POLÍTICA

ELECCIONES-CHACO (CON FOTO).- (Por María Laura Da Silva, enviada especial) La provincia de Chaco celebra hoy las elecciones generales en una contienda que tiene como principales competidores al actual gobernador Jorge Capitanich, que buscará la reelección con el Frente Chaqueño, y al dirigente de Juntos por el Cambio (JxC) Leandro Zdero.

NACIONES UNIDAS-ALBERTO FERNÁNDEZ.- (Por Lucas González Monte, enviado especial) El presidente Alberto Fernández ya se encuentra en Nueva York, donde expondrá el martes ante la asamblea general de Naciones Unidas.

GRINDETTI-ENTREVISTA.- (Por Juliana Ricaldoni) El candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio (JxC), Néstor Grindetti, aseguró en una entrevista con Télam que es la mejor opción de la oposición para enfrentar a Unión por la Patria (UxP) por tener "ideas realizables y un equipo con experiencia", opinó que las soluciones que proponen los libertarios "son utópicas" y se mostró confiado en un triunfo de Patricia Bullrich a nivel nacional.

MIRÁ TAMBIÉN Cartelera de noticias de la agencia Télam del 10 de septiembre de 2023

EDUCACIÓN PÚBLICA-LA MATANZA (CON FOTO Y VIDEO).- (Por Marina Jiménez Conde) Estudiantes de la Tecnicatura en Producción de Videojuegos y de la Tecnicatura en Programación que se dictan en el Centro Universitario de Innovación (CUDI) de La Matanza, ubicado en el tercer cordón del conurbano bonaerense, destacaron la "importancia" del título universitario en sus familias, valoraron la posibilidad de "trabajar de forma independiente" y opinaron sobre la educación pública frente a los discursos de campaña que proponen su privatización.

NOCHE DE LOS LÁPICES-COMISARÍA (CON FOTO).- (Por Marina Jiménez Conde) Integrantes de la Campaña por la Restitución de la Comisaría Tercera del partido bonaerense de Lanús reclaman la creación de un Espacio de Memoria en ese lugar donde funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura, y por el que pasaron, entre otros, sobrevivientes de La Noche de los Lápices.

ECONOMÍA

GOBIERNO-MEDIDAS-AUTÓNOMOS.- El Ministerio de Economía anunció hoy medidas de alivio fiscal para los autónomos y adelantó un proyecto de ley para simplificar el paso entre monotributista y autónomos a profesionales y comerciantes con una facturación mensual que no supere los 15 salarios mínimo vital y móvil (SMVM), lo que actualmente representa $ 1.770.000.

MIRÁ TAMBIÉN Cuarta emisión del especial de Télam en ocasión del 50° aniversario del golpe de Estado en Chile

PROCREAR (CON INFOGRAFÍA).- El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat entregó más de 180 mil créditos para construcción y adjudicó unas 130 mil viviendas en el marco de Procrear II en el período 2020-2023, al tiempo que suma 530 mil soluciones habitacionales desde el lanzamiento del programa en 2012. (PUBLICADA)

ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO (CON INFOGRAFÍA).- Argentina registró el mayor crecimiento de nuevos desarrolladores en el año 2022 en América del Sur, según un informe de una plataforma global cuyo resultado se alinea con los datos oficiales que registran 34 meses continuos de incremento y con los de las empresas que verificaron un incremento del empleo en la industria superior a la suba de toda la actividad privada.

SOCIEDAD

ARQUEÓLOGOS-DÍA-BUENOS AIRES (CON FOTO).- (Por Florencia Alamos) Descubrir huellas, hallar arte rupestre en cuevas de difícil acceso y analizar elementos de los primeros ocupantes de lo que hoy es Argentina para comprender las sociedades en el pasado, lo que permite "accionar en el presente", es la síntesis de las tantas acciones que definen la labor de la y el arqueólogo, según lo explicó una profesional que trabaja en el Macizo del Deseado, en Santa Cruz, y en la meseta de Somuncurá, en Rio Negro.

ARQUEÓLOGOS-DÍA-SALTA (CON FOTO).- (Por Paola Soldano) La arqueóloga Luciana Chavez, de 38 años y máster en Memoria Social y Patrimonio Cultural, que nació y creció en Salta, y estudió en la Universidad Nacional de Tucumán, aseguró que es muy valioso el aporte social que se hace desde la arqueología, y destacó la apertura que se está dando en el campo laboral de esta disciplina.

ARQUEÓLOGOS-DÍA-SANTIAGO DEL ESTERO (CON FOTO).- (Por María Soledad González) Ser arqueólogo no es una decisión fácil, no es una carrera universitaria popular, como medicina, abogacía u otras, sin embargo, hay profesionales que "aman" ser arqueólogos y afirman que su trabajo "es fascinante", según dijo a Télam Diego Catriel León (50), doctorado en esta disciplina e investigador del Conicet, quien reflexionó que la arqueología "me permite pensarme".

POLICIALES

COCAÍNA-DETENCIÓN.- (Por Hernán Chiesa) El estudiante de Ciencias Económicas que había sido apresado el 10 de agosto pasado en un departamento en Las Cañitas como sospechoso de ser el "reclutador" de chicas a quienes luego les introducía cápsulas de cocaína en su cuerpo para traficarlas a Europa, seguirá detenido luego de que un juez rechazó un pedido de excarcelación y aseguró en su resolución que el imputado le ofrecía 100 dólares a las "mulas" para que consiguieran amigas para transportar la droga. (PUBLICADA)

EMPRESARIO-CRIMEN.- (Por Ian Werbin) Dos adolescentes de 17 años comenzarán a ser juzgados mañana por la Justicia de menores de San Isidro, acusados por el crimen del empresario Andrés Blaquier, asesinado de un tiro en el pecho el 29 de octubre del año pasado cuando intentaban robarle la moto en el partido bonaerense de Pilar, informaron fuentes judiciales. (PUBLICADA)

ASESINATO-POLICÍA.- Tres sospechosos fueron detenidos acusados de haber participado del crimen del inspector César Eduardo Carmona, asesinado el jueves último cuando llegaba a la sede de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en Rosario, y uno de ellos era buscado por el asesinato del chofer de un sindicalista y exdiputado en noviembre del año pasado, informaron hoy fuentes policiales.

INTERNACIONALES

ECUADOR-ELECCIONES.- (Por Ariel Bargach) Los candidatos Luisa González y Daniel Noboa, que definirán la presidencia de Ecuador en una segunda vuelta el 15 de octubre, esperan el inicio formal de la campaña con una fuerte presencia en medios y en las redes sociales, en busca del numeroso padrón joven, y con gestiones con sectores afines para sumar voluntades del enorme porcentaje de quienes optaron por postulantes que quedaron fuera del balotaje.

PERÚ.- (Por Gonzalo Ruiz Tovar, especial desde Lima) Las medidas del gobierno de la presidenta Dina Boluarte para luchar contra la inseguridad en Perú podrían incluir capítulos que afecten el derecho a la protesta y la libertad de expresión, según alertaron organizaciones gremiales.

ESPECTÁCULOS

ÉL MATÓ A UN POLICÍA MOTORIZADO-RECITAL (CON FOTO).- (Por Hernani Natale) Aunque ya había protagonizado algunos importantes conciertos en escenarios emblemáticos, como el del año pasado en Obras Sanitarias; en microestadios como el Malvinas Argentinas; o en festivales internacionales; Él Mató a un Policía Motorizado, banda insignia del indie local, reconfirmó anoche con su consagratoria primera presentación en el Luna Park que juega en las grandes ligas del rock argentino. (PUBLICADA)

TEATRO-FIESTA NACIONAL (CON FOTO).- (Por Pedro Fernández Mouján, enviado especial) Cobertura de una nueva jornada de la 37ª Fiesta Nacional del Teatro, que se desarrolla hasta el próximo miércoles en las provincias de Catamarca y La Rioja.

CULTURA

LITERATURA-ALEJANDRO ZAMBRA (CON FOTO).- (Por Emilia Racciatti) Andrés Braithwaite empezó a leer a Alejandro Zambra cuando editaba sus notas en el diario Las Últimas Noticias pero ese vínculo creció y se extendió hasta llegar a la obra literaria del autor chileno constituyendo ahora un punto cúlmine con la publicación de "Un cuento de navidad", un libro en el que ambos comparten ese diálogo en el que uno escribe y el otro edita mientras los lectores asistimos a la historia de esa sociedad.

LITERATURA-JULIAN BARNES.- (Por Josefina Marcuzzi) Con "Elizabeth Finch", una obra semi biográfica a través de la cual rinde homenaje a una amiga suya -una escritora inglesa fallecida hace unos años- el escritor británico Julian Barnes revalida su lugar como una de las voces más destacadas de la literatura contemporánea.

DEPORTES

COPA DE LA LIGA-RIVER-BARRACAS (CON FOTO).- River Plate intentará recuperar su mejor imagen cuando reciba hoy a Arsenal de Sarandí, que parece condenado al descenso a la Primera Nacional por su bajo promedio.

TENIS-COPA DAVIS (CON FOTO).- Argentina, con el peso de la mayor jerarquía de sus tenistas, se adjudicó hoy la serie de Copa Davis frente a Lituania tras alcanzar un irremontable 3-0 en la eliminatoria al mejor de cinco puntos, que se concretó con el triunfo en dobles de Andrés Molteni y Máximo González sobre Tadas Babalis y Edas Butvilas por un cómodo 6-4 y 6-3. (PUBLICADA)

FÓRMULA 1-SINGAPUR (CON FOTO).- El español Carlos Sainz, con Ferrari, coronó este domingo el Gran Premio de Singapur y terminó con la racha ganadora del bicampeón titular, Max Verstappen (Red Bull), quien acumulaba diez victorias consecutivas en la Fórmula 1. (PUBLICADA)

TURISMO

LAS GRUTAS-RÍO NEGRO (CON FOTO).- (Por Luis Díaz) El balneario rionegrino Las Grutas, a 200 kilómetros de Viedma sobre el golfo San Matías, además de poseer las aguas más cálidas del país que generan un microclima con una atractiva fauna marina, propone un sinfín de opciones para disfrutar y divertirse en familia, desde paseos embarcados hasta buceo y turismo aventura.

(Télam)