La agencia de noticias Télam emite hoy el tercer y último bloque de un especial informativo en ocasión del 40º aniversario del inicio de la guerra de Malvinas, cuya conmemoración es el próximo 2 de abril.

A continuación el sumario de los contenidos que serán publicados hoy:

MALVINAS-PARTE 3 DE 3 (CON FOTO E ILUSTRACIÓN).- (Por Leonardo Castillo) El hundimiento del Crucero ARA General Belgrano alejó toda posibilidad de arribar a un entendimiento para resolver el conflicto por la soberanía de las islas Malvinas ante la intransigencia del gobierno conservador de la primera ministra británica Margaret Thatcher y la cerrazón de los mandos militares argentinos, encabezados por el general Leopoldo Fortunato Galtieri.

MALVINAS-PROPAGANDA- PARTE 1 DE 2 (CON FOTO E ILUSTRACIÓN).- Por Felipe Celesia. La Junta Militar elaboró días después del 2 de abril un "Plan de Comunicación Social para la Recuperación de las Malvinas", cuyo objetivo era "neutralizar" todas información negativa que afectara los objetivos "políticos y militares" de la reconquista. Para la Junta Militar, el control social a través de la propaganda era un imperativo porque la recuperación de las islas había estado precedida de una creciente dinámica de protestas por la situación económica que alcanzó su cenit en la marcha "Pan, Paz y Trabajo".

MALVINAS-PROPAGANDA- PARTE 2 DE 2 (CON FOTO).- El "Plan de Comunicación" de la Junta para el conflicto de Malvinas también incluía el adoctrinamiento de periodistas, editores y responsables de medios para que se sumaran a la "cohesión nacional" o se atuvieran a las consecuencias que podían ir de la amonestación a la clausura.

Recuadros:

MALVINAS-TÉLAM (CON FOTO).- Télam fue el único medio gráfico que pudo informar desde Malvinas durante el conflicto, luego de las gestiones de su director de facto, el coronel Rafael de Piano, quien viajó especialmente a Puerto Argentino para convencer al gobernador militar, el general Mario Menéndez, que la agencia podía convertirse en "el principal vocero periodístico de las autoridades militares".

MALVINAS-TÉLAM-INTERVENCIÓN (CON FOTO).- El interventor militar de la agencia Télam durante el conflicto del Atlántico Sur, Rafael Benjamín de Piano, también interventor de facto de la provincia de Chubut, fue procesado en 2007 por delitos de lesa humanidad cometidos mientras fue jefe de operaciones del V Cuerpo de Ejército en Bahía Blanca.

MALVINAS-TESTIMONIO.- Télam recogió más reflexiones de excombientes, residentes en diversos puntos del país, acerca de sus vivencias durante la guerra. También indagó la lectura personal y colectiva que ellos realizan del conflicto en perspectiva histórica. A continuación, los testimonios obtenidos:

MALVINAS-TESTIMONIO-JUJUY (CON FOTO).- (Por Cristian Velázquez) El gélido viento del invierno no restó ánimo a los soldados del Grupo de Artillería de Montaña 5 de Jujuy que, en medio de sus maniobras militares y atraídos por el celeste y blanco de una bandera, hicieron un alto para descubrir un espacio dedicado a los 15 jujeños caídos en Malvinas, entre cerros de tonos castaños y amarillos que dominan la geografía de Antiguito Chico en la localidad de Juella, siete kilómetros al norte de Tilcara.

MALVINAS-TESTIMONIO-CORRIENTES.- (Por Patricia Arrúa) Los muertos de la guerra no podían ingresar al continente por una cuestión de seguridad, el movimiento de aviones con ese fin significaba un riesgo y por ello los cuerpos quedaban en las islas Malvinas. Pero no fue así con Vicente Ramón Pérez, el único ex combatiente correntino sepultado en su tierra natal, tras su fallecimiento a tan sólo 26 días de iniciado el conflicto bélico en 1982, detallaron fuentes oficiales.

MALVINAS-TESTIMONIO-SALTA (CON FOTO).- (Por Paola Soldano) Cuando los hermanos Juan Bautista, Anastacio y Mario Vilca Condorí dejaron la comunidad kolla del norte salteño para enrolarse en la Armada Argentina no imaginaron que la guerra de Malvinas los uniría en el combate y que Mario, el menor de ellos, desparecería para siempre en el hundimiento del crucero ARA General Belgrano.

Recuadro:

MALVINAS-SALTA-LARGOMETRAJE.- El reconocido cineasta salteño Alejandro Arroz trabaja en la producción de un largometraje basado en la historia de los Vilca Condorí, los tres hermanos de la comunidad kolla de Los Naranjos, en el norte de Salta, que participaron en la guerra de Malvinas.

MALVINAS-TESTIMONIO-PREFECTURA (CON FOTO).- (Por Juan Manuel Laprovitta) La Prefectura Naval Argentina envió a la guerra de Malvinas a 141 hombres, entre otros medios, con dos embarcaciones que participaron de combates aeronavales calificados, según la métrica de la historia contemporánea, como los primeros de esa fuerza de seguridad.

MALVINAS-INFORME RATTENBACH (CON FOTO).- Por Martín Piqué. En diciembre de 1982, la dictadura encargó a una comisión de las tres armas que evaluara las responsabilidades de los jefes en la conducción en la guerra, y el resultado de esa tarea -que se conoció como Informe Rattenbach- expuso las deficiencias en el mando, las contradicciones internas, el silenciamiento y la voluntad de autoprotección con que la última Junta Militar intentó mantener bajo control la revisión del conflicto.

MALVINAS-ANIVERSARIO-GENERAL BELGRANO (CON FOTO E ILUSTRACIÓN).- El 2 de mayo de 1982, minutos después de las 16, el marinero conscripto Jorge Massin caminaba hacia el puesto que le tocaba como parte de la dotación de la 6° división de artillería del Crucero General Belgrano, el cañón antiaéreo de seis pulgadas en la torreta 1, en medio del cambio de guardia, cuando sintió una explosión seguida de otra que, según recordó en diálogo con Télam cuarenta años después, "sacó del agua" al barco de 13.000 toneladas botado en la Segunda Guerra Mundial que se hundiría a los 40 minutos causando 323 muertos. Massin sobrevivió.

MALVINAS-PAPA (CON FOTO).- Por Hernán Reyes Alcaide. El viaje que el entonces Papa Juan Pablo II hizo a la Argentina en junio de 1982, por 31 horas y a días de que finalizara la guerra por Malvinas, constituyó un "hecho inédito" en la diplomacia vaticana, al ser organizado en tiempo récord para mostrar un balance con la visita hecha a Gran Bretaña solo dos semanas antes pero que estaba programada hacía dos años, antes de la explosión del conflicto.

MALVINAS-POSGUERRA (CON FOTO E ILUSTRACIÓN).- Por Luis Tarullo. La dictadura militar creyó, o quiso creer, que la guerra de Malvinas podía ser un certificado de renovación de su permanencia en el poder e incluso un carril para los planes políticos individuales de algunos de sus jerarcas, pero terminó siendo su certificado de defunción que, con un costo altísimo, aceleró el retorno de la democracia.

MALVINAS CAFIERO (CON FOTO Y VIDEO).- Por Martín Porto. El canciller Santiago Cafiero reivindicó hoy, en entrevista con Télam, a la Causa Malvinas como uno de los "pilares de la política exterior de la Argentina", ratificó que el gobierno nacional continuará "sensibilizando a la comunidad internacional" para lograr sentar a Reino Unido a una mesa de negociación y aseguró que Londres "todavía debe explicar al mundo" el "envío de armamento nuclear" durante el conflicto bélico en el Atlántico Sur.

MALVINAS-CARMONA (CON FOTO).- Por Fernando Ramírez. El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, evaluó que la "persistencia" del reclamo argentino al Reino Unido sobre el archipiélago austral puede resultar "fundamental" para que los británicos "cesen en su reticencia" a sentarse a negociar la disputa de soberanía, en base a la resolución 2065 de las Naciones Unidas (ONU), de 1965.

Recuadro:

MALVINAS-CARMONA-DESMALVINIZACIÓN.- El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, afirmó hoy que el reconocimiento a los excombatientes y veteranos de la guerra de Malvinas debe ser "permanente" y evaluó que se vivieron "etapas de desmalvinización que implicaron un desconocimiento de la importancia que tuvo el cumplimiento del deber" por parte de los soldados argentinos.

MALVINAS-REPRESORES (CON FOTO).- Por Felipe Celesia. Numerosos militares que intervinieron en el conflicto del Atlántico Sur fueron después reclamados por la justicia nacional y de otros países por delitos de lesa humanidad vinculados al terrorismo de Estado, los casos del gobernador de las islas durante el control argentino, Mario Benjamín Menéndez, y los tenientes Antonio Pernías y Alfredo Astiz, entre otros.

MALVINAS-MARTINEZ DE HOZ (CON FOTO E ILUSTRACIÓN).- (Por Marcelo Bátiz) El recuerdo de los 40 años del intento de recuperación de las Islas Malvinas coincide con otro aniversario que se cumple este 2 de abril: hace 46 años, el por entonces ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, anunciaba el programa económico del gobierno de cívico militar que tomó el poder el 26 de marzo de 1976.

MALVINAS-MÚSICA (CON FOTO).- (Por Sergio Arboleya) La guerra de Malvinas como acontecimiento tuvo un peculiar eco en la música popular argentina y generó un cancionero que fue capaz de exaltar la recuperación del territorio, referir a los horrores del conflicto bélico y también visitar críticamente aquel gesto desesperado de la dictadura cívico-militar por sostenerse en el poder.

MALVINAS-MUJERES (CON FOTO).- (Por Josefina Marcuzzi) En 2022 la literatura sobre Malvinas es, todavía, un terreno en el que se reproducen relatos homogéneos de épica, coraje y hombría, pero en este mismo escenario empiezan a florecer miradas femeninas como las de Patricia Ratto, Fernanda García Lao y Agustina López, autoras que abordan el tema con frescura y desde nuevos enfoques que permiten no solo desarmar el relato heroico sino también correr los límites de lo políticamente correcto.

Recuadro:

MALVINAS-MUJERES-SELECCION.- Recomendados: historias de Malvinas contadas por mujeres

MALVINAS-MUESTRA (CON FOTO).- (Por Luciano Couso) Las tragedias colectivas e individuales enlazadas por la irrupción del azar son las puntadas que unen la guerra de Malvinas narrada en primera persona en el diario íntimo de un excombatiente con la memoria de esa experiencia traducida en lenguaje textil por la artista María Blanco, en una muestra titulada "Archipiélago" que se presentará a partir de mañana en el Museo Internacional de la Democracia de Rosario.

Opinión:

MALVINAS-EDGARDO ESTEBAN-OPINIÓN.- Por Edgardo Esteban, periodista, ex combatiente de Malvinas, actual director del Museo Malvinas.

--CONTENIDOS EMITIDOS--

MALVINAS-PARTE 1 DE 3 (CON FOTO, ILUSTRACIÓN Y VIDEO).- (Por Leonardo Castillo) Una persistente crisis económica, un creciente clima de conflictividad social y los reclamos cada vez más visibles de los organismos de derechos humanos llevaron a la última dictadura cívico militar a buscar una nueva base de legitimación, y la recuperación de las Islas Malvinas, usurpadas por Gran Bretaña desde 1833, se presentaba como la oportunidad de salvar el proyecto político iniciado seis años antes por las Fuerzas Armadas.

https://cablera.telam.com.ar/cable/1219476/la-recuperacion-de-malvinas-y-el-intento-de-legitimacion-de-una-dictadura-agotada

MALVINAS-PARTE 2 DE 3 (CON FOTO, VIDEO E ILUSTRACIÓN).- (Por Leonardo Castillo) Tropas argentinas desembarcaron el 2 de abril de 1982 en las islas Malvinas y tras completar con éxito en unas horas la denominada operación Rosario se interrumpieron 149 años de ilegítima posesión británica sobre el archipiélago y otros territorios del Atlántico Sur.

https://cablera.telam.com.ar/cable/1223013/el-desembarco-argentino-en-malvinas-la-llegada-de-la-flota-britanica-y-el-inicio-de-la-guerra

MALVINAS-SOCIEDAD (CON FOTO, VIDEO E ILUSTRACIÓN).- (Por Gabriel Giubellino) ¿Qué cosas pasaban en la sociedad en la previa del desembarco militar en las Islas Malvinas? ¿Cuáles eran los estados de ánimo colectivos? En una atmósfera de timba financiera, con tasas de interés que llegaban al 400% anual, censura y una represión que ya formaba parte de la discusión pública, la mayoría luchaba por conseguir el peso diario, otros protestaban por problemas cotidianos como conseguir cospeles y los más fantaseosos se pegaban a la radio esperando el gol o que la pelota pegara en el palo: si los resultados del fútbol acompañaban, el que sacaba el Prode se podía parar para toda la cosecha y mandarse a mudar.

https://cablera.telam.com.ar/cable/1220389/sin-un-sope-desanimados-y-apostando-todo-el-prode-el-pais-en-los-tiempos-previos-a-la-guerra

Recuadro:

MALVINAS-SOCIEDAD-ESPECIALISTAS.- Una sociedad "replegada en si misma que "estalló de emoción" el 2 de abril

https://cablera.telam.com.ar/cable/1220532/una-sociedad-replegada-en-si-misma-que-estallo-de-emocion-el-2-de-abril

MALVINAS-ECONOMÍA (CON FOTO E INFOGRAFÍA).- (Por Leandro Selén) La guerra de Malvinas se llevó a cabo en medio de una crisis económica incubada por el plan de ajuste implementado desde el inicio de la dictadura por el primer ministro de Economía de esos siete años, José Alfredo Martínez de Hoz, y que mostró su descalabro en 1981 con la implosión del modelo de "la tablita", instrumento de devaluación periódica y controlada.

https://cablera.telam.com.ar/cable/1219728/la-crisis-incubada-por-el-ajuste-de-martinez-de-hoz-precipito-cambios-en-meses-previos-a-la-guerra

MALVINAS-MUNDO (CON FOTO).- La recesión económica que envolvía a Estados Unidos, el conflicto de Medio Oriente expandido a Francia con el atentado a un tren, varios países de América Latina conmovidos por el terrorismo estatal, las guerrillas internas y las salidas democráticas, mientras proliferaban los dictadores, y la mira de buena parte del mundo en el inminente Mundial de Fútbol de España fueron el trasfondo en el que se produjo el desembarco argentino en las Malvinas, el 2 de abril de 1982.

https://cablera.telam.com.ar/cable/1219468/el-mundo-en-1982-eeuu-en-recesion-y-sudamerica-plagada-de-dictaduras

MALVINAS-DIPLOMACIA (CON FOTO).- (Por Juan Martín Porto) El histórico reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas constituye el punto más sensible y permanente de la política exterior argentina, no solo por la profunda dimensión simbólica que tiene para el conjunto de los argentinos, sino también por la importancia geopolítica, económica y estratégica del archipiélago que el Reino Unido usurpa desde 1833.

https://cablera.telam.com.ar/cable/1222372/pese-a-los-vaivenes-diplomaticos-el-reclamo-por-malvinas-se-convirtio-en-politica-de-estado

MALVINAS-ECONOMÍA (CON FOTO, INFOGRAFÍA Y VIDEOINFOGRAFÍA).- (Por Leandro Selén) Las islas Malvinas tienen una economía que genera exportaciones por US$ 298 millones al año, con la pesca como su principal recurso, seguido por la producción de lana, la carne ovina y el turismo, según datos oficiales de Argentina.

https://cablera.telam.com.ar/cable/1219694/las-islas-malvinas-exportan-por-us-298-millones-y-su-principal-recurso-es-la-pesca

Recuadro:

MALVINAS-ECONOMÍA-HIDROCARBUROS.- Las islas Malvinas cuentan con un yacimiento marítimo descubierto en 2010, Sea Lion, con un potencial de producción pico de 80.000 barriles de petróleo por día, lo cual representa casi la mitad de los 200.000 que produce el yacimiento neuquino de Vaca Muerta.

https://cablera.telam.com.ar/cable/1219708/el-archipielago-posee-un-yacimiento-maritimo-con-un-potencial-que-llega-casi-la-mitad-de-vaca-muerta

MALVINAS-IDENTIFICACIONES (CON FOTO E ILUSTRACIÓN).- (Por Silvina Oranges) ¿Sabés la tristeza que se siente cuando buscás a tu hijo y no lo encontrás? / Ahora finalmente ya sé que mi hijo no va a volver nunca más. Son palabras pronunciadas por mujeres de Malvinas –madres, hermanas, novias-, esas que vieron partir a su ser amado en abril de 1982 a una aventura desconocida, comandada por Leopoldo Galtieri durante el último año de la dictadura cívico militar que gobernó el país.

https://cablera.telam.com.ar/cable/1221964/soldado-argentino-solo-conocido-por-dios-como-fue-el-complejo-proceso-de-identificacion-en-darwin

Recuadro:

MALVINAS-IDENTIFICACIONES-CUERPOS.- ¿De qué manera se procesa la pérdida de un familiar del que no se tiene un cuerpo ni sabe cuándo ni cómo falleció? ¿Cómo duelan esas "muertes extraordinarias" los familiares de excombatientes de Malvinas?

https://cablera.telam.com.ar/cable/1221972/cuando-se-encuentra-el-cuerpo-se-llenan-vacios-explica-antropologa-del-conicet

MALVINAS-TORTURAS (CON FOTO).- (Por Gabriel Ramonet) La causa judicial que investiga a un centenar de exmilitares por presuntas torturas a soldados de su propia tropa durante la guerra de Malvinas de 1982 lleva once meses paralizada y se encuentra "al borde de la impunidad", según explicaron voceros judiciales consultados por Télam.

https://cablera.telam.com.ar/cable/1218274/torturas-en-malvinas-una-causa-judicial-estaqueada-en-el-tiempo-y-al-borde-de-la-impunidad

Recuadros:

MALVINAS-TORTURAS-PELÍCULA.- El origen de la investigación judicial por supuestas torturas infligidas a soldados por parte de sus superiores militares durante la guerra de Malvinas de 1982 fue la exhibición de la película "Iluminados por el fuego" en la provincia de Corrientes durante 2005, según reconstruyó Télam a poco de cumplirse 40 años del inicio del conflicto bélico con Gran Bretaña por la soberanía del archipiélago.

https://cablera.telam.com.ar/cable/1218275/iluminados-por-el-fuego-la-pelicula-que-impulso-las-denuncias-de-torturas-a-soldados-en-malvinas

MALVINAS-TORTURAS-CORRIENTES.- (Por Juan Manuel Laprovitta) Las razones por las cuales Malvinas se ha convertido en una causa nacional comprendieron desde la soberanía del territorio y sus recursos hasta las reivindicaciones históricas de los soldados sobrevivientes, quienes en 2007 comenzaron a ser considerados, también, víctimas de los vejámenes de la dictadura militar.

https://cablera.telam.com.ar/cable/1221443/hubo-un-ensaniamiento-de-los-suboficiales-con-quienes-eramos-conscriptos-rememora-una-victima

MALVINAS-ENCOMIENDAS (CON FOTO E ILUSTRACIÓN).- (Por Andrea Vulcano) Cientos de cartas, cadenitas, rosarios, chocolates y latas, parte de las encomiendas que familiares de combatientes habían entregado en el Regimiento 7 de Infantería con la promesa de que serían llevadas a los soldados, fueron abandonados aquel otoño de 1982 en un basural de Ensenada, según relató a Télam un grupo de exconscriptos encomendados a ese operativo.

https://cablera.telam.com.ar/cable/1223096/la-historia-de-las-encomiendas-que-debian-llegar-a-malvinas-y-terminaron-en-un-basural

Recuadro:

MALVINAS-ENCOMIENDAS-LUIS ALBERTO DÍAZ (CON FOTO).- Al igual que Daniel Laira, Hugo Acuña, Sergio Regidor, Alfredo Marcelino, Ignacio Arauz, Darío Manzanares, Eduardo Piedrabuena y Jorge Cebrowski, Luis Alberto Díaz era integrante de la banda de música del Regimiento 7 de Infantería de la ciudad de La Plata. Sin embargo, como a los demás conscriptos clase '62, a él le tocó cambiar su instrumento por un fusil y partir hacia la guerra.

https://cablera.telam.com.ar/cable/1223107/luis-alberto-diaz-el-martir-de-la-banda-de-musica-del-regimiento-7-de-la-plata

MALVINAS-EXCOMBATIENTES (CON FOTO).- (Por Ornella Rapallini y Laura Pomilio) Referentes de organizaciones de excombatientes y veteranos de Malvinas hacen un repaso sobre las múltiples problemáticas que tuvieron que atravesar al volver de la guerra y, a 40 años del conflicto bélico, destacan la importancia que tienen para ellos los centros que los congregan para lograr romper el silencio y obtener políticas reparatorias.

https://cablera.telam.com.ar/cable/1222258/malvinas-la-lucha-de-los-excombatientes-contra-el-silencio-y-el-olvido

Recuadros:

MALVINAS-EXCOMBATIENTES-MEDIDAS.- El secretario de Malvinas, Guillermo Carmona, destacó el lugar que hoy ocupa la "reivindicación de los ex combatientes y veteranos" en la agenda del Gobierno nacional y sostuvo que se está trabajando intensamente en una serie de medidas para seguir incorporando reconocimientos a esa población.

https://cablera.telam.com.ar/cable/1222403/carmona-reafirmo-el-impulso-de-medidas-reparatorias-para-excombatientes-y-veteranos-de-malvinas

MALVINAS-EXCOMBATIENTES-DEUDAS.- A 40 años de la guerra, exsoldados conscriptos hablan sobre los principales reclamos que aún esperan respuesta: "terminar con la impunidad", "soberanía", "salud" y "reconocimiento".

https://cablera.telam.com.ar/cable/1222407/malvinas-las-deudas-sociales-y-politicas-con-los-excombatientes-y-veteranos

MALVINAS-EXCOMBATIENTES-TESTIMONIOS.- Excombatientes relataron a Télam lo que sintieron cuando se enteraron que la guerra de Malvinas había terminado, cómo fue esa primera lectura de lo hechos y cuándo se dieron cuenta que habían sobrevivido.

https://cablera.telam.com.ar/cable/1222410/sobrevivir-a-la-guerra-en-la-voz-de-ernesto-ramon-y-juan-carlos-tres-excombatientes

MALVINAS-MUJERES (CON FOTO E ILUSTRACIÓN).- (Por Julio Mosle) Un grupo de mujeres argentinas, enfermeras, instrumentadoras, diplomáticas y técnicas, tanto civiles como militares, entraron en la historia nacional por su participación en la guerra de Malvinas, a pesar de que el machismo vigente en las estructuras jerárquicas y en sus superiores de aquel entonces conspiró para relegarlas al olvido.

https://cablera.telam.com.ar/cable/1223025/las-mujeres-de-malvinas-un-capitulo-de-la-historia-que-el-machismo-intento-dejar-en-el-olvido

MALVINAS-TESTIMONIO.- Télam recogió las reflexiones de excombientes, residentes en diversos puntos del país, acerca de sus vivencias durante la guerra. También indagó la lectura personal y colectiva que ellos realizan del conflicto en perspectiva histórica. A continuación, los testimonios obtenidos:

MALVINAS-TESTIMONIO-SANTA FE (CON FOTO).- (Por Hugo Lucero) Tahiana Marrone aseguró que la guerra de Malvinas le dejó "dos valores importantes" que la ayudaron a encarar años más tarde su proceso de transición de género: "respeto por la vida y por el prójimo".

https://cablera.telam.com.ar/cable/1221361/tahiana-marrone-la-excombatiente-que-hoy-da-charlas-sobre-la-causa-malvinas-y-educacion-sexual

MALVINAS-TESTIMONIO-MAR DEL PLATA (CON FOTO).- (Por Alfredo Ves Losada) El ex coronel británico Geoffrey Cardozo aseguró que los 40 años de la guerra no lo conmueven tanto por el número en sí, sino por el impacto del tiempo sobre algunos conceptos, como los de "cadáver" o "cuerpo", que él prefirió cambiar por "personas", para reafirmar aquello que creía ya en 1982: que las tumbas del Cementerio Darwin en las que enterró restos anónimos de soldados caídos guardaban sobre todo historias con nombre y apellido.

https://cablera.telam.com.ar/cable/1221843/geoffrey-cardozo-el-veterano-britanico-que-prefiere-pensar-en-personas-y-no-en-cuerpos

MALVINAS-TESTIMONIO SANTA CRUZ (CON FOTO).- (Por Mariana Cabezuelo) Andrés Fernández es veterano de guerra de Malvinas y está radicado hace 34 años en la ciudad santacruceña de Río Gallegos, donde encontró el paisaje cercano a las islas y el abrazo de una sociedad que vivió "como ningún otro lugar" el conflicto bélico.

https://cablera.telam.com.ar/cable/1222658/andres-el-veterano-que-hallo-en-rio-gallegos-un-abrazo-como-ningun-otro-lugar-de-argentina

MALVINAS-TESTIMONIO-CÓRDOBA (CON FOTO).- (Por Javier Pennacchioni) Pasaron cuatro décadas desde aquel abril de 1982, y recién hace pocos días el por entonces cabo segundo de la Armada Argentina Raúl Juan María Emparanza, quien en los días de la guerra de Malvinas tenía solo 18 años, puede expresar algunas vivencias que tuvo bloqueadas y prefirió ni contar a su familia.

https://cablera.telam.com.ar/cable/1222311/dieciocho-anios-mas-tarde-cuando-tuve-mi-primera-hija-entendi-el-llanto-de-aquel-suboficial

MALVINAS-TESTIMONIO-NIKKEI (CON FOTO).- (Por Eva Marabotto) Alberto Matsumoto, es un hijo de japoneses nacido y criado en la Argentina, que se enroló en 1982 como voluntario para ir a pelear por la soberanía en las islas Malvinas al tomar el lugar de un compañero de conscripción y ahora mientras difunde su experiencia en el archipiélago desde la ciudad portuaria de Yokohama aboga por "guardar respeto y gratitud por los que ofrendaron sus vidas" durante la guerra.

https://cablera.telam.com.ar/cable/1222311/dieciocho-anios-mas-tarde-cuando-tuve-mi-primera-hija-entendi-el-llanto-de-aquel-suboficialhttps://cablera.telam.com.ar/cable/1222512/un-nikkei-que-peleo-como-voluntario-en-malvinas-pide-guardar-respeto-y-gratitud-por-los-caidos

MALVINAS-TESTIMONIO-CABA (CON FOTO).- (Por María Clara Olmos) Cuatro décadas pasaron desde el día en que aquel joven soldado aterrizó, todavía incrédulo, en Puerto Argentino para pelear con sólo 18 años por las Islas Malvinas, en una guerra que, como a tantos otros, le quedará "marcada a fuego por siempre" en su memoria.

https://cablera.telam.com.ar/cable/1221244/la-cerrajeria-portenia-desde-la-que-su-duenio-un-excombatiente-rinde-culto-a-su-amor-por-malvinas

MALVINAS-PERROS DE GUERRA (CON FOTO).- (Por Eva Marabotto) José Rubén Cruz, un tucumano que con solo 20 años fue a Malvinas en 1982 con uno de los 18 animales de la recién creada Agrupación Perros de Guerra para realizar tareas de vigilancia, asegura que el animal se convirtió en "el ángel guardián que Dios eligió" para acompañarlo durante el conflicto.

https://cablera.telam.com.ar/cable/1222904/jose-cruz-recuerda-a-su-perro-de-guerra-como-un-angel-guardian-que-lo-cuido-en-malvinas

Recuadros:

MALVINAS-PERROS DE GUERRA-MISIÓN.- La Sección Perros de Guerra de la Armada Argentina llegó a las islas Malvinas, con la misión de brindar seguridad en Puerto Argentino, detectar infiltraciones del enemigo y alertar sobre posibles sabotajes.

https://cablera.telam.com.ar/cable/1222928/los-sabuesos-argentinos-cumplieron-misiones-de-patrullaje-y-vigilancia-en-la-guerra-por-malvinas

MALVINAS-PERROS DE GUERRA-BANDERA.- José Rubén Cruz y Jorge Rinaldi eran soldados conscriptos y guías de los perros de guerra Vogel y Nick durante el conflicto por la soberanía en Malvinas y al momento de la rendición lograron rescatar una bandera argentina, lo que evitó que quedara en manos británicas, y ahora esa insignia nacional acompaña cada charla que se brinda en el programa Malvinas: Educación en Valores.

https://cablera.telam.com.ar/cable/1222931/guias-de-perros-de-guerra-rescataron-una-bandera-antes-de-la-rendicion-y-la-escondieron-en-bufanda

MALVINAS-TOPONIMIA-TIERRA DEL FUEGO (CON FOTO Y VIDEO).- (Por Gabriel Ramonet) El principal aeropuerto de la provincia de Tierra del Fuego, al igual que barrios, avenidas, calles, escuelas, gimnasios, hoteles, museos, plantas procesadoras de agua y hasta paradas de colectivos, llevan nombres alusivos a las Islas Malvinas.

https://cablera.telam.com.ar/cable/1218628/tierra-del-fuego-barrios-calles-escuelas-museos-y-paradas-de-colectivos-honran-las-malvinas

MALVINAS-CÁPSULA DEL TIEMPO-USHUAIA (CON FOTO Y VIDEO).- (Por Gabriel Ramonet) Cartas con testimonios de ex combatientes de la guerra de Malvinas y sus familiares, además de fotografías y videos, serán enterrados en la ciudad de Ushuaia dentro de una "cápsula del tiempo" que será abierta dentro de 60 años, como un mensaje a las nuevas generaciones acerca del reclamo argentino de soberanía sobre las islas.

https://cablera.telam.com.ar/cable/1219135/una-capsula-del-tiempo-en-ushuaia-resguardara-cartas-fotos-y-videos-de-excombatientes-hasta-2082

MALVINAS-CULTURA (CON FOTO).- (Por Ana Clara Pérez Cotten) A 40 años de la guerra y en un contexto internacional signado por la invasión rusa en Ucrania, la sociedad argentina descubre puntos ciegos del enfrentamiento y cuestiones tabú que abren debates pendientes y, en el ejercicio de iluminar la historia desde el presente más coyuntural, surgen también nuevas preguntas: ¿por qué Malvinas es una suerte de "caja negra" para los argentinos? ¿Qué nos falta saber? ¿Cómo intentar un análisis que saque a los actores de los estereotipos y permita conocer mejor el conflicto?

https://cablera.telam.com.ar/cable/1222934/indagar-en-la-caja-negra-de-malvinas-preguntas-y-reinterpretaciones-para-abordar-la-guerra-hoy

MALVINAS-EDUCACIÓN (CON ILUSTRACIÓN).- (Por Emilia Raciatti) La pregunta por cómo enseñar Malvinas abre una serie de interrogantes que permiten reflexionar sobre la forma en la que se fue construyendo la memoria de un territorio usurpado hace casi 190 años pero en el que la guerra, hace cuatro décadas, impuso una nueva etapa, que se convirtió en efeméride y siempre tuvo a la escuela como actor protagónico, aún cuando los intentos de desmalvinización se esforzaban por sonar alto.

https://cablera.telam.com.ar/cable/1220333/malvinas-en-clave-educativa-abordajes-e-interrogantes-para-mantener-la-demanda-por-la-soberania

Recuadros:

MALVINAS-EDUCACIÓN-DESAFÍOS.- ¿Cuáles son los desafíos para pensar Malvinas desde el discurso educativo? ¿Hay una nueva etapa en su abordaje en los últimos años? Cristina Gómez Giusto, Marcelino Maina y Sebastián Ávila se animan a pensar respuestas y plantear ejes para abordar Malvinas ampliando los sentidos y convocando a más interlocutores.

https://cablera.telam.com.ar/cable/1222897/los-desafios-e-interrogantes-para-pensar-malvinas-en-clave-educativa

MALVINAS-EDUCACIÓN-CANAL ENCUENTRO.- Las aventuras de Zamba en Pakapaka y los cortos y documentales de Canal Encuentro son solo una muestra del alcance de la cuestión Malvinas en la programación de las señales que ya superaron los 10 años de aire y se convirtieron en una marca para establecer diálogos con los contenidos escolares pero también con los universos culturales que exceden a las instituciones.

https://cablera.telam.com.ar/cable/1222893/canal-encuentro-una-senial-que-aborda-malvinas-de-manera-afectiva-y-reflexiva

MALVINAS-ESCUELA (CON ILUSTRACIÓN).- (Por María Clara Olmos) A 40 años de la guerra de Malvinas, docentes del nivel primario y secundario resaltaron el rol de la escuela en la construcción de la memoria del pasado reciente del país, en el marco de una búsqueda por "recuperar el debate por las islas" luego de "muchos años de silencio".

https://cablera.telam.com.ar/cable/1222869/el-rol-de-la-escuela-en-la-construccion-de-la-memoria-de-las-causas-y-secuelas-de-la-guerra-de-1982

Recuadro:

MALVINAS-ESCUELA-NO DOCENTE.- En las vísperas de un nuevo aniversario del inicio de la guerra de Malvinas, Víctor Veneziano, un excombatiente y personal auxiliar en una escuela del conurbano bonaerense, destacó la importancia de que se enseñe y hable de Malvinas en las escuelas para que "nunca se olvide por lo que luchamos".

https://cablera.telam.com.ar/cable/1222875/tras-anios-de-silencio-hay-que-enseniar-malvinas-para-que-nunca-se-olvide-por-lo-que-luchamos

MALVINAS-MEMORIA (CON FOTO).- (Por Milena Heinrich) Desde el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur en la exEsma hasta los museos que atesoran veteranos en sus hogares y los que edifican centros de exhibición comunitarios, o un proyecto de investigación que indaga en los objetos de Malvinas como portadores de historias, la relación entre la cultura material e inmaterial en torno a las islas habita distintas memorias que dialogan y entretejen matices.

https://cablera.telam.com.ar/cable/1222366/entre-objetos-y-museos-la-memoria-de-malvinas-se-ilumina-contra-el-olvido

MALVINAS-BIBLIOTECA (CON FOTO).- (Por Dolores Pruneda Paz). A 40 años de la Guerra de Malvinas puede rastrearse una vasta biblioteca que va engrosando, desde el análisis histórico y geopolítico del archipiélago hasta un imaginario construido de nuevas ficciones literarias o desarticulado a partir de crónicas narrativas que suman nuevos títulos, focos y puntos de vista para dar cuenta de un territorio y una escena sociocultural siempre en tensión.

https://cablera.telam.com.ar/cable/1219819/malvinas-una-biblioteca-que-se-va-ampliando-con-nuevas-ficciones-cronicas-e-investigaciones

MALVINAS-MUSEOS-EDGARDO ESTEBAN (CON FOTO Y VIDEO).- "La transición a la democracia se la debemos a las Madres, Abuelas y a los excombatientes", dice Edgardo Esteban, director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, el cual desde 2014 está emplazado en la exESMA, donde funcionó el mayor centro clandestino de detención, tortura y asesinato de la última dictadura argentina.

https://cablera.telam.com.ar/cable/1222879/esteban-la-transicion-a-la-democracia-se-la-debemos-a-madres-abuelas-y-a-los-excombatientes

MALVINAS-MUSEOS-BUENOS AIRES (CON FOTO).- (Por Diana López Gijsberts) Un museo construye memoria sobre los excombatientes de la guerra de Malvinas desde un histórico bastión de defensa de la soberanía, el Fuerte Barragán de la ciudad de Ensenada, donde en 1806 se luchó para impedir que los ingleses invadieran el territorio, y en el que actualmente funciona también el Museo Héroes de Malvinas, que reconstruye la experiencia de esos días de lucha en el conflicto bélico.

https://cablera.telam.com.ar/cable/1222896/un-museo-homenajea-a-excombatientes-en-un-bastion-de-defensa-de-nuestra-soberania

MALVINAS-MUSEOS-PROVINCIAS (CON FOTO).- (Por Corresponsalías) Con objetos y testimonios que cifran y complejizan la secuencia de episodios que culminaron con los 649 argentinos muertos en combate, distintos espacios erigidos a lo largo de todo el país proponen recorridos temáticos que no se agotan en la evocación del conflicto bélico y pretenden dar cuenta en forma más abarcativa de la historia del territorio insular usurpado por los ingleses en 1833.

https://cablera.telam.com.ar/cable/1222380/con-diversidad-de-objetos-y-relatos-se-multiplican-por-todo-el-pais-los-museos-dedicados-a-malvinas

MALVINAS-VIAJES-TESTIMONIO (CON FOTO).- (Por Silvina Oranges) Como periodista de la agencia de noticias Télam tuve el privilegio de pisar las islas Malvinas en cuatro oportunidades a lo largo de más de 20 años. Fueron viajes históricos, humanitarios, inolvidables que me enseñaron a amar esa tierra pero que me dejaron, al mismo tiempo, un sabor agridulce.

https://cablera.telam.com.ar/cable/1222620/cuatro-veces-pise-el-suelo-de-malvinas-una-experiencia-inolvidable-en-primera-persona

Recuadro:

MALVINAS-FOTO (CON FOTO).- (Por Julio El Alí) "Esa foto permitió saber a nuestras familias que estábamos vivos", recuerda el excombatiente de Malvinas Saúl Pérez, a poco de cumplirse los 40 años de la guerra, sobre una de las más icónicas fotografías del conflicto, la de un grupo de soldados leyendo el diario Crónica, publicada por la agencia Télam.

https://cablera.telam.com.ar/cable/1222785/malvinas-la-iconica-foto-de-telam-que-se-convirtio-en-un-testimonio-de-vida-de-los-soldados

MALVINAS-FÚTBOL (CON FOTO).- (Por Fernando Bianculli).- El repertorio de metáforas futboleras que Víctor Hugo Morales articula en su fascinante relato deportivo incluye una, "balas que pican cerca", que simboliza lo sucedido hace 40 años cuando fútbol fue nuevamente utilizado por la dictadura cívico militar como una herramienta de exaltación del patriotismo para maquillar el dolor y la muerte en la Guerra de Malvinas.

https://cablera.telam.com.ar/cable/1220429/balas-que-pican-cerca

Recuadros:

MALVINAS-FÚTBOL-SOLDADOS (CON FOTO).- (Por Jerónimo Granero) Entre todos los sueños rotos por la Guerra de Malvinas, de la que se cumplen 40 años, abundan las historias truncas dentro del fútbol por la mutación de jóvenes promesas en soldados improvisados debido a una absurda decisión de la dictadura cívico militar que ostentó el poder entre 1976 y 1983.

https://cablera.telam.com.ar/cable/1220462/suenios-que-la-guerra-trunco

MALVINAS-FÚTBOL-TESTIMONIOS (CON FOTO).- (Por Alberto Emaldi) Los exfutbolistas Oscar Garré y Hugo Tocalli, figuras de Ferro Carril Oeste y Quilmes, ambos finalistas del Campeonato Nacional '82, recordaron las sensaciones de haber definido aquel torneo en medio de la Guerra de Malvinas, a 40 años del desembarco de las tropas argentinas en las islas.

https://cablera.telam.com.ar/cable/1220453/garre-y-tocalli-recuerdan-los-dias-de-futbol-y-guerra-en-1982

MALVINAS-FÚTBOL-IDENTIDAD (CON FOTO E ILUSTRACIÓN).- (Por Walter Vargas). A despecho de sus contradicciones, de sus claroscuros, de los análisis jamás soldados que exceden el rodar de la pelota número 5, bien puede convenirse que a grandes rasgos dos son los elementos que aglutinan de un modo virtuoso a los hinchas argentinos, no ya entendidos como los pesados del tablón, sino como a los ciudadanos de a pie, los que en definitiva con su devoción jalonan y sostienen la gran historia del fútbol argentino: lo reivindicatorio de las Islas Malvinas y la revancha simbólica consumada por Diego Maradona en el Estadio Azteca.

https://cablera.telam.com.ar/cable/1220471/malvinas-el-gran-aglutinador

MALVINAS-FEDERICO LORENZ (CON FOTO Y VIDEO).- (Por Julieta Grosso) La conmemoración de los 40 años de la guerra de Malvinas puede dar lugar a miradas cristalizadas sobre el conflicto que aceleró el declive de la última dictadura cívico militar. Pero el historiador y escritor Federico Lorenz aprovecha la proximidad del aniversario para desacomodar el relato opaco y propone en su novela "Para un soldado desconocido" un recorrido coral por memorias, contrapuntos y pequeñas épicas condensadas en la historia de un conscripto cuya muerte reactualiza las tensiones provocadas por las diferentes maneras de procesar el hito bélico.

https://cablera.telam.com.ar/cable/1219463/federico-lorenz-si-hay-algo-que-aprendi-con-malvinas-es-que-no-hay-duenio-de-la-verdad

Recuadro:

MALVINAS-FEDERICO LORENZ-DICTADURA.- "Para un soldado desconocido" es ante todo una ficción con un disparador sencillo pero con una ejecución sofisticada, que va entrecruzando los testimonios y haciendo circular algunos detalles de una voz a otra para instalar cuestiones como la drástica pendulación de la sociedad argentina, que va de la condena a la dictadura hasta la adhesión al desembarco en Malvinas o la inclusión problemática del punto de vista de los habitantes de las islas. "Nosotros vamos a recordar siempre el 2 de abril pero ellos van a celebrar el 14 de junio, porque su experiencia es diametralmente opuesta a la nuestra", plantea Federico Lorenz.

https://cablera.telam.com.ar/cable/1219690/federico-lorenz-argentina-contempla-los-intereses-de-los-islenios-no-asi-sus-deseos

MALVINAS-NUEVAS GENERACIONES (CON FOTO).- (Por Josefina Marcuzzi) Signados por haber nacido en democracia, escritores jóvenes de ficción que abordan el conflicto de Malvinas como Sebastián Ávila, autor de "Ovejas"; Sebastián Basualdo, escritor de "Cuando te vi caer"; y Nicolás Correa, autor de "Heroína: la guerra gaucha", reflexionan sobre el aporte y la impronta que brindan sus miradas de la historia y los desafíos que implica fusionar en la ficción las representaciones de un conflicto bélico con otros temas como el amor, las relaciones familiares y la diversidad sexual.

https://cablera.telam.com.ar/cable/1219968/las-representaciones-de-la-guerra-de-malvinas-en-la-mirada-de-los-hijos-de-la-democracia

MALVINAS-NADADOR (CON FOTO).- (Por Claudia Lorenzón) En su libro "Malvinas. Entre brazadas y memorias", el escritor y periodista Agustín Barletti aborda la experiencia de haber unido a nado el 9 de noviembre de 2014, con 53 años, las islas Soledad y Gran Malvina por el estrecho de San Carlos, con el agua a dos grados, en el lugar conocido como "el corredor de las bombas", donde desembarcaron las tropas británicas en 1982.

https://cablera.telam.com.ar/cable/1220795/agustin-barletti-el-hombre-que-cruzo-a-nado-las-gelidas-aguas-del-estrecho-que-divide-las-malvinas

MALVINAS-ROCK ARGENTINO (CON FOTO).- (Por Hernani Natale) Desde hace 40 años, una visión distorsionada convirtió en vox populi la noción de que la prohibición de la dictadura cívico militar a difundir en los medios de comunicación música en inglés durante la Guerra de Malvinas supuso un espaldarazo para el rock argentino, que cristalizó en la gran explosión creativa y el crecimiento exponencial que tuvo el género desde entonces y en los años siguientes.

https://cablera.telam.com.ar/cable/1218862/malvinas-y-el-rock-argentino-el-tiro-por-la-culata-que-le-salio-a-la-dictadura

MALVINAS-CINE ARGENTINO (CON FOTO).- (Por Hugo F. Sánchez).- La Guerra de Malvinas es un tema que atraviesa a la historia argentina en todos sus estamentos y a 40 años de su inicio, el cine no es ajeno a la problemática y sigue aportando diferentes miradas sobre la contienda.

https://cablera.telam.com.ar/cable/1219856/malvinas-un-tema-recurrente-que-sigue-vivo-en-el-cine-argentino

MALVINAS-TEATRO (CON FOTO).- (Por Pedro Fernández M) Del dolor, del olvido, de la muerte, del punto ciego donde todo es negro, de la fantasmal vuelta al continente, de la pervivencia de los vestigios del absurdo y lo innombrable se vale la dramaturgia argentina para seguir hundiendo la llaga en la herida abierta de Malvinas, 40 años después de la guerra.

https://cablera.telam.com.ar/cable/1219252/la-llaga-abierta-de-malvinas-en-el-teatro-argentino

Opiniones:

MALVINAS-OPINIÓN-MELELLA.- Por Gustavo Melella, gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

https://cablera.telam.com.ar/cable/1222743/malvinas-nos-une-y-unidos-somos-mas-fuertes

MALVINAS-OPINIÓN-GUERRERO.- Por Jerónimo Guerrero Iraola, abogado del Centro de ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, uno de los querellantes en la causa por torturas a los soldados durante la Guerra del Malvinas. Autor del libro "Tecnologías de impunidad. Cómo la dictadura intentó ocultar los crímenes cometidos durante la Guerra de Malvinas".

https://cablera.telam.com.ar/cable/1221076/la-fe-de-los-soldados-estaqueados-en-la-corte-suprema-de-justicia

MALVINAS-OPINIÓN-TAIANA.- Por Francisco Taiana, historiador, sinólogo y analista internacional.

https://cablera.telam.com.ar/cable/1223374/malvinas-y-la-segunda-guerra-mundial

Ilustraciones:

La recuperación de Malvinas y el intento de legitimación de una dictadura agotada

https://cablera.telam.com.ar/infografia/5723

"Sin un sope", desanimados y apostando todo el Prode: el país en los tiempos previos a la guerra

https://cablera.telam.com.ar/infografia/5729

Malvinas: ¿el gran aglutinador?

https://cablera.telam.com.ar/infografia/5725

El desembarco argentino en Malvinas, la llegada de la flota británica y el inicio de la guerra

https://cablera.telam.com.ar/infografia/5760

La historia de las encomiendas que debían llegar a Malvinas y terminaron en un basural

https://cablera.telam.com.ar/infografia/5763

Las mujeres de Malvinas: un capítulo de la historia que el machismo intentó dejar en el olvido

https://cablera.telam.com.ar/infografia/5764

Malvinas en clave educativa: abordajes e interrogantes para mantener la demanda por la soberanía

https://cablera.telam.com.ar/infografia/5765

Infografía:

La crisis incubada por el ajuste de Martínez de Hoz precipitó cambios en meses previos a la guerra

https://cablera.telam.com.ar/infografia/5724

Video:

"Sin un sope", desanimados y apostando todo el Prode: el país en los tiempos previos a la guerra

https://cablera.telam.com.ar/video/37327

El desembarco argentino en Malvinas, la llegada de la flota británica y el inicio de la guerra

https://cablera.telam.com.ar/video/37404

Videoinfografía:

Las islas Malvinas exportan por US$ 298 millones y su principal recurso es la pesca

https://cablera.telam.com.ar/video/37405

