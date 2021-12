POLÍTICA

PJ BONAERENSE (CON FOTO Y VIDEO).- Con la asistencia de Alberto Fernández, el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos (FdT) y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, hará su presentación hoy como titular del Partido Justicialista (PJ) bonaerense en un acto que se desarrollará en la Quinta de San Vicente, donde descansan los restos de Juan Domingo Perón.

2001-ANIVERSARIO.- Con distintas consignas y diversos matices, un amplio abanico de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos -peronistas, independientes y de la izquierda- se congregarán a partir de mañana en la Plaza de Mayo, la que será utilizada como escenario principal a 20 años del estallido social del 19 y 20 de diciembre de 2001, cuando un estallido social derrocó al Gobierno de Fernando de la Rúa.

2001-ANIVERSARIO-FOTO (CON FOTO).- Por Vera Lauckner La figura recortada de un hombre que arroja una piedra en medio del humo de los gases lacrimógenos es una de las imágenes icónicas de la represión del 20 de diciembre de 2001 y fue capturada por el reportero gráfico Enrique García Medina para la agencia Télam minutos después de haber recibido el disparo de una bala de goma en una secuencia de "sincronía perfecta".

JXC-UCR (CON FOTO).- La elección de Gerardo Morales al frente de la Unión Cívica Radical (UCR) marca una nueva era en el partido, con el triunfo de un ala dura que intentará dar pelea interna en Juntos por el Cambio -con sus socios del PRO y la Coalición Cívica (CC)- y que tratará de colocar a un candidato presidencial "boina blanca" en la Casa Rosada en 2023.

CASACIÓN-SLOKAR-ENTREVISTA.- Por Ariel Zak. El juez Alejandro Slokar, elegido para presidir la Cámara Federal de Casación Penal durante el 2022, afirmó buscará que en el máximo tribunal penal del país impere un diálogo franco entre colegas, ponderó la necesidad de mostrar madurez institucional y reivindicó el garantismo -movimiento en el cual se inscribe- como la "herramienta que repara la criminalización de la política".

ECONOMÍA

ARSAT (CON FOTO).- Por Andrea Delfino. La empresa estatal de soluciones satelitales Arsat "se autofinancia en cuanto a los gastos operativos", dijo a Télam el titular de la compañía, Pablo Tognetti, tras señalar que el año próximo será de "mucha implementación" especialmente por la puesta a punto de la Televisión Digital Argentina (TDA), la iluminación de tramos de fibra óptica y los avances en el satélite Arsat SG-1. (PUBLICADA)

VITIVINICULTURA.- Por Carlos Joseph. La vitivinicultura argentina concluye el año con números positivos, tanto en exportaciones como en producción y consumo, destacaron desde Wines of Argentina (Wofa), entidad encargada de la promoción de la marca y la imagen país de los vinos argentinos en el mundo. (PUBLICADA)

SOCIEDAD

CORONAVIRUS-ENTREVISTA (CON FOTO).- Por Natalia Concina. La epidemióloga colombiana Zulma Cucunubá, una de las pocas latinoamericanas que cuando surgió el nuevo coronavirus trabajaba en el grupo de respuesta Covid-19 en el Imperial College del Reino Unido -el centro de modelado matemático de enfermedades infecciosas más grande del mundo- , aseguró a Télam que "el acceso desigual a las vacunas" es la principal causa que "está impidiendo el control de la pandemia". (PUBLICADA)

MARADONA-SUBASTA (CON FOTO).- Recorrida por la casa de los padres del exastro del fútbol Diego Mardona en el barrio porteño de Villa Devoto, que mañana será escenario de una subasta virtual en la que se ofertarán 87 lotes con objetos del "Diez", entre los que están esa propiedad -con un precio base de U$S 900.000-, un departamento en Mar del Plata, cuatro autos, máquinas de entrenamiento e indumentaria deportiva.

COOPERATIVA-CABA (CON FOTO).- Por Agustina Ramos. Seina, Mariela y Marilú son trabajadoras de La Milagros, una de las tantas cooperativas que nuclean alrededor de 2.000 personas y tienen convenios con el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño para llevar adelante el programa "Veredas Limpias" desde 2006, una política que según denuncian las organizaciones involucradas corre el riesgo de ser desarticulada.

FIESTAS-REGALOS (CON FOTO).- Por Milagros Alonso. Regalar juguetes de madera, compartir experiencias, restaurar muebles y utilizar envoltorios de papel de diario, son algunas de las ideas que especialistas en sustentabilidad destacaron para tener un festejo responsable con el ambiente en las próximas fiestas que se caracterizan por "ser un momento donde se incentiva mucho más el consumo".

ANIMÉ-MANGAS (CON FOTO).- Por Eurídice Ferrara. Con temáticas universales que atraviesan la identidad, la muerte y la sexualidad, los dibujos animé se convirtieron en un boom comercial que cautiva a niñas, niños y adolescentes, aunque muchos se despegan de "una moda pasajera" asociada a contenidos de violencia y continúan leyendo esas historietas japonesas (mangas), donde los detalles son el centro de atracción, junto a personajes y tramas realistas con las que se identifican.

POLICIALES

CASO LUCAS.- Por Ernesto Zambrini. A un mes del crimen de Lucas González, el adolescente de 17 años que fue asesinado de un balazo por efectivos de una brigada de la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Barracas, la familia aseguró que "no quiere venganza ni tiene rencor" y solo "desea a los culpables un juicio justo", según dijo su abogado Gregorio Dalbón.

CASO MELMANN.- Por Alfredo Ves Losada. La Justicia de Mar del Plata rechazó los pedidos de libertad condicional anticipada solicitados por dos de los tres policías condenados a prisión perpetua por el abuso sexual y femicidio de la adolescente Natalia Melmann, ocurrido en febrero de 2001 en la localidad balnearia de Miramar, informaron hoy fuentes judiciales.

INTERNACIONALES

CHILE-ELECCIONES (CON FOTO).- Por Alfredo Follonier, corresponsal. Chile elige mañana su Presidente entre el candidato de izquierda Gabriel Boric y el de ultraderecha José Antonio Kast, en un balotaje que desató la mayor polarización electoral desde la vuelta a la democracia en 1990, en medio de una pandemia que no acaba, un latente conflicto social que estalló hace tres años y el trabajo de una Convención Constituyente que busca dejar atrás la actual Constitución, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. (PUBLICADA)

CHILE-ELECCIONES-COLOR (CON FOTO).- Por Iván Gajardo Millas, enviado especial. Santiago de Chile amaneció hoy tranquila después de una noche agitada en los alrededores de la Plaza Dignidad, en un fuerte contraste con lo que fue la polarización de la campaña electoral de cara al balotaje de mañana que enfrentará al candidato de izquierda Gabriel Boric y el de ultraderecha José Antonio Kast.

COLOMBIA-CEPEDA (CON FOTO).- Por Marianela Mayer. A seis meses de las elecciones presidenciales en Colombia, el senador Iván Cepeda advirtió que sin una convergencia del centro y de la izquierda "se va a repetir la historia" de una derrota electoral del candidato de izquierda Gustavo Petro, quien cuatro años después de perder el balotaje frente a Iván Duque se presenta como el aspirante de una alianza de fuerzas progresistas y liberales, el Pacto Histórico. (PUBLICADA)

VACUNA-MUNDO (CON FOTO).- Por Camil Straschnoy. Expertos de organizaciones humanitarias identificaron unos 120 laboratorios en el Sur Global, incluyendo Argentina, con "conocimientos técnicos y estándares de calidad" para empezar a producir en unos tres meses las vacunas contra la Covid-19 de ARN mensajero (ARNm), como las de Pfizer y Moderna, lo que demuestra que "hay una gran capacidad existente no utilizada" en la lucha contra la pandemia.

CORONAVIRUS-MUNDO (CON FOTO).- A casi un mes de su descubrimiento, el avance desenfrenado de la variante Omicrón llevó esta semana a reimponer restricciones en varios países europeos, donde la cepa ya tiene transmisión comunitaria, pero también en naciones de Asia y América Latina, mientras que las campañas de vacunación infantil y de refuerzo se aceleran a nivel mundial de cara a las festividades de fin de año.

PERÚ-EDUCACIÓN (CON FOTO).- Por Gonzalo Ruiz Tovar, desde Lima. El presidente de Perú, Pedro Castillo, un exdirigente sindical del magisterio, tendrá que lidiar en 2022, entre varios problemas, con una aparente ofensiva contra la elogiada reforma universitaria y el impacto de la pandemia en la educación escolar, según coinciden los expertos.

ESPECTÁCULOS

2001-ANIVERSARIO-MÚSICA (CON FOTO).- Por Sergio Arboleya. Aunque la rebelión de 2001 no tuvo un correlato tan palpable en la música argentina, las canciones de Las Manos de Filippi -antes y después de las jornadas del 19 y 20 de diciembre-, la realización de La Ruta de la Dignidad con la que Claudio Sosa y Eduardo Guajardo recorrieron zonas en lucha de todo el país y hasta un texto de Luis Alberto Spinetta sobre un recital que debió suspender a raíz del acontecimiento, dan cuenta de algunos de sus efectos.

2001-ANIVERSARIO-CINE DOCUMENTAL (CON FOTO).- Por Agustín Argento. El Festival Internacional de Cine Documental DOCA, que se desarrolla hasta el 22 de manera virtual y presencial, conmemora el cine creado en 2001 con su Foro 2001, con proyecciones, mesas de debate y una instalación.

TEATRO CERVANTES-TEMPORADA 2022 (CON FOTO).- Por Pedro Fernández Mouján. Entrevista con la nueva directora del Teatro Nacional Cervantes, Gladis Contreras, y panorama de la obras que se presentarán durante la temporada 2022.

COSQUÍN ROCK-PALAZZO (CON FOTO).- Por Hernani Natale. Entrevista al empresario José Palazzo, organizador y mentor del festival Cosquín Rock que el 12 y 13 de febrero de 2022 volverá a la presencialidad con una grilla que anuncia a Divididos, Fito Páez, Los Auténticos Decadentes, Celeste Carballo, Trueno, Las Pelotas, Babasónicos, la "Mona" Jiménez y La Vela Puerca, entre otras atracciones. (PUBLICADA)

CULTURA

AURORA VENTURINI-ANIVERSARIO (CON FOTO).- Por Milena Heinrich. Aurora Venturini cumpliría 100 años y el Centro Cultural Kirchner la celebra con la fiesta que merece entre documental, teatro, charla y exhibición, para volver al encuentro con la autora platense que con su escritura irreverente y tramas disfuncionales esparció, a sus más de 80 años, una voz distinta -monstruosa, ingenua, caótica- en la literatura contemporánea, con marcas y huellas que seguramente seguirán dando qué hablar otros 100 años más.

ROCK NACIONAL-MUESTRA (CON FOTO).- Por Mercedes Ezquiaga. "Los 80. El rock en la calle" se titula la mega-exposición que abre sus puertas el sábado en el Museo Histórico Nacional" con más de 800 objetos entre instrumentos, fotografías, memorabilia, discos, afiches, vestuario, diseños originales y revistas que van de 1982 a 1991 y narran "la banda de sonido de nuestras vidas".

DEPORTES

TROFEO DE CAMPEONES-RIVER-COLÓN (CON FOTO).- River Plate y Colón de Santa Fe definen al ganador del Trofeo de los Campeones en la final que animarán desde las 21.10 en el estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, con arbitraje de Patricio Loustau.

FÚTBOL-CENTRAL-ANIVERSARIO (CON FOTO).- Por Miguel Pisano. Cualquier hincha que no peine canas puede creer que la Palomita de Poy sólo existe en "19 de diciembre de 1971", la obra maestra del Negro Fontanarrosa, considerado el mejor cuento de fútbol. Pero no. Ese gol mítico no sólo hizo un click en la historia del clásico rosarino sino que se transformó en la mejor excusa para que canallas de todas las edades y sectores sociales dieran rienda suelta a la imaginación, en las más variopintas expresiones de la cultura de ese pueblo futbolero como pocos.

TURISMO

VERANO-MAR DEL PLATA (CON FOTO).- Más de 40 kilómetros de costa, paseos naturales, corredores gastronómicos y cerveceros, más de 50 mil plazas hoteleras, balnearios familiares y playas para practicar surf, y una cartelera que combina diferentes espectáculos artísticos, son algunas de las opciones que Mar del Plata ofrece para esta temporada, que despierta expectativas en todo el sector turístico. (PUBLICADA)

