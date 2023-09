POLÍTICA

CRISTINA KIRCHNER (CON FOTO Y VIDEO).- La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reaparecerá en público esta tarde en una presentación de la reedición del libro 'Después del derrumbe. Conversaciones de Torcuato Di Tella y Néstor Kirchner' y brindará una charla titulada "De castas, herencias, derrumbes y futuro", a un mes de las elecciones generales del 22 de octubre.

CRISTINA KIRCHNER-LIBRO.- (Por María Aguirre) El rol del Estado en la organización económica y la articulación social como punto de partida hacia un proyecto de reindustrialización del país, ¨mediante un ordenado proceso de sustitución de importaciones¨, con impulso del mercado interno y ¨una agresiva estrategia exportadora¨ son algunos puntos centrales del libro ¨Después del derrumbe. Conversaciones de Torcuato Di Tella y Néstor Kirchner¨, cuya reedición será presentada hoy. (PUBLICADA)

DDHH-MUSEO ESMA-ENTREVISTA.- (Por Silvina Caputo) La directora ejecutiva del Museo Sitio de Memoria Esma, María Marcela 'Mayki' Gorosito sostuvo -en una entrevista con Télam- que el nombramiento del lugar como Patrimonio de la Humanidad, decidido esta semana por la Unesco, es “el resultado de una convicción profunda colectiva" y consideró que con el anuncio "se pone de manifiesto el valor universal" del espacio así como "las políticas argentinas en materia de Memoria, Verdad y Justicia". (PUBLICADA)

GOLDSTEIN-ENTREVISTA.- (Por Gabriel Tuñez) El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, consiguieron en el último tiempo apoyos internacionales de políticos de ultraderecha, como también de sectores religiosos conservadores, que explicarían los agravios destinados al papa Francisco que merecieron el rechazo de la Iglesia católica, analizó Ariel Goldstein, doctor en Sociología e investigador del Conicet y autor de los libros "La reconquista autoritaria" y "Poder Evangélico", ambos publicados por Marea Editorial. (PUBLICADA)

UXP.- (Por Julio El Alí) A menos de un mes de las elecciones generales, el ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, va en búsqueda del apoyo de quien no votaron en las PASO y los desencantados de la gestión actual, con un mensaje de futuro que se plasma en el nuevo slogan de campaña “tenemos con qué, tenemos con quién”, que incluye una autocrítica y el planteo de “cambiar lo que haya que cambiar”. (PUBLICADA)

JXC.- (Por Damián Juárez) La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, ingresa en la recta final rumbo a los comicios del 22 de octubre con una nueva estrategia, donde combina acusaciones tanto al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, como al líder de La Libertad Avanza, Javier Milei. (PUBLICADA)

ELECCIONES-CABA-DEBATE.- Los candidatos a jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, Leandro Santoro, Ramiro Marra y Vanina Biasi delineaban este fin de semana sus estrategias para el debate público del miércoles en el que harán foco en sus propuestas de gestión y buscarán marcar diferencias políticas con sus adversarios. (PUBLICADA)

SENADO-SESIÓN.- (Por Diego Guglielmone) Los proyectos de ley que modifican el Impuesto a las Ganancias y Alquileres, que buscan dar alivio a los deudores de créditos UVA y el acuerdo para la designación de 75 funcionarios en el Poder Judicial, entre los que figuran la camarista Ana María Figueroa, desplazada de su puesto por una decisión de la Corte Suprema de Justicia tras cumplir su edad jubilatoria, serán parte del temario que el oficialismo piensa incluir en una posible sesión que se llevaría a cabo el próximo jueves. (PUBLICADA)

AGRO-DÓLAR.- La quinta edición del Programa de Incremento Exportador (PIE), que en esta ocasión aplica de forma exclusiva al complejo sojero, superó las 3,1 millones de toneladas de soja comercializadas a tres semanas de puesta en marcha la medida, y a tan sólo cinco jornadas de finalizar su vigencia. (PUBLICADA)

VACA MUERTA-OLEODUCTO (CON INFOGRAFÍA).- (Por Ignacio Ortíz). El Oleoducto del Valle (Oldeval), que transporta el 100% del petróleo de Vaca Muerta, incrementará desde el 1 de octubre su capacidad en unos 20.000 barriles diarios (bbl/d), como primer hito del proyecto de ampliación que llevará a más que duplicar la evacuación en 2025 hasta los 540.000 bbl/d totales. (PUBLICADA)

CÁNCER DE TIROIDES-DÍA.- (Por Iván Hojman) El 60% de las personas con problemas de tiroides desconoce su situación y el cáncer de esta glándula es el octavo más prevalente en Argentina superando los 4.000 casos al año, de los cuales 3.400 se da en mujeres, advirtieron hoy especialistas del Hospital de Clínicas al conmemorarse mañana el Día Mundial del Cáncer de Tiroides. (PUBLICADA)

CIRUGÍA METABÓLICA-DIABETES (CON INFOGRAFÍA).- (Por Alicia Alvado) Alrededor del 80% de pacientes con diabetes tipo 2 con o sin obesidad mórbida que no logran controlar su glucemia con medicación, pueden conseguir una “mejora notoria o remisión de la enfermedad” con una cirugía de diabetes, la herramienta terapéutica desarrollada a partir de constatar los efectos metabólicos de las intervenciones quirúrgicas para el descenso de peso, como el bypass gástrico. (PUBLICADA)

ENACOM (CON FOTO E INFOGRAFÍA).- (Por Federico Amigo para Télam) Una organización sin fines de lucro de Viedma que gestiona una radio y un canal digital desde 2017, una asociación civil de Córdoba que logra convertirse en una productora audiovisual de divulgación y una radio comunitaria de Tierra del Fuego que consigue equiparse son algunas de las 692 entidades que resultaron ganadoras del Fomeca en los primeros 10 años de vida de esta política pública. (PUBLICADA)

28S-MARCHA (CON FOTO).- (Por Agustina Ramos) "Marcho porque soy feminista y argentina”, “porque estoy viva”, “por los derechos que nos pertenecen”, “por el reconocimiento de las cuidadoras”, “para decir acá estamos”, compartieron mujeres de barrios populares que el próximo jueves pararán la olla por un rato y serán parte de la movilización convocada por los feminismos desde Plaza de Mayo hasta el Congreso, con réplicas en distintas partes del país. (PUBLICADA)

POLICÍA ASESINADA-RETIRO.- (Por Diego Recchini) El hombre de nacionalidad paraguaya que el 14 de febrero pasado le quitó el arma y asesinó de un tiro a la oficial de la Policía de la Ciudad Maribel Nélida Zalazar en la estación porteña de Retiro del Subte C, fue declarado inimputable luego de que los peritos concluyeran que pudo no haber comprendido la criminalidad de sus actos, que no puede afrontar un proceso penal y que representa un riesgo para sí y para terceros, razón por la que quedará internado por orden judicial. (PUBLICADA)

PAPA-MARSELLA.- (Por Hernán Reyes Alcaide, enviado especial) El papa Francisco afirmó hoy que Europa tiene la “responsabilidad” de afrontar la llegada de inmigrantes a través del mar Mediterráneo, en su último día de visita en Marsella donde además se reunió con el presidente francés, Emmanuel Macron, para hablar sobre este tema y la guerra en Ucrania, entre otras cuestiones. (PUBLICADA)

ONU-REFORMA.- (Por Dacil Lanza) La Asamblea General de la ONU fue escenario esta semana para que países como Estados Unidos, Brasil y Ucrania reiteraran su voluntad de modificar el Consejo de Seguridad para que sea más representativo de un nuevo reordenamiento global, pero analistas apuntaron a Télam que no existe un acuerdo respecto al “criterio” para cambiarlo. (PUBLICADA)

FOLCLORE-AHYRE (CON FOTO).- (Por Sergio Arboleya) El grupo folclórico salteño Ahyre acaba de lanzar su poderoso segundo álbum “Eco”, un compendio de 12 canciones propias que, según subraya Juan José “Colo” Vasconcellos, uno de sus cuatro integrantes, “tiene que ver con esa mirada telúrica del folclore” a la que actualizan “desde una perspectiva ambientalista”. (PUBLICADA)

TEATRO-MIRIAM ODORICO (CON FOTO).- (Por Pedro Fernández Mouján) Miriam Odorico, identificada por su papel como Memé en el gran éxito del teatro independiente "La omisión de la familia Coleman", acaba de ser distinguida con el premio María Guerrero como mejor actriz de unipersonal por "Una", un singular trabajo que dirige Giampaolo Samá a partir de la novela de Luigi Pirandello "Uno, ninguno y cien mil". (PUBLICADA)

NOCHE DE LOS MUSEOS (CON FOTO).- (Por Leila Torres) Télam realizará un recorrido por La Noche de los Museos, que, entre las 19 de hoy y las 2 de la madrugada de mañana, mantendrá abiertas en forma gratuita las puertas de 290 espacios de la ciudad de Buenos Aires, los cuales protagonizarán una velada de nocturna especial con talleres, murales colectivos, baile, proyecciones, recorridos guiados y propuestas para todas las edades.

SALONES NACIONALES-MUESTRA(CON FOTO).- (Por Marina Sepúlveda) En tanto instancia de validación del arte y muestra del escenario artístico nacional, con búsquedas que atraviesan todos los territorios y particularidades, el recién inaugurado 111º Salón Nacional de Artes Visuales organizado por el Palais de Glace plantea desafíos de gestión y una curaduría atípica, como expresan la directora del Palais, Federica Baeza, y la curadora Guillermina Mongan.(PUBLICADA)

JONATHAN FRANZEN-ENTREVISTA (CON FOTO).- (Por Ana Clara Pérez Cotten) Conocido por ser uno de los autores que contribuyeron a edificar la tradición de “la gran novela americana” y con la capacidad auténtica de activar los circuitos de la alta literatura pero también de embarrarse en los debates culturales más coyunturales, el escritor norteamericano Jonathan Franzen visitará por primera vez la Argentina para participar de una serie de intercambios donde franqueará la trastienda de su inventiva y acaso su mirada sombría sobre el presente.(PUBLICADA)

ARTISTA PLÁSTICO-ROSARIO (CON FOTO).- (Por Hugo Lucero) La obra del artista plástico rosarino, Carlos Clementt, "Pobreza CEO", que simboliza el grito de protesta contra la teoría económica del derrame, será exhibida en agosto del 2024 en la sede de Naciones Unidas (ONU) en Ginebra (Suiza), tras ser elegida por ese organismo, entre más de 3.000 obras de todo el mundo. (PUBLICADA)

COPA DE LA LIGA-BOCA-LANÚS (CON FOTO).- Boca Juniors recibe a Lanús desde las 18.30 por la sexta fecha de la Copa de la Liga en un partido que usará como una suerte de tubo de ensayo con miras al cruce de ida de las semifinales de la Copa Libertadores, su gran objetivo del año, que asumirá el jueves próximo como local ante Palmeiras, de Brasil. El encuentro, válido por la Zona B, se jugará en La Bombonera, será arbitrado por Fernando Echenique y televisado por TNT Sports.

COPA DE LA LIGA-BANFIELD-RIVER.- River Plate, que experimentó una marcada mejoría en sus presentaciones recientes, visitará mañana a Banfield, que intenta apartarse de los últimos puestos, en un encuentro válido por la sexta fecha de la Zona A de la Copa de la Liga. El partido se jugará en el Estadio Florencio Solá, en la ciudad de Banfield, este domingo desde las 21, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer y televisación de ESPN Premium. (PUBLICADA)

PARQUE NACIONAL-BUENOS AIRES (CON FOTO).- En el nordeste bonaerense, en la localidad de Otamendi, el cérvido más grande que habita Sudamérica, el Ciervo de los Pantanos, es el mamífero protagonista del Parque Nacional homónimo, un área protegida ubicada a pocos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, ideal para conectarse con la naturaleza. (PUBLICADA) (Télam)