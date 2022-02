POLÍTICA

GOBIERNO.- (Por Lucas González Monte).- A dos semanas del inicio de las sesiones ordinarias del Congreso, el Gobierno nacional trabaja para acelerar los detalles del acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional que presentará ante un Congreso en el que espera encontrar debate y una “segura aprobación”, mientras comienza a delinear propuestas legislativas sobre temas que hoy no se encuentran en la agenda pública.

CONGRESO-EXTRAORDINARIAS.- (Por María Clelia Sívori).- El diálogo político por la integración de las comisiones quedó empantanado en el Senado después de que el Frente de Todos transmitió extraoficialmente a sus pares de la oposición que no está dispuesto a cederle las presidencias de comisiones que reclaman tras las legislativas de noviembre.

FITOUSSI-ENTREVISTA (CON FOTO).- (Por Bernarda Llorente).- El economista y pensador francés Jean-Paul Fitoussi asegura que las crisis de las últimas décadas, incluida la que aún transita el mundo por la pandemia de coronavirus, dejaron en evidencia que todas las sociedades necesitan "protección", y, en entrevista exclusiva con Télam, advierte que el papel del Estado es "esencial" en la construcción de ese pararrayos de defensa y auxilio, en especial de los sectores más desprotegidos. (PUBLICADA)

LAGO ESCONDIDO-ENTREVISTA.- (Por Amparo Beraza).- La titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, aseguró –en una entrevista con Télam- que el objetivo del reclamo y la movilización en Lago Escondido es “cumplir la Constitución” y además “sentar un precedente jurisprudencial para otros lagos que hay a lo largo y ancho del país también puedan ser liberados al uso público”.

COSTANERA-CABA.- (Por Lisa Cargnelutti).- La audiencia pública donde la ciudadanía opina sobre el plan del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para crear un "Distrito Joven" con 14 hectáreas concesionadas en la Costanera Norte porteña tendrá la semana próxima sus últimas tres jornadas, mientras que ya cosechó el rechazo de organizaciones ambientales el viernes último, en el primer día de exposiciones.

TIMERMAN-HOMENAJE.- (Por Silvina Caputo).- El excanciller fallecido Héctor Timerman será homenajeado el próximo miércoles en el Palacio San Martín, en una ceremonia encabezada por Santiago Cafiero, de la que participarán familiares, amigos y compañeros del exfuncionario.

ECONOMÍA

CANASTA ESCOLAR (CON INFOGRAFÍA).- (Por Victoria Avila).- El inminente inicio del nuevo ciclo lectivo trajo como todos los años diversas ofertas para la compra de útiles escolares, que van desde la canasta escolar de precios acordados por el Gobierno con fabricantes y comerciantes, hasta promociones que en la misma línea sacaron librerías, supermercados y bancos.

ENERGÍAS RENOVABLES (CON FOTO).- (Por Ignacio Ortiz).- El Mercado a Término de las Energías Renovables (Mater) está ante un nuevo escenario para el desarrollo de proyectos de generación eléctrica orientados al segmento de grandes usuarios corporativos, donde más de 350 grandes empresas ya cubren parte de su demanda con contratos entre privados que pueden extenderse de 1 a 20 años.

SOCIEDAD

SAN VALENTÍN-ENTREVISTA (CON FOTO).- De cara a San Valentín, la socióloga, investigadora y escritora Eleonor Faur reflexionó que los vínculos de pareja son hoy "mucho más frágiles", pero siguen atravesadas por el ideal del amor romántico que no sólo "no caducó, sino que se volvió más exigente" y ahora también demanda "no renunciar a los proyectos individuales de cada uno", a la par de "sostener el amor, la pasión y la comunicación entre dos personas".

CARDIOPATÍA CONGÉNITA-DÍA MUNDIAL (CON INFOGRAFÍA).- Especialistas resaltan la importancia de realizar la evaluación cardíaca fetal, un estudio "crítico que marca la diferencia entre la vida y la muerte", en la víspera del Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas, malformaciones que afectan aproximadamente a 7.000 recién nacidos en el país al año.

PUMAS-SANTA CRUZ (CON FOTO).- (Por Mirtha Espina).- Grupos conservacionistas, ganaderos y funcionarios de Santa Cruz buscan lograr un equilibrio entre la actividad agropecuaria y la preservación del puma, uno de los mayores felinos americanos, dado que mientras los ecologistas destacan como virtud su acción depredadora porque favorece el desarrollo de la vegetación en zonas desérticas y la llegada de insectos, los productores lo ven como una amenaza a su ganado, especialmente ovino, por lo que incluso su caza está autorizada en algunos distritos.

POLICIALES

EXCOMISARIO-LANÚS.- (Por Ernesto Zambrini).- Un excomisario de la policía bonaerense que estuvo prófugo cinco años por el homicidio de Nicolás Vázquez, un joven ejecutado de un balazo en el cuello al intentar robar una camiseta de fútbol de un local de ropa deportiva del partido de Lanús, en 2013, será juzgado desde este martes en los Tribunales de Lomas de Zamora, informaron hoy fuentes judiciales.

INTERNACIONALES

UCRANIA-RUSIA (CON FOTO).- Aerolíneas cancelarán o desviarán vuelos hacia Ucrania ante temores de una inminente invasión militar rusa pese a intensas conversaciones entre Occidente y Moscú que continuarán esta semana con visitas del jefe de Gobierno de Alemania a las capitales ucraniana y rusa. (PUBLICADA)

CORONAVIRUS-PROTESTAS (CON FOTO).- La policía canadiense reanudó hoy un operativo para detener y desalojar a camioneros opuestos a las restricciones por el coronavirus que desde hace días bloquean un puente clave en la frontera con Estados Unidos como parte de una protesta que se ha extendido a Francia y otros países.

ÁFRICA-GOLPES (CON FOTO).- (Por Javier Peverelli).- Con cinco golpes de Estado en el último año y medio, África enfrenta una gran inestabilidad política calificada como “endemia” por la ONU, un escenario en el que las jóvenes democracias del continente no logran dar respuestas a poblaciones tironeadas por Fuerzas Armadas que se presentan como “hombres fuertes que ordenan la sociedad”, según analizan expertos. (PUBLICADA)

CHILE-DDHH (CON FOTO).- (Por Iván Gajardo Millas).- El corto chileno "Bestia", sobre una despiadada ex agente de la DINA, la policía secreta de Augusto Pinochet, que fue recientemente nominado al Oscar 2022 como mejor cortometraje de animación, aborda la maldad de ese período histórico, interpela a una sociedad que aún se resiste al olvido y, según señala su director, Hugo Covarrubias, "invita a visitar esos lugares oscuros para avanzar con los ojos más abiertos". (PUBLICADA)

ESPECTÁCULOS

COSQUÍN ROCK (CON FOTO).- (Por Hernani Natale).- Con Skay y Los Fakires, Babasónicos, Ciro y Los Persas, Wos, Guasones y Los Auténticos Decadentes como números destacados, la primera jornada del Cosquín Rock, que se desarrolla en el Aeródromo Santa María de Punilla, se destacó por la gran variedad estilística que presentó en sus cinco escenarios. (PUBLICADA)

MÚSICA-LAURA ROS (CON FOTO).- (Por Pedro Fernández Mouján).- Entrevista a la cantante, guitarrista y compositora Laura Ros que da a conocer este viernes con un show en Bebop de Palermo su proyecto "Descubriendo a Joni Mitchell" en el que realiza un delicado trabajo de orfebrería para hacer sonar con voz propia y ajustadísimas versiones algo del mágico universo de la autora de “Blue”. (PUBLICADA)

CINE-SPENCER (CON FOTO).- (Por Victoria Ojam).- Reseña de “Spencer”, película del chileno Pablo Larraín y protagonizada por Kristen Stewart como la malograda Lady Di, en un retrato onírico sobre su última etapa como parte de la realeza británica que llega este jueves 17 a las salas locales. (PUBLICADA)

TV-FABIÁN DOMAN (CON FOTO).- El periodista y conductor Fabián Doman vuelve a la televisión con "Momento D", un magazine con panelistas que conducirá en las tardes de eltrece luego de su paso por Edenor, de donde se fue en noviembre para encarar su proyecto de ser presidente de Independiente.

CULTURA

ESCRITURA CREATIVA-ENSEÑANZA (CON FOTO).- (Por Emilia Racciatti).- La proliferación de los talleres de escritura fue acompañada en los últimos años de propuestas académicas como la maestría en Escritura Creativa de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref) o la licenciatura en Artes de la Escritura de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) que aportaron espacios de formación a la hora de elaborar proyectos literarios y sobre estas iniciativas, sus alcances e influencias responden María Negroni, Yamila Volnovich, Tali Goldman y Miguel Vitagliano.

DEPORTES

FÚTBOL-LPF-BOCA-COLÓN (CON FOTO).- Boca Juniors debutará esta noche en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) ante Colón de Santa Fe, vigente campeón del torneo, en un partido por la Zona 2 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, que se jugará desde las 21.30 en la Bombonera con el arbitraje de Fernando Echenique.

TENIS-ARGENTINA OPEN (CON FOTO).- El tenista argentino Diego Schwartzman (15) jugará esta tarde la final del torneo Argentina Open, en donde intentará, ante el noruego Casper Ruud (8), retener el título que obtuvo el año pasado. El partido final del ATP porteño se disputará no antes de las 16 en la cancha Guillermo Vilas del Lawn Tennis de Buenos Aires.

FÚTBOL-LPF-RACING-GIMNASIA (CON FOTO).- Racing, con el debut oficial del enganche colombiano Edwin Cardona, recibirá esta tarde a Gimnasia y Esgrima La Plata en el debut de ambos equipos en la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional, en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, desde las 17.

TURISMO

VERANO-SANTA CRUZ (CON FOTO).- (Por Mariana Cabezuelo).- Santa Cruz tiene definidos tres corredores turísticos: la Ruta Nacional 40; el corredor de la Ruta Azul, por la nacional 3 con los atractivos de la costa atlántica, y el Corredor del Viento, que une de forma transversal los destinos del norte, con su impronta petrolera, historia, biodiversidad y paisajes, entre la cordillera y el mar. (PUBLICADA) (Télam)