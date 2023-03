POLÍTICA

PAPA-ANIVERSARIO-ALBERTO FERNÁNDEZ (CON FOTO).- El presidente Alberto Fernández participará hoy en Luján del acto de firma del compromiso “Ni un pibe ni una piba menos por la droga”, que impulsa el referente de la pastoral villera, José María “Pepe”’ Di Paola, al cumplirse 15 años de los Hogares de Cristo –una iniciativa de los curas villeros para población vulnerable- y 10 años del pontificado del papa Francisco.

CRISTINA FERNÁNDEZ-ATAQUE.- (Por Ariel Zak) Un último intento por recuperar el contenido del teléfono celular de Fernando Sabag Montiel, el principal acusado por el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se encuentra entre las medidas de prueba "indispensables" que solicitó el fiscal federal Carlos Rívolo, antes de dar por concluida la pesquisa y disponer su envío a juicio oral, como le reclamó la jueza de la causa, María Eugenia Capuchetti.

CORTE-JUICIO POLÍTICO-DIPUTADOS.- (Por Silvina Angiono) La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados volvió a citar para el próximo martes al fiscal Carlos Stornelli, quien no concurrió la semana pasada a exponer ante ese cuerpo, y de no asistir el oficialismo no descarta impulsar su desafuero para poder hacerlo comparecer por la fuerza pública, en el marco del proceso a la Corte Suprema que se lleva adelante en la cámara baja.

OBRA PÚBLICA-JUICIO.- El Tribunal Oral Federal número 2 (TOF) extendió a 30 días hábiles los plazos para la presentación de eventuales apelaciones de las partes en el marco de la causa Vialidad, luego de los fundamentos expuestos esta semana en el proceso que condenó a 6 años de prisión a Cristina Fernández de Kirchner y la inhabilitó para ejercer cargos públicos, mientras la defensa de la Vicepresidenta adelantó que pedirán la recusación de los integrantes de la Cámara de Casación.

FDT-AVELLANEDA (CON FOTO Y VIDEO).- Agrupaciones políticas, sociales y sindicales kirchneristas realizarán hoy en el partido bonaerense de Avellaneda, un plenario de militantes con la consigna “Luche y Vuelve, Cristina 2023”’, con el objetivo de "romper la proscripción" y bregar por la candidatura en los próximos comicios de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

JxC.- (Por Javier Perevelli) La reciente ruptura de Juntos por el Cambio (JxC) en Tierra del Fuego se sumó a la tensión interna de la coalición opositora, que tuvo esta semana a Horacio Rodríguez Larreta endureciendo su discurso, a Patricia Bullrich pactando alianzas al interior del frente y a Gerardo Morales lanzado a competir por la presidencia con críticas al exmandatario Mauricio Macri.

MINERÍA-INVERSIONES (CON INFOGRAFÍA).- (Por Ignacio Ortiz) La actividad minera en la Argentina recibió desde comienzos de 2020 anuncios de inversión por más de US$11.300 millones, destinados a proyectos en distintas etapas de ejecución, ya sea en obras de exploración, construcción o ampliación, para el aprovechamiento de recursos metalíferos y de litio vinculados a la alta demanda de la transición energética y la electromovilidad. (PUBLICADA)

SEQUÍA (CON FOTO).- (Por Juan Manuel Colombo) El norte de la provincia de Buenos Aires y la mayor parte de la superficie de Santa Fe y Entre Ríos son las zonas que se encuentran más comprometidas por la falta de lluvias y la ola de calor que afecta al país, con un impacto directo en el desarrollo de la soja y el maíz, que se encuentran definiendo rendimientos. (PUBLICADA)

CONSTRUCCIÓN-MADERA (CON FOTO E INFOGRAFÍA).- (Por Marcelo Bátiz) El Gobierno y las cámaras empresarias del sector forestal retomarán el martes 14 de marzo las reuniones de la Mesa Técnica para la construcción de casas con madera, como primer paso para avanzar en normas de estandarización de materiales. (PUBLICADA)

EEUU-BANCOS (CON FOTO).- La caída de Silicon Valley Bank, la mayor en un banco estadounidense desde la de Lehman Brothers en la crisis financiera de 2018, expuso a miles de startups tecnológicas que podrían no afrontar los pagos de sus salarios desde la semana próxima al no poder retirar sus fondos y colocó la mirada sobre la política reguladora en el sector.

PAPA-ANIVERSARIO-LUJÁN (CON FOTO).- Los Hogares de Cristo realizan esta tarde la Peregrinación de la Virgen de Luján bajo el lema #NiUnPibeMenosPorLaDroga para conmemorar los 15 años de esta iniciativa y los 10 años del pontificado de Francisco. PAPA-ANIVERSARIO-DEL CORRAL (CON FOTO).- (Por Hernán Reyes) El presidente de la fundación pontificia Scholas Occurrentes y consultor del Dicasterio para la Cultura y Educación del Vaticano, el argentino José María del Corral, aseguró que "para el papa Francisco los jóvenes son el presente", al analizar en entrevista con Télam los primeros diez años de pontificado de Jorge Bergoglio, con quien trabaja en temas educativos hace más de dos décadas.

CALOR-ESPECIALISTAS (CON FOTO).- (Por Milagros Alonso) Frente a las temperaturas extremas que baten récords para marzo en el centro y este del país, especialistas en meteorología advirtieron a Télam que estamos atravesando "las olas de calor intensas más frescas del resto de nuestras vidas" y explicaron que Argentina experimenta el verano más cálido de su historia por una suma de "factores desafortunados" que van desde la variabilidad natural hasta la influencia del cambio climático. (PUBLICADA)

FEMICIDIOS-MEDIOS (CON FOTO).- (Por Silvina Molina) La mayoría de las personas que participaron de una encuesta difundida hoy por la ONU sobre cobertura mediática de femicidios lo que más recuerdan son los detalles de cómo se cometió el crimen, en consonancia con la tendencia sensacionalista de los medios, a los que pidieron mas información sobre prevención y ayuda, y mayor empatía y protección con las víctimas. (PUBLICADA).

SIFONES ARGENTINOS (CON FOTO).- (Por Ornella Rapallini) Una empresa argentina es la única en el mundo en fabricar los cabezales para sifones de soda descartables, el mecanismo que asombró a un joven turista noruego y se volvió viral semanas atrás, y que además motivó a quienes llevan adelante la cuenta "Marcas argentinas" en redes sociales, que resume historias y datos curiosos de marcas de ayer y de hoy, a pedir ayuda a sus seguidores para "llegar" con la historia de la compañía "al noruego".

CASO TEHUEL.- (Por Ian Werbin) A dos años de la desaparición de Tehuel de la Torre, el joven trans desaparecido en marzo de 2021, su padre admitió que recorre el país con su propio auto buscando a su hijo ante la sospecha que aún está con vida y fue cooptado por una red de trata, y señaló que "no hay ninguna clase de felicidad" en su vida después de todo lo sucedido.

FEMICIDIO-OLAVARRÍA.- Sofía Belén Vicente, la joven de 22 años que el jueves había sido encontrada en un pozo ciego de un campo tras permanecer desaparecida desde el sábado último en el partido bonaerense de Olavarría, fue asesinada de un balazo en la nuca y tenía signos de haber sido ahorcada con una soga, según confirmó el resultado preliminar de la autopsia, informaron hoy fuentes judiciales.

PAPA-ANIVERSARIO-SPADARO (CON FOTO).- (Por Hernán Reyes Alcaide, corresponsal) El jesuita italiano Antonio Spadaro, uno de los colaboradores más cercanos al papa Francisco, planteó que "las resistencias al pontificado significan que la acción del papa Francisco funciona", al analizar en entrevista con Télam la primera década del magisterio de Jorge Bergoglio.

CHINA (CON FOTO).- (Por Iván Gajardo Millas) Xi Jinping obtuvo ayer un inédito tercer mandato como presidente de China tras una votación de la Asamblea Nacional Popular (ANP) y se abre así un período de cinco años que estará enmarcado en un complejo contexto global que incluye las tensiones con Estados Unidos, la disputa con Taiwán y la guerra en Ucrania, además de desafíos económicos en el propio país asiático.

FRANCIA-JUBILACIONES (CON FOTO).- (Por Marianela Mayer) El Gobierno del presidente francés Emmanuel Macron parece determinado a adoptar su polémica reforma previsional, mientras la oposición y los gremios redoblan su rechazo en las calles con la mayor movilización social en décadas.

SERIES-DIVISIÓN PALERMO (CON FOTO).- (Por Sergio Arboleya) Como fruto del suceso logrado a partir de abordar las discapacidades en tono de comedia, la serie argentina “División Palermo” tendrá una segunda temporada en la plataforma Netflix y para Hernán Cuevas, el actor que encarna a Johnny, uno de los agentes de la brigada, ese éxito ratifica que “el humor educa más que cualquier drama”. (PUBLICADA)

CINE-MUJERES (CON FOTO).- (Por Agustín Argento) La práctica de remo es sumamente beneficiosa para la rehabilitación de mujeres operadas por cáncer de mama, algo que Damián Leibovich retrata en "Domadoras de dragones", con un grupo de Bariloche que comenzó con amistad y anhelo y culminó con rencillas propias de grupos humanos en donde el ego de unos individuos se impone al resto.

DEMOCRACIA-COLECCIÓN LIJ (CON FOTO).- (Por Milena Heinrich) ¿Cómo dialoga la premisa de la libertad con la literatura? ¿Puede la ficción ser una herramienta de intervención política para pensar cómo queremos vivir? Autores de literatura infantil y juvenil, entre ellos Paula Bombara, Mario Méndez y Federico Lorenz, dialogan con Télam sobre la relación entre ficción y democracia, a propósito de una nueva colección editorial que conmemora cuatro décadas ininterrumpidas de democracia.

GORDOFOBIA-MIRADAS (CON FOTO).- (Por Ana Clara Pérez Cotten) “The Whale”, la película por la cual el actor Brendan Fraser se convirtió en favorito para ganar el Oscar el domingo, motiva un debate sobre la depresión y la obesidad del personaje que, según la lectura que surge de activistas y nutricionistas, estigmatiza aún más a los gordos y refuerza los estereotipos que, durante años, marcaron a generaciones.

FÚTBOL-LPF-BANFIELD-BOCA.- Boca Juniors, confiado por la mejoría que experimentó en su rendimiento durante las dos últimas semanas, visitará mañana a Banfield, que marcha último y es uno de los dos equipos que no ganó aún en la Liga Profesional de Fútbol (LPF), en un partido válido por la séptima fecha. El encuentro se jugará este domingo a partir de las 21.30 en el estadio Florencio Sola, de Banfield, será arbitrado por Hernán Mastrángelo y televisado por la señal TNT Sports. (PUBLICADA)

FÚTBOL-LPF-RIVER-GODOY CRUZ.- River Plate enfrentará este domingo a Godoy Cruz de Mendoza por la séptima fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) en busca de la recuperación ante su público en el estadio Monumental, donde todavía no pudo cumplir una actuación convincente en la era técnica de Martín Demichelis. (PUBLICADA)

AUTOMOVILISMO-MARTÍNEZ (CON FOTO).- (Por Adrián Mouján) El piloto argentino Luciano Martínez, que debutará este domingo en en Nueva Orleans a bordo de un Ligier-Honda de la escudería Buell en la Fórmula 4 estadounidense, se entusiasmó con "dar el primer paso para pegar el salto a la Fórmula 1 en unos años".

BOXEO-LUNA PARK (CON FOTO).- La argentina Evelin "La Princesita" Bermúdez recuperó los títulos minimosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación (FIB), al vencer anoche a la mexicana Tania Enríquez por puntos, en fallo unánime, en el mítico estadio Luna Park de la Ciudad de Buenos Aires. (PUBLICADA)

FÚTBOL-LPF-SAN LORENZO-GIMNASIA (CON FOTO).- San Lorenzo, uno de los dos punteros de la Liga Profesional de Fútbol, el otro es Defensa y Justicia, recibe a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Nuevo Gasómetro, con el objetivo de sumar para continuar arriba en la tabla de posiciones. San Lorenzo y Gimnasia jugarán por la séptima fecha del torneo doméstico a partir de las 17, con transmisión de TNT Sports y el arbitraje de Pablo Echavarría.

