POLÍTICA

MILAGRO SALA (CON FOTO).- Organismos de derechos humanos, gobernadores, ministros del Gobierno nacional y diputados y senadores del Frente de Todos (FdT) reclamaron en una solicitada la libertad de Milagro Sala, quien hoy cumple seis años detenida, y advirtieron que "con presos políticos no hay democracia plena".

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA.- (Por Felipe Celesia).- El Consejo de la Magistratura terminará la semana próxima de consensuar un reglamento para que los abogados de todo el país elijan a sus nuevos representantes en el organismo, tal como dispuso la Corte Suprema en el fallo que declaró inconstitucional su composición y ordenó volver a un esquema de veinte miembros.

D'ONOFRIO-ENTREVISTA (CON FOTO).- (Por Juliana Ricaldoni).- El flamante ministro de Transporte bonaerense, el massista Jorge D'Onofrio, consideró que se debe discutir con los gobiernos nacional y de la Ciudad de Buenos Aires "cómo se distribuyen los subsidios al transporte público" y no descartó que se incorpore el pase sanitario en viajes de corta, media y larga distancia.

ECONOMÍA

VIVIENDAS (CON FOTO).- (Por Emiliano Bonanotte).- El titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial​ del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, Luciano Scatolini, subrayó hoy que “Procrear 2 ya superó los 150 mil beneficiarios” en los dos últimos años, desde que el presidente Alberto Fernández relanzó el programa. (PUBLICADA)

AGRO-CLIMA.- (Por Carlos Joseph).- La situación agroclimática provocada por la sequía empeoró en los últimos días, con los consiguientes recortes en las estimaciones de producción y pérdidas por US$ 2.930 millones para la campaña en curso. (PUBLICADA)

COMUNICACIONES.- (Por Andrea Delfino).- La portabilidad en telefonía fija, que contempla la posibilidad de que el usuario pueda cambiar de operador manteniendo su número de teléfono, comenzará a aplicarse el 18 de febrero próximo en las ciudades de La Plata, Mar del Plata y Salta, según lo acordado entre los principales actores del mercado con la empresa administradora de base de datos y el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). (PUBLICADA)

SOCIEDAD

CALOR-PAÍS.- Tras las lluvias que en diferente magnitud arreciaron sobre el centro del territorio nacional, las temperaturas bajaron notablemente y menos de una cuarta parte del país soportaba más de 30 grados luego de haber transitado una semana de intenso calor, según datos del Servicio Meteorológico Nacional.

SINIESTROS-VIALES-FALLECIDOS (CON INFOGRAFÍA).- Un total de 3.861 personas fallecieron como consecuencia de siniestros viales durante 2021, una cifra que representa una disminución del 21% de víctimas mortales con respecto al 2019, año comparable en términos de circulación prepandemia, según informó la Agencia Nacional de Seguridad Vial. (PUBLICADA)

SALUD MENTAL-BUENOS AIRES (CON FOTO).- (Por Florencia Álamos) Con equipos móviles y postas sanitarias, refuerzos en hospitales y campañas de prevención en puntos turísticos, el área de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires participa en los actuales operativos de verano. Entrevista a Julieta Calmels, subsecretaria de Salud Mental, Consumos problemáticos y violencias en el ámbito de la Salud. (PUBLICADA)

RUTA DEL QUEBRACHO-CHACO (CON FOTO).- (Por Juan Manuel Laprovitta).- El bosque nativo como elemento de la identidad chaqueña se convirtió en el eje de una propuesta de desarrollo turístico con impulso universitario y corazón industrial en lo que un grupo de docentes, alumnos y directivos denominó "La ruta del quebracho". (PUBLICADA)

INTERNACIONALES

CHILE-TRANSICIÓN.- (Por Iván Gajardo).- A menos de dos meses de que el presidente electo Gabriel Boric asuma el gobierno de Chile, una semana cargada de anuncios, cruces con el oficialismo, versiones sobre su futuro gabinete y el exabrupto de una prominente figura opositora, marcaron la atmósfera de tensión y expectativa que caracteriza al último tramo de la transición hasta su desembarco en La Moneda.

COLOMBIA-ELECCIONES.- Colombia está a dos meses de un primer proceso electoral que dará señales hacia los comicios presidenciales de mayo, en los que, a diferencia de otros años, el uribismo no parece llamado a tener un rol central y la violencia de la guerrilla está corrida del centro de la discusión, por lo que se perfila un debate de fondo sobre el modelo socio-económico, con Gustavo Petro como el candidato que se muestra decidido a un cambio más profundo.

ESPECTÁCULOS

TEATRO-CAMILLE CLAUDEL (CON FOTO).- (Por Pedro Fernández Mouján).- Entrevista a Manuel Callau que dirige "Camille, la maldita", unipersonal que recorre momentos de la genial escultora francesa Camille Claudel (1864-1943), internada en un neuropsiquiátrico los últimos 30 años de su vida por desafiar los modos, valores y las costumbres de una sociedad patriarcal, conservadora y eclesiástica. Estrena el lunes en El Tinglado Teatro.

CINE-ANIMACIÓN (CON FOTO).- (Por Tomás Eliaschev).- “Belle”, nueva película del director japonés Mamoru Hosoda, es un filme animado con un gran despliegue visual y musical que, con un elaborado diseño de personajes y escenarios se presenta como una readaptación de “La Bella y la Bestia” que llegará a los cines argentinos el próximo jueves 20.

CULTURA

LIBROS-PATTI SMITH (CON FOTO).- Un libro Bitácora de gira, “Dos veces intro. En la carretera con Patti Smith”, realizado por el cantante de R.E.M, Michael Stipe, cuando la cantante volvió a los escenarios tras 15 años de retiro voluntario y como forma de lidiar con la muerte de su esposo, y una novela que guarda la subjetividad del diario personal, “El año del mono”, de la propia Smith, que comienza con la muerte de uno de sus grandes amigos y productores históricos, son parte de las propuestas más intimistas y refrescantes de las librerías locales este verano.

DEPORTES

FÚTBOL-VIOLENCIA (CON FOTO).- Dos sospechosos fueron detenidos hoy en dos allanamientos realizados por la policía bonaerense como parte de la investigación por el crimen del hincha de Independiente, ocurrida el sábado en un enfrentamiento sobre la Autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura del kilómetro 14 en la localidad de Wilde, durante la previa del amistoso con San Lorenzo.

FÚTBOL-FIFA-THE BEST (CON FOTO).- El astro argentino Lionel Messi competirá este lunes por el premio FIFA The Best al mejor jugador de 2021 junto al polaco Robert Lewandowski y el egipcio Mohamed Salah en una gala virtual que organizará el máximo ente rector del fútbol mundial.

TENIS-DJOKOVIC (CON FOTO).- El número 1 del tenis mundial, Novak Djokovic, será deportado de Australia y no podrá disputar el Abierto de ese país, en el que buscaba batir el récord de títulos de Grand Slam, luego de un duro revés en la justicia federal, que confirmó la decisión del Gobierno de cancelar su visa.

BOXEO-MUHAMMAD ALÍ (CON FOTO).- (Por Adolfo Morales).- El campeón mundial de boxeo de los pesos pesados, Muhammad Alí, acaso el deportista más grande de todos los tiempos, hubiera cumplido mañana 80 años. (Télam)