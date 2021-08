POLÍTICA

ELECCIONES-FDT.- (Por Daniel Scarímbolo).- El Frente de Todos (FdT) irá a estas elecciones de medio término con la premisa de mostrar los logros de la administración del presidente Alberto Fernández, en una campaña que buscará destacar las políticas de "gestión de la pandemia" y, en paralelo, establecer los objetivos "a futuro".

ELECCIONES-FDT-BUENOS AIRES.- (Por Juliana Ricaldoni).- Los principales referentes del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires desplegarán un mensaje de campaña basado en propuestas para salir de la pandemia y alcanzar la reconstrucción de la economía, pero con especial foco en las problemáticas regionales.

ELECCIONES-CNE.- (Por Fernando Ramírez).- El secretario de Actuación Electoral de la Cámara Nacional Electoral (CNE), Sebastián Schimmel, afirmó hoy que, frente a la pandemia por coronavirus, el objetivo para las elecciones de este año fue reducir el número de mesas para sufragar de 12 a 8, para evitar aglomeraciones y posibles contagios, y descartó que esa modificación pueda demorar tanto el escrutinio provisional como el definitivo.

ELECCIONES-SPOTS.- (Por Laura Capriata).- Los spots publicitarios en medios audiovisuales de los partidos políticos que competirán en las PASO del 12 de septiembre próximo quedaron habilitados hoy para ocupar los espacios virtuales y las fuerzas apelaron a diversos recursos comunicacionales para favorecer sus campañas.

ELECCIONES-SALTA.- (Por Paola Soldano).- Un total de 1.052.535 personas podrán votar el próximo 15 de agosto, en Salta, para definir 12 senadores y 30 diputados provinciales, 343 concejales, 60 convencionales constituyentes y el intendente de Aguaray, tras la postergación de los comicios, inicialmente previstos para el 4 de julio, por la compleja situación sanitaria por coronavirus que atravesaba la provincia. (PUBLICADA)

DIPUTADOS-BLOQUES.- (Por Leonardo Fredes).- El interbloque Federal buscará a partir de las elecciones legislativas mantenerse como tercera fuerza de la Cámara de Diputados, en caso de que logre conservar o aproximarse a un número aproximado a sus diez bancas, y lograr mayor volumen cualitativo a partir de los posibles ingresos de figuras como la santafesina Mónica Fein, el bonaerense Florencio Randazzo o la cordobesa Natalia de la Sota.

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA.- (Por Felipe Celesia).- El Consejo de la Magistratura no verá afectada su composición después de las próximas elecciones ya que solo uno de los seis miembros que representan al Congreso va por la reelección de su banca.

AMIA-MEMORÁNDUM.- (Por Karina Poritzker).- El Tribunal que debe resolver si declara la nulidad de la causa por el Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA y sobresee a todos los procesados, terminará de escuchar el miércoles próximo a las defensas, en una audiencia oral y pública que ingresará en su tercera jornada. (PUBLICADA)

DDHH-PALOTINOS.- (Por Leonardo Castillo).- La comunidad palotina de la Parroquia de San Patricio, ubicada en el barrio de Belgrano, impulsa acciones como querellante para que la causa de lesa humanidad que sigue por el asesinato de los cinco religiosos de esa orden católica, ocurrido hace 45 años, se reactive con la investigación de las hipótesis que sindican a efectivos de La Armada como autores de esa masacre.

ECONOMÍA

ENERGÍA HIDROELÉCTRICA (CON FOTO).- (Por Ignacio Ortiz).- La crisis hidrológica más importante de los últimos 77 años que afecta a la Argentina y buena parte de la región, podría profundizarse en el próximo trimestre y dificultar aún más las condiciones de generación en las principales represas hidroeléctricas, así como en las centrales termoeléctricas y nucleares que utilizan el agua para la refrigeración. (PUBLICADA)

EMPLEO-FINTECH.- (Por Alejandro Tejero Vacas).- Cursos, carreras cortas y especializaciones de distinto tipo forman parte de la nueva oferta educativa para formar a trabajadores de la industria de las finanzas digitales (fintech), un sector cuya demanda de trabajo crece a un ritmo del 40% anual desde 2017 y que, se espera, emplee a más de 20.000 argentinos hacia fin de año. (PUBLICADA)

COMERCIO ELECTRÓNICO.- (CON INFOGRAFÍA).- (Por Andrea Delfino).- El comercio electrónico en Argentina marcó en los últimos años fuertes incrementos en la facturación, que lo posicionan en la actualidad como uno de los 5 mercados de mayor potencial crecimiento, con un incremento proyectado de al menos 26% según el reporte Global Ecommerce Forecas 2021. (PUBLICADA)

GRANOS (CON FOTO).- (Por Juan Manuel Colombo).- Las gramíneas, en particular el maíz y el trigo, volverán a aumentar su participación en la producción de granos a nivel nacional en la campaña 2021/22, con potenciales récords productivos en el caso de que el clima sea benigno, mientras que la soja presentará otra vez una caída en la superficie sembrada, en base a las proyecciones existentes en el sector. (PUBLICADA)

SOCIEDAD

ANTICONCEPCIÓN-LEY-ANIVERSARIO (CON INFOGRAFÍA).- (Por Victoria Peralta).- En los últimos años hay un rol más activo de los hombres en torno a la anticoncepción y la planificación familiar, lo que se ve reflejado en el incremento de las consultas por vasectomía, una práctica que al igual que la ligadura tubárica debe garantizarse tanto en centros de salud públicos como privados, señalaron especialistas a 15 años de la sanción de la ley 26.130 que estableció ese derecho.

POLICIALES

FEMICIDIO-BALCÓN.- (Por Emmanuel Dalbessio).- El fiscal que investiga el femicidio de Pilar Riesco, la joven que murió tras caer de un balcón en marzo de 2020, en el barrio porteño de Nueva Pompeya, solicitó que sea sometido a juicio oral Patricio Leonel Reynoso, pareja de la víctima y único detenido por el hecho.

ASALTO-MERLO.- Una oficial de la Policía de la Ciudad mató a balazos a dos delincuentes que la asaltaron a mano armada cuando se encontraba junto a su madre en la localidad bonaerense de Mariano Acosta, partido de Merlo, informaron hoy fuentes judiciales y de la fuerza.

INTERNACIONALES

COLOMBIA-DUQUE (CON FOTO).- El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo hoy en el inicio de su último año de gobierno que mantiene su compromiso de atender los reclamos de amplios sectores sociales que vienen protagonizando enormes protestas, pero no hizo autocrítica alguna sobre la represión a esas manifestaciones que dejaron más de 60 muertos y miles de heridos y mostró su confianza en que la derecha ganará las elecciones del año próximo. (PUBLICADA)

ESPECTÁCULOS

RADIO-MEX URTIZBEREA (CON FOTO).- (Por Romina Grosso).- El humorista y músico Mex Urtizberea conducirá a partir de este lunes "El mañana", ciclo que se podrá escuchar de lunes a viernes de 9 a 11 por FM 93.7 Nacional Rock y en la plataforma Relatoras, y que apuntará a reflexionar sobre la actualidad desde una mirada optimista, con música, humor y noticias, junto a Pedro Saborido, Irina Hauser, Alfredo Zaiat, Sol Despeinada, Lula Mangone, Cecilia Elía y Claudia Villapun.

PEZ (CON FOTO).- (Por Hernani Natale).- Mientras prepara el primer show en los casi 28 años de historia de la banda en el mítico Estadio Obras, previsto para el domingo 15 de agosto, a las 19, su líder Ariel Minimal afirmó que Pez se encuentra "en un lugar de resistencia porque no es maistream", situación que celebra porque considera que "el rock tiene más que ver con una forma de expresar que con una industria".

MÚSICA-LEANDRO LOPATÍN (CON FOTO).- (Por Javier Berro).- Entrevista con el músico de Turf y Poncho, con motivo del lanzamiento de su nuevo single como solista "No le des más vueltas", quien además confirmó que trabaja en un nuevo disco del grupo liderado por Joaquín Levinton, entre otros proyectos.

CULTURA

LIBROS NO LEIDOS-PANORAMA (CON FOTO).- (Por Ana Clara Pérez Cotten).- Tsundoku, en japonés, se refiere a todos aquellos libros que un día compramos y que tenemos acumulándose en las estanterías sin haberlos leído. Porque no tenemos tiempo, porque los compramos por fetiche, porque los libros también son objetos que tienden a acumularse o porque simplemente esas pilas nos acompañan, los distintos tipos de lectores se convierten en tsundokus. ¿Es otro de los mecanismos de acumulación típicos del capitalismo? ¿Funcionan como un resguardo? ¿Qué dice "lo no leído" de un lector?

ALEJANDRA PIZARNIK-BIOGRAFÍA (CON FOTO).- (Por Emilia Racciatti).- La pasión por la lectura, la correspondencia con sus amigos, el itinerario que incluye Buenos Aires y París, su rol como periodista o las conversaciones como forma de proyectar sus vínculos con autores que admiraba son parte de una biografía sobre Alejandra Pizarnik que escribió la poeta, ensayista y traductora Cristina Piña hace 30 años y ahora retoma a partir del trabajo con la escritora, fotógrafa y cineasta Patricia Venti, quien sumó diarios, cartas y cuadernos de la gran poeta argentina a un trabajo que permite releer un mito pero sobre todo un universo creativo.

DEPORTES

FÚTBOL-MESSI (CON FOTO).- El astro argentino Lionel Messi admitió esta mañana que la inesperada noticia de su salida de Barcelona lo mantiene "bloqueado, con mucha tristeza" y acerca de su futuro adelantó que París Saint Germain de Francia "es una posibilidad". (PUBLICADA)

JJOO-ARGENTINA (CON FOTO).- La vigencia de Las Leonas, la gloria del vóleibol y el rugby; las despedidas de Paula Pareto, Luis Scola y Pedro Ibarra; la revelación de Lucas Guzmán y las frustraciones del seleccionado de fútbol, Santiago Lange, Cecilia Carranza o Delfina Pignatiello constituyen, entre otros, los hechos más destacados de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 que se clausuraron hoy en la capital japonesa. (PUBLICADA)

JJOO-GÉNERO (CON FOTO).- (Por Marina Butrón).- Aunque los Juegos de Tokio 2020 se hayan presentado como los de mayor igualdad de género en la era moderna, el deporte no escapa a la estructura patriarcal que tiene el mundo entero. El lema "más rápido, más alto, más fuerte" que el barón Pierre de Coubertin propuso en la creación del Comité Olímpico Internacional ya atrasa. Porque en estos JJOO se pusieron en discusión las problemáticas de género, las masculinidades, los estereotipos y hasta la salud mental. (PUBLICADA)

FÚTBOL-LPF-BOCA-ARGENTINOS (CON FOTO).- Boca Juniors, que eliminó a River de la Copa Argentina, recibirá hoy a Argentinos Juniors en un partido válido por la quinta fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) en el que buscará su primer triunfo.

FÚTBOL-LPF-INDEPENDIENTE-RACING (CON FOTO).- Independiente, frustrado por haber sido eliminado de la Copa Argentina por Tigre y con el peso de haber perdido las últimas tres veces que jugó ante su tradicional rival, recibirá hoy en el clásico de Avellaneda a un Racing que no obtiene malos resultados pero tampoco convence, en el marco de la quinta fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). (Télam)