrgicamente como para empezar con los primeros tratamientos", informó la médica en declaraciones a radio AM Cumbre.

Asimismo, detalló que la docente de 34 años tiene "un 90% de la superficie corporal quemada, por lo cual es un 'gran quemado' con lo que eso implica, más un compromiso de vía aérea, más un compromiso de pulmón".

El hecho ocurrió el pasado 29 de junio, cuando los operarios trabajaban en un sector que se encontraba en ampliación de la escuela albergue 144, acompañados por la docente que les habría indicado que había un inconveniente en un calefactor.

Los operarios Nicolás Francés y Mariano Spinedi murieron por "injuria térmica", según el informe de las autopsias realizadas por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de Neuquén.

Días después, Mónica Jara fue trasladada en un vuelo sanitario al hospital Lagomaggiore de Mendoza debido a la gravedad de sus heridas, ya que el centro de salud se especializa en el tratamiento de pacientes quemados. (Télam)