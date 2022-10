POLÍTICA

CRISTINA FERNÁNDEZ-ATAQUE.- (Por Ariel Zak) La información extraída del teléfono celular de Fernando André Sabag Montiel, el hombre que intentó asesinar a Cristina Fernández de Kirchner, se transformó en los últimos días en el elemento que, para los investigadores, podría generar un reimpulso en la pesquisa a partir de la reconstrucción de su red de contactos.

DIPUTADOS-SESIÓN.- (Por Leonardo Fredes) La Cámara de Diputados buscará sesionar el próximo miércoles con un temario de consenso entre oficialismo y oposición que incluye, entre otros, un proyecto que reforma la Ley de Integración Sociourbana de barrios populares y otro de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica, en lo será el último plenario del cuerpo previo al tratamiento del proyecto de Presupuesto 2023. (PUBLICADA)

DÍA DE LA LEALTAD.- (Por Julio el Ali) Los sectores peronistas del FdT se preparan para celebrar el Día de la Lealtad, el próximo lunes 17 de octubre, con diversos actos que marcarán también distintos posicionamientos dentro de la coalición oficialista en un contexto signado por las estrategias internas de cara a las elecciones del año próximo.

MIRÁ TAMBIÉN Cartelera de noticias de la agencia Télam del 1 de octubre de 2022

CAMBIO CLIMÁTICO-CABA.- (Por Valeria Azerrat) Mientras el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anuncia la realización de la cumbre de alcaldes C40 sobre cambio climático y promociona el "Consenso de Buenos Aires" de cara a su campaña presidencial 2023, las organizaciones del sector advierten que el funcionario busca instalar "su marketing verde" y que el modelo urbano de la Ciudad potencia el fenómeno del calentamiento y cuenta con bajos niveles de superficie absorbente y de arbolado.

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA.- (Por Felipe Celesia) Los jueces y académicos judicializaron las elecciones para elegir a los nuevos miembros del Consejo de la Magistratura este 18 de octubre, en una dinámica de enfrentamiento político creciente y cambios en las reglas de juego.

VILLA MASCARDI-OPERATIVO.- Las cuatro mujeres mapuches que habían sido alojadas en la cárcel de Ezeiza, tras el operativo de desalojo que se realizó esta semana en Villa Mascardi, serán trasladadas nuevamente a Bariloche, según dispuso la justicia federal de esa ciudad, informó hoy el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

ECONOMÍA

MIRÁ TAMBIÉN Cartelera de noticias de la agencia Télam del 25 de septiembre de 2022

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ.- (Por Ignacio Ortiz) El presidente de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), Martín Galdeano, aseguró que las terminales analizan "nuevas inversiones de largo plazo" luego de un 2022 en crecimiento que permitirá alcanzar la producción de medio millón de unidades y exportaciones por US$ 8.000 millones, alcanzados en un marco de incentivos al sector. (PUBLICADA)

CARNE-COMERCIALIZACIÓN.- (Por Juan Manuel Colombo) La comercialización de la media res vacuna finalizará el próximo 1 de noviembre cuando entre en vigencia el esquema de troceo dispuesto por el Gobierno nacional, el cual establece el límite de 32 kilos para la distribución de carne en el país. (PUBLICADA)

CONSUMO-DÍA DE LA MADRE.- (Por Natalia González) Comerciantes esperan un buen nivel de ventas en los próximos días debido al movimiento que genera el Día de la Madre en los rubros tradicionales de la fecha como indumentaria, calzado y gastronomía. (PUBLICADA)

SOCIEDAD

TRAGEDIA AUSTRAL-25 AÑOS (CON FOTO E INFOGRAFÍA).- (Por Ornella Rapallini). Hijos e hijas de víctimas de la mayor tragedia aerocomercial argentina en la que murieron 74 personas la noche del 10 de octubre de 1997 cuando el avión de la empresa Austral, que despegó de Misiones rumbo a Buenos Aires, se estrelló en un descampado de la localidad uruguaya de Fray Bentos, recordaron a sus padres y madres y expresaron que estos 25 años estuvieron marcados por "la injusticia, la desidia y la corrupción"

ZATTI-CANONIZACIÓN (CON FOTO).- (Por Hernán Reyes Alcaide). El enfermero ítalo-argentino Artémides Zatti, conocido por su labor en la Patagonia al servicio de las personas necesitadas durante los inicios del siglo XX, la que enfocó en "las casas humildes de las periferias", será proclamado santo mañana por el papa Francisco con una ceremonia en la Plaza San Pedro luego de que el Vaticano confirmara un milagro atribuido a su intercesión.(PUBLICADA)

EL IMPENETRABLE-CONSERVACIÓN (CON FOTO).- (Por Gustavo Espeche Ortíz). Ciervos de los pantanos, tortugas yabotí, yaguaretés y nutrias gigantes de río vuelven a poblar en libertad el Parque Nacional El Impenetrable, mediante un trabajo de los Estados nacional ychaqueño y una fundación, que además contempla la restauración de la flora nativa y, más adelante, el retorno del guanaco y el venado de las pampas, entre otras especies extintas durante el último siglo. (PUBLICADA)

POLICIALES

CASO GARCÍA BELSUNCE (CON FOTO).- (Por Emmanuel Dalbessio) "Estoy convencido de que no me van a condenar a perpetua". Con esas palabras y con total seguridad, Nicolás Pachelo, principal acusado del crimen de María Marta García Belsunce, se refirió a la decisión que cree tomará el Tribunal Oral en lo Criminal 4 de San Isidro que desde el 13 de julio pasado lo juzga por el asesinato cometido en octubre de 2002 y una serie de robos en countries.

INTERNACIONALES

BRASIL-ELECCIONES (CON FOTO).- (Por Pablo Giuliano, corresponsal) El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, participó hoy de la mayor peregrinación católica de América Latina en el estado amazónico de Pará, donde fue derrotado en primera vuelta, mientras que el exmandatario Luiz Inácio Lula da SIlva concentró sus actos de campaña en el interior de San Pablo, el polo conservador que es clave para consolidar su ventaja de cara al balotaje del 30 de octubre.

BRASIL-ELECCIONES-ENTREVISTA (CON FOTO).- (Por Marianela Mayer). El triunfo de dos diputadas trans en Brasil supone un "basta" al proceso de "exclusión, marginalización y silenciamiento" que sufren estas personas en el país y un avance hacia una "transformación total", afirmó a Télam Erika Hilton, la primera legisladora trans negra de la democracia brasileña, cuyas prioridades serán luchar contra la violencia, el hambre y la pobreza en el gigante sudamericano.

EEUU-ELECCIONES (CON FOTO).- (Por Francisco Alcácer). Que millones de personas no puedan votar aunque quieran no es novedad en Estados Unidos. Pero las elecciones legislativas y estatales que el país celebrará en un mes traen consigo una amenaza inédita para su democracia: cientos de candidatos que no creen en la transparencia del proceso electoral del cual aceptan ser parte.

UCRANIA-RUSIA (CON FOTO).- Al menos tres personas murieron hoy por una explosión provocada por un camión bomba en el puente de Crimea, una infraestructura clave y símbolo de la anexión de la península ucraniana por parte de Rusia, que abrió una investigación sin acusar en lo inmediato a Ucrania, que celebró el ataque sin reivindicar su autoría.

ESPECTÁCULOS

MARIO CLAVELL-CENTENARIO (CON ILUSTRACIÓN).- (Por Romina Grosso) El músico y autor Mario Clavell, un nombre fundamental en la historia del bolero, un género al que aportó gran parte de sus 900 composiciones -entre ellas las populares "Somos", "Abrázame así" y "Quisiera ser"-, cumpliría 100 años el próximo domingo y el martes 11 será homenajeado por la Academia Nacional de Tango.

TANGO-LUCIO ARCE (CON FOTO).- (Por Romina Grosso) El cantor y compositor Lucio Arce, uno de los grandes exponentes del tango actual, nacido en Nueva York y radicado definitivamente en Argentina desde el 2005, presentará junto a Cuarteto Barracas este domingo a las 20 en Rondeman Abasto, su quinto y colorido disco, "La nueva nostalgia", que incluye canciones propias, atravesadas por el humor, la melancolía y el drama.

FREESTYLE-LARRIX (CON FOTO).- (Por Nicolás Biederman) Entrevista a Lucas Larrazábal, el rapero y freestyler cordobés mejor conocido por su seudónimo de batalla Larrix, una de las sensaciones de la temporada que este lunes enfrentará en Mar del Plata a Klan en una nueva fecha de la liga FMS Argentina.

CULTURA

NOVELA-HERNÁN RONSINO (CON FOTO).- (Por Carlos Aletto) A partir de la herencia de un campito que le deja al morir su exitoso padre, el escritor Hernán Ronsino, en la novela "Una música", pone a su protagonista, el músico Juan Sebastián Lebonté, a reconstruir su vida desde ese margen ruinoso, un tema que trabaja desde el lenguaje y en la trama desde sus primeras obras "Glaxo" y "Lumbre", libros que consagraron al escritor y que este año sumó a sus galardones el prestigioso primer Premio Municipal Ciudad de Buenos Aires.

JOHN CONNOLLY-ENTREVISTA (CON FOTO).- (Por Josefina Marcuzzi) Con el equilibrio perfecto entre misterio y tensión, una prosa ligera que habilita una lectura fluida y el regreso estelar del investigador Charlie Parker, el reconocido escritor irlandés John Connolly vuelve a la arena literaria con "En lo más profundo del sur", una novela detectivesca que narra la historia de los crímenes de mujeres afroamericanas en un pequeño pueblo del sur de Estados Unidos y a su vez devela un sistema político corrupto y una sociedad racista y desigual.

CULTURA-REDES (CON FOTO).- (Por Leila Torres) ¿Cómo viajan los contenidos de la cultura en las redes sociales? ¿Qué pasa cuando se encuentran con las historias personales y resulta entretenido para un público masivo? ¿Qué hay de novedoso en el humor, un género que data del 1900 a.c? Instagram se convirtió en el escenario preferido de la juventud para compartir su cotidianidad a través de las "Historias" y las publicaciones y esta práctica, al combinarse con la literatura, lo urbano y el arte, hace emerger perfiles capaces de reflexionar sobre la cultura a través del humor.

DEPORTES

FÚTBOL-LPF-BOCA-ALDOSIVI.- Boca Juniors será local de Aldosivi de Mar del Plata en un partido a disputarse este domingo en La Bombonera luego de la suspensión de su visita a Gimnasia y Esgrima La Plata por graves hechos de violencia que derivaron en la muerte de un hincha, el pasado jueves por la noche en el estadio del Bosque.

FÚTBOL-VIOLENCIA.- El hincha de Gimnasia y Esgrima La Plata fallecido el jueves por la noche durante los graves incidentes en el estadio Juan Carlos Zerillo que determinaron la suspensión del partido con Boca era despedido hoy en la capital bonaerense por familiares, amigos y allegados. (Télam)