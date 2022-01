POLÍTICA

GABINETE-ENTREVISTAS-MANZUR (CON FOTO Y VIDEO).- (Por Martín Piqué) El jefe de Gabinete, Juan Manzur, subrayó que "la única condición para acordar con el Fondo Monetario Internacional es que el país pueda seguir en este sendero de crecimiento", planteó que "la deuda heredada del gobierno de (Mauricio) Macri es un problema muy grave de toda la Argentina, no de un sector", e insistió en el "firme" rechazo a un programa de ajuste porque, explicó, "eso recaería sobre los sectores más vulnerables".

MESA JUDICIAL BONAERENSE.- El Frente de Todos buscará en la semana que se inicia acelerar los trámites para impulsar el juicio político del procurador general de la Corte Suprema bonaerense, Julio Conte Grand, en una de las derivaciones del escándalo desatado tras la difusión del video en el cual el por entonces ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, hablaba de una "Gestapo" para "embestir contra todos los gremios".

DIÁLOGO ARGENTINO-ANIVERSARIO (CON FOTO).- (Por Silvina Oranges) La Mesa del Diálogo Argentino, un espacio de concertación impulsado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) y la Iglesia Católica, era creada hace 20 años en los primeros días del gobierno provisional de Eduardo Duhalde, en lo que constituyó un ámbito clave para encaminar la crisis tras el estallido social de 2001 que desencadenó la renuncia de Fernando de la Rúa.

DD.HH-SANDOVAL.- (Por Leo Castillo) El exoficial de la Policía Federal y represor de la ESMA, Mario "Churrasco" Sandoval, extraditado desde Francia hace dos años, será llevado a juicio oral y público acusado por la privación ilegítima de la libertad y los tormentos que padeció el estudiante de arquitectura y militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), Hernán Abriata, desaparecido desde octubre 1976.

ECONOMÍA

PRECIOS (CON FOTO).- (Por Natalia González) La Secretaría de Comercio Interior firmará este lunes con empresas productoras de alimentos y artículos de consumo masivo los acuerdos alcanzados para una nueva etapa del programa Precios Cuidados, con unos 1.300 productos en la canasta y aumentos promedio de 2% mensual. con unos 1.300 productos en la canasta y aumentos promedio de 2% mensual. (PUBLICADA)

ARGENTINA-FMI.- (Por Mara Laudonia).- El Gobierno expuso sus cartas sobre la mesa para poder terminar de cerrar un acuerdo con el FMI, al blanquear que el sendero fiscal es la diferencia "medular" entre las partes, y de que hay resistencia en el directorio, principalmente del mayor accionista, los Estados Unidos, en apoyar el planteo argentino. (PUBLIDADA)

SOCIEDAD

CORONAVIRUS: (CON FOTO). Los casos de coronavirus aumentaron 135% en los últimos siete días respecto de la semana anterior impulsados por la variante Ómicron, mientras el incremento en la ocupación de camas de terapia intensiva y fallecidos fue muy inferior por el impacto de la vacunación que ya alcanzó a más del 85% de la población con al menos una dosis.

GAUCHITO GIL-CORRIENTES: (CON FOTO).- (Por Juan Manuel Laprovitta).- Miles de devotos se movilizaban hoy en torno al santuario del Gaucho Antonio Gil, en la localidad correntina de Mercedes, en una celebración popular, que contará con un importante dispositivo de logística y seguridad con la colaboración de Cascos Blancos.

MULTIVERSO-FÍSICOS (CON ILUSTRACIÓN).- (Por Agustina Ramos) Miles Morales, Spider-Gwen, The Superior Spider-Man, Spider-Man 2099, Spider-Girl y Spider-Man Noir son algunas de las caras que cobró el superhéroe en los distintos universos paralelos que conforman el multiverso del cómic de Spider-Man, actualmente está en boga por el reciente estreno de la película "Spider-man: No Way Home" (Sin camino a casa).

OSTEOTECA-MENDOZA: (CON FOTO).- (Por Analía Giménez) Profesionales nucleados en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) crearon la primera osteoteca del oeste argentino, una colección de huesos humanos donados por cementerios mendocinos, que sometidos a modernas metodologías de investigación ayudan a identificar restos NN y a resolver casos forenses.

POLICIALES

FEMICIDIOS-ESTADÍSTICAS (CON INFOGRAFÍA).- (Por Ian Werbin) Al menos cuatro femicidios y un travesticidio fueron cometidos durante la primera semana del año en distintos puntos del país, luego de que en 2021 se registraran entre 221 y 319 de esos delitos motivados en cuestiones de género, según el relevamiento realizado por distintas organizaciones feministas.

CRIMEN-AMIGAS (CON FOTO).- (Por Diego Recchini) A 15 años del crimen de Solange Grabenheimer, la joven de 21 años asesinada a puñaladas en un PH de la localidad bonaerense de Florida, la causa quedó prescripta de manera definitiva y el único y último intento que hubo para que la Justicia investigue a otros sospechosos como posibles autores lo hizo hace tres años la absuelta amiga de la víctima, Lucila Frend.

INTERNACIONALES

PERÚ-VIOLENCIA DE GÉNERO (CON FOTO).- (Por Gonzalo Ruiz Tovar, desde Lima) Apenas habían transcurrido unos minutos de 2022 cuando M.N., una campesina de 17 años de la provincia andina de Churcampa, recibió de su novio borracho una puñalada que la convirtió en la primera víctima de feminicidio en el año en Perú, un país muy duro para las mujeres. (PUBLICADA)

FRANCIA-ELECCIONES (CON FOTO).- (Por Marianela Mayer) Una oposición raramente unida infringe una derrota al oficialismo en el Congreso, el presidente insulta a los no vacunados y la extrema derecha se jacta de una "victoria patriótica" y de torcerle la mano al Gobierno: el arco político de Francia dio el disparo de salida de un año electoral en medio de la peor crisis de contagios de la pandemia en el país europeo. (PUBLICADA)

ESPECTÁCULOS

RATING-IBOPE (CON FOTO E ILUSTRACIÓN).- (Por Nicolás Biederman) Entrevista a Ariel Hajmi, CEO para Argentina y Uruguay de la firma de medición de audiencias Kantar Ibope Media, quien analizó el impacto del auge de las plataformas de streaming en los modos de consumo de medios en el país y la crisis del rating de los otrora gigantes de la TV, entre otros temas.

MÚSICA-ELADIO CARRIÓN (CON FOTO).- (Por Javier Berro) El rapero puertorriqueño Eladio Carrión sostiene que "hoy todo el mundo quiere ser latino y grabar con nosotros" y asegura que, en lo personal, "todavía faltan montañas por escalar" pese a transitar su "mejor momento" como artista con la salida de "Sauce Boyz II", su nuevo trabajo discográfico con el que exhibe su "versatilidad" para mezclarse con los diversos géneros urbanos y sellar nuevas alianzas con algunas de sus figuras más influyentes de la región.

CULTURA

EDITORIALES-ESCRITORES NOVELES (CON FOTO).- (Por Carlos Aletto) Las editoriales suelen tener cerradas la recepción de textos y cuando convocan a enviar originales, ya sea a través de un premio o de un simple llamado, aparecen centenares de escritores inéditos que envían sus trabajos para ser evaluados, una situación que dispara al menos dos preguntas: ¿cuál es las función de las editorial frente a los noveles? y ¿Cómo se llega a publicar un primer libro? Editores y escritores de distintas edades responden a estas dudas.

SUPERHÉROES-DECONSTRUCCIÓN (CON FOTO).- (Por Ana Clara Pérez Cotten) Las recientes versiones de Spiderman, Iron Man, Superman y los Eternos permiten pensar en una decostrucción y puesta al día de la figura del superhéroe: nuevos ideales, perspectivas menos dicotómicas sobre la idea del bien y problematizaciones contemporáneas alrededor de la sexualidad. ¿Cómo se dan los cambios en este género? ¿Cómo impactan en las grandes producciones los debates que involucran a la sociedad tan fuertemente? ¿Se puede deconstruir a un superhéroe sin deslegitimar su esencia ficcional?

DEPORTES

FÚTBOL-LPF (CON FOTO).- Marcelo Tinelli puso a disposición su cargo de presidente de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y realizó un llamado a elecciones anticipadas el próximo 31 de marzo, en una carta dirigida a los 28 clubes que componen la Primera División del fútbol argentino. (PUBLICADA)

TENIS-DJOKOVIC (CON FOTO).- El número uno del tenis mundial, Novak Djokovic, espera que mañana se resuelva su situación judicial para saber si finalmente lo dejarán competir en el Abierto de Australia por haber tenido coronavirus en diciembre último o le negarán la exención médica y será deportado del país oceánico. (PUBLICADA)

FÚTBOL-RIVER (CON FOTO)

El plantel de River se someterá mañana a una ronda de hisopados para saber la situación sanitaria de sus futbolistas antes del inicio de la pretemporada en San Martín de los Andes.

TURISMO

VERANO-ENTRE RÍOS (CON FOTO).- (Por Federico Dambrine) El color, brillo y alegría de los carnavales, tras un año de inactividad por la pandemia del coronavirus, convocan a disfrutar de la próxima temporada turística en varias ciudades de Entre Ríos, con precios accesibles y la posibilidad de utilizar la devolución del programa nacional PreViaje. (PUBLICADA)

