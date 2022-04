POLÍTICA

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA.- Por Felipe Celesia. Cumplido el plazo fijado por la Corte Suprema para que el Consejo de la Magistratura cambie su balance entre consejeros técnicos y políticos, solo resta aguardar el modo que elegirá el máximo tribunal para la transición.

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA-DIPUTADOS.- Por Leonardo Fredes. El oficialismo de la Cámara de Diputados aspira la próxima semana a iniciar el debate del proyecto sobre la nueva composición del Consejo de la Magistratura votado hace diez días por el Senado, aunque el vencimiento del plazo para legislar, que se cumplió ayer, abre un panorama incierto sobre el tratamiento de la iniciativa.

VIGILANCIA BIOMETRICA-CABA.- Por María Aguirre. Los datos biométricos de las personas, combinados con una base de datos adulterada, pueden servir para la "construcción de pruebas falsas que permiten luego acusar a alguien de haber cometido un delito", explicó a Télam el ingeniero especializado en telecomunicaciones y perito de la justicia federal, Ariel Garbarz.

MASACRE DE NAPALPÍ.- Por Silvina Caputo. El próximo martes 19 -fecha en que se conmemora el Día del Aborigen Americano- comenzará en Chaco el juicio por la verdad de la "Masacre de Napalpí", perpetrada hace 98 años por fuerzas de seguridad y agentes paraestatales contra integrantes de los pueblos originarios Qom y Moqoit, que habitaban zonas rurales de esa provincia.

ECONOMÍA

ARGENTINA-FMI.- Por Mara Laudonia. El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, participarán desde este lunes de las tradicionales reuniones de Primavera del FMI y del Banco Mundial, en lo que será la primera cara a cara de los funcionarios argentinos con el staff de los organismos luego de la aprobación del programa del FMI. (PUBLICADA)

MARROQUINERÍA (CON INFOGRAFÍA).- Por Marcelo Bátiz. Las ventas y la producción de la industria marroquinera vienen mostrando resultados positivos desde septiembre de 2021, tanto en las manufacturas de cuero como en las de material sintético, y el saldo comercial de un sector tradicionalmente deficitario tuvo el año pasado el menor saldo negativo de la década. (PUBLICADA)

JUBILADOS-FE DE VIDA.- Por Alejandro Tejero Vacas. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dispuso desde el 1 de marzo la obligatoriedad del trámite de supervivencia o fe de vida para el cobro de las jubilaciones y pensiones que, dependiendo de la entidad financiera a través de la que perciba el haber, puede hacerse de forma presencial, virtual o en forma automática, sin necesidad de trámites de ningún tipo. (PUBLICADA)

AGROECOLOGIA.- Por María Laura Da Silva. La Red de Agroecología (Redae) del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) acompaña en la actualidad el desarrollo de más de 80 experiencias agroecológicas que se llevan adelante en todo el país, con superficies que van desde la media hectárea en horticultura y frutales, y de hasta 300 hectáreas en sistemas mixtos agrícolas-ganaderos. (PUBLICADA)

SOCIEDAD

ENFERMEDADES-PEDIATRÍA.- Por Natalia Concina. Mano-pie-boca, herpangina y resfrío son algunas de las enfermedades que resurgieron con el retorno a la presencialidad plena en las escuelas originadas por virus que se suman a la circulación adelantada de la influenza, y que, además, junto a las bajas temperaturas favorecen las exacerbaciones en niñas, niños y adolescentes con asma, señalaron especialistas al dar un panorama de los cuadros respiratorios que se ven este año. (PUBLICADA)

INTELIGENCIA ARTIFICIAL-RAE (CON FOTO).- Por Agustina Ramos. La experta en inteligencia artificial y lenguaje Asunción Gómez-Pérez, nombrada para ocupar la silla "q" de la Real Academia Española (RAE), señaló a Télam que "los recursos lingüísticos pueden proporcionar riqueza a las aplicaciones de IA", al tiempo que estas puede ayudar a hacer "más eficaz y eficiente" el estudio de la lengua.

ANTÁRTIDA-PALEOVERTEBRADOS (CON FOTO).- Por Julio Mosle. Investigadores de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) trabajan junto al Instituto Antártico Argentino (IAA) al sur de la Península Antártica en el registro de peces fósiles de 150 millones de años, lo que permitiría conocer la evolución de esas formas de vida, su adaptación a los cambios climáticos y sus migraciones durante la conformación de los continentes.

POLICIALES

HOMICIDIOS-ROSARIO.- Tres homicidios ocurrieron entre las últimas horas de ayer y la madrugada de hoy en la ciudad santafesina de Rosario, dos de ellos en ataques tipo sicario, y ya se registraron 76 asesinatos en lo que va del año, informaron fuentes judiciales y policiales.

SECUESTRO-TUCUMÁN.- Por Diego Recchini. Los captores que retuvieron en Tucumán a un ciudadano boliviano en un aparente narcosecuestro no solo lo torturaron a golpes con un rebenque y con un taladro como se vio en los videos y fotos que enviaron a la familia de la víctima, sino que amenazaron con cortarle los dedos y lo liberaron diciéndole que "no lo quería nadie" cuando no pudieron obtener los 50.000 dólares que pidieron como rescate.

INTERNACIONALES

UCRANIA-RUSIA (CON FOTO).- Rusia bombardeó hoy una nueva fábrica militar en las inmediaciones de Kiev, un día después de haber alertado que iba a intensificar la ofensiva contra la capital, mientras el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, reiteró a las potencias occidentales que pueden "hacer la guerra mucho más corta" si suministran las armas que su país solicita.

UCRANIA-RUSIA-OTAN (CON FOTO).- Por Camil Straschnoy. La probable adhesión de Finlandia a la Organización del Atlántico Norte (OTAN) duplicaría la actual frontera que existe entre sus países miembros y Rusia y aumentaría aún más la influencia de Occidente en la política de seguridad europea, todas consecuencias paradójicas para el Kremlin que lanzó la invasión a Ucrania con el objetivo declarado de que la ampliación de la alianza militar no llegue hasta la puerta de su territorio.

UCRANIA-RUSIA-CLAVES.- Síntesis de los hechos más salientes del día 52 de la invasión militar de Rusia a Ucrania.

ESPECTÁCULOS

SERIES-BETTER CALL SAUL (CON FOTO).- Por Nicolás Biederman. Anuncio del comienzo de la sexta y última temporada de "Better Call Saul", el spin-off/precuela de "Breaking Bad", que llegará el martes a Netflix.

MÚSICA-RUBÉN RADA (CON FOTO).- Por Sergio Arboleya. Tras una exitosa gira a fines del año pasado que incluyó 15 conciertos en Japón, el uruguayo Rubén Rada, de 87 años, se presentará el 6 de mayo en el porteño Teatro Ópera, en el inicio de una recorrida que lo llevará por las principales ciudades argentinas.

MÚSICA-SIMONA (CON FOTO).- Por Javier Berro. Simona, la artista argentina radicada en Barcelona, charló con Télam acerca de su actualidad musical y sus primeras presentaciones en Argentina como solista y profundizó acerca de su lucha por la igualdad de las mujeres dentro de la industria de la música y por la cultura emergente.

CULTURA

ANTONIO BIRABENT-LIBRO (CON FOTO).- Por Diana López Gijsberts. El músico y actor Antonio Birabent acaba de publicar "Tres", su primer libro, al que considera "un legado" para su hijo Oliverio ya que sondea en el vínculo que tiene como padre del niño y a su vez como hijo del cantautor Moris, a la vez que repasa su recorrido vital en el que, afirma, "siempre me acompaña el lápiz y el papel, la observación y la memoria".

FLORENCIA BONELLI-ENTREVISTA (CON FOTO).- Por Ana Clara Pérez Cotten. Con una trama contemporánea y porteña que entrecruza la astrología, el mundo de la música y las adicciones, la escritora cordobesa Florencia Bonelli, referente de la novela histórico romántica y la autora más vendida de la Argentina, cuenta en "El hechizo del agua" la historia entre la pisciana Brenda Gómez y su amado virginiano Diego Bertoni. "Escribir y leer es mi forma de meditar, me hacen olvidar de todo. No tengo una técnica: escribo con pasión y con personalidad lectora", cuenta Bonelli durante la charla por Télam, desde Suiza, donde acompaña el trabajo de su marido y atravesó toda la pandemia.

LITERATURA-CAROLINA SANIN (CON FOTO).- Por Dolores Pruneda Paz. "La imaginación es un modo de conocimiento, más que un modo de fabricar realidades" dice Carolina Sanín, una de las voces más lúcidas de la literatura colombiana, residente eventual de Buenos Aires que se prepara para pasar cinco meses en el país, invitada por la REM, la residencia literaria del Malba, donde además de terminar su último nuevo libro -el último publicado en Argentina fue la "Tu cruz en el cielo desierto"-, dará charlas, talleres, entrevistas y participará de la Feria del Libro de Buenos Aires.

DEPORTES

FÚTBOL-LOMA NEGRA.- Por José Pommarés. Osvaldo Rinaldi, otrora mediocampista central del seleccionado argentino juvenil campeón mundial en Japón 1979, resultó uno de los protagonistas del épico triunfo de Loma Negra sobre Unión Soviética en un amistoso (1-0) en 1982 y, a la distancia, remarcó que el seleccionado europeo "nos subestimó por ser un equipo desconocido".

FÚTBOL-LPF-BANFIELD-RIVER.- River Plate, considerado por la mayoría como el mejor equipo del fútbol argentino, visitará mañana a Banfield en un partido en el cual habrá tres importantes puntos en juego para ambos equipos en la puja por clasificar para los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). (PUBLICADA)

FÚTBOL-LPF-BOCA-LANÚS.- Boca Juniors, con algunos altibajos pero protagonista de todos los torneos en los que compite, la Copa de la Liga, la Copa Libertadores y la Copa Argentina, recibirá mañana a Lanús, de rendimiento irregular, en uno de los partidos que le darán continuidad a la fecha 10 del torneo doméstico. (PUBLICADA)

FÚTBOL-LPF-RACING-UNIÓN (CON FOTO).- Racing Club, puntero e invicto en la Zona A, buscará hoy dar otro paso hacia la clasificación para los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) cuando recibe a un exigente Unión de Santa Fe, que también pretende acceder a la próxima instancia.

