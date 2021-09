POLÍTICA

GOBIERNO (CON FOTO).- El presidente Alberto Fernández viajó hoy a la provincia de La Rioja para participar de un almuerzo de trabajo con gobernadores peronistas, en el que se analizará el relanzamiento del Gobierno nacional en el marco de la nueva conformación del Gabinete.

GOBIERNO-GABINETE (CON FOTO).- Los nuevos ministros designados anoche por el presidente Alberto Fernández juran el lunes en sus nuevos puestos, mientras que distintos sectores del oficialismo destacaron hoy que las incorporaciones representan un "aire nuevo" para relanzar el Gobierno nacional.

VACUNA-GOBIERNO.- Por Claudio Benites. Un nuevo cargamento con más de 1 millón y medio de vacunas Sinopharm contra el coronavirus llegará esta tarde al país, que se sumarán al Plan de Vacunación que lleva adelante el Gobierno nacional para proteger a la población en el marco de la pandemia por coronavirus.

MIRÁ TAMBIÉN Cartelera de noticias de la agencia Télam del 12 de septiembre de 2021

CONSEJO DEL SALARIO.- Por Adolfo Rocasalvas. El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario mínimo, vital y móvil se reunirá el próximo martes 21, con representantes de los gremios.

DIPUTADOS-LEYES.- Por Silvina Angiono. La Cámara de Diputados buscará aprobar antes de fin de año una serie de iniciativas consensuadas con las fuerzas opositoras, antes de avanzar con el debate del proyecto de Presupuesto que el Gobierno nacional enviará en los próximos días al Congreso.

ELECCIONES-JXC.- La alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC) mantendrá el próximo martes un encuentro para evaluar el desempeño del espacio en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), en una reunión organizada por la Mesa Nacional de la coalición, a la cual se sumarán los principales referentes de las listas que compitieron el domingo pasado en todo el país.

MALVINAS-IDENTIFICACIONES.- Por Silvina Oranges. El jefe de la Unidad Forense del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el argentino Luis Fondebrider, destacó –en una entrevista con Télam desde Ginebra- el "modelo para el mundo" que significan las tareas de identificación de soldados en Malvinas, a casi 40 años de la guerra, y que implicó un gran trabajo diplomático previo entre los gobiernos de la Argentina y el Reino Unido.

MIRÁ TAMBIÉN Previsiones de video y radio de la agencia Télam del 11 de setiembre de 2021

ROISINBLIT-CIUDADANA ILUSTRE (CON FOTO).- Por Ana María Woites. Rosa Tarlovsky de Roisinblit, vicepresidenta de Madres de Plaza de Mayo y quien el mes pasado cumplió 102 años, será homenajeada "como personalidad destacada del pueblo" Moises Ville por vecinos y exresidentes de esa localidad de Santa Fe, por la Escuela Fiscal 462 -donde estudió-, y por la Comuna "dada su proyección nacional e internacional", informaron los promotores del proyecto.

ECONOMÍA

ARGENTINA-FMI.- Por Mara Laudonia. La Argentina deberá afrontar el próximo miércoles un pago por alrededor de US$ 1.900 millones al Fondo Monetario Internacional, (FMI), mientras que los analistas evalúan si se abrió o no un nuevo escenario político tras el resultado de las PASO, que podría derivar en la búsqueda de un acuerdo con el organismo multilateral antes de comenzar el 2022. (PUBLICADA)

COMPRE ARGENTINO (CON FOTO Y VIDEO).- Por María Laura Da Silva. El presidente de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromécanizas y Luminotécnicas (Cadieell), José Tamborenea, dijo a Télam que la política de compre argentino podría generar "200 mil nuevos puestos de trabajo" en el término de diez años, y aportar una "potencial producción nacional, saberes, conocimiento, habilidades y desarrollo". (PUBLICADA)

INVERSIONES-ALIMENTOS (CON FOTO).- Por Leandro Selen. El presidente de Sociedad Comercial del Plata y Morixe Hermanos, Ignacio Noel, dijo a Télam que la premisa de una empresa productora de alimentos debe ser "aumentar la producción y crecer en volumen", y así poder alcanzar "una oferta de calidad y lo más accesible posible" a los bolsillos de la gente. (PUBLICADA)

SOCIEDAD

CORONAVIRUS-VARIANTE DELTA.- Por Natalia Concina. La alta tasa de vacunación sumada a la gran cantidad de personas que se infectaron con coronavirus en la última ola en el país podría provocar que la variante Delta no haga crecer tanto la curva de casos como en los países del hemisferio norte y, a la vez, no se registren tantas hospitalizaciones ni muertes, indicaron hoy especialistas.

VIOLENCIA DE GÉNERO-REDES SOCIALES: (CON FOTOS E INFOGRAFÍA). Por Silvina Molina. Para estar seguras ante los embates violentos en redes sociales es fundamental informarse sobre su funcionamiento, apoyando a las atacadas, reportando contenidos agresivos, mientras se intenta incluir en la normativa a la violencia digital como violencia machista, en un contexto donde las plataformas están haciendo cambios para dejar claro que no toleran estas situaciones, dice en esta entrevista Marina Benítez Demtschenko, abogada especialista en derecho informático. (PUBLICADA)

FUERZA AÉREA-AVIÓN (CON FOTO).- Por Julio Mosle. La capacidad de transporte de personas y materiales de la Fuerza Aérea Argentina, intensamente demandada durante la pandemia de coronavirus, se multiplica y flexibiliza con la incorporación de una docena de TC-12B "Hurón", aeronaves de transporte liviano que además duplicarán la capacidad del Curso de Estandarización de Procedimientos para Aviadores de Transporte (Cepat).

FILETEADO PORTEÑO (CON FOTO).- Por Victoria Peralta. Entrevistas a referentes, documentales y debates sobre técnicas y nuevas tecnologías reunirán esta semana a más de un centenar de artistas de distintas partes del país en el décimo Encuentro Anual de Fileteadores, una práctica que es todo un símbolo porteño y que, pese al correr de los años, prioriza la técnica artesanal y tradicional que se transmite a las nuevas generaciones.

POLICIALES

DOCENTE-HAEDO.- Dos hombres que estuvieron detenidos cuatro años y medio por el crimen de una docente, asesinada de un balazo en la cabeza durante un intento de robo cometido en 2017, en la localidad bonaerense de Haedo, fueron absueltos tras un juicio oral luego que la fiscalía consideró que no habían tenido ninguna relación con el hecho, informaron hoy fuentes judiciales.

CASO WITIS (CON FOTO).- Por Ernesto Zambrini. La madre de músico Mariano Witis, asesinado junto a un delincuente que lo tenía como rehén en un caso de "gatillo fácil" cometido en el 2000, en el partido bonaerense de San Isidro, por el que un policía fue condenado a 15 años de prisión, afirmó que para combatir la violencia institucional hay que "terminar con los discursos de odio" y que limitan "derechos".

INTERNACIONALES

ALEMANIA-ELECCIONES (CON FOTO).- Claves para entender qué implican en Alemania las elecciones legislativas del 26 de septiembre, que lo único que aseguran hasta ahora es el fin del cuarto mandato de la canciller Angela Merkel, que está a solo tres meses de superar el récord de permanencia en el puesto del también democristiano Helmut Kohl. (PUBLICADA)

ALEMANIA-ELECCIONES-MERKEL (CON FOTO).- Por Florencia Fazio. Angela Merkel, una dirigente con formación científica que cultivó amores y odios a lo largo de 16 años, supo ofrecer estabilidad a los alemanes y una garantía de unidad a los europeos a fuerza de un estilo racional, pero duro y por momentos intransigente, que recién le permitió reconocerse públicamente como feminista en sus últimos días antes de dejar el poder en las próximas semanas. (PUBLICADA)

MUNDO-INDUSTRIA (CON FOTO).- Tanto en la región como en muchas de las grandes economías del mundo la política de compre nacional utilizada para las contrataciones y compras del Estado es una práctica que se ha implementado o potenciado para salir adelante en tiempos de crisis pero que también se ha mantenido como un principio para garantizar los desarrollos económicos locales. (PUBLICADA)

PERÚ-INDÍGENAS (CON FOTO).- Por Gonzalo Ruiz Tovar, desde Lima. La llegada a la presidencia de Pedro Castillo, un campesino que se dice solidario con las demandas indígenas, genera expectación en los 51 pueblos originarios de la Amazonía de Perú, en medio de las amenazas que acechan a ese pulmón del planeta.

ESPIONAJE-PEGASUS (CON FOTO).- Los reclamos por una mayor legislación contra el programa de vigilancia israelí Pegasus y una moratoria internacional para su venta se multiplicaron esta semana desde altos funcionarios de Naciones Unidos y la Unión Europea (UE), a dos meses de revelarse su utilización para espiar de forma ilegal a políticos, periodistas y activistas de derechos humanos, entre otras figuras públicas. (PUBLICADA)

ESPECTÁCULOS

MÚSICA-BENEGAS & COMOTTO (CON FOTO).- Por Hernani Natale. Gaspar Benegas y Baltasar Comotto, guitarristas de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la formación que acompaña a Carlos "El Indio" Solari, ofrecerán mañana una nueva entrega de la "Noche de Reyes", los shows compartidos en los que cada uno muestra su proyecto personal, en el porteño estadio Malvinas Argentinas, que en esta ocasión contará con Pablo Sbaraglia, otro compañero de banda, como invitado especial. (PUBLICADA)

TV-REYNALDO SIETECASE (CON FOTO):- Por Solange Levinton. A contramano de los clickbait, la información en potencial y el "Urgente" atornillado a los zócalos de los canales de noticias, el periodista Reynaldo Sietecase estrenará mañana a las 10 por Telefe "Siglo XXI ATR", ciclo de ocho programas donde apostará a revisar y "reflexionar críticamente" sobre los sucesos más relevantes de los últimos tiempos. (PUBLICADA)

CINE-FALLECIMIENTO (CON FOTO).- El cineasta y guionista español Mario Camus, autor de películas como "La Colmena" y "Los Santos Inocentes", dos pilares del cine español del período posfranquista, falleció hoy a los 86 años en su Santander natal. (PUBLICADA)

CULTURA

POLÍTICA-FENOMENO (CON FOTO).- Por Ana Clara Pérez Cotten. El escenario internacional y un corpus bibliográfico adelantaron cómo la derecha, con un repertorio racista y de antiderechos, avanzó posiciones en distintos país, pero en la Argentina el fenómeno recién decantó en las PASO, con el resultado que obtuvo Javier Milei. ¿Por qué los sectores populares se vuelcan a estas opciones electorales? ¿Qué puede hacer el sistema de partidos más tradicional para enfrentar un fenómeno que pone en cuestión su propia existencia? ¿De qué se alimenta este nuevo discurso político cargado de antipolítica? ¿Qué pasa cuando los discursos del odio impactan en la agenda pública?

POLITICA-ENSAYO (CON FOTO).- Por Carlos Aletto. En "¿Cómo se fabrica un best seller político?", Ezequiel Saferstein remarca que aunque la receta infalible para hacer un best seller político no existe, las derechas tienen a la usina editorial como un espacio para dar a conocer sus ideas, difundirlas y disputar con las izquierdas y el progresismo aquello que se da en llamar “batalla cultural”, cuyo más flamante exponente es Javier Milei, "un caso interesante porque se constituye como un personaje político en un proceso que tiene múltiples vías de análisis", señala el investigador.

ARTE INMERSIVO-EXPOSICIONES (CON FOTO).- Por Mercedes Ezquiaga. Con la inauguracion del proyecto "Lumiere Photo" el próximo 24 de septiembre en FOLA, que reunirá 60 obras maestras proyectadas en la sala y con movimiento, la Argentina se sube a la tendencia internacional de exposiciones inmersivas como las recientes de Salvador Dalí en Florencia o Van Gogh en Estados Unidos.

DEPORTES

FÚTBOL-LPF-ATLÉTICO-BOCA (CON FOTO).- Boca Juniors, que mejoró su juego y resultados con Sebastián Battaglia como entrenador, visitará hoy a Atlético Tucumán por la fecha 12 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), con la misión de retomar la senda del triunfo tras haber empatado como local ante Defensa y Justicia el martes pasado.

FÚTBOL-LPF-RACING-TALLERES (CON FOTO).- Racing Club, que acumula cuatro empates consecutivos y debe triunfar para colocarse cerca de la punta, tendrá la exigente visita de Talleres de Córdoba, uno de los punteros junto a Lanús y que atraviesa serie de ocho partidos invicto, en uno de los encuentros de hoy por la fecha 12 de la Liga Profesional.

NEWELL'S-ELECCIONES (CON FOTO).- Por Miguel Pisano. Un padrón de 19.276 socios y socias del Club Atlético Newell's Old Boys están habilitados a votar mañana entre las 9 y las 19 en el estadio Coloso Bielsa, del Parque Independencia de Rosario, con protocolos sanitarios de prevención, en las elecciones para renovar su comisión directiva, que fueron postergadas dos veces por la pandemia de Covid-19.

TENIS-COPA DAVIS (CON FOTO).- Por Christian Frigerio. Diego Schwartzman enfrentará hoy desde las 11 a Daniil Ostapenkov en el primer punto de la serie al mejor de cinco entre Argentina y Bielorrusia, que se jugará en el Buenos Aires Lawn Tennis Club y es válida por los playoffs de reclasificación para el Grupo Mundial

RUGBY-LOS PUMAS (CON FOTO).- El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, sufrió esta mañana una nueva derrota frente a Nueva Zelanda por 36 a 13 (parcial 24-3) en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Rugby Championship que se disputó en el estadio Suncorp Stadium (Brisbane). (PUBLICADA)

FÚTBOL-ROCK (CON FOTO).- Por Adrián Mouján. El rockero Santiago Barrionuevo, bajista y líder de la banda de rock independiente El Mató a un Policía Motorizado, consideró que Gimnasia y Esgrima de La Plata, club del que es hincha "es un fenómeno cultural muy intenso porque frente al clásico rival que ha ganado todo, el hincha mantiene viva esa pasión".

(Télam)