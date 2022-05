POLÍTICA

FOMENTAR EMPLEO.- (Por Daniel Scarímbolo) El Gobierno nacional formará a 350 mil desempleados durante 2022 y a 1,8 millones en cuatro años a través del programa Fomentar Empleo, creado para la orientación y asistencia en la búsqueda laboral y de incentivos para la contratación de mano de obra registrada.

DIPUTADOS-BOLETA ÚNICA.- (Por Leonardo Fredes) La mayoría de los bloques opositores de la Cámara de Diputados buscarán este martes emitir dictamen de mayoría sobre el proyecto de ley que establece el sistema de Boleta Única Papel para elecciones nacionales, con el objetivo de llevarlo al recinto en la próxima sesión del cuerpo. (PUBLICADA)

URTUBEY-ENTREVISTA.- (Por Julio El Alí) Juan Manuel Urtubey, el exgobernador de Salta y compañero de fórmula presidencial de Roberto Lavagna, afirmó que "el peronismo debe buscar una alternativa" para las elecciones del año próximo porque "no se puede condenar a la Argentina a que vuelva el macrismo, que ya fracasó", y planteó además que justicialismo del "futuro" necesita "estar más cerca de la gente e incluir con mayor participación ciudadana".

DDHH-EL CHALET.- (Por Silvina Caputo) El 28 de marzo de 1976, cuatro días después del Golpe de Estado, el Hospital Posadas fue ocupado militarmente, y se instaló un centro clandestino de detención en el chalet destinado a la vivienda del director del nosocomio, por donde pasaron más de medio centenar de detenidos desaparecidos. (PUBLICADA)

ECONOMÍA

MINERÍA (CON FOTO E INFOGRAFÍA).- (Por Ignacio Ortiz) El 80,8% de la facturación de las grandes empresas mineras permanece fronteras adentro a través de pagos de salarios, compras a proveedores nacionales, impuestos y ganancias de las empresas que no fueron remitidas al exterior, mientras que de cada US$ 100 exportados, US$ 68 terminaron siendo una generación neta de divisas para la economía argentina. (PUBLICADA)

HIDRÓGENO VERDE-TIERRA DEL FUEGO (CON FOTO).- (Por Emiliano Bonanotte) La firma estadounidense MMEX Resources Corporation planea producir hidrógeno verde en la provincia de Tierra del Fuego, con una inversión prevista de US$ 500 millones con el objetivo de generar entre US$ 120 y US$ 190 millones de exportaciones anuales a partir de su entrada en funcionamiento en 2025. (PUBLICADA)

GANADERÍA-ANGUS.- (Por Juan Manuel Colombo) Con un atraso de dos años a causa de la pandemia, la Asociación Argentina de Angus celebró la semana pasada su primer centenario de vida, en un contexto en el que esta raza vacuna es la más numerosa del rodeo nacional con el 50% de los animales considerados puros, mientras que la cantidad trepa al 75% del total al sumar cruzas y la influencia en otras razas. (PUBLICADA)

SOCIEDAD

TRASPLANTES-DÍA (CON FOTO E INFOGRAFÍA).- El presidente del Incucai, Carlos Soratti, calificó los 1.366 trasplantes de órganos y córneas que se realizaron en 2022 como "un buen número" a pesar del impacto en el primer trimestre de la ola de coronavirus y subrayó "que la sociedad argentina tiene una actitud positiva hacia la donación", en el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos que se conmemora mañana. (PUBLICADA)

ESCLEROSIS MÚLTIPLE-DÍA MUNDIAL.- (Por Florencia Vaveluk) La esclerosis múltiple, una enfermedad neurodegenerativa que es la primera causa de discapacidad no traumática entre los 18 y 35 años, tiene "mejor pronóstico a futuro cuanto más precoz sea el diagnóstico", y por este motivo hay que "estar atentos a los síntomas que se presentan por un intervalo de más de 24 horas", señalaron especialistas a Télam. (PUBLICADA)

ATROPELLADA-PALERMO-JUICIO.- Un nuevo juicio oral y público por una muerte causada por un conductor ebrio al volante tendrá lugar a partir de mañana, cuando en el banquillo de los acusados se siente Iván Prein, hijo de un reconocido pastor de la comunidad evangélica pentecostal en el país, en un proceso en el que se lo juzga por la muerte de Leticia Allo, de 29 años, a quien atropelló cuando conducía su auto con 1,1 grados de alcohol en sangre.

POLICIALES

FEMICIDIO-MORENO.- (Por Ramón González) A dos años del femicidio de Camila Tarocco, la joven que fue hallada asesinada dentro de una bolsa y enterrada entre pastizales en el partido de Moreno, a poco de empezar el aislamiento social por la pandemia en 2020, ya se definió el tribunal oral que juzgará a su expareja como presunto autor del asesinato, informaron hoy fuentes judiciales.

INTERNACIONALES

COLOMBIA-ELECCIONES (CON FOTO).- (Por Jorge Pailhé, enviado especial) Los colombianos y colombianas votaban hoy a su futuro presidente en elecciones históricas, ya que por primera vez una oferta electoral de izquierda tiene posibilidades de llegar al poder con la candidatura del exsenador Gustavo Petro.

COLOMBIA-ELECCIONES-BOGOTÁ (CON FOTO).- (Por enviado especial) Las calles de Bogotá se poblaron hoy rápidamente de hombres y mujeres que prefirieron acudir bien temprano a emitir su voto en las presidenciales, en una jornada fresca y con una llovizna por momentos imperceptible y otros más intensa en la capital de Colombia.

UCRANIA-RUSIA (CON FOTO).- Tropas rusas apoyadas por artillería irrumpieron en una ciudad clave de la región del este de Ucrania que buscan conquistar y libraban hoy combates en las calles con fuerzas ucranianas, informaron autoridades. El presidente Volodimir Zelenski visitó una provincia vecina a la región donde arrecian las hostilidades.

UCRANIA-RUSIA-CLAVES.- Síntesis de los hechos más salientes del día 94 de la invasión militar de Rusia a Ucrania.

PERÚ-ALIMENTOS.- (Por Gonzalo Ruiz Tovar) La amenaza de la crisis alimentaria que se cierne sobre el mundo a causa fundamentalmente de la invasión de Rusia a Ucrania podría tener consecuencias aún más drásticas en Perú por el marco previo, según investigaciones nacionales e internacionales que aconsejan medidas urgentes.

ESPECTÁCULOS

MÚSICA-JEFF BERLIN (CON FOTO).- (Por Hernani Natale) Entrevista con el músico estadounidense Jeff Berlin, considerado uno de los mejores bajistas de jazz fusión, quien el próximo viernes 3 y sábado 4 de julio se presentará en Bebop Club, del barrio porteño de Palermo, acompañado por los locales Quintino Cinalli en batería y Mariano Agustoni en piano.

ARTES DIGITALES (CON FOTO).- (Por Agustín Argento) Entrevista con Guillermo Solimano, director de Artlab, nuevo reducto abierto en Chacarita que se presenta como laboratorio creativo, estudio y residencia artística, especializada en las prácticas artísticas contemporáneas que utilizan la tecnología como medio, soporte y/o tema.

CULTURA

FEMINISMO-MUESTRA (CON FOTO).- (Por Claudia Lorenzón) Con pequeñas figuras humanas creadas en cerámica blanca, hilos blancos y rojos, se expone hasta el 29 de mayo en el Museo Benito Quinquela Martín "Hilo de voz", una muestra individual de la artista Guillermina Grinbaum sobre la trata de personas y la explotación sexual que tiene como número alarmante más de cuatro millones de víctimas a nivel mundial, a partir de una propuesta que sondea el impacto social de esta problemática al mismo tiempo que interpela al espectador.

DIARIOS- KATHERINE MANSFIELD.- (Por Ana Clara Pérez Cotten) Los Diarios de Katherine Mansfield, editados por Chai por primera vez en Argentina, son un recorrido por lo mundano y lo esencial en la vida de la escritora, destacada en la novela breve y el relato. La escritura, la infancia en Nueva Zelanda, la enfermedad, la pulsión vital y la lectura que hace de sus contemporáneos son algunos de los temas que aborda en cada una de las entradas.

DEPORTES

TENIS-ROLAND GARROS (CON FOTO).- El argentino Diego "Peque" Schwartzman perdió hoy con el número 1 del mundo, Novak Djokovic, por 6-1, 6-3, 6-3 y se despidió en los octavos de final del torneo de Roland Garros, segundo Grand Slam del año que se disputa en París sobre canchas de polvo de ladrillo. (PUBLICADA)

MONTAÑISMO-EXPEDICIÓN (CON FOTO E INFOGRAFÍA).- (Por Fernando Faia).- Los montañistas argentinos Juan Pablo Toro y Matías "Matoco" Erroz escalarán la cumbre del Nanga Parbat, en Pakistán, uno de los picos más altos, extremos y exigentes del mundo, de 8.125 metros de altura, ubicado en la cordillera de Karakórum en la cadena asiática del Himalaya, que nunca pudo ser conquistado por ningún experto connacional. (Télam)