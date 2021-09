POLÍTICA

ELECCIONES (CON FOTO Y VIDEO).- (Por María Aguirre) Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que se desarrollan hoy en todo el país en el marco de protocolos sanitarios por la pandemia de coronavirus definirán los candidatos y candidatas que participarán de los comicios legislativos del 14 de noviembre próximo y constituirán el primer termómetro electoral del actual proceso de medio término en el marco de la gestión del Frente de Todos.

ELECCIONES-PROTOCOLO (CON FOTO Y VIDEO).- (Por Leonardo Fredes) Las medidas sanitarias previstas en el marco del protocolo dispuesto para el desarrollo de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) en el contexto de la pandemia de coronavirus se cumplían hoy sin contratiempos y permitían una normal desarrollo de la jornada electoral.

ELECCIONES-PARTICIPACIÓN (CON FOTO).- La afluencia de votantes a las urnas en el marco de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) se ubicaba este mediodía dentro de la media histórica de un 25% del padrón electoral, en el marco de una jornada que se desarrollaba con la implementación de protocolos por la pandemia de coronavirus.

ELECCIONES-PROVINCIAS (++ATENCIÓN EDITORES++).- La agencia Télam emitirá hoy una nota de cartelera para cada uno de los 24 distritos en que se encuentra dividido el país, acompañada por recuadros.

ELECCIONES-FDT (CON FOTO Y VIDEO).- (Por Nicolás Poggi) El Frente de Todos afronta este domingo su primer test electoral, en unas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) atravesadas por el impacto de la pandemia de coronavirus y en las que buscará aglutinar fuerzas para fortalecer la agenda de reactivación y recuperación económica en marcha.

ELECCIONES-JXC (CON FOTO Y VIDEO).- (Por Silvina Angiono) La principal coalición opositora, Juntos por el Cambio (JxC), comienza a definir en estas PASO los posicionamientos internos rumbo a las presidenciales de 2023, como así también la relación de fuerzas entre los espacios políticos que la integran, después de una campaña signada por tensiones entre sus socios.

ELECCIONES-OTRAS FUERZAS (CON FOTO).- (Por Diego Guglielmone) Con candidaturas en casi todas las provincias del territorio argentino, el Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U) aspira a convertirse en la tercera fuerza a nivel nacional, mientras que el espacio de Javier Milei apuesta a sorprender con su performance en la ciudad de Buenos Aires y Florencio Randazzo busca instalarse como el candidato anti-grieta en territorio bonaerense..

ECONOMÍA

CRIPTOMONEDAS.- (Por Alejandro Tejero Vacas) La decisión de adoptar bitcoin (BTC) como moneda de curso legal que El Salvador implementó esta semana es, por ahora, una apuesta fuerte del gobierno local pero con pocas chances de replicarse en países de mayor dimensión, aunque es una experiencia que les permite pensar en posibles usos y regulaciones. (EMITIDA)

COMERCIO ELECTRÓNICO.- (Por Natalia González) La mayor parte de las ventas generales de la economía se realizó en el último año a través del comercio electrónico y las redes sociales debido a las restricciones sanitarias, lo que aceleró en las empresas la adopción de tecnologías digitales para mejorar la competitividad de sus productos y servicios, de acuerdo con distintos estudios. (EMITIDA)

SECTORES PRODUCTIVOS.- (Por Ignacio Ortiz) La Argentina puede encontrar un nuevo rol productivo en la reconfiguración de las cadenas de valor globales e integrar localmente más actividades como proveedor regional que consoliden su proceso de transformación industrial, analizó el director del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (IIEP), Andrés López. (EMITIDA)

SOCIEDAD

ELECCIONES-FACILITADORES SANITARIOS: (CON FOTO).- El operativo de seguridad de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que se desarrollan hoy en el país sumó la figura del facilitador sanitario para contribuir a implementar los protocolos sanitarios por la pandemia de coronavirus en los 17.092 establecimientos de votación del territorio nacional.

ELECCIONES-GÉNERO-NO BINARIO (CON FOTO).- (Por Clara Olmos) Simone Juárez, una joven de 28 años, votó hoy por primera vez con su nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) no binario, en una jornada "histórica" de profunda emoción y relevancia en cuanto al respeto de las diversas identidades de género.

ELECCIONES-VOTO JOVEN-HISTORIAS: (CON FOTO). Tres adolescentes que votan por primera vez en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de Tierra del Fuego, Santiago del Estero y la Ciudad de Buenos Aires, cuentas sus expectativas y confían en que su participación será "un factor clave" en la generación de nuevas ideas y para producir cambios en la realidad.

ELECCIONES-TRABAJADORES DE SALUD (CON FOTO).- Jorge Rivera dijo haber votado con "alegría" tras el impacto que tuvo en él y la sociedad la "guerra" de la pandemia, en tanto Graciela González Prieto, médica intensivista del Hospital bahiense Leónidas Lucero, manifestó que lo hizo con "el mismo compromiso" que su tarea sanitaria cotidiana, en el marco de entrevistas sobre las vivencias del personal de salud frente a la jornada cívica de las PASO.

ELECCIONES-MIGRANTE: Por Milagros Alonso. (CON FOTO). Pedro Melonio, de 73 años, votó este domingo por primera vez en el país después de haber emigrado de Uruguay hace cinco décadas, y aunque nunca imaginó que sería en medio de una pandemia, aseguró que fue “muy emocionante”.

POLICIALES

ABUSO SEXUAL-MIRAMAR.- (Por Alfredo Ves Losada) Tres jóvenes serán juzgados desde este martes en la ciudad bonaerense de Mar del Plata como acusados de haber abusado sexualmente de una adolescente de 14 años durante los festejos de Año Nuevo de 2019, en un camping de la localidad balnearia de Miramar, informaron hoy fuentes judiciales.

CASO ARACELI.- (Por Ian Werbin) A un día del inicio del juicio por el crimen de Araceli Fulles, quien en 2017 fue hallada asesinada, y con signos de haber sido asfixiada, debajo de los escombros de una casa de la localidad bonaerense de José León Suárez, la familia de la víctima pidió que los ocho imputados, que actualmente se encuentran en libertad, “se queden de por vida en la cárcel”, al tiempo que denunció haber recibido “mensajes intimidatorios”.

INTERNACIONALES

HUNGRÍA-PAPA (CON FOTO).- (Por Hernán Reyes Alcaide, enviado especial) En el primer día de su gira por Budapest y Eslovaquia, el papa Francisco pidió hoy desde la capital húngara "apagar la mecha" del antisemitismo en Europa y convocó a los líderes cristianos del país a practicar un cristianismo "sin encerrarse" y que abra sus brazos "hacia todos" los migrantes "que han transformado este país en un ambiente multicultural", en contraposición con las políticas antimigrantes y homófobas que lleva adelante el premier local Viktor Orban, uno de los referentes de la derecha europea conservadora y con el que el pontífice se reunió este domingo. (EMITIDA)

ESLOVAQUIA-PAPA (CON FOTO).- (Por Hernán Reyes Alcaide, enviado especial) El papa Francisco aterrizó hoy en la ciudad de Bratislava para iniciar una visita de cuatro días a Eslovaquia tras pasar siete horas en Budapest, desde donde esta mañana convocó a Europa a rechazar el antisemitismo y, tras reunirse con el premier conservador Viktor Orban, destacó el rol que los inmigrantes tuvieron en la construcción de una Hungría "multicultural".

PERÚ-PARTIDOS (CON FOTO).- (Por Gonzalo Ruiz Tovar, desde Lima) Quince partidos políticos peruanos, entre ellos los que llevaron a la presidencia a Alan García en 1985 y 2006, a Alberto Fujimori en 1990, a Ollanta Humala en 2011 y a Pedro Pablo Kuczynski en 2016, perdieron esta semana su registro legal ante el Jurado Nacional de Elecciones, en lo que los expertos consideran una prueba más de la endeble representatividad partidaria en un país con graves deficiencias institucionales.

ESPECTÁCULOS

SERIES-Y: THE LAST MAN (CON FOTO).- (Por Victoria Ojam) Entrevista al actor estadounidense Ben Schnetzer, protagonista de la serie de drama postapocalíptico “Y: The Last Man”, que sigue la historia del único varón cisgénero que sobrevive a la repentina extinción de todos los mamíferos machos de la Tierra y que estrena este lunes a través de la plataforma Star+.

MÚSICA-JUAN SUBIRÁ (CON FOTO).- (Hernani Natale) En lo que resulta su segunda producción como solista en más de 30 años de trayectoria como tecladista de Bersuit Vergarabat, Juan Subirá lanzó “Coro de fantasmas”, un disco con sonoridades rioplatenses y atravesado por una temática ligada a la ausencia de seres queridos que, a pesar de contar con canciones escritas hace varios años, pareció resignficarse por el contexto. (EMITIDA)

TV-CARLITOS BALÁ (CON FOTO).- (Natalia Duhalde) Laura “Lala” Gelfi Balá, nieta de Carlitos Balá, anuncia que seguirá los pasos de su célebre abuelo combinando la animación para las infancias con su formación gastronómica en un espacio televisivo que denominará “Mi Casa de Cupcake”. (EMITIDA)

CULTURA

LITERATURA-TERROR (CON FOTO).- (Por Dolores Pruneda Paz) La literatura de terror atraviesa un tiempo de reposicionamiento, de la mano de autoras multipremiadas y cada vez más traducidas, con obras adaptadas a nuevos formatos y una hibridación que tiene en el realismo una de sus facetas más inquietantes, al tiempo que se prolonga un contexto global de emergencia sanitaria que expande los márgenes de interpretación de lo presuntamente fantástico y las posibilidades de lo real. (EMITIDA)

LITERATURA-TERROR-ENSAYO (CON FOTO).- (Por Dolores Pruneda Paz) La idea del crítico literario estadounidense Fredric Jameson, de que "es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo", se cuela en el libro "Cazadores de ocasos", un ensayo sobre la literatura de horror en tiempos de neoliberalismo, del investigador y docente argentino Miguel Vedda, que podría leerse una reflexión sobre el carácter fantástico o sobrenatural de un sistema económico de lo siniestro.

DEPORTES

FÚTBOL-IGUALDAD (CON FOTO).- (Por Alberto Emaldi) La práctica de fútbol mixto en las divisiones formativas de los clubes, algo que ya ocurre en países de Europa y Sudamérica, está a un paso de aprobarse en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). (EMITIDA)

RUGBY-LOS PUMAS.- El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, sufrió una dura derrota ante su par de Nueva Zelanda, All Blacks, por 39-0, en partido de la tercera fecha del Rugby Championship. Análisis y voces

TENIS-US OPEN El número 1 del mundo, Novak Djokovic, y el segundo preclasificado, el ruso Daniil Medvedev, animan desde las 17 la final del individual masculino del Abierto de tenis de los EEUU (US Open) en la ciudad de Nueva York. (Télam)