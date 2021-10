POLÍTICA

GOBIERNO (CON FOTO)

Por Daniel Scarímbolo.- El presidente Alberto Fernández retomó en los últimos días el impulso de su gestión con las ideas anunciadas cuando asumió y que fueron postergadas por la pandemia del coronavirus; entre ellas la de reconvertir planes sociales por empleo genuino y registrado, avanzar en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el combate a la inflación y a la inseguridad.

ELECCIONES-FDT (CON FOTO)

MIRÁ TAMBIÉN Cartelera de noticias de la agencia Télam del 10 de octubre de 2021

Por Nicolás Poggi.- El Frente de Todos (FdT) alterna por estos días las visitas de campaña en la provincia de Buenos Aires con proyectos de índole económica y un llamado a recrear la mística peronista a través de los actos convocados por el Día de la Lealtad, el 17 de octubre.

ELECCIONES-JXC (CON FOTO)

Click to enlarge A fallback.

Los distintos referentes nacionales de Juntos por el Cambio profundizaron su campaña por el interior del país, en un intento de nacionalizar los comicios legislativos del 14 de noviembre y reforzar la estrategia para repetir los resultados de las PASO y, de esta manera, lograr quebrar la mayoría del oficialismo en la Cámara Alta.

17 DE OCTUBRE

MIRÁ TAMBIÉN Previsiones de radio de la agencia Télam del 9 de octubre de 2021

El peronismo celebrará este año el Día de la Lealtad en dos jornadas consecutivas: por un lado, el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner convocaron a movilizarse mañana en "unidad" en todas las plazas del país, mientras que el lunes la CGT y otros espacios gremiales se movilizarán hacia el Monumento al Trabajo, en el bajo porteño.

17 DE OCTUBRE-ANIVERSARIO

Por Leonardo Castillo. Una multitudinaria manifestación de trabajadores marchaba hace 76 años a Plaza de Mayo para reclamar la liberación del coronel Juan Domingo Perón, quien ese 17 de octubre de 1945 se convertiría en líder indiscutido del movimiento político que haría posible que los sectores populares conquistaran condiciones de ciudadanía.

ARA SAN JUAN-ESPIONAJE (CON FOTO)

Por Ariel Zak.- El expresidente Mauricio Macri nombró el jueves último al abogado que lo defenderá en la causa en la que se lo investiga por supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan (hundido en 2017), pero aún no aportó ningún elemento que muestre voluntad de presentarse a su indagatoria prevista para el miércoles próximo.

PAPA-MOVIMIENTOS POPULARES (CON FOTO Y VIDEO)

El papa Francisco consideró hoy que son "medidas necesarias" la instalación de un ingreso básico universal y la reducción de la jornada laboral de cara a la pospandemia de coronavirus, al participar del IV Encuentro Mundial de Movimientos Populares, durante el que pidió a los organismos internacionales de crédito la condonación de las deudas de los países pobres, "tantas veces contraídas contra los intereses de esos mismos pueblos". (Publicada).

ECONOMÍA

PRECIOS

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, buscará este lunes cerrar un acuerdo consensuado con proveedores y supermercadistas para mantener los precios de los alimentos estables hasta el 7 de enero próximo sin la necesidad de aplicar medidas compulsivas.

ARGENTINA-FMI

Por Mara Laudonia.- El Gobierno nacional manifestó ante empresarios e inversores su "absoluta" decisión de "encontrar un rápido acuerdo" con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque dejando en claro que el mismo debe cumplir con la premisa de hacer crecer el país. (Publicada).

CONECTIVIDAD

Por Andrea Delfino.- El Estado nacional hará una inversión de US$20 millones, dentro del Plan Conectar anunciado por el presidente Alberto Fernández el año pasado, para reforzar la conectividad en 14 provincias, al poner en marcha un acuerdo entre Arsat y la Secretaría de Energía. (Publicada)

PORCINOS-EXPORTACIONES (CON INFOGRAFÍA)

Por Juan Colombo.- Las exportaciones de carne de cerdo se derrumbaron más de un 80% durante el tercer trimestre del año y acumuló una baja del 8,9% en los primeros nueve meses del año, debido a una caída en la demanda china y una fuerte merma en los precios internacionales, aunque se mantiene la demanda en el mercado interno, coincidieron especialistas y exportadores. (Publicada).

SOCIEDAD

DISCURSO DE ODIO-REDES: (CON FOTO, ILUSTRACIÓN E INFOGRAFÌA). Por Guillermo Lipis. El algoritmo que facilita la circulación viral de discursos de odio parece estar convirtiéndose en un boomerang contra redes como Facebook e Instagram.

DÍA DE LA MADRE (CON FOTO)

Por Nahir del Buey.- Con una campaña de vacunación avanzada y menos restricciones por la baja de casos de coronavirus, este domingo vuelven las reuniones por el Día de la Madre, lo que fue celebrado por mujeres que el año pasado lo vivieron sin contactos con sus familiares, mientras especialistas aseguran que la "pérdida de cercanía fue dolorosa".

DÍA DE LA MADRE-DISCAPACIDAD: (CON FOTO).

Por Milagros Alonso y Agustina Ramos.- Romper barreras, el derecho a decidir si quieren tener hijos o no y contar con un sistema de apoyos que brinde asistencia en caso de ser necesario son algunos de los temas que Anabella, Verónica y Mariana plantearon en diálogo con Télam sobre sus vivencias como madres con discapacidad.

CORONAVIRUS-VARIANTE DELTA

Por Natalia Concina.- La prevalencia de la variante Delta de coronavirus continúa avanzando en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en CABA representa un 35,9% de las muestras estudiadas, aunque de momento no se reporta un aumento en las notificaciones de contagios en general, detallaron especialistas. (Publicada).

MODA-INDÍGENA (CON FOTO).

Por Silvina Molina.- Alma es una modelo indígena que descubrió que el modelaje era un posicionamiento polìtico frente al racismo hacia las culturas originarias, un puente para mostrar otra belleza distinta a la hegemónica blanca, y sobre todo para que las personas se reconozcan en sus identidades.

POLICIALES

FEMICIDIOS

Por Emmanuel Dalbessio.- Al menos 17 mujeres fueron asesinadas en los 15 primeros días de octubre de 2021 en distintos puntos del país, mientras cinco de los acusados se suicidaron tras cometer los femicidios, tres intentaron hacerlo, ocho fueron detenidos y uno está prófugo.

NARCOTRÁFICO-"PANTRO"

Por Hernán Chiesa.- La Justicia investiga desde principios de este siglo la venta de drogas en la villa 1-11-14 del Bajo Flores y logró desbaratar a parte de la banda que comandó el narco peruano Marcos Estrada González, pero días atrás procesó a quien fue su sucesor durante los últimos años, un hombre apodado "Pantro", al que le adjudica ser el organizador de los negocios delictivos con los que recaudaba hasta 900 mil pesos diarios con el comercio de estupefacientes, la extorsión a comerciantes y el acopio de armas de fuego.

INTERNACIONALES

MÉXICO-EEUU (CON FOTO)

El regreso de los agentes de la DEA a México se prevé inminente, tras el anuncio de una nueva alianza de seguridad entre ambos países, aunque las fricciones entre el Ejército mexicano y la agencia norteamericana continúan a un año del polémico arresto en Estados Unidos del exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos, que dinamitó la cooperación entre ambas naciones.

CHINA-LATINOAÉRICA

Recientes anuncios de Uruguay y Ecuador de que prevén firmar, y pronto, tratados de libre comercio (TLC) con China resonaron por América Latina, pero hay quienes creen que se trata de "mucho ruido y pocas nueces". (Publicada)

LATINOAMÉRICA-EUTANASIA (CON FOTO)

Por Florencia Fazio.- El debate por la autonomía del cuerpo y el derecho a decidir sobre la propia muerte volvió a encenderse esta semana en América Latina, luego de que el viernes pasado, en Colombia, el Instituto del Dolor (IPS Incodol) cancelara el procedimiento de eutanasia a Martha Sepúlveda apenas 36 horas antes de concretarse en Medellín y sus abogados anticiparan que rebatirán la decisión del comité médico ante la Corte Constitucional. (Publicada).

PERÚ-GOBIERNO

Por Gonzalo Ruiz Tovar.- Los ministros peruanos del Interior, Luis Barranzuela, y de Educación, Carlos Gallardo, quedaron precozmente en la mira de los partidos de oposición de derecha, que piden sus salidas como requisito para evaluar si le dan el voto de confianza al gabinete ministerial que entró en funciones la semana pasada.

ESPECTÁCULOS

TV-ANIVERSARIO (CON FOTO E ILUSTRACIÓN)

Por Héctor Puyo.- El momento tiene carácter mítico, porque no existen -que se sepa- documentos tangibles sobre el hecho aunque algún sobreviviente de esa época jure que fue cierto: el 17 de octubre de 1951, hace 70 años, una imagen fija de Eva Perón inauguró de modo oficial el servicio de televisión en la Argentina. (Publicada).

TV-ANIVERSARIO-MARTÍNEZ (CON FOTO E ILUSTRACIÓN)

Por Solange Levinton.- A modo de balance a 70 años de la primera transmisión de la televisión argentina, el periodista, productor y director ejecutivo de la TV Pública, Claudio Martínez, resaltó que el canal estatal "no puede seguir las conductas sociales, culturales y tecnológicas de las élites", aseguró que esa señal "no renuncia a la masividad" aunque el rating no sea "el dato preponderante" de su gestión y reivindicó "el derecho de los medios públicos a tener una línea editorial". (Publicada).

TV-ANIVERSARIO-PARODI (CON FOTO)

Por Martín Olavarría.- La directora de Contenidos de América, Liliana Parodi, consideró que la televisión "va a seguir siendo el medio masivo por excelencia y el más importante", y evaluó que, "en esta última etapa, empieza a compartir liderazgo con las plataformas (digitales de streaming) y eso es parte de la evolución al que el medio trata de aggiornarse para ver con qué contenidos se va a quedar". (Publicada)

TV-ANIVERSARIO-TRANSFORMACIONES (CON ILUSTRACIÓN)

Por Victoria Ojam y Nicolás Biederman.- A 70 años de su primera transmisión en el país, la televisión atraviesa la transformación más profunda de su historia empujada por la revolución del streaming y el auge de las redes sociales, y enfrenta un futuro -si bien no necesariamente terminal- de consecuencias inciertas, según el doctor en comunicación Julio Moyano, el semiólogo Mario Carlón y la especialista en transformaciones culturales y medios de comunicación Natalia Notar.

CULTURA

TELEVISION-ANIVERSARIO-ANÁLISIS (CON FOTOS)

Por Claudia Lorenzón. La televisión argentina, cuya primera transmisión tuvo lugar el 17 de octubre de 1951, fue ocupando tímidamente un lugar en la sociedad argentina hasta instalarse con hegemonía en la década del 60 en el centro de la escena familiar, un lugar que entró en disputa a partir del avance de los dispositivos tecnológicos y las nuevas plataformas, pero que no desplazó su sentido convocante, según el periodista Carlos Ulanovsky, el escritor Claudio Zeiger, el sociólogo Luis Alberto Quevedo y la licenciada en Comunicación Natalia Vinelli.

TELEVISION-ANIVERSARIO-LIBRO (CON FOTOS)

Por Ana Clara Pérez Cotten. A 70 años del nacimiento del nacimiento de la Televisión Pública, la periodista Natali Schejtman publica "Pantalla Partida", una investigación profunda sobre las idas y vueltas de Canal 7 y la búsqueda de una impronta que siempre coquetea con querer ser como los medios públicos europeos. Los objetivos de las distintas administraciones, el límite poroso entre estatal-gubernamental y el rol de la televisión pública ante la emergencia de la pandemia.

PERONISMO-INCAMINATO (CON FOTOS)

Por Julieta Grosso. En su libro "Peronismo para juventudes", la doctora en Letras Natalí Incaminato aborda el recorrido y las transformaciones de este movimiento decisivo en la historia argentina con recursos que capturan el signo de los tiempos -el estilo filoso y provocativo que campea en las redes- y revisa su intersección con fenómenos contemporáneos como el avance de la agenda feminista, así como repasa algunas de sus tensiones más emblemáticas como las disputas en el campo de la literatura y la relación con los sectores antiperonistas.

17 DE OCTUBRE-ARTE (CON FOTO Y VIDEO)

Por Martín Piqué.- Las imágenes que desencadenó el 17 de octubre de 1945 perduran a través del tiempo y mantienen su potencia icónica en la obra de artistas como Marina Olmi, Daniel Santoro y Sergio Tosoratti, quienes abordaron con estéticas bien diferenciadas las distintas facetas de aquella jornada fundacional, de la que mañana se cumplirán 76 años: desde la irrupción de las masas y la celebración hasta las paradojas constitutivas del peronismo.

DEPORTES

FÚTBOL-LPF-HURACÁN-BOCA (CON FOTO)

Boca Juniors visitará esta noche a un afinado Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó, reducto donde el xeneixe no pierde hace 27 años con el dueño de casa, en el marco de la 16ta. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

FÚTBOL-LPF-RIVER-SAN LORENZO

River Plate jugará este domingo ante San Lorenzo ante su público en el estadio Monumental con la misión de conservar la punta de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), que tomó hace dos fechas con su victoria en el superclásico ante Boca Juniors (2-1). (Publicada).

AUTOMOVILISMO-REUTEMANN (CON FOTO)

Por José Pommarés.- Un 17 de octubre, pero de 1981, Carlos Alberto Reutemann tuvo una de las mayores amarguras en la Fórmula 1: perdió el título por un punto en Las Vegas ante el brasileño Nelson Piquet, lo que muchos tildaron como un sabotaje del equipo Williams al santafesino por desobedecer las órdenes de la escudería.

FÚTBOL-ROCK (CON FOTO)

Por Adrián Mouján.- Gerardo Cardone, recordado volante de recuperación de clubes como Banfield, Brown de Adrogué y All Boys, y ahora guitarrista del grupo de rock indie de zona sur Placer, aseguró que "el futbol y el rock siempre fueron pasiones en paralelo".

TURISMO

TURISMO-PROVINCIAS (CON FOTO)

Por corresponsales.- Autoridades provinciales aseguraron que preparan diversas actividades para la temporada de verano con grandes expectativas ante los altos niveles de consultas y reservas hoteleras que reciben y la inminente llegada del turismo extranjero que potenciará el movimiento económico del sector. (Télam)