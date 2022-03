POLÍTICA

8M-GOBIERNO (CON FOTO).- El presidente Alberto Fernández participa hoy del Encuentro Federal de Concejalas e Intendentas de la Federación Argentina de Municipios (FAM), que se realiza en el Centro Cultural Kirchner (CCK), en el marco del Día de la Mujer Trabajadora que se conmemora el próximo 8 de marzo.

ARGENTINA-FMI-DIPUTADOS.- La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados abrirá mañana con una exposición del ministro de Economía, Martín Guzman, el debate del acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario para reprogramar los pagos del préstamo contraído por Mauricio Macri, que el oficialismo aspira a votar entre el jueves y el viernes.

TAIANA-ATLÁNTICO SUR (Por Julio Mosle).- El ministro de Defensa, Jorge Taiana, afirmó que "el desarrollo de la Argentina necesita de su dimensión bicontinental", en el marco de una gira por Santa Cruz y Ushuaia en la que se anunciaron medidas para intensificar la presencia soberana del país en el Atlántico Sur.

MESA JUDICIAL BONAERENSE.- La ronda de indagatorias por la llamada "mesa judicial bonaerense" se reanudará este lunes en la justicia federal de La Plata, con la última tanda de empresarios convocados, de manera previa al inicio de las declaraciones de exfuncionarios del Gobierno de María Eugenia Vidal imputados en la causa. (PUBLICADA)

DDHH-ARGENTINA-ALEMANIA (Por Leonardo Castillo).- La Fiscalía de Berlín continúa recabando declaraciones de víctimas y testigos para determinar si acusa por delitos de lesa humanidad al exoficial naval Luis Esteban Kyburg para que pueda ser juzgado en Alemania, adonde se trasladó hace nueve años con el propósito de eludir a los tribunales argentinos que lo requieren por los crímenes que cometió durante la última dictadura militar.

ECONOMÍA

PYMES-FINANCIAMIENTO (CON INFOGRAFÍA) (Por Leandro Selén).- Los avales que las sociedades de garantía recíproca (SGR) otorgaron a las pequeñas y medianas empresas (pymes) para acceder a financiamiento alcanzó en 2021 los $ 218.296 millones, lo que representó un crecimiento de 70% en comparación con el año anterior, de acuerdo a las cifras oficiales. (PUBLICADA)

TRIGO (CON FOTO) (Por Juan Manuel Colombo).- El precio internacional del trigo alcanzó la semana pasada valores históricos en el mercado de Chicago al marcar una escalada de US$ 185 en ese período, con lo que ubicó apenas US$ 5 por debajo de superar los US$ 500 la tonelada, debido al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. (PUBLICADA)

COMPLEJOS EXPORTADORES (CON INFOGRAFÍA) (Por Emiliano Bonanotte).- El complejo sojero totalizó ventas al exterior por US$ 23.841 millones a lo largo de 2021, un incremento del 60,4% interanual que lo consolidó como el principal sector exportador del país, con el 30,6% del total. (PUBLICADA)

SOCIEDAD

DONDA-ENTREVISTA (CON FOTO) (Por Alicia Alvado).- La titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Victoria Donda, advirtió en un entrevista con Télam sobre la importancia de distinguir entre ejercicio de la libertad de expresión y la producción de discursos de odio, a los que consideró "una herramienta que en algún momento se dispara, y se dispara contra la gente".

DISCAPACIDAD-PROYECTO (CON FOTO) (Por Claudio Campanari).- El proyecto de ley de discapacidad que enviará el Poder Ejecutivo al Congreso, que reemplazará a la norma vigente desde la última dictadura cívico militar , tiene como eje principal la consideración de la persona con discapacidad como sujeto de derecho y no como sujeto de cuidado y fue tomado "de los principales modelos de discapacidad que hay en el mundo", dijo a Télam Fernando Galarraga, director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

POLICIALES

CASO TEHUEL (Por Ian Werbin).- El padre de Tehuel de la Torre, el joven trans que fue visto por última vez hace casi un año, el 11 de marzo de 2021, en la localidad de San Vicente, sostuvo que existen indicios de que su hijo pudo ser secuestrado por una red de trata de personas y pidió "la intervención de la justicia federal en el caso", aunque reconoció que "será muy difícil encontrarlo algún día".

JUICIO-LOMAS DE ZAMORA.- Una joven comenzará a ser juzgada mañana en los tribunales de Lomas de Zamora como acusada del crimen de su expareja, y organizaciones sociales reclaman su absolución al considerar que actuó en defensa propia luego de ser víctima durante años de episodios de violencia de género.

INTERNACIONALES

UCRANIA-RUSIA (CON FOTO).- Un nuevo intento de evacuar a civiles de la sureña ciudad portuaria ucraniana de Mariupol fracasó hoy por segundo día seguido en medio de denuncias de ataques de las fuerzas rusas que la rodean, mientras continuaban los bombardeos contra otras ciudades y la salida masiva de refugiados de Ucrania.

UCRANIA-RUSIA-CLAVES.- Síntesis de los hechos más salientes del undécimo día de la invasión militar de Rusia a Ucrania.

EEUU-DEUDA-UNIVERSITARIOS (Por María José Haro Sly, especial para Télam) Unos 45 millones de universitarios que tomaron créditos para pagar sus estudios en EEUU deben al Estado y a instituciones privadas 1.750.707.560.000 dólares, lo que representa casi el 6% de la deuda total de ese país según cifras del Departamento del Tesoro como también del portal Education Data Initiative actualizadas al 2021, estadísticas que explican el debate sobre los costos de la educación superior que atraviesa al Partido Demócrata con declaraciones del presidente Joe Biden y de la congresista neoyorquina Alexandria Ocasio-Córtez.

PERÚ-ESTERILIZACIONES (CON FOTO) (Por Gonzalo Ruiz Tovar, desde Lima).- Casi 26 años después de que el Gobierno de Alberto Fujimori lanzara su controvertida política de planificación familiar en Perú, más de 8.000 mujeres que afirman que se las esterilizó sin permiso empezaron esta semana la recta final de su lucha por justicia.

DEPORTES

FÚTBOL-LPF-BOCA-HURACÁN (CON FOTO).- Con la intención de perderle pisada al lote de vanguardia, Boca Juniors (8 puntos) recibe en La Bombonera a Huracán (6) por la quinta fecha, zona B. de la Copa de la Liga Profesional.

FÚTBOL-SUPERCLÁSICO-RECUERDO.- Boca Juniors consiguió hace cuatro décadas un histórico triunfo en condición de visitante ante River Plate por 5-1, en el resultado más abultado que logró en un superclásico en Núñez.

ESPECTÁCULOS

PIAZZOLLA-CENTENARIO (CON FOTO) (por Sergio Arboleya).- Cobertura del concierto gratuito en el estadio porteño Luna Park que pondrá cierre a los festejos y homenajes por el centenario del músico y compositor Astor Piazzolla

TELEVISIÓN-BOY OLMI (CON FOTO) (Por Martín Olavarría).- El actor Boy Olmi compartirá nuevamente con la animadora Teté Coustarot, desde mañana a las 22 a través de El Nueve, la segunda temporada de "La hora exacta", una propuesta con la que, destacó, "podés entretenerte con un juego muy liviano pero también evocar cosas muy emocionantes de nuestro pasado".

SERIES-THE DROPOUT (CON FOTO) (Por Victoria Ojam).- Entrevista a la actriz estadounidense Amanda Seyfried por "The Dropout", que narra la increíble historia real de Elizabeth Holmes, señalada por muchos como "la Steve Jobs de la biotecnología" por su promesa de un método casi milagroso de diagnóstico de salud completo y rápido no invasivo pero que acabó acusada por fraude masivo.

