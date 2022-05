La justicia de Santa Cruz sostiene la hipótesis de un suicidio de Marcela López Frey, la mujer que desapareció hace un año en Río Gallegos, pero sus familiares y amigos insisten en saber que le ocurrió, en un caso que la justicia federal devolvió a la provincial tras descartar un secuestro extorsivo.

En diálogo con Télam, la titular del Juzgado Penal N°2 Valeria López Lestón, dijo que "la principal hipótesis sigue siendo la de suicidio" y que "la instrucción continúa", incluso con el pedido de "ayuda externa" solicitada a fuerzas nacionales.

Este domingo se cumple un año de la desaparición de López Frey, quien fue vista por última vez en la zona de la costanera de la capital santacruceña.

La mujer tenía 61 años, dos hijos y varios nietos.

Si bien en un principio el caso se investigó como un femicidio, las cámaras de seguridad, los testimonios recabados y la autopsia psicológica llevaron a privilegiar la pista del suicidio.

En septiembre pasado, la querella denunció ante la justicia federal la sospecha de un secuestro extorsivo a partir de grabaciones de su ex pareja y el presunto hallazgo de dólares en una vivienda dentro de la propiedad que compartían.

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, donde se había presentado la apelación luego de que el juzgado a cargo de Claudio Vázquez enviara a archivo la denuncia, resolvió en noviembre de 2021 no hacer lugar a la misma por considerar insuficientes las "suposiciones" de las grabaciones con la voz de la ex pareja de López (según los peritos oficiales con delirios y características de extrañeza y extravagancia).

De este modo, la causa llegó al juzgado provincial el 2 de febrero.

Fuentes judiciales informaron a Télam que se realizaron varias diligencias probatorias sin éxito, pero insistieron en que buscan encontrar a López Frey.

"Las únicas grabaciones con las que cuenta la justicia son las que conseguimos nosotros de cámaras particulares" dijo a Télam una de sus hijas.

Un pescador, que dio testimonio en la justicia, aseguró haber cruzado un saludo con López Frey en la playa cerca de las seis de la tarde, cuando la marea estaba baja.

Otras fuentes recordaron a Télam que "esas noches hubo mareas extraordinarias" y que si Marcela se hubiese tirado del muelle el agua hubiera llevado su cuerpo del estuario hacia el mar.

Los huesos y el cabello hallados en dos propiedades de su ex pareja por los perros del adiestrador Marcos Herrero, que se encuentra detenido en Mendoza, no se enviaron a analizar, debido a que la justicia consideró que fueron obtenidos en medio de un allanamiento no autorizado por la jueza.

Sólo se mandó un resto de maxilar a pedido de la Justicia de esa provincia para compararlo con otros restos óseos que Herrero habría encontrado en otra búsqueda, y las pericias determinaron que esos huesos pertenecían a un varón.

La madre de Marcela, María Inés Frey Clark, dijo a Télam hace unos meses que cree que "a Marcela la mataron" y pidió que se le entregue "aunque sea una uñita de ella para darle sepultura y cerrar esta tragedia". (Télam)