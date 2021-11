El uso de barbijos niñas y niños del nivel inicial (jardín de infantes) y para primer ciclo de primaria (primer, segundo y tercer grado) dejará de ser obligatorio dentro de las aulas a partir de mañana en las escuelas porteñas tanto públicas como privadas, anunció hoy el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

"La evidencia nos muestra que podemos dar un paso más que es fundamental en el aprendizaje de los chicos. A partir de mañana no es obligatorio el uso de tapabocas para los chicos que están en el jardín y primer ciclo de la primaria", indicó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, durante el anuncio realizado en una escuela del barrio de Palermo, junto con los ministros Soledad Acuña (Educación) y Fernán Quirós (Salud) .

En ese marco, Larreta argumentó: "Es una edad fundamental en la que los chicos aprenden a leer y a escribir y después de hablarlo mucho con nuestro equipo y especialistas vimos que el tapaboca es una barrera en la comunicación con el docente y eso le dificulta la alfabetización. Por eso, ahora que la situación sanitaria está mejor y que el clima lo permite, tomamos esta decisión de que no sea obligatorio para los más chicos".

El 20 de octubre el Gobierno porteño ya había flexibilizado el uso del tapabocas para las actividades al aire libre de los alumnos de todos los niveles; no obstante, el uso de tapabocas continúa siendo obligatorio desde 4 grado en adelante dentro de las aulas.

En el resto de la Ciudad, el uso de barbijos ya no ya no es obligatorio al aire libre en lugares donde no haya concentración de personas.

En tanto, su uso continúa siendo obligatorio en espacios cerrados —donde aumenta el riesgo de la transmisión viral—, abiertos con concentración de personas donde no se encuentre garantizada la distancia social, en eventos masivos y en el transporte público.

Larreta enfatizó que "todas las medidas que tomamos son en base a datos y evidencia. Hoy los datos muestran una situación estable, es cierto que en las últimas semanas levantó un poquito, pero el promedio de casos diarios es de 178 notificaciones".

En la actualidad, en la ciudad de Buenos Aires se encuentran ocupadas 1.5% de las 600 camas de terapia intensiva y 1.8% de las 1.500 camas generales del Sistema de Salud Público destinadas a pacientes con coronavirus; en tanto que el 75,3% de los porteños ya cuenta con el esquema de inmunización completo. (Télam)