POLÍTICA

ELECCIONES-FDT.- (Por Daniel Scarimbolo) El presidente Alberto Fernández está decidido por estas horas a defender su gestión, en un año electoral de cargos ejecutivos y en el marco de una campaña que lo tendrá, más allá de que sea candidato o no, como protagonista.

CELAC-CUMBRE.- (Por Juan Martín Porto) La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) busca consolidarse como un espacio de "unidad en la diversidad" que contenga las diferencias políticas y económicas de los países miembros, reafirmar a la región como una "zona de paz" e ir hacia una integración con mayores niveles de inclusión y desarrollo, según los ejes fijados para la VII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno del mecanismo regional que tendrá lugar la semana próxima en Buenos Aires.

CORTE-JUICIO POLÍTICO-GAILLARD.- (Por Silvina Angiono) La diputada nacional del Frente de Todos, Carolina Gaillard, presidenta de la comisión de Juicio Político de la cámara baja, sostuvo que el gobierno nacional "no está en contra de la Corte Suprema de Justicia" sino que el oficialismo "defiende al máximo tribunal como institución" y aseguró: "No podemos mirar para el costado después de fallos arbitrarios y contrarios a derecho".

JXC.- (Por Damián Juárez) Luego de las dos primeras semanas de enero marcadas por la centralidad de Horacio Rodríguez Larreta y sus aliados, los “halcones” del PRO vuelven al ruedo en la segunda parte del mes, con apariciones y recorridas para dar batalla en la interna opositora.

ECONOMÍA

MERCADOS.- (Por Francisco Farago). Los bonos en dólares bajo legislación extranjera mostraron ganancias en seis meses de más del 84 por ciento, alentados por un mejor panorama local y un clima externo más ameno para los mercados emergentes. (PUBLICADA)

EFICIENCIA ENERGÉTICA (CON INFOGRAFÍA).-(Por Marcelo Batiz) La reciente aprobación del Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas (Pronev) se presenta como un importante impulso para la construcción y remodelación de inmuebles con criterios de eficiencia Energética y, de ese modo, podrá representar un aporte sustancial tanto para la economía familiar como para la del sector público, además de mejoras en la lucha global contra el cambio climático. (PUBLICADA)

SOCIEDAD

OCIEDADONCOPEDIATRÍA-GARRAHAN (CON FOTO E INFOGRAFÍA).- (Por Ornella Rapallini) Las leucemias constituyen la enfermedad oncológica más frecuente en niños y niñas, seguidas de los tumores del sistema nervioso central y los linfomas, según el Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino (ROHA). En Argentina se producen 1.300 nuevos casos oncopediátricos al año, explica Pedro Zubizarreta, jefe de Hemato Oncología del Garrahan. Télam recorrió ese servicio y recogió testimonios de niños, niñas y sus madres llegados de diversos puntos del país y que lo dejaron todo para dedicarse de lleno al tratamiento y recuperación de su salud. (PUBLICADA).

SEQUÍA-SALUD (CON FOTO).- (Por Milagros Alonso) Aumento de contaminantes en el agua, mayor riesgo de enfermedades infecciosas, disminución en la calidad del aire, resequedad en la piel y el pelo, e incluso problemas de salud mental son algunos de los principales impactos en la salud que puede producir la sequía histórica que afecta a más de la mitad del país, indicaron especialistas consultados por Télam que advirtieron sobre los cambios en nuestro estilo de vida. (PUBLICADA)

INTELIGENCIA ARTIFICIAL (CON FOTO).- (Por Iván Hojman) La apertura al público en general a finales del año pasado de ChatGPT, uno de los chatbot más avanzados de inteligencia artificial (IA) que puede redactar desde ensayos académicos hasta crear una sinfonía, trajo un nuevo debate sobre el alcance de estos programas conversacionales que buscan imitar las capacidades humanas por el sesgo de sus datos, el manejo de la tecnología en pocas empresas y el impacto en la educación y el trabajo. (PUBLICADA).

POLICIALES

FEMICIDIO-FRANCISCO ÁLVAREZ.- Un albañil de 36 años denunció el secuestro extorsivo de su esposa por la que pedían 100.000 pesos de rescate, pero luego confesó que la había asesinado, descuartizado y arrojado su cabeza y el torso en un campo del partido bonaerense de Moreno, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.

INTERNACIONALES

BRASIL-CANCILLER (CON FOTO).- (Por Ariadna Dacil Lanza) El flamante canciller de Brasil, Mauro Vieira, destacó que el “relanzamiento” de las relaciones con la Argentina es de “prioridad máxima” para el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, a la vez que defendió los mecanismos de integración regional, en una entrevista concedida a Télam a horas de viajar a Buenos Aires con el mandatario brasileño para participar de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

EEUU-ABORTO (CON FOTO).- (Por Marianela Mayer) El aborto en casa con pastillas gana terreno en Estados Unidos a través de una red transfronteriza impulsada por activistas mexicanas y nuevas normas del Gobierno de Joe Biden, un importante cambio cultural en el país que pretende sortear las trabas a la derogación de este derecho 50 años después del fallo que lo había garantizado. (PUBLICADA)

ESPECTÁCULOS

FOLCLORE-COSQUÍN (CON FOTO).- (Por Sergio Arboleya, enviado especial) El centenario del nacimiento de Hamlet Lima Quintana, poeta íntimamente ligado a la canción nativa, tendrá mañana un rol central en el universo cultural de Cosquín, con una actividad vespertina en el Centro de Convenciones y un tributo musical sobre el escenario Atahualpa Yupanqui del Festival, que reunirá a Marián Farías Gómez, Enrique Llopis, Casiana Torres, Carlos Bergesio, Julio Lacarra y Mónica Abraham, entre otros. (PUBLICADA)

SERIES-THE LAST OF US (CON FOTO).- (Por Nicolás Biederman) Entrevista a Craig Mazin y Neil Druckmann, creadores de la serie postapocalíptica “The Last of Us”, que adapta el megapopular videojuego del mismo nombre.

JENNY LA PARAGUAYA-MAR DEL PLATA (CON FOTO).- (Por Solange Levinton) El artista correntino Wali Iturriaga, creador de “Jenny la paraguaya”, máximo suceso de la temporada de verano en Mar del Plata que colma el Teatro Neptuno sin haber pasado antes por Buenos Aires, asegura que sus espectáculos "parecen recitales de rock". (PUBLICADA)

CULTURA

INDUSTRIA EDITORIAL-PAPEL (CON FOTO).- (Por Emilia Racciatti) Aumentos por encima de la inflación, de 150% en el papel obra, ahuesado y ecológico y de un 300% en torno al papel ilustración, atraviesan la producción editorial en este 2023 y profundizan así una situación que ya preocupó el año pasado y que si bien coincide con la falta de este insumo básico en esta industria a nivel internacional, se profundiza en Argentina donde dos empresas, Celulosa y Ledesma, concentran y monopolizan la venta de papel.

IGNACIO RAMONET-ENTREVISTA (CON FOTO).- (Por Ana Clara Pérez Cotten) Entrevista con el periodista y analista internacional Ignacio Ramonet, quien acaba de publicar “La era de la conspiración”, un libro en el que estudia en detalle el asalto al Capitolio tras la salida de Trump al poder. Luego de que el bolsonarimos haya repetido la escena en el Planalto, Ramonet considera que la nueva derecha apunta y es capaz de organizar insurrecciones populares como herramienta golpista para la conquista del poder.

DEPORTES

FÚTBOL-SUDAMERICANO SUB 20 (CON FOTO).- El seleccionado argentino, al mando de Javier Mascherano, debutará hoy ante Paraguay en el XXX Campeonato Sudamericano Sub-20 de fútbol que se desarrolla en Colombia con cuatro plazas para el Mundial de Indonesia de este año y tres boletos a los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

TURISMO

RUTAS NATURALES-LOS ALERCES (CON FOTO).- (Por Giselle Bugge) Espejos de agua que van desde el verde esmeralda al azul intenso, bosques puros con senderos de ensueños conforman el Parque Nacional Los Alerces, refugio de árboles longevos, testigos patagónicos del paso del tiempo y uno de los destinos más deseados por los turistas que se acercan a esa geografía este verano. (PUBLICADA)

