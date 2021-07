POLÍTICA

ELECCIONES.- Por María Aguirre. Los espacios políticos con aspiraciones a competir en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 12 de septiembre apuraban hoy la definición de los últimos lugares en sus listas de precandidatos para disputar las 127 bancas de la Cámara de Diputados y las 24 del Senado, frente al cierre esta medianoche del plazo para oficializar las nóminas ante la justicia electoral. (PUBLICADA)

ELECCIONES-FDT-ESCENARIO.- Por Nicolás Poggi. El Frente de Todos (FdT) encarará la campaña hacia las PASO del 12 de septiembre y las elecciones legislativas del 14 de noviembre con la "unidad" del peronismo y la "esperanza" en la pospandemia como ejes, después de una gestión de un año y medio condicionada por la irrupción del coronavirus y que obligó al Estado a centrar la mayoría de sus esfuerzos en el cuidado de la salud y el plan de vacunación. (PUBLICADA)

ELECCIONES-JXC-ESCENARIO.- Juntos por el Cambio (JxC) presentará esta noche, cuando expire el plazo para la presentación de listas precandidatos de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 12 de septiembre, diversas propuestas que expresan las diferencias que subsisten al interior de la coalición opositora. (PUBLICADA)

VACUNA-GOBIERNO.- Por Claudio Benites. La Argentina reforzó durante el mes de julio el Plan Estratégico de Vacunación del Gobierno nacional en todo el territorio con la llegada de más de 15,3 millones de vacunas, lo que la hizo superar largamente los 41 millones de dosis recibidas desde el inicio de la pandemia, mientras fuentes oficiales aseguraron que los esquemas de vacunación se cumplirán.

BOLIVIA-GOLPE.- Por Ariel Zak. La justicia en lo Penal Económico ya cuenta con un documento que puso nombre y apellido al gendarme que habría estado a cargo de recibir el avión Hércules C-130 que aterrizó en la madrugada del 13 de noviembre de 2019 en el aeropuerto del Alto (La Paz, Bolivia) con un comando Alacrán de la Gendarmería Nacional y, según se sospecha, con las municiones anti tumulto que constituyen ahora el eje de la causa por supuesto contrabando.

DD.HH-ETCHECOLATZ-LA PLATA.- Por Diana López Gijsberts.- Rubén López, hijo del albañil y militante peronista Jorge Julio López, quien fue visto por última vez el 18 de septiembre de 2006, tras declarar en el juicio al exrepresor Miguel Etchecolatz, aseguró que de tener en frente al excomisario de la Policía bonaerese ocho veces condenado por genocidio "le preguntaría dónde está mi papá porque él lo sabe".

ECONOMÍA

ARGENTINA-FMI.- Por Mara Laudonia. La Argentina sumará US$ 4.355 millones en reservas a fines de agosto próximo, cuando culmine el proceso de asignación de US$ 650.000 millones en la moneda del Fondo Monetario Internacional (FMI) a todos los países que integran el organismo multilateral. (PUBLICADA)

ENERGÍA-NUCLEOELÉCTRICA (CON FOTO).- Por Ignacio Ortíz. Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA) prevé iniciar la construcción de Atucha III, la cuarta central atómica de la Argentina, a partir de junio de 2022, y dos años después hacer lo propio con la quinta central del llamado "proyecto nacional", que será recuperado tras ser dado de baja en 2017, anunció el presidente de la empresa, José Luis Antúnez, en una entrevista con Télam, (PUBLICADA)

FERROCARRILES ARGENTINOS (CON FOTO).- Por Claudio Benítes. El presidente de Ferrocarriles Argentinos, Rodrigo Rufeil, sostuvo que "hoy la decisión política está en fortalecer y mejorar y revolucionar el sistema ferroviario, y sobre eso se están dando pasos firmes y sólidos", en declaraciones exclusivas a Télam. (PUBLICADA)

PYMES.- Por Emiliano Bonanotte. La capacidad utilizada de las pymes industriales en el segundo trimestre del año fue del 59,3%, significando de esta forma el tercer período consecutivo en valores alrededor del 60%, de acuerdo con una encuesta realizada por la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC). (PUBLICADA)

SOCIEDAD

CORONAVIRUS-PANDEMIA.- Por Natalia Concina. ¿Volveremos a abrazarnos?, ¿Y a salir a la calle sin barbijos? ¿Tendremos que vacunarnos todos los años?, son algunas de las preguntas presentes en conversaciones cotidianas y aunque no tienen una respuesta precisa, diferentes especialistas dialogaron con Télam sobre una inquietud que podría resumir a todas: ¿Cuándo se termina la pandemia?

CORONAVIRUS-PREGUNTAS.- Si bien tienen claro cuáles son los síntomas que puede generar el coronavirus, muchas personas se acercan a las guardias o consultorios con dudas sobre cómo proceder cuando éstos aparecen o un conviviente es positivo, en tanto que las preguntas sobre vacunación son las que más surgen a 19 meses del inicio de la pandemia.

VACUNA-CAMPAÑA-TIERRA DEL FUEGO (CON FOTO E INFOGRAFÍA).- Textos: Por Gabriel Ramonet y Clara Olmos. Fotos: Cristian Urrutia. El Plan Estratégico de Vacunación contra el coronavirus llegó a Puerto Almanza, un pequeño pueblo rural de Tierra del Fuego, situado a 75 kilómetros de la ciudad de Ushuaia, la capital provincial, sobre el Canal Beagle, al que se accede únicamente por una ruta provincial ondulada y de muy difícil circulación en época invernal. (PUBLICADA)

URBANIZACIÓN-CABA-RECLAMOS (CON FOTO).- Por Agustina Ramos. Las cerca de mil familias del Bajo Autopista del Barrio Padre Carlos Mugica (ex Villa 31), en la zona porteña de Retiro, que fueron relocalizadas en el sector conocido como YPF denunciaron que muchas de las viviendas que les fueron asignadas no cuentan con agua caliente y tienen desbordes de cloacas, mientras que quienes aún no llegaron a mudarse viven en una situación de "alta inseguridad".

MENOPAUSIA-ENTREVISTA (CON FOTO).- Por Silvina Molina. Los tabúes y secretismos en torno a la menopausia, uno de lo ciclos naturales de la vida de las mujeres, generan miedos, problemas de salud e impiden disfrutar con plenitud esta etapa, un silencio que comienza a romper la ginecóloga Sandra Magirena, convertida en influencer en Instagram, con sugerencias sobre cuidados del cuerpo y goce sexual en climaterio.

MUJER AFRO-DÍA-HISTORIA (CON FOTO)-Por Mateo Fabre. Madre e hija afroargentinas hacen frente a la pandemia por coronavirus desde Rosario con un proyecto autogestivo de indumentaria que recupera el oficio ancestral heredado de su raíz matriarcal africana que hoy, reinventado, les permite confeccionar prendas originales, con talles "reales" e inspiradas en la cultura y el paisaje local para "descolonizar" la vestimenta.

SANTIAGO DEL ESTERO-ANIVERSARIO (CON FOTO).- Por Soledad González. Pese a que en esta ocasión no habrá encuentro de multitudes, los santiagueños prometen que la celebración que harán mañana del 468º de la fundación de Santiago del Estero, su ciudad capital pero sobre todo la "Madre de Ciudades" de la Argentina, no perderá la raíz popular que la ha caracterizado en tiempos prepandémicos. "Su fundación se produce unos 60 años después de que los españoles pisaran suelo americano", indicó uno de los historiadores consultados por Télam. (PUBLICADA)

POLICIALES

FEMICIDIO-BALCÓN (CON FOTO).- Por Emmanuel Dalbessio. La jueza que investiga el femicidio de Pilar Riesco, la joven que murió tras caer del balcón de un edificio del barrio porteño de Nueva Pompeya en marzo del 2020, hecho por el que está detenido su pareja, Patricio Reynoso, pidió que se se investigue si una oficial de la Policía de la Ciudad que atestiguó en la causa cometió falso testimonio o encubrimiento para favorecer al acusado.

CRIMEN-LOMA HERMOSA.- El efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA) que fue hallado el jueves asesinado a balazos adentro de una camioneta estacionada en una calle de la localidad bonaerense de Loma Hermosa, recibió ocho disparos, según estableció el informe de la autopsia, revelaron hoy fuentes judiciales y policiales.

INTERNACIONALES

PERÚ-TRANSICIÓN (CON FOTO).- El presidente electo de Perú, Pedro Castillo, iniciará este miércoles su Gobierno en un momento particularmente crítico del país, con consenso aparente de los principales actores políticos, sociales y económicos acerca de algunas de sus prioridades, y divergencias con respecto a otras, como la economía y una posible reforma constitucional.

BRASIL-GOBIERNO (CON FOTO).- Por Pablo Giuliano. Llamó a Luiz Inácio Lula da Silva "el mejor presidente de la historia" y "fascista prejuicioso" a Jair Bolsonaro, es oficialista de todos los Gobiernos desde 1995 y conduce el conservador bloque llamado 'Centrao', con el cual pretende llevar, a fuerza del manejo de presupuesto, al actual presidente de Brasil a su reelección.

VACUNA-MUNDO (CON FOTO).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó esta semana que la variante Delta del coronavirus, mucho más contagiosa, será la dominante en el mundo en los próximos meses y los Gobiernos se dividen entre principalmente dos estrategias para frenarla: cierres y controles en la frontera, e incentivos y esfuerzos para acelerar la vacunación.

ESPECTÁCULOS

PREMIOS GARDEL-FITO PÁEZ (CON FOTO).- Fito Páez, quien anoche alcanzó el Gardel de Oro, máxima distinción de los premios que otorga la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif) en una gala virtual, aseguró desde Miami que siente "orgullo" de formar parte "de una máquina de invención permanente que es la música argentina". (PUBLICADA)

PIMPINELA (CON FOTO).- Por Sergio Arboleya.- Lucía y Joaquín Galán, los hermanos que hace 40 años inventaron el dúo Pimpinela, se encuentran en Lima grabando la versión peruana del "reality" televisivo "La Voz Senior" mientras celebran un cuarto de siglo de su hogar para la niñez y aprontan detalles de la gira que a partir de octubre los devolverá a los escenarios en Estados Unidos.

CULTURA

NOE JITRIK-LIBRO (CON FOTO).- Por Carlos Aletto. El escritor y crítico Noé Jitrik acaba de publicar a los 93 años una nueva novela titulada "La vuelta incompleta", un desafío o juego literario con el formato de un policial, donde los mecanismos de escritura quedan a la vista, como los huesos de un esqueleto montados para la exhibición, pero de una forma realmente magistral ligada a la trágica historia de esos vuelos que marcaron a los argentinos en los setenta.

ARTE-RECORRIDO (CON FOTO).- Por Marina Sepúlveda. Como contraparte a los espacios bloqueados en esta larga pausa cultural entre cierres y aforos limitados, el circuito urbano invita a recorrer obras de arte y propuestas estéticas expuestas en el espacio público y al aire libre en Buenos Aires, un itinerario que incluye desde la instalación efímera "Rojo Flor" de Alejandro Propato a estatuas emblemáticas como la de Juana Azurduy en la plaza frente al Centro Cultural Kirchner (CCK) o el huevo en homenaje a Federico Peralta Ramos que exhibe una acotada plaza triangular en Retiro.

DEPORTES

FÚTBOL-LPF-RIVER-UNIÓN (CON FOTO). River Plate, entonado al ser el único equipo argentino en los cuartos de final de la Copa Libertadores, será local ante Unión de Santa Fe, en uno de los cinco partidos a jugarse mañana por la segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El partido se jugará en el Estadio Antonio Vespucio Liberti, en el barrio porteño de Nuñez.

FÚTBOL-LPF-BANFIELD-BOCA (CON FOTO).- Boca Juniors visita esta noche a Banfield, por la segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), en un partido que asumirá con juveniles de la división Reserva y con la dirección técnica de Sebastián Battaglia.

JJOO-RUGBY (CON FOTO).- Por Marcos González Cezer. El bonaerense Santiago Gómez Cora, entrenador del seleccionado argentino de rugby seven, aseguró a Télam que el equipo "es competitivo y trabaja para subir al podio" en los Juegos Olímpicos de Tokio; y subrayó que Los Pumas 7s están "en la élite mundial".

JJOO-JUDO (CON FOTO).- La judoca argentina Paulo Pareto, medalla de oro en Río de Janeiro 2016, cerró esta madrugada su carrera olímpica sin podio pero con diploma y un reconocimiento unánime de la comunidad deportiva, luego de disputar cuatro combates en Tokio 2020 y caer en el último, un repechaje por la pelea del bronce. (PUBLICADA).

