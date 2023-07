POLÍTICA

UE-CELAC.- (Por Daniel Scarímbolo) El presidente Alberto Fernández participará el lunes y martes próximos en Bruselas (Bélgica) de la III Cumbre Unión Europea - Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, donde se buscará la firma de un memorándum de entendimiento sobre temas energéticos.

PASO-SANTA FE (CON INFOGRAFÍA).- (Por Germán Ulrich) La provincia de Santa Fe, el tercer distrito electoral del país, celebrará mañana las PASO para elegir candidatos a gobernador y vice, integrantes de la Legislatura e intendentes para las elecciones generales del 10 de septiembre, en unos comicios que por primera vez permitirá a nivel provincial el voto joven.

UXP.- (Por Julio El Alí) A poco menos de un mes de las PASO, el frente oficialista Unión por la Patria (UxP) transita la campaña electoral haciendo eje en la gestión de gobierno y sin cruces significativos con la lista que encabeza Juan Grabois.

JXC.- (Por Damián Juárez) Las PASO que tendrán lugar este fin de semana en Santa Fe marcarán para Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta la posibilidad de llegar fortalecidos al último tramo de la campaña rumbo a las primarias nacionales del 13 de agosto, aunque uno de los dos, quien pierda, pagará el costo de sumar una derrota a menos de un mes de la elección ejecutiva.

AEROLÍNEAS-ANIVERSARIO.- (Por Claudio Benites) El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, encabezará el próximo lunes en Ezeiza un acto al cumplirse 15 años de la reestatización de Aerolíneas Argentinas, una medida impulsada en el 2008 por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

ARZOBISPO-CABA (CON FOTO Y VIDEO).- El nuevo arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, iniciará hoy su tarea pastoral en la ciudad en reemplazo del cardenal Mario Poli, con una misa en la Plaza de Mayo, frente a la catedral metropolitana, a la que fueron invitadas autoridades políticas y de diferentes ámbitos; entre ellos el Presidente y parte de su gabinete.

ECONOMÍA

VACA MUERTA (CON FOTO E INFOGRAFÍA).- (Por Ignacio Ortiz) El acuerdo de asociación que firmaron YPF y la estadounidense Chevrón el 16 de julio de 2013, del que mañana se cumplen 10 años, es reconocido hoy por la industria como fundacional del desarrollo que en la actualidad registran los recursos no convencionales de Vaca Muerta, al ser el primer emprendimiento exploratorio de gran magnitud en la cuenca neuquina, con miles de millones de dólares de inversión. (PUBLICADA)

GRANOS-PRODUCCIÓN (CON INFOGRAFÍA).- (Por Ignacio Méndez) La producción de granos en la Argentina creció en casi 50 millones de toneladas (M/t) en los últimos 10 años, al pasar de 90,7 M/t a 139 M/t en la campaña 2020/2021, según los últimos datos definitivos difundidos por la Secretaría de Agricultura.

AUTOS ELÉCTRICOS (CON INFOGRAFÍA).- (Por Marcelo Bátiz) El incipiente mercado de vehículos híbridos y eléctricos se encuentra a la espera de una legislación que no sólo sirva para impulsar la producción de rodados y electropartes, sino de la infraestructura necesaria para asegurar la movilidad y autonomía, así como para ordenar aspectos que hacen a normativas de orden nacional y provincial. (PUBLICADA)

SOCIEDAD

TECNÓPOLIS (CON FOTO).- La muestra de arte, ciencia y tecnología Tecnópolis reabre hoy sus puertas al público para que las familias puedan disfrutar en vacaciones de invierno de distintas actividades en el predio de Villa Martelli con el lema "La potencia de lo colectivo" para conmemorar los 40 años de la recuperación de la democracia, y se podrá visitar hasta el 27 de agosto.

TECNÓPOLIS-TÉLAM (CON FOTO).- Télam estará una vez más presente en Tecnópolis, donde hasta el 27 de agosto exhibirá dos propuestas culturales e informativas que darán cuenta de "Vivir la potencia de lo colectivo", el lema del predio ferial del Estado nacional durante estas vacaciones de invierno: la muestra fotográfica "40 años: la democracia que supimos construir" y "Papa Francisco: el argentino del mundo", la primera exhibición 360 en el país sobre los viajes pastorales que Jorge Bergoglio realizó desde que fue elegido Sumo Pontífice en 2013.

SALUD MENTAL-BARRIO INCLUSIVO (CON FOTO).- (Por Giuliana Biasotto) El primer barrio inclusivo con 50 viviendas para personas con problemáticas de salud mental y discapacidad intelectual de la ex Colonia Nacional Montes de Oca comenzará a ser construído en el marco del cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental y su directora, Silvina Aguilar, aseguró que “se trata de mejorar la calidad de vida y recuperar las habilidades" de los pacientes de ese establecimiento, que "muchas veces se pierden viviendo en un pabellón”. (PUBLICADA)

EXPEDICIÓN-USHUAIA (CON FOTO).- (Por Gabriel Ramonet) La expedición liderada por el ingeniero electrónico Carlos Pane junto a su grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego inició pasadas las 9, con una temperatura cercana a los 0 grados, el descenso submarino para intentar llegar hasta el lugar del naufragio del buque Monte Cervantes, hundido desde 1930 y considerado el Titanic argentino.

BEBA-SALTA.- La beba recién nacida sustraída ayer a la mañana de la sala de Maternidad del hospital de Tartagal fue hallada esta madrugada en un asentamiento de esa ciudad del norte salteño, tras lo cual se le realizaron exámenes que verificaron que se encuentra en buen estado de salud, mientras sigue la investigación para determinar quién se la llevó.

POLICIALES

FEMICIDIOS-CONDENAS (Por Ian Werbin).- El caso de Cecilia Strzyzowski en Chaco, que se investiga como un femicidio a pesar de que aún no fueron hallados sus restos, rememoró una serie de causas en las que la Justicia condenó a femicidas a pesar de no contar con el "cuerpo del delito": según un relevamiento de la organización La Casa del Encuentro, hubo al menos 13 condenas en los últimos 43 años a femicidas que no revelaron qué hicieron con sus víctimas, entre ellos el autor del crimen de Érica Soriano, Daniel Lagostena, y el de Stella Maris Sequeira, Rubén Carrazzone.

CRIMEN-PEAJE.- El suboficial de la Prefectura Naval al que ayer le confirmaron la condena por haber asesinado de un tiro en 2018 a Damián Cutrera, un automovilista con el que tuvo un incidente de tránsito en el peaje de la autopista Illia del barrio porteño de Retiro, quedó detenido para cumplir una pena de 14 años de prisión, informaron hoy fuentes judiciales. (PUBLICADA)

INTERNACIONALES

ESPAÑA-ELECCIONES (CON FOTO).- (Por Daniel Casas) A una semana de las elecciones generales de España, el opositor Partido Popular aparece como el más cercano a obtener la mayoría de los votos para conformar el nuevo Congreso, de 350 miembros, aunque sin llegar a los 176 escaños que le permitirían desplazar a la coalición de Gobierno que lidera el Partido Socialista Obrero Español, por lo que, de no mediar un acuerdo entre ellos, los resultados del izquierdista Sumar y el ultraderechista Vox en su disputa por el tercer lugar pueden ser determinantes para definir si el próximo Ejecutivo quedará en manos de una alianza progresista o de derecha. (PUBLICADA)

UCRANIA-RUSIA-ARMAS (CON FOTO).- (Por Camil Straschnoy) Ucrania recibió el jueves pasado las bombas de racimo enviadas por Estados Unidos, prohibidas por más de 110 países y según Naciones Unidas también utilizadas por Rusia durante la guerra iniciada hace más de 500 días, en la que ya se usaron otros armamentos cuestionados como las municiones de uranio empobrecido y las minas antipersona.

ESPECTÁCULOS

SOLEDAD-RECITAL (CON FOTO).- (Por Sergio Arboleya) A la altura de su siempre desafiante andar y en el estreno del “Tour Natural” en un repleto teatro Coliseo para la primera de cinco funciones en esa sala porteña, Soledad Pastorutti fue capaz anoche de ligar con eficacia su estético presente con otras etapas de una trayectoria de casi tres décadas en la música popular. (PUBLICADA)

RADIO NACIONAL-TRAVESTIS (CON FOTO).- (Por Genaro Press, especial para Télam) Susy Shock y Marlene Wayar transitan la tercera temporada de “La cotorral”, un programa que se emite los lunes al mediodía por Nacional Rock (FM 98.3), desde el que no se proponen hacer pedagogía ni explicar la realidad de las diversidades sexuales, sino aportar una mirada por fuera de “lo institucionalizado travesti” y seguir reclamando para quebrar con el “asimilacionismo” y conseguir más derechos. (PUBLICADA)

CULTURA

ARGENTINA-PREMIO (CON FOTO).- (Por Leila Torres) La escritora argentina Rocío Wittib fue premiada con el “Guiri del año”, un premio que se otorga a residentes extranjeros que por su presencia en la ciudad de Pamplona y a partir de su aporte cultural a la Fiesta San Fermín -el célebre y polémico festival que se realiza por estos días en esa localidad española- contribuyen a que la celebración tradicional cruce las fronteras y llegue la historia de sus tradiciones y singularidades a distintas partes del mundo.

PODCAST-EDITORIALES (CON FOTO).- (Por Ana Clara Pérez Cotten) Para llegar a más lectores, fortalecer una marca o generar un nuevo ámbito de debate, las librerías, las Ferias y las editoriales producen y gestionan newsletters y podcasts que trascienden las páginas de los libros que venden y editan, en un gesto que amplía los límites de la literatura.

ESPACIOS CULTURALES-VACACIONES (CON FOTO).- (Por Mercedes Ezquiaga) Cinco lugares de la ciudad imperdibles para visitar en vacaciones de invierno con las infancias.

DEPORTES

FÚTBOL-LPF-RIVER-ESTUDIANTES (CON FOTO).- River Plate se prepara para vivir una jornada festiva por la inminente consagración en la Liga Profesional de Fútbol (LPF) en el partido con Estudiantes de La Plata que jugará esta noche en el Monumental, válido por la fecha 25, en el que dará la vuelta olímpica si gana o empata. El encuentro se jugará desde las 19 con arbitraje de Andrés Merlos y transmisión de ESPN Premium y TNT Sports.

FÚTBOL-LPF-GIMNASIA-BOCA.- Boca Juniors, de rendimiento irregular en la Liga Profesional de Fútbol en la que se quedó rápido sin chances de defender el título, visitará mañana a Gimnasia y Esgrima La Plata en la continuidad de la fecha 25 con la premisa de mejorar sus resultados y el rendimiento cuando juega afuera de La Bombonera. El equipo "Xeneize" visitará al "Lobo" platense este domingo a partir de las 16.30 en un encuentro que será arbitrado por Hernán Mastrángelo y televisado por la señal ESPN Premium.

FÚTBOL-MESSI (CON FOTO).- (Por Sebastián Saijo, especial para Télam desde Miami) En un clima de expectativa inusitada, el astro argentino Lionel Messi será presentado en forma oficial este domingo a las 21 de Argentina en el Drive Pink Stadium, la casa de su nuevo equipo, el Inter Miami, ubicada en Fort Laurdeldale, que recibirá más de 20 mil fanáticos para darle la bienvenida al fútbol de Estados Unidos.

RUGBY CHAMPIONSHIP-LOS PUMAS (CON FOTO).- El seleccionado de rugby de la Argentina, Los Pumas, derrotó hoy sobre el final del partido a Australia por 34 a 31 en el CommBank Stadium, en Sidney, para quedarse con su primer triunfo en el Rugby Championship, completada la segunda fecha.

MUNDIAL FEMENIMO-EEUU (CON FOTO).- Cuando el fútbol femenino se convirtió en un producto global y organizado bajo las reglas de la FIFA, Estados Unidos ya contaba con una estructura y un desarrollo que le posibilitó establecerse como potencia con marcada distancia sobre el resto de los seleccionados nacionales.

MUNDIAL FEMENINO-LARROQUETTE (CON FOTO).- (Por Marina Butrón) Mariana Larroquete, la máxima goleadora histórica de la Selección femenina de fútbol, va a jugar su segundo Mundial en Australia y Nueva Zelanda 2023 y a pesar de la dificultad que presenta el grupo G se ilusiona con lograr su primer triunfo en una Copa del Mundo de la FIFA.

TURISMO

TERMAS-BUENOS AIRES (CON FOTO).- La provincia de Buenos Aires cuenta con un nuevo destino termal a partir de la inauguración ayer de un parque en el distrito de Tapalqué, una alternativa que desde el centro bonaerense ofrece un cómodo espacio para relajarse y disfrutar de la naturaleza en las vacaciones de invierno. (PUBLICADA)

