POLÍTICA

ELECCIONES-CHUBUT (CON FOTO).- La provincia de Chubut concurre a las urnas para elegir gobernador, vice, diputados provinciales, intendentes, concejales y representantes populares al Consejo de la Magistratura de la provincia, en unos comicios en los cuales están habilitados para sufragar más de 470 mil ciudadanos.

CORTE-JUICIO POLÍTICO-DIPUTADOS.- (Por Silvia Rajcher) La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados volverá a reunirse el próximo martes para recibir los testimonios del exministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D'Alessandro y de Silvio Robles, estrecho colaborador del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, quienes expondrán sobre la supuesta negociación del fallo sobre coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires.

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA.- (Por Felipe Celesia) A días de las PASO, el Consejo de la Magistratura intentará avanzar la semana que viene con concursos de magistrados claves para el sistema de Justicia como los tribunales federales de Santa Fe y Rosario, entre otros.

ELECCIONES-PROVINCIAS.- Las elecciones provinciales de agosto se concentrarán todas el domingo 13, el mismo día de las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias nacionales, cuando Santa Cruz elegirá gobernador, mientras la ciudad y la provincia de Buenos Aires tendrán sus propias PASO locales, al igual que Catamarca y Entre Ríos.

ECONOMÍA

HIDROCARBUROS-INVERSIONES (CON FOTO).- (Por Ignacio Ortiz) El nivel de inversiones para la producción de gas y petróleo en todas las cuencas del país superará este año los US$ 10.700 millones, un crecimiento de 18% respecto de 2022, con particular incidencia en la actividad no convencional de Vaca Muerta con casi el 70% del total de los desembolsos previstos, según un relevamiento privado.

ECONOMÍA REGIONALES-MANÍ.- (Por Juan Manuel Colombo) La sequía afectó con fuerza en la producción de maní con una caída en la producción del 31,6% en la última campaña y una reducción en las exportaciones en torno al 40%, por lo que desde el sector consideran que la eliminación de las retenciones a partir del 1° septiembre -como anunció el ministro de Economía, Sergio Massa- puede generar una mejora en la competitividad y una posible expansión en superficie del cultivo. (PUBLICADA)

FINANCIAMIENTO-GÉNERO (CON FOTO).- (Por Agustina Pasaragua) Las mujeres empresarias enfrentan un limitado acceso al financiamiento que dificulta el crecimiento de sus negocios, ya que sólo el 36,5% logra obtener créditos, mientras que la tasa de rechazo se ubica en torno al 42%, según un informe elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Argentino de Desarrollo (BICE). (PUBLICADA)

SOCIEDAD

ONU-ENTREVISTA (CON FOTO).- (Por Silvina Molina) Latinoamérica "no es una región pobre, es desigual", dijo a Télam Susana Sottoli, la profesional argentina que asumió este año el cargo de directora regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa), quien destacó como "innovador e inspirador" el plan local que redujo 55% el embarazo no intencional en la adolescencia, además de apoyar la alianza con empresas, como YPF, para trabajar por la inclusión de género.

PUEBLOS ORIGINARIOS-BIBLIOTECA NACIONAL (CON FOTO).- (Por Carlos Catrileo) La Biblioteca Nacional Mariano Moreno (BNMM) lanzó la convocatoria para la Feria del Libro sobre Pueblos Originarios que se realizará el 5 de noviembre, con el objetivo de difundir las publicaciones de literatura, historia y actualidad de los pueblos indígenas, mientras buscar fortalecer la audioteca de voces indígenas, que ya está disponible online.

ABUSO-INFANCIA (CON FOTO).- (Por Agustina Ramos) Tomás Vázquez Ghisoni, un joven de 21 años que denunció haber vivido tanto él como sus hermanos abusos por parte de su progenitor cuando eran niños, afirma que las y los hijos no mienten y no son "una cosa a la que le pueden llenar la cabeza", en relación a las críticas que vivió él y su madre, a quienes trataron de "locos" cuando contaron lo sucedido, fundadas en el Inexistente Síndrome de Alienación Parental (ISAP).

POLICIALES

ACUCHILLADO-PALERMO.- (Por Ian Werbin) Los padres de Martín Sotomayor, el hombre de 40 años que fue asesinado de una puñalada en el cuello al quedar en medio de una pelea en diciembre de 2015 en el barrio porteño de Palermo, aseguraron que el único imputado que en noviembre será juzgado por el crimen está en libertad y suelen cruzarse con él por el barrio, y denunciaron que recibieron reiteradas amenazas provenientes del entorno del acusado. (PUBLICADA)

EMPRESARIO-DESCUARTIZADO.- La mascota del empresario Fernando Pérez Algaba, cuyo cuerpo apareció descuartizado dentro de una valija en un arroyo de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, fue entregada por un conocido de la víctima luego de que la publicaran en las redes sociales como perdida y los investigadores procuran establecer los lugares por donde deambuló a través del análisis de un chip que el animal posee. (PUBLICADA)

INTERNACIONALES

UCRANIA-RUSIA (CON FOTO).- Rusia derribó hoy drones ucranianos dirigidos contra Moscú y sus alrededores que dañaron dos torres de oficinas y obligaron a cerrar un aeropuerto internacional, y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo que la guerra estaba llegando a Rusia y que esto era algo "inevitable y justo".

NÍGER (CON FOTO).- Miles de personas que apoyan a los militares que dieron un golpe de Estado en Níger se manifestaron hoy agresivamente frente a la embajada de Francia en la capital del país y arrancaron la placa de su entrada, mientras líderes de países vecinos amenazaron con atacar a los golpistas si no devuelven el poder en una semana. (PUBLICADA)

ISRAEL-JUSTICIA-ECONOMÍA (Por Dácil Lanza) La aprobación de parte de la reforma judicial del primer ministro Benjamin Netanyahu no solo desató más protestas, sino que impactó en la calificación crediticia de Israel y llevó a que varias empresas emergentes ligadas a la innovación empezaran a tomar medidas para desinvertir o irse del país.

PERÚ.- (Por Gonzalo Ruiz Tovar, especial desde Lima) Una promesa presidencial de diálogo, recibida con escepticismo por la oposición, marcó en Perú una semana de fiestas patrias que transcurrió en medio de protestas, de represión y de múltiples demostraciones de malestar popular con el Gobierno, el Congreso y del poder político en general.

ESPECTÁCULOS

CINE-FENÓMENO (CON FOTO).- (Por Hugo Sánchez) El fenómeno en cantidad de espectadores abarrotando las salas de todo el mundo con el estreno de "Barbie", de Greta Grewig, y "Oppenheimer", de Christopher Nolan, sin duda es una buena noticia para el cine, maltrecho por las consecuencias de la pandemia y luchando contra el streaming hogareño, que se afianzó justamente durante las restricciones impuestas a nivel global por el coronavirus.

FESTIVAL ARGERICH (CON FOTO).- (Por Sergio Arboleya) Cobertura del octavo y último concierto del Festival Argerich 2023 en el Teatro Colón, donde la pianista actuará junto a la Orquesta Estable del Teatro Colón dirigida por Charles Dutoit, el Coro Estable del Teatro Colón, comandado por Miguel Martínez, el Grupo Vocal de Difusión con dirección de Mariano Moruja, los pianistas Iván Rutkauskas, Alan Kwiek y Marcelo Ayub, y las voces de Jaquelina Livieri, Guadalupe Barrientos, Santiago Martínez y Hernán Iturralde.

CULTURA

LIBRO-NATHALIE LÉGER (CON FOTO).- (Por Mercedes Ezquiaga) En su nuevo libro "El vestido blanco", la escritora, editora y curadora francesa Nathalie Léger investiga la historia de la joven artista italiana Pippa Bacca quien, como parte de una performance, se propuso viajar desde Milán hasta Jerusalén vestida de novia, y trasladarse solo haciendo dedo, pero a las pocas semanas fue hallada muerta junto a un matorral en las afueras de Estambul, un asesinato que la autora toma como punto de partida para hablar del valor del arte frente a la violencia, mientras traza una genealogía de otras performances extremas, en figuras como Yoko Ono o Marina Abramovic.

FICCIONES-MUESTRA (CON FOTO).- (Por Juan Rapacioli) Una muestra que invita a revisar las formas en que la información se produce y circula, con foco en cuestiones como los ecofeminismos, las fake news, las narrativas políticas y las democracias, se exhibe en el Centro Cultural Kirchner (CCK), donde se presentan obras de 30 artistas y colectivos como Marta Minujín, Antoni Muntadas, Roberto Jacoby, Harun Farocki y Tucumán Arde.

DEPORTES

FÚTBOL-BOCA (CON FOTO).- Boca Juniors presentará mañana a su flamante estrella internacional, el goleador uruguayo Edinson Cavani, que recibirá una calurosa bienvenida con público en La Bombonera, horas después de arribar al país para cumplir con las formalidades de su transferencia.

MUNDIAL FEMENINO-ARGENTINOS (CON FOTO).- (Por Marina Butrón, enviada especial) Waiheke es una isla paradisíaca que queda en el Golfo de Hauraki sobre el Océano Pacífico, a 35 minutos de ferry desde Auckland. Esta isla del Norte de Nueva Zelanda es reconocida por sus playas de agua turquesa y cristalina, sus bodegas y viñedos, y por un equipo de fútbol lleno de argentinos que ascendió siete veces en ocho años. (PUBLICADA)

FÚTBOL-EUROPA-ARGENTINOS (CON FOTO).- (Por Adrián Mouján) Germán Denis, defendiendo los colores de un equipo de San Marino, y Jonathan Menéndez, jugando para el Aris Salónica de Grecia, son los más conocidos de una larga nómina de futbolistas argentinos, algunos con origen en ligas regionales y el ascenso, que iniciaron el camino para ganar la UEFA Conference League, el tercer torneo en importancia de Europa. (PUBLICADA)

TURISMO

INVIERNO (CON FOTO).- Las vacaciones de invierno movilizaron a más de 5,5 millones de turistas, lo que constituyó un nuevo récord para esta fecha y superó las expectativas del sector. (PUBLICADA)

FIESTAS POPULARES-PROVINCIAS (CON FOTO).- Con celebraciones para honrar a la Pachamama en el norte del país, destacar las nevadas y los deportes invernales en la Patagonia, y rendir homenaje al General José de San Martín, las provincias programaron para agosto decenas de fiestas populares con actividades para promover el turismo y afianzar las economías regionales. (Télam)