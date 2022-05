POLÍTICA

FDT-CHACO (CON FOTO Y VIDEO).- El presidente Alberto Fernández participará hoy del primer congreso del Frente de Todos (FdT) de Chaco, acompañado por el gobernador Jorge Capitanich, tras la institucionalización de ese espacio oficialista en la provincia, que sesionará bajo la premisa de que "la unidad en la diversidad es el camino".

GOBIERNO-AGENDA INTERNACIONAL (CON FOTO).- Por Martin Porto. La Argentina volverá en junio a hacer escuchar su voz en distintos foros internacionales con la participación del presidente Alberto Fernández o de representantes del Gobierno nacional en la Cumbre de las Américas, la reunión de jefes de Estado del Brics y el encuentro del G7, en Alemania.

SENADO-MANZUR.- Por Clelia Sivori. El jefe de Gabinete, Juan Manzur, brindará el próximo jueves su primer informe de gestión ante el Senado de la Nación, en una sesión especial en la que la situación económica de Argentina será el eje central del intercambio que mantendrá con los senadores de las principales bancadas políticas.

DIPUTADOS-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA.- Por Silvina Angiono. La Cámara de Diputados continuará la semana próxima con el análisis de la propuesta de reforma al Consejo de la Magistratura impulsado por el oficialismo, que propone elevar de 13 a 17 el número de integrantes y crear cuatro regiones federales para su funcionamiento.

JxC.- El expresidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, protagonizaron durante la semana un verdadero raid mediático en el cual mostraron los distintos proyectos del PRO rumbo a 2023, mientras que el otro socio fuerte de la coalición opositora -el radicalismo- intentó despegarse de estas luchas y mostrar unidad al proclamar a Gastón Manes como nuevo titular de su Convención Nacional.

OBRAS-VECINOS-CABA (CON FOTO).- Por Valeria Azerrat. La avanzada del Gobierno porteño con obras que alteran la vía pública provocó una reacción de vecinos de la Ciudad, que se quejan de que la administración de Horacio Rodríguez Larreta no abre previamente una instancia de participación ciudadana para consultar sobre los cambios ni escucha alternativas a los proyectos urbanos oficiales, lo que los lleva a iniciar acciones judiciales para frenarlos.

DDHH-SANTA FE.- Por Germán Ulrich. Un represor de la última dictadura cívico militar, que enseñó Formación Ética y Ciudadana durante la democracia en escuelas públicas de Rosario, comenzará a ser juzgado el lunes en la ciudad de Santa Fe junto a cinco expolicías acusado de homicidios y violaciones a los derechos humanos, informaron hoy voceros judiciales.

ECONOMÍA

ANSES-RAVERTA (CON FOTO).- Por Alejandro Tejero Vacas. La directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta, marcó la importancia de aprobar una ley que resuelva la situación de nueve de cada diez mujeres y siete de cada diez varones que llegarán a la edad jubilatoria sin contar con los 30 años de aporte necesarios puedan jubilarse. (PUBLICADA)

ARGENTINA PRODUCTIVA.- Por Marcelo Bátiz. El coordinador de Argentina Productiva 2030, Daniel Schteingart, expuso sobre la marcha y objetivos del plan a dos meses de su presentación y afirmó que la iniciativa podrá seguir más allá de los cambios de gobierno de los próximos ocho años, con el consenso con "diferentes actores productivos" y "otras fuerzas políticas". (PUBLICADA)

TECNOLOGÌA-AGTECH.- Por Carlos Joseph. El sector de empresas de base tecnológica con enfoque hacia el sector agropecuario (conocidas como Agtech), aunque es incipiente y está rezagado como receptor de capitales, en 2021 acaparó buena parte de las inversiones destinadas a las startups, superando incluso a los sectores FinTech, BioTech, EdTech, Commerce y HealtTech.

SOCIEDAD

VACUNA (CON FOTO).- Si bien más del 80% de la población argentina completó el esquema primario de vacunación contra la Covid-19, sólo el 40,7% se dio la primera dosis de refuerzo -la tercera vacuna-, una herramienta clave para fortalecer la producción de anticuerpos en el contexto de la nueva ola de casos que atraviesa el país, indicaron especialistas. (PUBLICADA)

CANNABIS-INVESTIGACIONES (CON FOTO).- Por Celina Abud de la Red Argentina de Periodismo Científico. La ley de cannabis promulgada esta semana (N° 27.669), que pone el foco en regular la producción industrial del cultivo, dará un nuevo impulso a las investigaciones que se sumarán a los 29 estudios sobre las propiedades de la planta y sus derivados que ya fueron aprobados en el marco de la norma sancionada en 2017. (PUBLICADA)

CONAE-TRONADOR (CON FOTO, VIDEO E INFOGRAFÍA).- Por Julio Mosle. La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) celebra este sábado 31 años de su fundación mientras avanza en el desarrollo de la familia de lanzadores Tronador II y III, cohetes de unos 28 metros de altura y 90 toneladas de peso con los que busca poner en órbitas a satélites de hasta 750 kilos desde un puerto espacial cercano a la localidad bonaerense de Bahía Blanca. (PUBLICADA)

YOGA-ABUSOS (CON FOTO).- Por Agustina Ramos. Una ola de denuncias públicas sobre abusos en el mundo del yoga y la espiritualidad se esparcieron las últimas semanas en las redes sociales, en lo que se convirtió en un nuevo 'Me too' que alcanzó instancias judiciales en la Argentina, donde una causa por abuso sexual contra un instructor de yoga fue elevada a juicio. (PUBLICADA)

HOSPITAL MOYANO-EDUCACIÓN: (CON FOTO).- Por Clara Olmos. Estudiantes y directivos destacaron a los distintos espacios educativos del Hospital Braulio Moyano como oportunidades "de encuentro e inclusión social" por su condición de estar abiertos y contar con la participación de la comunidad y ya no únicamente de las mujeres que atraviesan una internación en esa institución por motivos de salud mental. (PUBLICADA)

POLICIALES

CASO GARCÍA BELSUNCE.- Por Diego Recchini. El tercer juicio por el crimen de María Marta García Belsunce, ocurrido hace casi 20 años en el country Carmel de Pilar, con el vecino Nicolás Pachelo y dos vigiladores como presuntos autores del homicidio, debería comenzar el próximo miércoles, aunque su inicio podría suspenderse a partir de un fallo judicial que se espera por una disputa planteada entre el tribunal y los fiscales. (PUBLICADA)

FEMICIDIO-VALENTÍN ALSINA.- Por Ian Werbin. A cinco años de la muerte de Celeste Grippo Martínez, la joven de 27 años que fue asesinada en la casa de su pareja en la localidad de Valentín Alsina de un escopetazo en el abdomen, su madre expresó que la causa que investiga su crimen "está freezada" en los tribunales de Lomas de Zamora, y que el principal imputado fue denunciado por otras mujeres por violencia de género, mientras continúa libre y vacaciona a metros donde viven los familiares de la víctima.

NTERNACIONALES

COLOMBIA-ELECCIONES (CON FOTO).- Por Jorge Pailhé, enviado especial. Casi 40 millones de colombianas y colombianos están en condiciones de ir mañana a unas elecciones presidenciales que podrían impulsar un cambio de signo político histórico en la conducción de los destinos del país, ya que por primera vez la izquierda tiene posibilidades ciertas de llegar al poder.

COLOMBIA-ELECCIONES-PROTESTAS (CON FOTO).- Por Jorge Pailhé, enviado especial. El secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) de Colombia y líder del paro nacional que acompañó las protestas de 2021, Percy Oyola Palomá, afirmó hoy que todos los reclamos presentados en aquella lucha permanecen sin respuesta, y que para el movimiento sindical, de los candidatos a presidente quien mejor parece haberse "conectado" con ellos es el aspirante de izquierda Gustavo Petro, favorito según todas las encuestas para quedarse con el primer puesto en las elecciones de mañana. (PUBLICADA)

UCRANIA-RUSIA (CON FOTO).- La crisis alimentaria agravada por la guerra en Ucrania, importante productor agrícola al igual que Rusia, acaparó hoy distintas conversaciones entre líderes mundiales, mientras en el terreno continúan los combates en el este ucraniano.

UCRANIA-RUSIA-CLAVES.- Síntesis de los hechos más salientes del día 93 de la invasión militar de Rusia a Ucrania.

UCRANIA-RUSIA-GEORGIA (CON FOTO).- Por Camil Straschnoy. La guerra en Ucrania impulsó a Georgia, otra exrepública soviética con dos territorios prorrusos que también estuvo en guerra con Rusia, a acercarse aún más a Occidente al reflotar los pedidos para ingresar a la OTAN y la Unión Europea (UE) y redefinir el "proceso de normalización" por el que estabilizó las relaciones con el Kremlin, pero al mismo tiempo la invasión motivó a que una de estas regiones separatistas acelerara un referendo para anexarse a Moscú, previsto para julio y con muchas dudas en su concreción.

EEUU-TIROTEO (CON FOTO).- Por Marianela Mayer. La matanza de 19 niños y dos profesoras en una escuela primaria del sureño Texas reavivó el debate sobre el acceso a las armas de fuego en Estados Unidos, un derecho protegido por la Constitución que divide a la sociedad norteamericana desde hace años.

ESPECTÁCULOS

CINE CANNES (CON FOTO).- Por Pedro Fernández M., enviado especial. Cierre, balance y palmarés de la 75ta. edición del Festival Internacional de Cine de Cannes.

MÚSICA-BAHIANO (CON FOTO).- Por Hernani Natale. Bahiano volvió a grabar varios clásicos que aportó a Los Pericos en su etapa como vocalista y frontman, y los combinó con otros éxitos cosechados en su recorrido como solista en el disco "Mucha experiencia", una producción en la cual cuenta con Los Guardianes de Gregory como banda de apoyo y con varias figuras invitadas. Entrevista con el músico. (PUBLICADA)

TEATRO ANA MARÍA GIUNTA (CON FOTO).- Por Héctor Puyo. Gimena Racconto Giunta es la directora y coautora de "Lo no dicho", una comedia dramática que indaga en los conflictos familiares y sus silencios luego de la muerte de la madre, bastión del grupo, que va por su segunda temporada en el teatro La Mueca, Cabrera 4255, barrio de Palermo, los domingos a las 15. (PUBLICADA)

TANGO-FALLECIMIENTO (CON FOTO).- Por Sergio Arboleya. El músico y compositor Juan José Mosalini, referente del bandoneón y del tango, falleció ayer a los 78 años en Francia, país donde residía exiliado desde hace 45 años. (PUBLICADA)

CULTURA

ARTE-MERCADO (CON FOTO).- Por Mercedes Ezguiaga. Las ventas de primavera de subastadoras como Christie's y Sotheby's establecieron al menos 50 nuevos récords para destacados nombres como Andy Warhol, Pablo Picasso, Man Ray y Rothko, incluido el segundo precio más alto jamás alcanzado en una subasta, un auge impulsado por compradores provenientes de 54 países que provoca interrogarse sobre las condiciones dadas para que suceda este fenómeno de ventas y el poder de los coleccionistas hoy para determinar el valor de una obra. Entrevista con especialistas.

ELENA FERRANTE-PANORAMA (CON FOTO).- Por Emilia Racciatti. Con obras tan reconocidas como "La hija oscura" o la saga "Dos amigas" -ambas trasladas al lenguaje audiovisual-, Elena Ferrante consigue cautivar a una comunidad lectora que la sigue a medida que se publican sus obras aunque no se conozca su cara, no esté en redes sociales y no haya una vida reconocible detrás de su firma, un desconocimiento que parece ir a contramano de una época en la que hay avidez por saber si existe semejanza entre lo que alguien escribe y lo que vivió, y en la que el universo de autores y autoras puede espiarse a través de sus cuentas en Twitter o Instagram.

FILBA-ALFONSINA STORNI (CON FOTO).- Cobertura del recorrido por sitios emblemáticos de la obra y la vida de Alfonsina Storni que tendrá lugar en el marco del Filba Nacional que se realiza por estos días en la ciudad de Mar del Plata.

DEPORTES

LIGA DE CAMPEONES-REAL MADRID-LIVERPOOL (CON FOTO Y VIDEO).- Real Madrid y Liverpool se enfrentan en la final de la Liga de Campeones, el torneo de clubes más importante de Europa, en el Stade de France, en París.

La final se jugará a partir de las 16 (hora de la Argentina), será televisada por ESPN y Star+, y tendrá como árbitro al francés Clément Turpin, de 39 años.

VÓLEIBOL-CONTE (CON FOTO).- Por Marina Butrón. Facundo Conte, una de las figuras del seleccionado argentino de vóleibol que logró la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, volvió al país para seguir dándole todo a la albiceleste, además de revolucionar el mercado local para jugar su primera Liga Argentina en Ciudad de Buenos Aires.

