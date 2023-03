POLÍTICA

CUMBRE IBEROAMERICANA-ALBERTO FERNÁNDEZ.- (Por Daniel Scarímbolo) El presidente Alberto Fernández participará el viernes y sábado próximo de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno, en Santo Domingo, capital de República Dominicana, que trabajará sobre crisis medioambiental transformación digital, seguridad alimentaria y arquitectura financiera internacional, y en el marco de la cual mantendrá una reunión con mandatarios de América para analizar la migración irregular en el continente. (PUBLICADA)

FDT.- (Por Julio El Alí) A la espera de una nueva reunión de la mesa política del Frente de Todos (FDT), el presidente Alberto Fernández sigue enfocado en la gestión de gobierno, mientras se multiplican los espacios y actos para pedir a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que sea candidata, de cara a los comicios de este año.

JXC.- (Por Damián Juárez) Las distintas provincias comienzan a definir sus esquemas electorales entre los diferentes postulantes de Juntos por el Cambio y, mientras en algunos distritos se logró mantener la unidad en otros ya se confirmó la ruptura, al tiempo que el radical Gerardo Morales confirmó su lanzamiento y se aguarda con expectativa la llegada de Mauricio Macri al país para terminar de ordenar las distintas internas.

24 DE MARZO-EXILIO (CON FOTO).- (Por Laura Pomilio) Dejar el país de origen, los seres queridos, las costumbres y "lo conocido" en una pulsión por preservar la vida, fue la decisión forzada que tuvieron que tomar miles de argentinos que se exiliaron durante el terrorismo de estado y que hoy, a casi 47 años del inicio del último golpe militar, Télam reconstruye a través de la experiencia de cuatro personalidades del ámbito periodístico y político nacional. (PUBLICADA)

DONDA-LIBRO (CON FOTO Y VIDEO).- (Por Marina Jiménez Conde) La nieta restituida Victoria Donda afirmó que su tío biológico, Adolfo Miguel Donda Tigel, es un "cobarde" tras las declaraciones del represor en el juicio donde está acusado por su apropiación; uno de los hechos que la extitular del Inadi retoma en el libro que acaba de lanzar "Cuando el amor vence al odio", que, dijo, escribió como "una respuesta a los discursos de odio".

ECONOMÍA

ARGENTINA-FMI.-El Gobierno argentino se aprestará esta semana a abonar los vencimientos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 2.681 millones de dólares, en tanto espera la aprobación formal en el directorio de la revisión que ya tuvo el visto bueno del staff técnico del Fondo, que le permitirá al país recibir 5.300 millones de dólares. (PUBLICADA)

BID-ASAMBLEA.- El ministro de Economía, Sergio Massa, participa en la segunda jornada de la asamblea de gobernadores del BID, que se desarrolla en Panamá, donde consiguió financiamiento adicional para la Argentina, por alrededor de 235 millones de dólares. Se espera para hoy reuniones bilaterales con varios de sus pares que integran la Junta de gobernadores del organismo regional. (PUBLICADA)

INDUSTRIA FORESTAL (CON INFOGRAFÍA).- Los representantes de la industria forestal argentina realizarán del 27 al 30 de marzo en Mendoza el Quinto Congreso Nacional y Octavo Latinoamericano de la actividad, luego de diez años de la última convocatoria, y en esta oportunidad los ejes de las propuestas serán el aporte del sector a la economía circular, la lucha contra el cambio climático, la sostenibilidad, la investigación genética y la bioeconomía. (PUBLICADA)

SOCIEDAD

SALUD MENTAL-OMS (CON FOTO).- (Por Mateo Fabre) La Organización Mundial de la Salud (OMS) acompaña a las provincias de Chaco, La Rioja, Mendoza, Neuquén y Santa Fe, a través de la Iniciativa Especial para la Salud Mental (IESM), en la implementación de actividades de cooperación técnica para fortalecer las capacidades locales de desarrollar políticas dirigidas a promover la salud mental, que en Argentina buscan "la reconversión de instituciones psiquiátricas cerradas y avanzar en un sistema de servicios abiertos a la comunidad y accesibles a todos". (PUBLICADA)

SALUD INTERCULTURAL-EDUCACIÓN.- (Por Carlos Catrileo) La Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref) y la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich) lanzaron la diplomatura en Salud Intercultural y Pensamiento Americano con el propósito de "aprender las diversas formas de conceptualizar la salud, las vivencias y el abordaje de la enfermedad", desde la perspectiva de dos cosmovisiones centrales, la de los pueblos originarios y la de los afrodescendientes, señalaron a Télam dos de los especialistas que estarán a cargo de la currícula. (PUBLICADA)

ISLAM-MUJERES (CON FOTO).- (Por Silvina Molina) Una argentina que eligió convertirse al islamismo y una dirigente de una organización de mujeres musulmanas derribaron mitos y prejuicios sobre su comunidad durante un encuentro organizado por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) que ellas protagonizaron para conmemorar el Día Internacional de la Islamofobia, donde destacaron el respeto y la convivencia pacífica con la que se vive en la Argentina. (PUBLICADA)

PATRIMONIO-CHACO (CON FOTO).- (Por Alicia Alvado) El complejo edilicio del exIngenio chaqueño de Las Palmas, conocido como "Primera luz de la Patria" porque allí se instaló el primer generador capaz de dar electricidad a todo un poblado en 1882, busca recuperar su antiguo esplendor y contar su historia, ahora reconvertido en un museo de sitio. (PUBLICADA)

POLICIALES

MUERTES-SAN NICOLÁS.- (Por Ernesto Zambrini).- Una fiscal consideró que el hombre acusado por el triple crimen de su hermano en 2019, de su hija de 10 años en 2021 y de su madre en abril del año pasado, quienes murieron mientras estaban internados en hospitales de la ciudad bonaerense de San Nicolás, tuvo "un proceder artero, taimado y cobarde" y que concretó "un proyecto homicida y serial"

INTERNACIONALES

FRANCIA-LATINOAMÉRICA (CON FOTO).- (Por Marianela Mayer) Entrevista con Eléonore Caroit, exdiputada del grupo parlamentario «Ensemble» (Juntos) de la mayoría presidencial -ahora denominado Renaissance (Renacimiento) para la circunscripción de América Latina y el Caribe y candidata a la reelección, de visita en Buenos Aires.

UCRANIA-RUSIA (CON FOTO).- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, visitó hoy Crimea en el noveno aniversario de la anexión de la península de Ucrania por parte de Moscú, y un día después de la orden de arresto en su contra emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) ante la acusación de deportar niños ucranianos en territorios ocupados.

INDOPACÍFICO (CON FOTO).- (Por Camil Straschnoy) Estados Unidos, Reino Unido y Australia anunciaron esta semana el desarrollo de nuevos submarinos de propulsión nuclear en el marco de Aukus, un pacto que levanta controversias por la tensión que genera con China, el antecedente que crea en la lucha por la no proliferación de armamento atómico y su impacto medioambiental.

ESPECTÁCULOS

LOLLAPALOOZA ARGENTINA (CON FOTO).- (Por Hernani Natale) El debut absoluto del exitoso rapero canadiense Drake, el imán que genera la española Rosalía y el golpe de efecto dado por Chano al sorprender con la inesperada reunión de Tan Biónica contaban con todos los boletos para anotarse entre los puntos destacados de la primera jornada de Lollapalooza Argentina 2023, que se desarrolló ayer en el Hipódromo de San Isidro, pero el perfecto set ofrecido por Trueno silenciosamente se abrió paso para ocupar ese trono. (PUBLICADA)

CAMERATA BARILOCHE (CON FOTO).- (Por Sergio Arboleya) Ante una sala principal del Colón llena, la Camerata Bariloche protagonizó anoche una velada especial en la que festejó 56 años de trayectoria y, fundamentalmente, homenajeó y despidió a tres de sus integrantes y pilares, Andrés Spiller, Marcela Magin y André Mouroux, en el marco de un concierto donde ratificó sus pergaminos y excelencia. (PUBLICADA)

FESTIVAL-USHUAIA (CON FOTO).- (Por Gabriel Ramonet) El prestigioso Cuarteto Gianneo abrió anoche la 14ta. edición del Festival Internacional de Música Clásica de Ushuaia, dando inicio a una serie de galas que se extenderán hasta el 26 de marzo con un variado menú de conciertos, algunos gratuitos, masterclasses y actividades didácticas destinadas a alumnos de escuelas de Tierra del Fuego. (PUBLICADA)

STREAMING-COMEDIA (CON FOTO).- (Por Nicolás Biederman) Entrevistas por “LOL: Last One Laughing Argentina”, reality de competencia de Prime Video en el que diez comediantes se encierran en una casa durante seis horas con la compleja misión de no reír de los chistes de sus colegas.

CULTURA

FUTBOL-SAGA (CON FOTO).- (Por Carlos Aletto) Con una profesión de técnico radiólogo que corre a la par de su afición por la literatura, el escritor Juan Pablo de Luca acaba de publicar "Leones y manteros", el quinto volumen de Barbicano, una saga que se desarrolla en torno al fútbol y a la cultura argentina, y que en este caso narra cómo un médico veterano de la Guerra de Malvinas se ve involucrado en el mundo de los representantes de futbolistas y la explotación de jóvenes jugadores africanos.

ROBERTO JACOBY-SUBASTA (CON FOTO).- (Por Ana Clara Pérez Cotten) El sociólogo, artista conceptual y letrista de hits de Virus Roberto Jacoby subastará 60 obras de su colección personal integrada por 170 piezas, entre las que hay obras de Matías Duville, Mariela Scafati, Fernanda Laguna, Rosario Bléfari y Sergio Avello. Organizada por la galería Roldán, la subasta tendrá la impronta de una retrospectiva de desmaterialización de piezas que el artista compró, canjeó o le regalaron colegas y amigos y, de forma innovadora, pagará el “droit de suite”, un derecho de propiedad intelectual que permite al autor de una obra de arte original participar en el precio de la trayectoria de venta, a los artistas involucrados.

MEMORIA-MUESTRAS (CON FOTO).- (Por Claudia Lorenzón) Rejas perimetrales, tejas, adoquines, imágenes y documentos recuperados en el edificio de la ex Esma, centro de tortura y detención durante la dictadura en la década del 70, se resignifican a través de la obra de artistas, con producciones que abordan conceptos que van desde el disciplinamiento del cuerpo, la arquitectura metabólica, el léxico militar, hasta el lenguaje codificado de los grupos de tareas, en una muestra que se exhibe desde el sábado 18 en el Centro Cultural Haroldo Conti.

DEPORTES

FÚTBOL-LPF-BOCA-INSTITUTO.- Boca Juniors, que transitó una semana agitada tras la derrota que sufrió ante Banfield y la internación de su técnico Hugo Ibarra, ya fuera de peligro, recibirá este domingo a Instituto de Córdoba por la octava fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). (PUBLICADA)

FÚTBOL-LPF-SARMIENTO-RIVER.- River Plate, sin el uruguayo Nicolás De la Cruz aunque con el ánimo alto tras la mejoría en el rendimiento y en resultados que lo tienen en los puestos de arriba en la tabla, jugará como visitante de Sarmiento en Junín, por la octava fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). (PUBLICADA)

FÚTBOL-LPF-INDEPENDIENTE-COLÓN (CON FOTO).- Independiente, que suma seis presentaciones sin triunfos y tiene a su DT Leandro Stillitano en la cuerda floja, enfrentará desde las 19 a Colón de Santa Fe en el estadio Libertadores de América, en uno de los cinco partidos que le darán continuidad hoy a la octava fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

