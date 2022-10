POLÍTICA

TOLOSA PAZ-ENTREVISTA (CON FOTO).- (Por Lucas González Monte) La flamante ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, afirmó que el pasaje de los llamados planes sociales a trabajo genuino se puede hacer "con decisión política" y sostuvo que, si bien atenderá todas las demandas de asistencia alimentaria a comedores que realizan los movimientos sociales, el rechazo al reclamo de nuevas altas de beneficiarios es "una definición inamovible" tomada por el Gobierno nacional. (PUBLICADA)

17 DE OCTUBRE-ANIVERSARIO (CON FOTO).- (Por Julio El Alí) Los distintos sectores del peronismo que conforman el Frente de Todos (FDT) y un sindicalismo dividido conmemorarán mañana el Día de la Lealtad peronista con múltiples actos y convocatorias, en el contexto del constante llamado a la unidad de la coalición que viene realizando el presidente Alberto Fernández. (PUBLICADA)

17 DE OCTUBRE-ANIVERSARIO (CON FOTO).- (Por Leonardo Castillo) Una movilización popular sin precedentes marchó a Plaza de Mayo 77 años atrás para reclamar la liberación del coronel Juan Domingo Perón, quien el 17 de octubre de 1945 se convertiría en líder indiscutido del movimiento político que marcaría un parteaguas en la historia política de la Argentina del siglo pasado. (PUBLICADA)

17 DE OCTUBRE-ANIVERSARIO-VÍCTIMA (CON FOTO).- (Por Martín Piqué) El 17 de octubre de 1945 nacía el peronismo con una larga jornada colectiva que terminó con el rescate del entonces coronel Juan Perón del retiro forzado de los asuntos públicos, y ese mismo día el nuevo movimiento político tuvo su primera víctima: Darwin Passaponti, de 16 años, estudiante del Normal Mariano Acosta, asesinado de un balazo. (PUBLICADA)

17 DE OCTUBRE-ANIVERSARIO-BERISSO (CON FOTO).- (Por Juliana Ricaldoni) La ciudad bonaerense de Berisso se conoce como el "kilómetro cero del peronismo" desde el 17 de octubre de 1945, cuando más de 15 mil trabajadores partieron a pie, en camiones y colectivos desde las calles Nueva York y Marsella hacia la Plaza Mayo para exigir la liberación de Juan Domingo Perón, quien se encontraba detenido en la Isla Martín García. (PUBLICADA)

17 DE OCTUBRE-ANIVERSARIO-OPINIÓN-BRIENZA.- (Por Hernán Brienza, politólogo, periodista y escritor) Todos los octubres me recuerdan a Juan Domingo Perón. No por las necias fechas que todos celebran -el cumpleaños del movimiento y el Día de la Lealtad- sino por ciertas vísperas que hacen que la vida me siga pareciendo insondable, que la mire con el misterio profundo "con que un niño se para frente a Dios". (PUBLICADA)

MALDONADO-ANIVERSARIO (CON FOTO Y VIDEO).- (Por Marina Jiménez Conde) En vísperas de cumplirse mañana cinco años de la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado, un repaso por el caso devela que la inacción de la Justicia marcó el curso de la investigación de la desaparición seguida de muerte del joven.

ECONOMÍA

MASSA.- El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció hoy la suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias a partir de noviembre, un acuerdo en la cadena de producción y venta de electrodomésticos, el nuevo plan de precios y un refuerzo alimentario para desempleados.

LABORATORIOS-VACUNAS.- (Por Leandro Selén) El acuerdo entre la farmacéutica china Cansino Biologics y Laboratorios Richmond puede "convertir a la Argentina en un centro que abastezca toda la región", con distintas vacunas que comenzarán a producirse a partir de 2023 en una nueva planta de biotecnología que se inaugurará en los próximos meses en la localidad bonaerense de Pilar, con una inversión de US$ 85 millones. (PUBLICADA)

CÁMARA FINTECH-EMPLEO (CON FOTO).- (Por Agustina Pasaragua) El director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech, Mariano Biocca, sostuvo en diálogo con Télam que el nivel de empleo en el sector se cuadruplicó en Argentina desde la creación de la entidad: en el año 2017 registró 6.961 puestos mientras que para el cierre del 2022 apunta a 27.128 empleos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA-ISO 50001 (CON FOTO E INFOGRAFÍA).- (Por Marcelo Batiz) El cambio climático y la necesidad de reducir costos se tradujo en los últimos años en una creciente preocupación por mejorar el desempeño energético, que se plasmó en una denominación que se va tornando habitual en el ámbito de empresas y grandes organizaciones. (PUBLICADA)

SOCIEDAD

MAZZINA-GESTIÓN (CON FOTO).- Un centro para acompañar a personas en situación de violencia de género, una línea telefónica exclusiva para atender estas situaciones, un pionero programa de gestión menstrual estatal, un espacio para personas trans y un sistema integral de asesoramiento y acompañamiento para familias, infancias y adolescencias con sexualidades disidentes, son algunas de las políticas implementadas en San Luis por Ayelén Mazzina, flamante ministra nacional de Mujeres, Géneros y Diversidad.

ABUSO-COLEGIO-JUICIO.- El segundo juicio oral a una maestra de música imputada por nueve casos de abuso sexual y tres hechos de corrupción de menores, ocurridos presuntamente entre 2012 y 2013 en dos jardines de infantes de la ciudad de Mar del Plata, se pondrá en marcha mañana, cinco años después de que fuera absuelta en un primer proceso, cuyo fallo fue anulado por el tribunal de Casación bonaerense, informaron hoy fuentes judiciales.

VACUNACIÓN PEDIÁTRICA (CON FOTO).- (Por Claudio Campanari) El descenso del ritmo de la vacunación contra el coronavirus en niños de 6 meses a 12 años genera un riesgo en la población de esa franja etárea al expandirse la variante Ómicron y sus mutaciones BA.4 y BA.5 en el país, por lo que pediatras volvieron a advertir sobre los riesgos de no inmunizar con las cuatro dosis a este sector de la población con la falsa idea de que "la pandemia terminó".

POLICIALES

FEMICIDIO-MAR DEL PLATA.- (Por Alfredo ves Losada) Un hombre que en marzo de 2020 asesinó a golpes a su ex pareja, Claudia Repetto, enterró su cuerpo en un descampado en las afueras de Mar del Plata y, tras permanecer casi un mes prófugo, fue detenido y confesó el crimen, será juzgado desde mañana por el femicidio en los tribunales de esa ciudad bonaerense, informaron fuentes judiciales.

ATROPELLADOS-SAN NICOLÁS.- (Por Ian Werbin) Las madres de Ezequiel Corbalán y Ulises Rial, dos jóvenes que murieron en junio de 2020 luego de ser atropellados por un patrullero cuando circulaban en una moto por la ciudad bonaerense de San Nicolás, pidieron "cárcel común y perpetua" para el único policía imputado del hecho, quien será juzgado a partir del próximo miércoles, para que puedan "empezar el duelo" y las víctimas "descansen en paz".

CASO MORÁN-CLORINDA.- (Por Elio Albarenga) Cuatro hombres comenzarán a ser juzgados esta semana como acusados de haber drogado, violado, atacado a golpes y arrojado aún con vida a un zanjón a Cinthia Morán, cuyo cadáver fue hallado siete días después, en junio del 2017, en la ciudad formoseña de Clorinda, mientras que la abuela de la víctima sospecha que a su nieta "la entregaron" para ser abusada sexualmente y afirmó que "hay personas vinculadas al caso que aún están libres".

INTERNACIONALES

CHINA-PCCH (CON FOTO).- (Por Gustavo Ng, especial desde Beijing).- El presidente Xi Jinping llamó hoy a la "unidad" de China y defendió los logros de su gestión en materia de lucha contra la pobreza, la corrupción y el coronavirus y su respuesta ante las "provocaciones" extranjeras, al inaugurar el Congreso del Partido Comunista Chino (PCCh) que se espera consolide aún más su poder. (PUBLICADA)

UCRANIA-RUSIA-UE (CON FOTO) (Por Camil Straschnoy).- La Unión Europea (UE) intentará esta semana consensuar un plan conjunto para frenar los altos precios del gas derivados de las sanciones a Rusia por la invasión a Ucrania, en una carrera contrarreloj por la llegada del invierno boreal, el descontento social por el aumento del costo de vida y los pronósticos de una recesión económica. (PUBLICADA)

BRASIL-ELECCIONES (CON FOTO).- (Por Pablo Giuliano, corresponsal) El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, recurrió esta madrugada de urgencia a sus redes sociales para una transmisión en vivo en la que negó, a los gritos, ser pedófilo o tolerar la prostitución infantil, luego de haber contado que, ya siendo mandatario, entró a la casa de un grupo de adolescentes que él creía que eran prostitutas porque tuvo "onda" con ellas. (PUBLICADA)

BRASIL-ELECCIONES-DEBATE (CON FOTO).- (Por corresponsal) El líder opositor brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el presidente Jair Bolsonaro se medirán hoy desde las 20 en el primer debate televisado entre ambos de cara al balotaje que a fin de mes decidirá la Presidencia de Brasil luego del triunfo de Lula en primera vuelta.

PERÚ-CASTILLO (CON FOTO).- (Por Gonzalo Ruiz Tovar, especial desde Lima) Las miradas del Perú quedaron puestas en los 25 congresistas que, a más tardar el 25 de octubre, deben pronunciarse sobre la denuncia constitucional de la Fiscalía contra el presidente Pedro Castillo, eventual primer paso de una salida definitiva o temporal del mandatario.

MÉXICO-PERIODISTAS (CON FOTO).- (Por Silvina Molina) El impacto de los desplazamientos forzados internos en mujeres periodistas amenazadas de muerte en México, la falta de políticas para frenar esta violación de derechos humanos y las falencias en el acompañamiento a las que se ven obligadas a dejar todo son los ejes de una investigación que presentó la organización Comunicación e Información de la Mujer (Cimac), con testimonios de profesionales que viven en esa condición.

ESPECTÁCULOS

J BALVIN-SHOW (Por Sergio Arboleya).- El fenómeno latino J Balvin regresó anoche a la Argentina para presentar las canciones de su quinto álbum "Jose" con un show en el estadio porteño Movistar Arena a la altura de quien es considerado "El Príncipe del Reggaetón" y uno de los nombres sobresalientes de la denominada música urbana. (PUBLICADA)

STREAMING-DISNEY (CON FOTO).- En un mercado del streaming en fuerte disputa por suscriptores y con un escenario de inestabilidad económica generalizado tras la pandemia y por los efectos de la guerra en Ucrania que lleva a las plataformas a replantear sus estrategias comerciales, las de Disney están enfocadas en explotar su "gran portfolio de franquicias que resuenan en el mundo" y su incursión regional "para darle un adicional a la oferta e interpelar a los consumidores locales", como se comprueba con su importante cantidad de producciones de factura argentina. (PUBLICADA)

CULTURA

ARTE-UNIVERSO DIGITAL (CON FOTO).- (Por Mercedes Ezquiaga) Si miramos con detenimiento algunos sucesos de la agenda cultural de los últimos días es inevitable reparar en el avance de lo tecnológico en el terreno de la creación artística: el británico Damien Hirst incineró cientos de sus obras luego de transformarlas a NFT, el turco Refik Anadol presentará una creación monumental con millones de datos tamizados por Inteligencia Artificial y Laurie Anderson contó cómo digitalizó a partir de esta tecnología toda su obra. ¿Un nuevo paradigma en el mundo del arte? ¿Cómo se manipula esa herramienta tecnológica que no posee creatividad, conciencia ni alma?

ELSA DRUCAROFF (CON FOTO).- (Por Carlos Aletto) En el libro "Fémina infame", la escritora, crìtica y profesora en Letras Elsa Drucaroff agrega una nueva disputa a la obra de Roberto Arlt, detestada por la derecha y venerada por la izquierda, y detecta conflictos de género que nunca se leyeron en el autor "de Los siete Locos".

PROYECTO BALLENA-FRANCO BERARDI (CON FOTO).- En una escena donde la democracia y la libertad de expresión parecen acechadas por la rabia, el escepticimo y los discursos de odio, el pensador italiano Franco "Bifo" Berardi se referirá a estos signos y analizará en devenir de las izquierdas en un presente donde se multiplican los gobiernos de derecha y extrema derecha, en el marco de una diálogo público que mantendrá con el politólogo argentino Diego Sztulwark como una de las actividades de cierre del ciclo Proyecto Ballena que realiza el CCK. Cobertura de la actividad.

DEPORTES

FÚTBOL-LPF-NEWELL'S-BOCA (CON FOTO).- El puntero Boca, embalado por cuatro victorias en fila, la última ante Sarmiento en Junín, visitará hoy a Newell's Old Boys de Rosario en busca de una nueva victoria que lo acerque un paso más hacia el título de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

FÚTBOL-LPF-RIVER-CENTRAL (CON FOTO).- River, en el último partido de Marcelo Gallardo como entrenador en el estadio Monumental, recibirá hoy a Rosario Central por la 26ta. fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). (Télam)