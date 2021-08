POLÍTICA

ELECCIONES-CORRIENTES (CON FOTO).- La ciudadanía de Corrientes elige hoy gobernador, intendentes y legisladores en una competencia polarizada entre la alianza gobernante ECO+Vamos Corrientes con la fórmula Gustavo Valdés-Pedro Braillard Poccard y el Frente Corrientes de Todos, con la dupla Fabián Ríos-Martín Barrionuevo.

ELECCIONES-FTD-CABA.- (Por Lisa Cargnelutti).- El Frente de Todos porteño busca crecer como la principal fuerza política que se opone al "modelo excluyente" del PRO en la ciudad de Buenos Aires, pero tiene el desafío de "colocar en la agenda pública" las demandas que varios sectores sociales plantean hace tiempo y que son ignoradas por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, dijeron a Télam la joven legisladora Ofelia Fernández y la precandidata a legisladora Victoria Freire.

ELECCIONES-SANTORO-ENTREVISTA (CON FOTO).- (Por Silvina Angiono).- El precandidato a diputado nacional del Frente de Todos Leandro Santoro aseguró hoy que en estas elecciones hay dos modelos en disputa que son "un Estado que se hace cargo, que trata de ayudar en el proceso virtuoso de crecimiento de la economía y la distribución del ingreso y otro que garantiza negocios sólo a los poderosos", como sucedió en el Gobierno de Mauricio Macri. (PUBLICADA)

ELECCIONES-BREGMAN-ENTREVISTA (CON FOTO).- (Por Silvina Caputo).- La precandidata a diputada nacional del FIT-Unidad, Myriam Bregman, lamentó que el abogado y exconsejo de la Magistratura Alejandro Fargosi "no sólo" no le pidió disculpas por su agresión a través de las redes sino que "reivindicó su ataque antisemita en las redes", tras una semana en que la dirigente recibió el respaldo de varios dirigentes políticos, entre ellos el presidente Alberto Fernández.

CORONAVIRUS-PRESENCIALIDAD-CONGRESO.- (Por Leonardo Fredes).- La Cámara de Diputados retomaría tras las elecciones primarias su trabajo en forma presencial, luego de un año y cuatro meses en lo que funcionó de manera remota y mixta como consecuencia de las restricciones por la pandemia; en tanto que el Senado se encamina hacia el mismo escenario, aunque con la posibilidad de mantener las reuniones de comisiones con el sistema de videoconferencia. (PUBLICADA)

GÉNERO-GREMIOS.- (Por Adolfo Rocasalbas).- La exsecretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de la CGT, Sandra Maiorana, denunció hace dos semanas que en el año 2018 fue desplazada del consejo directivo de la central tras haber sido presionada por la conducción del gremio médico del que forma parte, denuncia que ratificó y detalló en esta entrevista con Télam.

MEMORÁNDUM-IRÁN.- (Por Karina Poritzker).- Los jueces del tribunal que resolverá sobre la nulidad de la reapertura de la causa por el Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA decidieron incorporar planteos por "inexistencia de delito" en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, un elemento más que podría derivar en el cierre del caso con sobreseimientos y sin juicio oral. (PUBLICADA)

POLICÍA DESAPARECIDO-CABA.- (Por Martín Piqué).- Esta semana se cumplieron dos años y medio de la desaparición de Arshak Karhanyan, agente de la Policía de la Ciudad que se desempeñaba en la comisaría 7B de Caballito y que antes había trabajado en el área de Cibercrimen, a quien su madre esperó en vano para compartir una cena el domingo 24 de febrero de 2019 pero nunca más se supo de él. (PUBLICADA)

DDHH-MEMORIA-BUENOS AIRES.- (Por Diana López Gijsberts).- Una fundación creada por uno de los hijos de Jorge Julio López, el albañil y militante peronista que desapareció en el 2006 en La Plata tras declarar en el juicio al represor Miguel Etchecolatz, recrea en maquetas los excentros clandestinos de detención que funcionaron en la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura militar como un ejercicio de memoria para las generaciones futuras y en homenaje a los sobrevivientes que denunciaron el funcionamiento de esos centros de exterminio.

DDHH-VUELOS DE LA MUERTE.- (Por Leonardo Castillo).- La Justicia Federal de Entre Ríos dispuso que entre el lunes 30 y el martes 31 de agosto se realice un operativo para llevar a cabo exhumaciones en el cementerio de la localidad de Villa Paranacito, en el marco de la causa que se instruye por "los vuelos de muerte que se realizaron en esa provincia durante la última dictadura cívico militar.

ECONOMÍA

PYMES-PRECIOS.- (Por Leandro Selén).- Empresarios pymes valoraron la decisión de la Secretaría de Comercio Interior de avanzar sobre el abuso de posición de parte de grandes empresas en sectores productores de insumos que inciden fuertemente sobre los precios finales de los productos, bajo el argumento de que existen "prácticas de grandes corporaciones que perjudican a las pymes y al consumo". (PUBLICADA)

TECNOLOGÍA-FINTECH (CON FOTO).- (Por Andrea Delfino).- El fundador y CEO de Ualá, Pierpaolo Barbieri, afirmó que en la Argentina existe un "gran talento a nivel técnico y de negocios que impulsa al ecosistema emprendedor en el país" y proyectó que en 2022 su empresa alcanzará el 'break even', el momento en el que la firma llegará a cubrir los gastos que requiere la operación. (PUBLICADA)

SOCIEDAD

SEGURIDAD VIAL-ESTADÍSTICAS (CON INFOGRAFÍA).- El número de muertes por siniestros viales de los seis primeros meses de 2021 fue el más bajo de los últimos trece años y sólo subió 11 por ciento con respecto a 2020, cuando la circulación estaba restringida y regían medidas más estrictas por la pandemia de coronavirus, según un informe oficial difundido hoy por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

CASCOS BLANCOS-HAITÍ (CON FOTO).- La presidenta de la Comisión de Cascos Blancos Marina Cardelli destacó en diálogo con Télam desde Haití "el buen funcionamiento de las herramientas de coordinación" en la asistencia humanitaria internacional en este país centroamericano, cuyas autoridades locales "son las que toman las decisiones" sobre la asistencia a las víctimas del terremoto, a pesar de los "problemas de seguridad" que vive la isla.

TECNOLOGÍA-DISPOSITIVO (CON FOTO).- (Por Jorge Mauco).- Investigadores platenses desarrollaron un dispositivo inalámbrico capaz de medir las señales eléctricas de los músculos del cuerpo de forma no invasiva, las que luego se digitalizan y procesan para generar sonidos o imágenes que pueden ser empleadas en aplicaciones con fines artísticos, para divulgación, videojuegos y en el campo de la salud.

POLICIALES

GATILLO FÁCIL-CONDENA.- (Por Karina Poritzker).- Los tres hijos de un hombre asesinado por un policía federal en febrero de 1999 en la puerta del supermercado donde trabajaba, en el barrio porteño de Mataderos, serán indemnizados 22 años después al considerarse probado que la víctima quedó en medio de una persecución y luego un efectivo le "plantó" un arma para intentar encubrir lo sucedido.

CASO MELINA ROMERO (CON FOTO).- (Por Ramón González).- La madre de Melina Romero, la adolescente que en agosto de 2014, cuando cumplía 17 años, desapareció de un boliche del partido de San Martín y al mes fue hallada asesinada en un predio cercano al Ceamse de José C. Paz, consideró hoy que la investigación para identificar a todos los autores del crimen de su hija no avanza porque "los que tienen que trabajar no tienen ganas de hacerlo".

INTERNACIONALES

AFGANISTÁN-CRISIS (CON FOTO).- Al menos seis personas, incluidos cuatro niños, murieron hoy a causa de un ataque lanzado presuntamente por Estados Unidos en Kabul, informó la televisión afgana Ariana News citando a testigos.

ESPECTÁCULOS

MÚSICA-GRUNGE (CON FOTO).- (Por Hernani Natale).- Hace 30 años, con apenas unos días de diferencia, se editaban "Ten", el disco debut de Pearl Jam; y "Nevermind", placa consagratoria de Nirvana; dos obras que provocarían la explosión del sonido grunge, el estilo musical originado en la próspera ciudad industrial de Seattle, a través del cual la llamada Generación X manifestó su angustia existencial. (Análisis del contexto musical, social y político en el que surgió este género, con testimonios del periodista musical especializado Alfredo Rosso, y el escritor y filósofo Gito Minore).-

CULTURA ROMANÍ (CON FOTO).- (Por Sergio Arboleya).- Entrevista con la compositora y cantante Aline Miklos, impulsora del proyecto Kalo Chiriklo que pone en superficie el legado y el presente de la discriminada cultura romaní/gitana y que puede apreciarse en el reciente álbum "Pájaro Negro". (PUBLICADA

CULTURA

MENEM-LIBRO (CON FOTO).- (Por Claudia Lorenzón).- En el libro "¿Qué hacemos con Menem?" los periodistas Pablo Touzon y Martín Rodríguez reúnen una quincena de artículos donde sociólogos, politólogos y periodistas abordan los gobiernos del ex presidente Carlos Menem, que gobernó durante dos períodos con el apoyo de la clase alta y los sectores postergados, traicionando los principios del peronismo, acordando con los grupos de poder económico, y una economía basada en el consumo y la convertibilidad que erosionó la industria nacional y miles de puestos de trabajo.

LIBRO-KATYA ADAUI (CON FOTO).- (Por Dolores Pruneda Paz).- En el libro "Geografía de la oscuridad", la peruana Katya Adaui (Perú, 1977) construye a lo largo de 16 cuentos paternidades y maternidades posibles, diversas, que tienen en común la omnipresencia el mar de Lima y de la familia que, como ese mar, "te refugia y también te espanta", dice la autora en diálogo con Télam.

DEPORTES

FÚTBOL-LPF-BOCA-RACING (CON FOTO).- Boca Juniors, que inició exitosamente el ciclo de Sebastián Battaglia como entrenador, recibirá hoy a Racing Club, que también cambió de DT con la llegada de Claudio Úbeda y cumple una buena campaña, en el clásico que propone la novena fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

FÚTBOL-FRANCIA (CON FOTO).- Lionel Messi, tras casi 16 años en Barcelona de España, está en condiciones de debutar hoy, probablemente ingresando en la segunda etapa, con los colores del París Saint Germain (PSG) como visitante de Reims en un partido de la cuarta fecha de la Ligue 1, que se jugará a estadio repleto y con una gran expectativa a nivel mundial.

TENIS-US OPEN (CON FOTO).- El serbio Novak Djokovic, número uno del mundo y dispuesto a batir todos los récords, será la gran atracción del US Open que comenzará mañana y en el que buscará conquistar su 21er título de Grand Slam, en una edición con ausencias importantes y siete tenistas argentinos encabezados por Diego Schwartzman en hombres y con Nadia Podoroska como única dama. (PUBLICADA) (Télam)