POLÍTICA

ALBERTO FERNÁNDEZ-AGENDA LATINOAMERICANA.- (Por Daniel Scarimbolo) El presidente Alberto Fernández dedicará la semana próxima a una agenda latinoamericana: recibirá el lunes al presidente electo de Paraguay, Santiago Peña; viajará el martes a Brasil para participar de una cumbre de presidentes sudamericanos que buscará poner en marcha de nuevo la Unasur y luego se trasladará a Bolivia para inaugurar junto a su par Luis Arce la primera obra de conexión eléctrica entre ambos países.

ELECCIONES-PROVINCIAS.- Junio, el quinto mes con elecciones en las provincias, tendrá tres domingos electorales -11, 18 y 25- con los comicios para elegir gobernador en San Luis, Córdoba, Formosa y Tucumán, junto a las primarias de Mendoza y Chaco y las legislativas provinciales de Corrientes.

ELECCIONES-DIPUTADOS.- (Por Leonardo Fredes) El Frente de Todos (FdT) de la Cámara de Diputados arriesgará casi el 57% de su representación en los comicios del 22 octubre, mientras que Juntos por el Cambio (JxC) pondrá en juego el 47%; el interbloque Federal y Provincias Unidas, el cincuenta por ciento cada uno, en un turno electoral en el que la izquierda y los libertarios, con cuatro representantes cada uno, no pondrán casilleros en juego.

FDT.- (Por Julio el Alí) A cuatro semanas del cierre de listas para las PASO del 13 de agosto, el Frente de Todos se encamina a un mes de definiciones electorales: mientras un sector insiste en la necesidad de elecciones internas para definir el candidato, siguen las negociaciones para definir un postulante de consenso.

JxC.- (Por Damián Juárez) Juntos por el Cambio (JxC) comenzará a despejar las incógnitas de sus listas a menos de un mes de la presentación formal de candidatos, con algunos casilleros resueltos pero todavía muchos lugares sin cubrir, en medio de la puja entre los sectores más radicalizados, llamados “halcones”, y los más conservadores, las “palomas” del espacio.

DESARROLLO SOCIAL-CENTROS COMUNITARIOS.- (Por María Aguirre) Huertas, capacitación en oficios, trabajo ambiental, cuidado y actividades para las infancias, producción con materia prima local, asesoramiento en casos de violencia de género y a personas con discapacidad, atención de la salud y hasta cursos de peluquería y confección de juguetes son algunas de las propuestas que ofrecen los 855 Centros de Inclusión Comunitaria (CIC) diseminados en todo el país.

ECONOMÍA

ARGENTINA-CHINA.- El ministro de Economía, Sergio Massa, viajará a China para participar de la reunión del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD), del Grupo Brics, con el objetivo de cerrar acuerdos que consoliden el uso del yuan y el real para las transacciones comerciales con China y Brasil, respectivamente.

PRECIOS JUSTOS (CON foto e INFOGRAFÍA).- (Por Leandro Selén) La Secretaría de Comercio aplicó multas a privados por $ 3.333 millones desde agosto del año pasado hasta la fecha, de las cuales $ 2.635 millones correspondieron a incumplimientos a la Ley de Defensa del Consumidor, en su mayoría infracciones de empresas y supermercados al programa Precios Justos, y $ 968 millones a faltas a la Ley de Defensa de la Competencia. (PUBLICADA)

COMPRAS PÚBLICAS (CON FOTO).- (Por Marcelo Bátiz) La incorporación de criterios de sustentabilidad en las compras públicas nacionales, provinciales y municipales requiere no sólo de la capacitación de los funcionarios encargados de esas operaciones sino principalmente de los proveedores, ya que si no se actualizan "no solamente no van a poder vender en el mercado local" sino que "tampoco a la Unión Europea", por las exigencias que imponen sus países para la importación de bienes y servicios. (PUBLICADA)

SOCIEDAD

FRAGATA LIBERTAD (CON FOTO). Decenas de personas despidieron hoy a los y las tripulantes de la Fragata Libertad que partió este mediodía en su 51 viaje de instrucción en una travesía en la que visitará diez países americanos.

MUJERES-SALUD-DÍA.- (Por Florencia Vaveluk) Afecciones ginecológicas benignas y patologías como tumores de mama y cuello de útero aumentan su prevalencia de acuerdo "a la edad y el segmento socioeconómico", advirtieron hoy especialistas que pidieron prestar atención a las pautas de cuidado y realizar la consulta anual ginecológica en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que se conmemora este domingo. (PUBLICADA)

DEPORTE-INFANCIAS (CON INFOGRAFÍA).- (Por Alicia Alvado) El 80% de los niños, niñas y adolescentes (NNYA) practica algún deporte o actividad física de manera regular por fuera de la escuela, pero las mujeres lo hacen en menor medida que los varones y el sesgo de género es aún más pronunciado en materia de frecuencia o modalidad, con un marcado predominio masculino entre quienes le dedican cinco o más horas semanales y lo hacen de manera competitiva y no recreativa. (PUBLICADA)

POLICIALES

CASO ANAHÍ.- Marcos Bazán, uno de los dos hombres juzgados por el femicidio de Anahí Benítez, la adolescente de 16 años hallada asesinada y violada en 2017 en la reserva Santa Catalina del partido bonaerense de Lomas de Zamora, fue absuelto por el "beneficio de la duda" y a pesar de "la existencia de indicios", que para el Tribunal Oral no resultaron "suficientes" para acreditar su participación en el hecho.

NARCOTRÁFICO-ROSARIO.- Un colombiano sindicado como presunto líder de una banda narco a la que en agosto del 2022 le secuestraron más de 1.600 kilos de cocaína valuados en unos 65 millones de dólares y que iban a ser exportados a España en un cargamento de alimento balanceado para ser luego enviados a Dubái, fue detenido por la Policía Federal en Madrid, informaron hoy fuentes de la fuerza.

INTERNACIONALES

TURQUÍA-ELECCIONES (CON FOTO).- (Por Camil Straschnoy) El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, buscará mañana sellar la reelección que le permita estar cinco años más en el poder, cuando en el balotaje se enfrente a Kemal Kiliçdaroglu, líder de una coalición de seis partidos opositores que llega golpeada tras cosechar en la primera vuelta una cantidad de votos menor a la que pronosticaron las encuestas. (PUBLICADA)

CHILE-DDHH (CON FOTO).- (Por Ariel Bargach) Chile dispuso que otros siete centros clandestinos de detención y torturas que funcionaron durante la dictadura de Augusto Pinochet sean declarados sitios de memoria, en medio del fortalecimiento de un plan para rescatar y preservar lugares emblemáticos de cara al próximo aniversario número 50 del golpe de Estado de 1973 contra Salvador Allende. (PUBLICADA)

ESPECTÁCULOS

PROYECTO BALLENA-TEATRO (CON FOTO).- (Por Federico Amigo, especial para Télam) El recurso teatral, la búsqueda de complejizar la realidad, los discursos antigénero, y la representación escénica fueron algunos de los ejes que el colectivo Piel de Lava marcó como parte de su proceso de investigación para reflexionar acerca de la estética y la política de las nuevas derechas de cara a la presentación de "Parlamento", su próximo proyecto.

LOS FABULOSOS CADILLACS-RECITAL (CON FOTO).- (Por Hernani Natale) A cinco años de su último concierto en esta ciudad, que subrepticiamente se tituló "Despedida"; Los Fabulosos Cadillacs regresó anoche en la primera de las dos fechas programadas en el Movistar Arena, en el barrio porteño de Villa Crespo, con un concierto en el que revalidó que, más allá de sus largas ausencias por Buenos Aires, es una banda que nunca se fue, sino que siempre está llegando. (PUBLICADA)

CINE-CANNES (CON FOTO).- (Por Pedro Fernández Mouján, enviado especial) Con el palmarés de la Competencia Oficial, cierra la edición 2023 del Festival Internacional de Cine de Cannes.

ENTREVISTA-LUCÍA PUENZO (CON FOTO).- (Por Victoria Ojam) Entrevista con la escritora y realizadora Lucía Puenzo, que mañana proyecta en Lifetime y con doble episodio el final de la serie “Señorita 89”, thriller ambientado en el concurso de belleza Miss México, sobre su presente en el mundo del cine y la TV y sus próximos proyectos.

CULTURA

LEONARDO FAVIO-LIBRO (CON FOTO).- (Por Emilia Racciatti) Cineasta, cantautor, militante y referente cultural y político, Leonardo Favio es abordado por la periodista Florencia Halfon en un libro que lo perfila, a partir de voces tan diversas como las de Horacio Verbitsky, Susana Giménez, Fernando "Pato" Galmarini o Mirtha Legrand pero también desde otras familiares como la de su hermano Zuhair Jury, para dar cuenta de la vigencia de una figura popular que leyó de manera aguda y profunda la vida política de su país en clave peronista.

LA SIRENITA-MIRADAS (CON FOTO).- (Por Ana Clara Pérez Cotten) “La sirenita”, el clásico de Hans Christian Andersen, inspiró la remake de Disney que llegó a las salas hace pocos días pero también una versión ilustrada por el ilustrador francés Benjamin Lacombe que propone una lectura queer de la historia. El dibujo animado que inició el resurgimiento de Disney a finales del siglo pasado vuelve a la pantalla en una versión fotorrealista y adaptada a la época con mayor diversidad, un rap o disputas que funcionan como metáforas de las luchas por el racismo y la xenofobia.

ARTE-CAMPAÑAS INUSUALES (CON FOTO).- (Por Mercedes Ezquiaga) “La joven de la perla” de Vermeer que protagoniza por estos días la primera publicidad 3D de la Argentina y se la puede ver frente al Obelisco en una pantalla monumental, tomando gaseosa y sonriente, se suma a la lista de obras maestras de la historia que han sido adaptadas a una estética y tono contemporáneos como la Venus de Botticelli convertida en influencer o desnudos clásicos para la web Pornhub, aunque un nuevo capítulo se escribió con la decisión de la justicia italiana de prohibir el uso de la imagen del “David” de Miguel Ángel, pese a que pertenezca al dominio público.

DEPORTES

MUNDIAL SUB 20-ARGENTINA (CON FOTO).- (Por Jerónimo Granero, enviado especial) Javier Mascherano, el entrenador del seleccionado de fútbol Sub-20 de la Argentina, destacó el talento de Luka Romero, una de las figuras del equipo en la fase de grupos, pero con cautela para no generar "ningún tipo de tensión" que pueda perjudicar su ascendente carrera en Europa y con la camiseta "albiceleste".

FÚTBOL-LPF-BOCA-TIGRE.- Boca Juniors, que hilvanó dos victorias seguidas en la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y viene de sufrir un traspié en la Copa Libertadores, recibirá mañana al irregular Tigre, que alterna buenas actuaciones con otras decepcionantes, en uno de los cinco partidos que le darán continuidad a la fecha 18. El encuentro se jugará este domingo a partir de las 21.30 en La Bombonera, será arbitrado por Nicolás Ramírez y televisado por TNT Sports.

TENIS-ROLAND GARROS.- El abierto francés de Roland Garros, segunda cita de Grand Slam del calendario del tenis, comenzará una nueva edición este domingo sin el súper campeón Rafael Nadal por primera vez en los últimos 18 años y con la presencia de 11 tenistas argentinos que buscarán escribir su historia sobre el polvo de ladrillo parisino.

