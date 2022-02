POLÍTICA

ARGENTINA-CHINA (CON FOTO Y VIDEO).- El presidente Alberto Fernández prosiguió con su agenda oficial en la República Popular China con una visita al Museo del Palacio, donde participó de la presentación de una ofrenda floral en el mausoleo de Mao Zedong y la asistencia a un almuerzo en honor a los jefes y las jefas de Estado que concurrieron a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, mientras se prepara para mantener mañana un encuentro bilateral con su par, Xi Jimping

ARGENTINA FMI-CONGRESO.- Por Leonardo Fredes. El flamante presidente del bloque del Frente de Todos (FdT) de la Cámara de Diputados, Germán Martínez, descontó hoy en diálogo con Télam que el acuerdo alcanzado por el presidente Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la deuda tomada durante el Gobierno de Mauricio Macri, tendrá "el respaldo necesario" para ser aprobado por el Congreso.

MESA JUDICIAL BONAERENSE.- Por Ariel Zak. La justicia federal de La Plata activó esta semana lo entrecruzamientos de llamados entre los imputados de la causa en la que se investiga el supuesto armados de causas contra dirigentes sindicales por parte de exfuncionarios del gobierno bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal.

MIRÁ TAMBIÉN Cartelera de noticias de la agencia Télam del sábado 29 de enero

MALVINAS-LIBRO.- El escritor, investigador y periodista de la agencia Télam, Felipe Celesia, describe en el libro "Desembarco en las Georgias. Intimidad de un bautismo de fuego", una serie de episodios ocurridos en un remoto territorio austral y que originó el conflicto bélico que en 1982 sostendrían la Argentina y Gran Bretaña por la soberanía de las Malvinas y las islas del Atlántico Sur.

DDHH-ARGENTINA-ITALIA.- Por Silvina Caputo. Abogados italianos que intervienen en causas de delitos de lesa humanidad se entrevistaron esta semana en Argentina con testigos, autoridades y organismos, en el marco de los juicios que se siguen en Roma por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el país y en la región durante la aplicación del Plan Cóndor.

Click to enlarge A fallback.

ECONOMÍA

CONSTRUCCIÓN-EMPLEO.- Por Nahuel Londeix. El empleo en el sector de la construcción superó los 390.000 puestos de trabajo en octubre, cifra que lo ubica en los niveles de diciembre de 2019, previo a la pandemia, según un informe elaborado por la Dirección Nacional de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas.

MIRÁ TAMBIÉN Segunda emisión de notas especiales en ocasión del 25° aniversario del crimen de José Luis Cabezas

GRANOS-CLIMA.- Por Juan Manuel Colombo. Las lluvias que puedan producirse durante febrero serán claves para el desarrollo de la campaña de granos 2021/22 y evitar nuevos recortes en las estimaciones de producción como consecuencia de la sequía que afectó a gran parte del área agrícola, y cuyo impacto en el producto bruto agroindustrial (PBA) puede escalar hasta los US$ 4.000 millones.

NARDINI-ENTREVISTA.- Por Juliana Ricaldoni. El ministro de Infraestructura bonaerense, Leonardo Nardini, destacó que en la provincia de Buenos Aires existe "un despliegue de obras en los municipios nunca visto" y planteó que el gobierno busca "reactivar la economía y que ello derrame en la sociedad para que la gente tenga otra expectativa".

SOCIEDAD

CORONAVIRUS-CURVA.- Por Natalia Concina. El promedio de casos diarios de coronavirus se ubicó en los últimos días en alrededor de 45.500, casi un 62% menos en relación al pico de esta ola impulsada por Ómicron. En tanto, las internaciones en terapia intensiva también comenzaron a descender y los fallecidos se estabilizaron, por lo que especialistas estiman que, de no surgir una nueva variante, se comenzará el ciclo lectivo con un escenario epidemiológico favorable. (PUBLICADA)

ARBOLADO PÚBLICO-CABA (CON FOTO).- Por Luciana Rosende, para Télam. Casi mil árboles plantados por el Gobierno de la Ciudad en Costanera Sur, Parque Tres de Febrero y Paseo del Bajo se secaron en dos años, lo que representa más del 70 por ciento de los ejemplares puestos allí entre 2019 y 2021, según organizaciones ambientalistas, las cuales advierten además sobre el impacto del negocio inmobiliario en el arbolado público. (PUBLICADA)

TREN-MUSEO ITINERANTE (CON FOTO Y VIDEO).- Por Claudio Benites, enviado especial. Viajar al tiempo en el que el tren fundaba pueblos y vidas y, en particular, a aquellos viajes en los cuales trasladaba espectáculos circenses hasta los lugares más recónditos de la Argentina del siglo XIX son las propuestas centrales del ciclo "EnTrentenerte", que reúne en la vieja estación ferroviaria de Mar del Plata al Tren Museo de Trenes Argentinos y el Circo del "Bicho" Gómez. (PUBLICADA)

TAXIS-CABA (CON FOTO).- Por Romina Calderaro. Choferes y referentes gremiales advirtieron por la caída del 60% en el número de taxis que circulan en la Ciudad de Buenos Aires, razón que atribuyen en buena parte al impacto económico de la pandemia en el distrito, y denunciaron que el Estado porteño es renuente a brindarles asistencia. (PUBLICADA)

ANTÁRTIDA-AVES (CON FOTO).- Por Julio Mosle. El aumento de temperaturas causado por el cambio climático derrite el pack marino o mar congelado, superficie sobre la cual el pingüino emperador desarrolla las etapas más importantes de su ciclo vital, lo que podría llevar a la virtual desaparición de esa especie que es considerada uno de los predadores tope de ese continente. (PUBLICADA)

CELEBRACIÓN-JUJUY (CON FOTO).- Por Pablo Vega. El temporal de lluvia que azotó Jujuy apenas retrasó un día el tradicional "baile del torito", que desde el inicio de los tiempos se realiza todos los 1 de febrero, momento de las vísperas de las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Candelaria en la ciudad de Humahuaca. (PUBLICADA)

POLICIALES

COCAÍNA-MUERTES.- La muerte de 24 personas ocurrida esta semana por la ingesta de cocaína adulterada puso en evidencia el accionar de una banda narco presuntamente dirigida desde la cárcel y encabezada personalmente en al menos tres puntos distintos del partido bonaerense de San Martín por "El Paisa", uno de los detenidos por traficar drogas en esa zona e investigado por esos fallecimientos y la intoxicación de decenas de personas.

INTERNACIONALES

UCRANIA-RUSIA (CON FOTO).- Estados Unidos movilizó hoy soldados a Polonia y el Ejército de Ucrania avanzó con un ejercicio a gran escala en Chernóbil en plena tensión de las potencias occidentales con Rusia, que calificó de "crimen contra el planeta" las "especulaciones" sobre una invasión a su país vecino.

EEUU-CORTE SUPREMA (CON FOTO).- Por Marianela Mayer. La Casa Blanca inició esta semana los preparativos para nominar a una mujer negra a la Corte Suprema de Estados Unidos, una decisión histórica prometida por el presidente Joe Biden durante la campaña electoral que, sin embargo, podría tambalearse en el Senado ante la fragilidad de la mayoría demócrata.

COSTA RICA-ELECCIONES (CON FOTO).- Veinticinco candidatos a la presidencia se disputarán mañana el favor de algo más de 3.500.00 ciudadanos de Costa Rica, en las elecciones con más aspirantes a la jefatura de Estado de la historia del país, aunque apenas unos pocos tienen chances reales de pasar a una segunda vuelta que, según las encuestas y los medios, es inevitable.

VACUNA-MUNDO (CON FOTO).- Por Camil Straschnoy. Más de 120 países no alcanzarán la meta propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de vacunar con pauta completa a un 70% de su población para mediados de este año, de acuerdo con la proyección realizada por el sitio especializado Our World in Data, que incluye en el listado tanto a las naciones africanas como a Estados Unidos y Rusia, que no logran un despegue de sus campañas contra la Covid-19 pese a ser productores de inmunizantes.

ESPECTÁCULOS

SPINETTA-ANIVERSARIO (CON FOTO, VIDEO E ILUSTRACIÓN).- Por Hernani Natale. Con 62 años recién cumplidos; una intensa trayectoria de más de 40 años; y una rica y audaz obra portadora de una originalidad y belleza inusitadas, cuya exploración aún hoy no se agota y ofrece siempre nuevas y reveladoras aristas, el 8 de febrero de 2012 moría Luis Alberto Spinetta y dejaba un legado fundamental para la cultura argentina, basado en una búsqueda permanente sin concesiones. (PUBLICADA)

SPINETTA-ANIVERSARIO-GUITARRISTAS.- Aunque de manera unánime se lo suele definir como "el gran poeta del rock argentino", no siempre se hace hincapié en las particulares características de Luis Alberto Spinetta como guitarrista, quien desde la heterodoxia que le confirió el hecho de ser un autodidacta, construyó un estilo personal marcado por su musicalidad y originalidad.

SPINETTA-ANIVERSARIO-CANTANTES.- Por Romina Grosso y Sergio Arboleya. Rupturista, juguetona, elegante, particular, porteña y aterciopelada, son algunos de los rasgos que destacaron Isabel De Sebastián, Nadia Lacher, Lidia Borda, Claudia Puyó y Celsa Mel Gowland, para definir la voz de Luis Alberto Spinetta, que acompañó a varias generaciones y cuyo sonido sigue resonando a través del tiempo. (PUBLICADA)

SPINETTA-ANIVERSARIO-OPINIONES.- Tan vasta y rica resulta la obra de Luis Alberto Spinetta, a la vez que compleja, que su impacto se expande de manera casi imperceptible en toda la cultura argentina, al tiempo que sigue ofreciendo nuevos resquicios para su disfrute, aun cuando pareciera ya agotados los caminos para explorarla. (PUBLICADA)

MOMUSI-FESTIVAL (CON FOTO).- Por Sergio Arboleya. El Movimiento de Música para niños y niñas, Momusi, lanzará mañana su segundo Festival Federal que se extenderá todo el mes a través del canal de YouTube de la organización reuniendo a unas 25 propuestas artísticas de todo el país que podrán apreciarse con acceso libre.

CULTURA

LITERATURA CREATIVA-ENSEÑANZA (CON FOTO).- Por Emilia Racciatti. La proliferación de los talleres de escritura fue acompañada en los últimos años de propuestas académicas como la maestría de escritura creativa de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref) o la licenciatura en artes de la escritura de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) que aportaron espacios de formación a la hora de elaborar proyectos literarios y sobre estas iniciativas responden María Negroni, Yamila Volnovich, Tali Goldman y Miguel Vitagliano.

ALEJANDRO DOLINA-ENTREVISTA (CON FOTO).- Por Josefina Marcuzzi. El escritor y conductor radial Alejandro Dolina revela pistas para entender las claves argumentales de su nuevo libro, "Notas al pie", y las estrategias y trampas que puso en juego para lograr una propuesta sin género definido, en la que el lector puede ser fácilmente engañado, mientras es convocado a ser testigo de sus reflexiones sobre el paso del tiempo, la sabiduría o la vejez. "Es difícil congraciar la sabiduría y la vejez. Los viejos sabios que yo he conocido eran sabios a pesar de que eran viejos, no porque eran viejos", sostiene.

POESÍA-FESTIVAL-CCK (CON FOTO).- Por Claudia Lorenzón. Con una apertura a cargo de la poeta santafesina Diana Bellessi, el Festival Poesía Ya! se realizará este año del 10 al 13 de febrero, en el Centro Cultural Kirchner donde se presentará una producción poética de nuevas voces de la Argentina, con obras audiovisuales, talleres de lectura y escritura en formato virtual y/o presencial, atravesado por una impronta federal e inclusiva.

DEPORTES

TENIS-ARGENTINA OPEN (CON FOTO).- El Argentina Open, el certamen de tenis con más historia y prestigio de Sudamérica, comenzará a tomar más color con el sorteo del cuadro principal para su edición número 22 a jugase del 7 al 13 de febrero en el Buenos Aires Lawn Tennis y que tendrá como uno de sus atractivos principales la presencia de Juan Martín Del Potro.

TENIS-DEL POTRO (CON FOTO).- El tandilense Juan Martín Del Potro, uno de los mejores tenistas argentinos de la historia que regresará al circuito en el Argentina Open luego de dos años y ocho meses de inactividad, ofrecerá detalles de su vuelta tras dejar atrás una seria lesión, en una rueda de prensa que ofrecerá a los medios.

TURISMO

CARNAVAL PROVINCIAS.- Por Corresponsalías. Decenas de localidades argentinas se preparan para celebrar el carnaval 2022 con desfiles de comparsas, shows musicales, corsos barriales, el desentierro del Pujllay en la puna y concursos de disfraces, que este año se realizarán con protocolos especiales por la pandemia de coronavirus. (PUBLICADA) (Télam)