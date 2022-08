POLÍTICA

CELAC-ALBERTO FERNÁNDEZ (CON FOTO).- (Por Martín Porto) La iniciativa impulsada por el presidente Alberto Fernández de institucionalizar la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) para dotarla de un mayor "músculo político" obtuvo esta semana el aval "sin fisuras" de la mayoría de los estados miembro del bloque durante un encuentro en Buenos Aires.

FDT.- (Por Julio el Alí). Gobernadores e intendentes del Frente de Todos protagonizaron esta semana diversas reuniones y llamadas telefónicas cruzadas que tuvieron la consigna interna de "consolidar las bases" de la estructura de la coalición oficialista y "respaldar" las primeras acciones del ministro de Economía, Sergio Massa.

JxC.- La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, el principal órgano de conducción política de la coalición opositora, intentará reunirse la semana próxima para aplacar el pésimo clima interno que generaron las denuncias de Elisa Carrió, quien había pedido "reglas decentes" y cuestionó a varios dirigentes del espacio.

MASACRE DE TRELEW-ANIVERSARIO.- (Por Leonardo Castillo) El grupo de 19 guerrilleros que habían sido recapturados en el aeropuerto de Trelew, cuando intentaban abordar un avión que los llevaría a Chile, fueron fusilados hace 50 años por efectivos de la Armada en la base Almirante Zar.

MASACRE DE TRELEW-ANIVERSARIO-JUSTICIA.- Familiares de las víctimas de la Masacre de Trelew recorrieron un largo camino para hallar justicia para los 16 militantes asesinados en la base Almirante Zar, y aún aguardan que el marino Roberto Bravo, quien reside en Estados Unidos donde recibió una condena civil por su responsabilidad en los fusilamientos, sea finalmente extraditado a la Argentina.

MASACRE DE TRELEW-ANIVERSARIO-INTELIGENCIA.- (Por Laura Pomilio) A 50 años de la Masacre de Trelew, una serie de documentos desclasificados por organismos de inteligencia de Estados Unidos a los que accedió Télam expone el nivel de información que se manejaba sobre la persecución y búsqueda de exterminio de sobrevivientes, familiares y de quienes intentaron denunciar la atrocidad de los hechos cometidos en agosto de 1972.

ECONOMÍA

BCRA-RESERVAS (CON FOTO).- (Por Alejandro Tejero Vacas) El Banco Central acumuló una racha de siete jornadas consecutivas de compras netas por cerca de US$ 150 millones en el mercado cambiario, mientras el Gobierno trabaja junto con los principales sectores exportadores y organismos multilaterales para reforzar las reservas internacionales. (PUBLICADA)

ARGENTINA-EEUU-MASSA (CON FOTO).- (Por Mara Laudonia) El ministro de Economía, Sergio Massa, encarará una gira por Estados Unidos para buscar apoyo para la estabilización de la economía argentina y la recuperación de las reservas, así como inversiones concretas que permitan apuntalar la economía real y el empleo, con una mirada renovada en los sectores hidrocarburíferos y mineros. (PUBLICADA)

AGROINDUSTRIA (CON INFOGRAFÍA).- (Por Marcelo Bátiz) Los complejos de soja y maíz pasaron en 15 años de representar el 22% al 42,5% de las exportaciones argentinas, con un monto de ventas al exterior de US$ 20.544 millones en 2006 a $33.136 millones en 2021, de acuerdo con informes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). (PUBLICADA)

AGROINDUSTRIA-DIPUTADOS.- (Por Silvia Rajcher) La Cámara de Diputados buscará avanzar la próxima semana con la firma de un dictamen consensuado entre el Frente de Todos y la oposición sobre el proyecto de Ley de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, que tiene como objetivo aumentar las exportaciones para generar divisas y nuevos puestos de trabajo en la producción de las 24 cadenas de valor del país. (PUBLICADA)

SOCIEDAD

CERRO CHAMPAQUÍ-ADOLESCENTES.- El padre de Sofía Fernández, la estudiante de 17 años de la ciudad de Rosario que murió por una descompensación el jueves durante el ascenso al cerro Champaquí, en Córdoba, agradeció a los maestros que estuvieron con su hija "hasta último momento" porque "hicieron lo posible", mientras el fiscal que investiga el hecho afirmó que la chica falleció por un paro cardiorrespiratorio y requirió su historia clínica. (PUBLICADA)

ETIQUETADO FRONTAL-CLAVES (CON INFOGRAFÍA).- (Por Natalia Concina) Los productos con exceso en grasas, azúcares, sodio y calorías de las grandes empresas deberán a partir de hoy elaborarse con el sello correspondiente, lo que si bien marca el inicio de su aparición en las góndolas no implica que estarán repletas de ellos, ya que se trata de un cambio progresivo con plazos previstos de acuerdo al tamaño de las empresas. (PUBLICADA)

INCENDIOS-ISLAS DEL PARANÁ (CON FOTO).- (Por Milagros Alonso). Extinción de especies, alteraciones del clima y pérdida de fertilidad en los suelos son algunos de los efectos ambientales más severos de los incendios en las islas del Delta del Paraná, por lo que especialistas en ecología advirtieron que "vamos a necesitar entre 300 y 400 años para recuperar el humedal que teníamos".

INCENDIOS-ISLAS DEL PARANÁ-ALERGIAS (CON FOTO).- (Por Giuliana Biasotto) La quema de pastizales que persisten en las islas del delta del río Paraná trae consecuencias en la salud de los habitantes alérgicos y no alérgicos, según la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, y su presidente, Maximiliano Gómez, remarcó que las precauciones que deben tomarse son las mismas tanto para quienes viven cerca de los incendios como para quienes se encuentran en zonas más alejadas.

INFANCIAS-DÍA: (CON FOTO).- (Por Nahir Del Buey) Las prácticas de juego de los niños se han modificado a tal punto que resulta imposible pensar la cultura juvenil sin entender su relación con las pantallas. Sin embargo, "no hay una dicotomía entre lo virtual y analógico", coincidieron los especialistas consultados por Télam en ocasión del Día de las Infancias, quienes destacaron además que, en ambas formas, el juego busca la socialización.

INFANCIA-DÍAS-TESTIMONIOS (CON FOTO).- (Por Central y Corresponsalías) Sea de modo virtual o presencial, los niños prefieren jugar en compañía de sus amigos y familiares. Télam conversó con nueve chicos residentes en distintos puntos del país sobre el valor que asignan a sus juegos en pantalla y a aquellos que realizan en espacios físicos de socialización, tales como escuelas, clubes y barrios. De ellas resultó, en líneas generales, un fuerte componente de ubicuidad en sus actividades lúdicas.

INFANCIAS-DÍA-SENAF (CON ILUSTRACIÓN).- (Por Nahir Del Buey) Mariana Melgarejo, directora nacional de Sistemas de Protección de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), consideró que "el jugar no es solo disponer de juguetes" y que "para generar una situación de juego y no dependemos de ellos", señaló.

INFANCIAS-DÍA-TECNÓPOLIS (CON FOTO).- Bajo el lema "Argentina soberana, creando futuros", Tecnópolis presentaría este fin de semana, en ocasión del Día de las Infancias, más de 70 espacios con propuestas interactivas. Crónica de la jornada.

POLICIALES

CASO GARCÍA BELSUNCE.- El tercer juicio por el crimen de María Marta García Belsunce que arrancó hace poco más de un mes en los Tribunales de San Isidro ya recibió la declaración de 34 testigos, pero al menos ocho de ellos aportaron al tribunal oral indicios certeros, algunos de ellos desconocidos hasta el momento, que vinculan al acusado Nicolás Pachelo con el asesinato de la socióloga.

CASO ÉRICA.- (Por Ian Werbin) A 12 años del crimen de Érica Soriano, quien desapareció el 20 agosto de 2010 en el partido de Lanús y nunca fue hallada, la madre pidió que la investigación continúe para saber qué sucedió con el cuerpo de su hija y sostuvo que "mantiene la esperanza" de que algún cómplice de Daniel Lagostena, el único condenado por el hecho, "se quiebre".

INTERNACIONALES

UCRANIA-RUSIA (CON FOTO).- Rusia acusó hoy a Ucrania de utilizar armas químicas durante un ataque realizado a fin de julio cerca de la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, mientras que Kiev denunció que las fuerzas del Kremlin bombardearon a civiles no muy lejos de la segunda planta atómica más potente del país.

UCRANIA-RUSIA-EUROPA (CON FOTO).- Esperar las ofertas, buscar marcas más baratas, diversificar las compras en distintos supermercados y limitar el uso del auto son algunas de consecuencias que está teniendo la inflación histórica en la vida cotidiana de los europeos, una suba de precios provocada en buena parte por la guerra en Ucrania que está generando "una gran pérdida de poder adquisitivo a los trabajadores". (PUBLICADA)

BRASIL-BICENTENARIO (CON FOTO).- (Por Pablo Giuliano, corresponsal) El corazón conservado en formol de Don Pedro I, el monarca portugués que declaró la independencia de Brasil el 7 de setiembre de 1822, llegará a por primera vez al país desde Oporto, como parte de los festejos del bicentenario planificados por el presidente Jair Bolsonaro, cuyo gobierno tiene en su interior grupos monarquistas y reivindicadores del Imperio nacional que duró hasta 1889.

ESPECTÁCULOS

SERIES-HOUSE OF THE DRAGON (CON FOTO).- (Por Victoria Ojam) Entrevista a Emma D'Arcy, actriz británica protagonista de "House of the Dragon", precuela de "Game of Thrones" que estrena este domingo por HBO y HBO Max. (PUBLICADA)

TEATRO-VÍNCULOS (CON FOTO).- "Todo bien mientras nos muramos por orden de ascendencia", una pieza del dramaturgo croata Ivor Martinic, dirigida por Mauro J. Pérez, que retrata la resistencia de los seres humanos al cambio y a lo desconocido, así como a los compromisos afectivos, se estrena este domingo a las 20 en el porteño El Método Kairós. (PUBLICADA)

CULTURA

TETAS-LIBRO (CON FOTO).- (Por Ana Clara Pérez Cotten) Florence Williams es periodista y realizadora de podcasts y en su libro "Tetas", un texto que simula un tratado. advierte que, a pesar de que constituyen una característica humana sumamente popular, es notable lo poco que sabemos sobre la biología básica de las tetas. Un recorrido social y científico por la parte más tabú y deseada del cuerpo de las mujeres.

BORGES-CASA MUSEO (CON FOTO).- (Por Diana López Gijsberts) Única vivienda que habitó el autor de "Ficciones" que se recuperó para ser exhibida al público, la Casa Borges ubicada en la localidad bonaerense de Adrogué será reinaugurada el próximo 28 de agosto en un nuevo ciclo que permitirá conocer el lugar que inspiró varios de sus cuentos, recorrer su habitación, contemplar llamativos murales y una intervención artística realizada con enciclopedias, que el escritor solía definir como "selva de selvas".

CASAS ANTIGUAS-INICIATIVA (CON FOTO).- (Por Josefina Marcuzzi). La arquitecta porteña Natalia Kabarbian ilustra casas antiguas de la ciudad de Buenos Aires que fueron demolidas o están por demolerse, en una experiencia artística que acumula más de 20 fachadas de casas dibujadas en pluma negra y acuareladas digitalmente, y otras decenas en lista de los barrios de Barracas, Paternal, Devoto, Caballito, Palermo y Chacarita.

DEPORTES

FÚTBOL-LPF-DEFENSA Y JUSTICIA-BOCA JUNIORS (CON FOTO).- Boca Juniors, que transita un segundo semestre decepcionante en cuanto a juego y resultados, luego de lo bueno que había mostrado durante los primeros seis meses del año, visitará mañana a Defensa y Justicia en un partido válido por la fecha 15 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El encuentro se jugará este domingo a partir de las 20.30 en el estadio de Defensa y Justicia ubicado en Florencio Varela, será arbitrado por Silvio Trucco y televisado por la señal TNT Sports.

FÚTBOL-LPF-RIVER-CENTRAL CÓRDOBA (SdE) (CON FOTO).- River Plate, que atraviesa una etapa de irregularidad en su funcionamiento y eso se refleja en algunos resultados, recibirá mañana a Central Córdoba, de Santiago del Estero, con la exigencia de vencer para mantener sus chances de pelear el título de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El encuentro, por la 15ta fecha de a LPF, se jugará en el estadio Más Monumental, en el barrio porteño de Núñez, este domingo desde las 18, será televisado por ESPN Premium y será arbitrado por Facundo Tello.

MUNDIAL-EMBAJADOR (CON FOTO).- (Por Fernando Bianculli) El embajador argentino en Qatar, Guillermo Nicolás, estimó hoy que entre 35.000 y 40.000 compatriotas llegarán al país árabe por el Mundial de la FIFA y les recomendó "respetar la cultura" islámica para evitar comportamientos que puedan "incomodar" y derivar en "penalidades".

FÚTBOL-DÍA DE LA FUTBOLISTA (CON FOTO).- (Por Marina Butrón) Entrevistas con Marina Delgado y Daiana Falfan, jugadoras del seleccionado argentino que logró la clasificación al Mundial 2023 y de la UAI Urquiza, actual puntero del Campeonato Femenino, con motivo de celebrarse este domingo el Día de la Futbolista.

TURISMO

RUTAS NATURALES-FIN DEL MUNDO (CON FOTO).- (Por Gabriel Ramonet). La Ruta del Fin del Mundo abarca una de las regiones más hermosas y míticas del país, en la que el mar, las montañas, los lagos, los glaciares, los bosques y la estepa se fusionan en un destino predestinado para los amantes de la aventura y la naturaleza. (PUBLICADA)

