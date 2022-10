POLÍTICA

OBRA PÚBLICA-JUICIO.- (Por Karina Poritzker) El juicio oral en la causa conocida como Vialidad se reanudará mañana con el comienzo del alegato final de la defensa del empresario Lázaro Báez, quien tiene un pedido de condena de 12 años de prisión por parte de la fiscalía, en la causa que investiga si fue beneficiado con la asignación de obra pública nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

PJ.- (Por Julio El Alí) Los diferentes sectores peronistas que integran el Frente de Todos (FdT) analizan distintas alternativas para conmemorar el próximo Día de la Lealtad y debaten entre único acto en el interior del país o una multitudinaria movilización en la ciudad o provincia de Buenos Aires que emule a la manifestación popular del 17 de octubre de 1945.

PARITARIAS.- (Por Adolfo Rocasalbas) La política de negociaciones paritarias continúa su marcha y se afianzó de forma definitiva luego de que la CGT y sus organizaciones confederadas ratificaran esa estrategia de recomposición salarial, de forma independiente a la posibilidad de recibir sumas fijas o un bono no remunerativo ante el elevado proceso inflacionario, pero reclaman al Gobierno "una señal a los empresarios para que bajen los precios".

ELECCIONES-PASO-CONGRESO.- (Por Leonardo Fredes) El anticipo del interbloque Provincias Unidas sobre la posibilidad de presentar un proyecto de ley para eliminar las PASO abrió informalmente en Diputados el debate sobre una cuestión que ya registra intentos fallidos y que muestra a líderes parlamentarios del FdT y a JxC realizando "poroteos" de legisladores que acompañarían o no la iniciativa. (PUBLICADA)

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA.- (Por Felipe Celesia) El Consejo de la Magistratura se prepara para las elecciones que renovarán sus miembros técnicos luego de que la Corte Suprema llevara de 13 a 20 los integrantes, aumentando la complejidad política en el funcionamiento del órgano que elige y destituye jueces.

ECONOMÍA

YPF LUZ (CON FOTO).- (Por Ignacio Ortiz) El CEO de YPF Luz, Martín Mandarano, consideró que el gas es el "complemento justo" de las energías renovables para compensar la intermitencia de esas tecnologías, y asegurar el menor impacto ambiental con valor agregado, mayor eficiencia y competitividad para el cliente industrial.

AUTOS USADOS.- (Por Agustina Pasaragua) Las operaciones de compraventa de automóviles sumaron un total de 991.969 unidades durante el primer semestre del corriente año, de las cuales el 78,9% fueron explicadas por vehículos usados. (PUBLICADA)

BCRA-DÓLAR.- (Por Alejandro Tejero Vacas) El BCRA sumó casi US$ 5.000 millones a sus reservas en septiembre, una cifra inédita para un sólo mes, lo cual permitió cumplir con la meta de acumulación acordada con el FMI y que, desde mañana, buscarán ser fortalecidas con el anuncio desde Economía de medidas tendientes a promover exportaciones y a limitar maniobras especulativas de importadores. (PUBLICADA)

EFICIENCIA ENERGÉTICA.- (Por Marcelo Bátiz) El comienzo del proceso de segmentación de las tarifas de los servicios públicos, apuntando a una reducción de subsidios que las acerque a niveles compatibles con los costos de explotación, podría ser un "punto de partida" para el ahorro de energía eléctrica y gas natural, con el eje en los dos principales consumos residenciales, como son el aire acondicionado y el agua caliente sanitaria (ACS). (PUBLICADA)

INTERNACIONALES

BRASIL-ELECCIONES (CON FOTO).- (Por Pablo Giuliano, corresponsal, y Ariadna Dacil Lanza, enviada especial).- Los brasileños votaban hoy en las elecciones generales más cruciales y tensas en 30 años, con el expresidente de izquierda Luis Inácio Lula da Silva como favorito a desbancar a su rival el mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro, quien busca su reelección.

SOCIEDAD

PEREGRINACIÓN-LUJÁN (CON FOTO).- El cardenal Mario Poli pidió esta mañana que "encontremos la paz necesaria para unirnos como pueblo", al presidir la misa de la 48a. peregrinación juvenil a Luján que culminó hoy en la plaza Belgrano frente a la Basílica de esa ciudad bonaerense. (PUBLICADA)

SERVICIO METEOROLÓGICO-ANIVERSARIO (CON FOTO).- Con motivo de la celebración de los 150 años del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que se cumplen el martes próximo, el organismo abrió las puertas de su sede central, donde se recopila la información de las 125 estaciones de todo el país, 50 de ellas con más de 100 años, y se realizan los pronósticos y alertas, para luego emitirlas al público y sectores productivos. (PUBLICADA)

ABORTO-TESTIMONIO (CON FOTO).- (Por Silvina Molina) Ana, la mujer que fue criminalizada, encarcelada y liberada en agosto pasado luego de haber tenido un aborto espontáneo, contó a Télam que no sale de su casa de Corrientes por miedo al estigma en su pueblo, un testimonio que pone voz a la de otras 1.532 con causas penales por la misma situación. (PUBLICADA)

POLICIALES

CASO BERARDI.- (Por Ramón González) Una mujer comenzará a ser juzgada mañana por el secuestro extorsivo seguido de muerte del adolescente Matías Berardi, cometido en 2010 en Campana, en el segundo debate oral que se llevará a cabo por este caso, luego de fracasar un intento de la defensa por acordar una pena menor en un juicio abreviado.

ESPECTÁCULOS

TEATRO-CHACO (CON FOTO).- (Por Héctor Puyo, enviado especial.) La 36ta. Fiesta Nacional del Teatro, que se desarrolla en Resistencia, provincia de Chaco, funciona ante un público ávido y con entradas siempre agotadas, que entre la variedad de la programación se encontró con espectáculos de valía como "Los Santos", de la provincia de Neuquén, la ya conocida "Ana y Wiwi", porteña y para el público menudo, y "Piel de cabra", de la provincia de Buenos Aires.

CINE-ISRAEL CAETANO (CON FOTO).- (Por Agustín Argento) Sólo las clases pudientes y las grandes productoras van a poder filmar en Argentina en el panorama a actual, si no se invierte más en cultura, es una de las reflexiones de Israel Adrián Caetano, uno de los directores del cine argentino más relevante de los últimos 30 años y que este martes estrena "Togo", su nueva cinta, por Netflix.

TEATRO CERVANTES-GENERAL ROCA (CON FOTO).- El programa Teatro Nacional Cervantes Produce en el País estrenó anoche en la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, la obra teatral "Golondrina Soledad", la quinta y última propuesta escénica realizada por elencos locales que se conocieron en este 2022 en distintas ciudades de la Argentina. (PUBLICADA)

LOS BEATLES-ANIVERSARIO (CON FOTO).- (Por Hernani Natale) El 5 de octubre de 1962, Los Beatles, que ya se había establecido como el grupo más popular de su Liverpool natal pero aún era desconocido en el resto del Reino Unido, hacía un tímido debut en las bateas, al lanzar "Love Me Do", su primer single, que presentaba en la cara B "Ps. I Love You", ambas compuestas por John Lennon y Paul McCartney.

CULTURA

ARTE-INFANCIAS (CON FOTO).- (Por Mercedes Ezquiaga) ¿Cómo era ser niño en el siglo XIX? fue el interrogante que puso en marcha las investigaciones que dieron forma a "Infancia(s)", flamante exhibición conjunta del Museo Pueyrredón y del Museo Beccar Varela, ambos en San Isidro, y que se suman a una tendencia en el último tiempo en Argentina de colocar el foco -desde el arte- en este período en particular de la vida, en línea con otras muestras anteriores como los más populares juegos de mesa, montajes pensados desde la mirada de los pequeños e incluso, juguetes antiguos como metáforas de la historia del país.

SACCOMANNO-ENTREVISTA (CON FOTO).- (Por Carlos Aletto) Los textos breves de "Esperar una ola", el nuevo libro de Guillermo Saccomano, tienen el ritmo del oleaje que llega hasta la rompiente, una ola que va creciendo y donde el surfista/escritor debe estar sumergido "para que el golpe de suerte ocurra", dice el autor de "Cámara Gesell" quien con sus palabras de apertura en la última Feria del libro dejó marcado su compromiso con la literatura y la vida.

BIENAL DE FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL-TUCUMÁN (CON FOTO).- (Por Sofía Romera Zanoly) A lo largo de cuatro días intensos que tendrán lugar entre el 5 y el 8 de octubre, la Bienal Argentina de Fotografía Documental celebrará en la ciudad de Tucumán su décima edición con 17 exposiciones inéditas que se inaugurarán en simultáneo con la concreción de talleres, acciones performáticas, visionado de portfolios, feria de libros relacionados con la materia y conferencias.

DEPORTES

FÚTBOL-LPF-BOCA-VÉLEZ (CON FOTO).- Boca Juniors, que atraviesa un gran momento y pelea en los dos frentes en los que compite, la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y la Copa Argentina, asumirá un compromiso exigente cuando reciba hoy desde las 18 a Vélez Sarsfield en un partido clave para alimentar sus chances de ir en busca de otro título durante este año.

FÚTBOL-LPF-ARGENTINOS-RIVER (CON FOTO).- River Plate, que viene de sufrir un duro revés al ser eliminado por Patronato en la Copa Argentina, visitará hoy (20.30) a Argentinos Juniors en un cotejo protagonizado por dos equipos que intentan clasificar para la Copa Libertadores 2023 a través de la tabla anual, por la 22da. jornada de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

FÚTBOL-LPF-PATRONATO-ATLÉTICO (CON FOTO).- El puntero Atlético Tucumán visitará hoy a partir de las 15.30 a Patronato de Paraná, que pese a estar a un paso del descenso viene de eliminar a River Plate en la Copa Argentina, en un partido por la 22da. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) que promete un emotivo desarrollo.

INDEPENDIENTE-ELECCIONES (CON FOTO).- Los socios de Independiente asistían hoy en importante número a la sede del club sobre Avenida Mitre 470 para elegir a la nueva Comisión Directiva que gobernará por los próximos 4 años. (Télam)