POLÌTICA

CONSENSO FISCAL-GOBIERNO.- Por Daniel Scarimbolo. El presidente Alberto Fernández se reúne el lunes con gobernadores para avanzar en la firma de un nuevo consenso fiscal, que entre otros puntos establece un tope máximo para las alícuotas de los distintos impuestos de cada jurisdicción y prevé mantener la autonomía y las facultades tributarias propias.

CONGRESO-EXTRAORDINARIAS.- Por Silvina Angiono y Diego Guglielmone. El Congreso se prepara para debatir en el marco de la convocatoria a sesiones extraordinarias un paquete de iniciativas claves para el Poder Ejecutivo, con un escenario de paridad producto de la nueva composición parlamentaria en ambas cámaras que obligará al oficialismo a establecer consensos con otras fuerzas políticas.

JXC (CON FOTO).- La coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC) llega a las fiestas de Navidad y fin de año con un panorama de debate interno, generado por las diferencias en la estrategia parlamentaria, en la relación con el Gobierno nacional y dudas sobre cómo se conformará la conducción del espacio en la Mesa Nacional, que reúne a todos los partidos de ese espacio político.

ESPIONAJE ILEGAL-JUSTICIA.- Por Ariel Zak. Luego de los dos fallos dados a conocer esta semana por la Casación y la Cámara Federal el expresidente Mauricio Macri se prepara para insistir con el apartamiento del juez que lo procesó en una causa por supuesto espionaje y sacar su causa de la jurisdicción de Dolores para llevarla a suelo porteño.

DDHH-CAUSA ACINDAR.- Por Luciano Couso. La investigación de la represión estatal desatada en marzo de 1975 en la localidad santafesina de Villa Constitución tras los hechos conocidos como el "Villazo", que el fiscal del caso consideró como el "experimento a escala del disciplinamiento social que se impondría meses después en todo el país" con el inicio de la última dictadura, fue elevada a juicio esta semana tras varios años de instrucción, informaron fuentes judiciales. (EMITIDA)

ECONOMÍA

PRECIOS-FELETTI (CON FOTO).- Por Natalia González. El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, destacó en una entrevista exclusiva con Télam el avance en las negociaciones con empresas para consensuar una "canasta regulada" con un piso de 1.300 productos a precios accesibles para el año próximo, y consideró que el congelamiento que concluye el 7 de enero fue efectivo para estabilizar precios de productos de consumo masivo. (EMITIDA)

MERCADO AUTOMOTOR (CON INFOGRAFÍA).- Por Ignacio Ortiz. El sector automotor prevé para 2022 un alza sostenida de la producción de vehículos cero kilómetro que alcanzará el 35% respecto de este año, mientras que las exportaciones también reflejarían un fuerte incremento del 38% y los patentamientos un más moderado 6% por el menor dinamismo de las importaciones. (EMITIDA)

INTERNET (CON INFOGRAFÍA).- Por Andrea Delfino. El tráfico de internet en la Argentina registró un incremento interanual del 52%, con picos de 1.371 gigabits por segundo de tráfico promedio a nivel nacional, según los datos reportados en el informe realizado por la Cámara Argentina de Internet (Cabase). (EMITIDA)

CONECTIVIDAD-ZONAS RURALES.- Por María Laura Da Silva. El 40,2% de los parajes rurales de la Argentina no tiene conectividad a internet y el sector más afectado por esta problemática es la agricultura familiar, campesina e indígena, de acuerdo con los datos de un informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

AGRO-CLIMA. La persistencia del clima seco en Sudamérica, en particular el sur de Brasil y la Argentina y que afecta al desarrollo de los cultivos, impulsa en los últimos días los precios de la soja y el maíz. (EMITIDA)

SOCIEDAD

FILMUS-ENTREVISTA (CON FOTO Y VIDEO).- Por Guillermo Lipis. Reinstalar a la ciencia como política de Estado para que "los científicos tengan la certeza de que los proyectos se cumplirán", y la federalización de centros de investigación que modifiquen la matriz productiva de las economías regionales, son el principal logro del 2021 y el proyecto para 2022, afirmó hoy el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus.

PREMIO-ESPACIO (CON FOTO).- Por Milagros Alonso. Un equipo de jóvenes de distintas universidades del país fue premiado en un concurso de innovación tecnológica en Dubái por desarrollar una nave espacial de 34 centímetros de altura que pretende ser "el vehículo más pequeño y económico de la historia en aterrizar en la Luna", contaron a Télam los responsables del proyecto.

NAVIDAD-HERIDOS (CON FOTO) Un total de 17 personas heridas por pirotecnia, descorches y agresiones fueron atendidas esta madrugada en tres hospitales porteños especializados, desde donde sus voceros afirmaron a Télam que la cantidad de casos "es significativamente menor a la media histórica".(EMITIDA)

BALLENA-CHUBUT (CON FOTO).- Por Carlos Di Filippo, corresponsal. "Tehuelche", la ballena cuyo parto fue el primero en ser filmado en las costas de Chubut, regresó doce años después al Golfo Nuevo, sobre el contorno sur de Península de Valdés, con una nueva cría.

SALUD INTERCULTURAL-NEUQUÉN (CON FOTO).- Por Walter Pérez, corresponsal. El Centro de Salud Intercultural "Raguiñ Kien" (medialuna), inaugurado el 10 de noviembre pasado en la cuenca Ruca Choroy, en cercanías de la localidad de Aluminé, en Neuquén, es valorado por las comunidades Mapuches porque les permitirá "ganar derechos y libertad" y dejar atrás el tiempo en el que la práctica ancestral de la medicina originaria era considerada "ilegal". (EMITIDA)

POLICIALES

MASACRE DE FLORESTA (CON FOTO).- Por Ian Werbin. "Mamá, hoy no vuelvo a casa porque creo que esta noche se me va a dar. Voy a salir con una chica del barrio y necesito que me prestes el auto". - "Maxi, por favor, cuídate". El diálogo cómplice entre madre e hijo terminó con un "te quiero" y un abrazo, que fue el último que Silvia Irigaray le dio a Maximiliano Tasca, uno de los tres jóvenes que fueron asesinados a balazos por un policía en lo que se denominó la "Masacre de Floresta" hace 20 años, dias después del estallido social del 19 y 20 de diciembre de 2001.

NARCOTRÁFICO-"PANTRO".- Por Hernán Chiesa. Son "Pantro", "Popeye", "Bigote", "Mamacha" o "Mano Rápida". Todos ellos son extranjeros, están detenidos y junto a otras ocho personas serán sometidos a juicio oral, acusados de conformar una narcobanda que operaba desde hacía 20 años en el barrio 1-11-14 del Bajo Flores porteño, a la que se le constató al menos un centenar de hechos de venta de cocaína, marihuana, pasta base o paco y que recaudaba diariamente hasta 900 mil pesos, informaron hoy fuentes judiciales.

INTERNACIONALES

PAPA-NAVIDAD (CON FOTO).- Por Corresponsal. El papa Francisco deseó hoy "paz y concordia" para el mundo y reclamó que haya "diálogo" para resolver los "muchos conflictos, crisis y contradicciones" abiertos a nivel global, en un mensaje navideño en el que además pidió "solidaridad, reconciliación y pacífica convivencia" en toda América. (EMITIDA)

CHILE-TRANSICIÓN (CON FOTO).- Por Alfredo Follonier, corresponsal. Pasadas las horas de alegría, el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, ya piensa no sólo en el armado del gabinete que lo acompañará a partir de marzo de 2022, sino también en los desafíos que tiene por delante para cumplir su plan de Gobierno pero encorsetado en la trama de alianzas que tendrá que urdir para poder gestionar un país fragmentado y socialmente desigual.

PERÚ-GOBIERNO (CON FOTO).- Por Gonzalo Ruiz Tovar, desde Lima. Las figuras de los adversarios de lo que fue el balotaje presidencial de Perú, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, se perfilan como las más vendidas para la tradicional quema de muñecos de fin de año, todo una muestra de la imagen negativa que tienen políticos ante una polarización que marcó buena parte de 2021 y que amenaza con profundizarse en 2022 ante la incertidumbre de si el Gobierno y el Congreso se mantendrán en funciones. (EMITIDA)

R.UNIDO-BREXIT (CON FOTO).- Un crecimiento económico ralentizado, traslado de empresas, desabastecimiento, disputas pesqueras con Francia, tensión en Irlanda del Norte y un crecimiento del nacionalismo escocés son algunas de las consecuencias del acuerdo comercial que rige desde hace un año la relación entre Reino Unido y la Unión Europea (UE) y que selló definitivamente el Brexit concretado 11 meses antes. (EMITIDA)

ESPECTÁCULOS

SERIES-DICIEMBRE 2001 (CON FOTO).- Por Solange Levinton. Recorrida al set y entrevista a Mario Segade, guionista de "Diciembre 2001", serie histórica que podrá verse en Star+ en 2022, que relata los convulsionados días que desembocaron en la renuncia del presidente Fernando de la Rúa y una de las más graves crisis económicas, humanitarias, políticas y de representación de la historia argentina. (EMITIDA)

CHAMAMÉ-SANTA FE (CON FOTO Y VIDEO).- Por Hugo Lucero, corresponsal. "Chamamé en Santa Fe" es un inédito programa audiovisual y multimedia lanzado por el Ministerio de Cultura provincial que explora las características de esa corriente musical en la provincia y pone en valor su patrimonio musical, cultural e identitario. (EMITIDA)

CULTURA

PAREJAS CREATIVAS (CON FOTO).- Por Ana Clara Pérez Cotten. Entre correcciones, acompañamiento y muchas veces frustración, las parejas creativas suelen recurrir a la figura del "primer lector" para probar, puertas adentro, las fortalezas y debilidades de un texto. ¿Cómo conviven el amor y la producción creativa? ¿Cuál es el aporte de un "primer lector" indoors? ¿Qué se juega en esa primera instancia hogareña de un texto antes de que salga al mundo?

LIBRO-ENRIQUEZ (CON FOTO).- Por Dolores Pruneda Paz. "El año de la rata", libro surgido de un trabajo compartido entre el ilustrador Dr. Alderete y la escritora Mariana Enriquez, funciona como una suerte de crónicas ilustradas de lo extraño, una especie de aguafuertes de ciencia ficción escritas en pandemia eludiendo al virus, un espacio de creación y juego que escapa de la peste.

DEPORTES

RALLY DAKAR-BENAVíDES (CON FOTO).- Por Fernando Bianculli. El argentino Kevin Benavídes hizo historia este año al coronarse como primer campeón sudamericano del Rally Dakar en la categoría motos pero no se conformó y la próxima edición, que comenzará el 1 de enero en Arabia Saudita, irá por otro hecho inédito desde que la competencia salió de su circuito original: ganarlo con una marca diferente. (EMITIDA)

TURISMO

MENDOZA-TURISMO (CON FOTO).- Mendoza se caracteriza por su paisajes rodeados de montañas, ríos y lagunas; una variada oferta recreativa, gastronómica y cultural; y el vino, producto emblema de la provincia que ha generado una industria de enoturismo con circuitos específicos para que el visitante conozca las cientos de bodegas y descubra sus variedades. (EMITIDA)

