CRISTINA FERNÁNDEZ-ATAQUE-MISA (CON FOTO Y VIDEO).- El presidente Alberto Fernández participará hoy de la denominada "Misa por la paz y la fraternidad de los argentinos" que se realizará en la basílica de Luján, convocada por ese municipio, junto a ministros del gabinete nacional, referentes del Frente de Todos y de los movimientos sociales, a poco más de una semana del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

CRISTINA FERNÁNDEZ-ATAQUE-FDT (CON FOTO Y VIDEO).- El Frente de Todos (FDT) de la ciudad de Buenos Aires se congregará hoy en el Parque Lezama, con el lema "El pueblo cuida a Cristina, Cristina cuida al pueblo", en respaldo a la Vicepresidenta tras el intento de asesinato que sufrió días atrás en la puerta de su domicilio.

CRISTINA FERNÁNDEZ-ATAQUE-REVOLUCIÓN FEDERAL.- (Por Felipe Celesia)"Revolución Federal", el grupo que realizó escraches arrojando antorchas frente a la Casa Rosada y buscó esta semana despegarse de Facundo Sabaj Montiel y Brenda Uliarte -detenidos por el intento de homicidio de Cristina Kirchner- profesa un "antikirchnerismo" radicalizado que se organiza por chat y se expresa en las redes sociales como una oposición al gobierno de acción directa.

GOBIERNO-ONU.- (Por Nicolás Poggi). El Gobierno argentino prepara por estas horas el mensaje que el presidente Alberto Fernández dará el próximo 20 de septiembre ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) que se celebra todos los años en la ciudad de Nueva York, y que estará centrado en las consecuencias que genera para el mundo la guerra en Ucrania y en la renovación del reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. (PUBLICADA)

DIPUTADOS-MANZUR.- (Por Silvina Angiono y Silvia Rajcher). El Jefe de Gabinete, Juan Manzur, brindará el próximo miércoles su primer informe en la Cámara de Diputados, donde expondrá sobre la marcha del Gobierno Nacional, tras los cambios instrumentados desde la asunción de Sergio Massa a cargo de una cartera ampliada de las áreas económicas.

JxC.- Luego del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Juntos por el Cambio mira con recelo el llamado al diálogo hecho por el Gobierno nacional, pide que sea por las vías institucionales y que incluya a todos los miembros de la coalición opositora.

DERECHOS CIVILES-MUJERES.- (Por María Aguirre). La ley que otorgó los primeros derechos civiles a las argentinas cumplirá el miércoles 96 años y, aunque las mujeres lograron en casi un siglo superar la inferioridad jurídica asignada por históricos mandatos patriarcales, todavía persisten asimetrías a la hora de validar esos derechos en los conflictos de la vida diaria, con ejemplos de desigualdad extrema en el caso de minorías étnicas y de mujeres pobres.

DDHH-SANDOVAL.- (Por Silvina Caputo. El próximo miércoles comenzará el juicio donde se juzgará la responsabilidad del exsubinspector de la Policía Federal Mario Alfredo Sandoval en la privación ilegítima de la libertad y la imposición de tormentos al estudiante y militante de la Juventud Peronista (JP) Hernán Abriata, detenido y aún desaparecido en un operativo realizado en octubre de 1976.

ARGENTINA-EEUU-ENERGÍA (CON FOTO).- (Por Mara Laudonia, enviada especial). Las petroleras Chevron y Total se comprometieron a incrementar inversiones en el país por un total de US$ 1.030 millones para 2023, en el marco de la visita que realiza a Estados Unidos el ministro de Economía, Sergio Massa. (PUBLICADA)

GOBIERNO-AGRO.- (Por Juan Manuel Colombo). La primera semana de vigencia del Programa de Incremento Exportador, que establece un cambio diferencial de $200 por dólar para el complejo sojero sólo por septiembre, cerró con cifras que superaron las expectativas al alcanzar operaciones por 4,3 millones de toneladas y liquidación de divisas por parte del sector exportador de US$ 2.200 millones. (PUBLICADA)

CNV (CON FOTO).- (Por Leandro Selén). El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sebastián Negri, remarcó que desde diciembre de 2019 hasta la actualidad el patrimonio administrado por fondos de inversión pasó de $ 800.000 millones a $ 5,5 billones, y destacó que "la Argentina financió gastos de la pandemia" con recursos del mercado de capitales. (PUBLICADA)

COPARTICIPACIÓN-RECURSOS (CON INFOGRAFÍA).- (Por Marcelo Bátiz). Casi seis de cada diez empleados públicos nacionales realizan sus tareas en la Ciudad de Buenos Aires, lo que deja en evidencia un desequilibrio regional en la asignación de recursos que debe ser tenido en cuenta en las discusiones sobre una futura modificación del régimen de Coparticipación Federal de Impuestos. (PUBLICADA)

DÍA DEL MAESTRO-EDUC.AR (CON FOTO).- (Por Ornella Rapallini). Integrantes del equipo desarrollador de contenidos digitales del portal Educ.ar y la plataforma Conectar igualdad señalaron que estas propuestas estatales de Educación constituyen "una referencia legítima, con información verificada y fuentes fidedignas" para los y las docentes, que "agradecen el aporte de contenido de calidad y accesible" en todo el país.

DÍA DEL MAESTRO-TECNOLOGÍAS (CON FOTO).- (Por Florencia Álamos y Milagros Alonso). Las redes sociales se convirtieron en los últimos años en aliados importantes de muchos educadores que encontraron en los recursos y plataformas tecnológicas más utilizadas entre las y los jóvenes herramientas pedagógicas efectivas para transmitir, de forma dinámica, conocimientos de asignaturas que suelen ser más complejas o no generan tantas adhesiones. (PUBLICADA)

TRENES (CON FOTO, INFOGRAFÍA E ILUSTRACIÓN).- (Por Claudio Benites). Desde el inicio de su gestión, en diciembre de 2019, el Gobierno nacional incrementó en más de 700 los kilómetros de vías férreas operativas para el servicio de pasajeros; recuperó 21 servicios que se encontraban paralizados, algunos desde hace más de 30 años; y posibilitó que el tren volviese a parar en 44 estaciones, muchas de las cuales se encontraban en estado de abandono, según datos oficiales a los que accedió Télam. (PUBLICADA)

FEMICIDIO-ISIDRO CASANOVA.- (Por Ian Werbin). "Vos me sacás de quicio", "Hacés que te diga cualquier barbaridad" y "No valorás tu vida" fueron algunas de las frases que le dijo Ramón Hermes Acuña (78) a su pareja María Dolores Juncos (35) semanas antes de asesinarla de once puñaladas en la vivienda de él, ubicada en la localidad de Isidro Casanova, partido de La Matanza, el 15 de septiembre de 2020.

DOBLE HOMICIDIO-VICENTE LÓPEZ.- (Por Diego Recchini). Martín Santiago Del Río, el presunto parricida de Vicente López, intentó instalar en su indagatoria y en las testimoniales anteriores a su detención, a varios sospechosos con los que supuestamente su familia tenía conflictos y, entre ellos, nombró a un exfutbolista de Vélez Sarsfield, a una mujer que les vendió una Ferrari, a un escribano y a "Nina", la empleada que estuvo 13 días detenida por el caso. (PUBLICADA)

ITALIA-ELECCIONES (CON FOTO).- Giorgia Meloni, líder de la fuerza de extrema derecha que encabeza todas las encuestas de cara a las elecciones del próximo 25 de septiembre, Fratelli d'Italia (Hermanos de Italia), se definió en entrevista con Télam en Roma como parte de una "derecha de Gobierno, moderna y occidental" y afirmó que no busca "rupturas con Europa" sino que quiere "poner las necesidades de sus ciudadanos en el centro".

CHILE-CONSTITUCIÓN (CON FOTO).- (Por Marianela Mayer.) El contundente rechazo popular al proyecto de Carta Magna elaborado por la Convención Constituyente en Chile abrió múltiples escenarios en el país, donde la continuidad del proceso derivado del estallido social de 2019 quedó ahora en manos de un Congreso atomizado.

UCRANIA-RUSIA.- Las fuerzas ucranianas aseguraron hoy haber entrado en Kupiansk, una localidad que estuvo bajo control ruso durante meses y es clave para reconquistar el este, en medio de avances de su contraofensiva que llevaron a Rusia a anunciar una "reagrupación" de sus soldados en el territorio.

R.UNIDO-MONARQUÍA (CON FOTO).- (Por corresponsal). Carlos III, de 73 años, fue proclamado hoy oficialmente como rey del Reino Unido en una ceremonia llena de simbolismos en el Palacio de Saint James en el centro Londres que marcó el comienzo de una nueva era en la historia del país tras las siete décadas de monarquía de Isabel II. (PUBLICADA)

CINE DE LAS ALTURAS (CON FOTO).- (Por Pablo Vega). La película de ficción peruana "Manco Cápac", de Henry Vallejos; el documental "Érase una vez en Venezuela"; de Anabel Rodríguez Ríos, y el cortometraje "Ahí vienen", de los tucumanos Pedro Uda y Lucas Melo, se consagraron anoche ganadoras de las diferentes secciones de la octava edición del festival Cine de las Alturas, que este año recuperó la presencialidad plena en las salas de cine de Jujuy. (PUBLICADA))

DISNEY-D23 EXPO (CON FOTO).- (Por Victoria Ojam, enviada especial). Cobertura de la segunda jornada de la séptima edición de la convención bienal de Disney D23 Expo donde se revelan las más importantes novedades y futuras producciones de estudios como Pixar, Star Wars y Marvel.

TEATRO-EL MECANISMO DE ALASKA (CON FOTO).- Entrevista a los integrantes de la compañía Los Pipis, los actores, dramaturgos, directores y novios Federico Lehmann y Matías Milanese, por la obra "El mecanismo de Alaska", que puede verse los domingos en Timbre4. (PUBLICADA)

FICCIONES-REINVENCIÓN (CON FOTO).- (Por Mercedes Ezquiaga). El estreno a nivel mundial, el próximo 4 de noviembre, de la segunda temporada de la serie de Netflix "Enola Holmes" -protagonizada por Millie Bobby Brown-, la llegada a Star+ del filme "Rosaline", sobre la mujer que encarnó el primer amor de Romeo (mucho antes de su embeleso por la famosa Julieta) y la novela "Hamnet" de la irlandesa Maggie O'Farrell, sobre un hijo de William Shakespeare dan cuenta de una tendencia en el universo de las ficciones -escritas y visuales- de tomar historias archiconocidas y transformarlas desde miradas alternativas e inesperadas.

DIA DEL MAESTRO-ESCRITORES (CON FOTO).- De aula a la literatura y del siglo XIX al presente, en la historia del sistema educativo argentino han habido escritoras y escritores que ejercieron la docencia en nivel inicial y primario como se plasma en la figura de Juana Manso o Domingo Faustino Sarmiento, a quien rinde homenaje el Día del Maestro y la Maestra, pero también hay casos de los que menos se sabe como Alfonsina Storni y otras que, por el contrario, reconocen en esa labor una perspectiva que trasladaron a sus textos, como Dolores Reyes, Hebe Uhart o Laura Devetach.

ROGER CHARTIER-ENTREVISTA (CON FOTO).- (Por Carlos Aletto) . El investigador francés Roger Chartier, especialista en cultura y lengua escrita, autor de ensayos sobre la historia de la lengua escrita, la alfabetización y la figura de Shakespeare, habla sobre la lengua y los cambios que se registran en ella en la actualidad durante una entrevista con Télam con motivo de la publicación de su libro "El pequeño Chartier ilustrado.

FERIA DEL LIBRO ROSARIO-ECOCIDIO (CON FOTO).- En el marco de la Feria del Libro de Rosario, que abrió con un llamado de eco coyuntural de frenar el ecocidio, se presenta la charla "Narrativas tierra adentro" un encuentro del que participarán Selva Almada, Mariano Quirós y Fernando Chulak.

FÚTBOL-LPF-SUPERCLÁSICO (CON FOTO E INFOGRAFÍA).- Boca Juniors y River Plate, los dos colosos del fútbol argentino, animarán mañana en La Bombonera una nueva versión del Superclásico, en el marco de la fecha 18 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) que los tiene como protagonistas y que seguramente de haber un ganador saldrá potenciado para la recta final. El partido que moviliza a gran parte de los argentinos en todo el país se jugará este domingo a partir de las 17 en La Bombonera, será arbitrado por el neuquino Darío Herrera y televisado por la señal ESPN Premium. (PUBLICADA)

TENIS-VILAS-ANIVERSARIO.- (Por Christian Frigerio). Un 11 de septiembre de 1977, harán mañana 45 años, Guillermo Vilas ingresaba en el Olimpo del deporte argentino cuando asombraba al mundo al ganarle al estadounidense Jimmy Connors por 2-6, 6-3, 7-6 (7-4) y 6-0, para conquistar el US Open, su segundo Grand Slam en tres meses de un año soñado, pero en el que no recibió la recompensa que merecía: el número uno del mundo. (PUBLICADA)

BÁSQUETBOL-GINÓBILI (CON FOTO).- Emanuel David Ginóbili, el basquetbolista argentino más destacado de la historia, gozará de un privilegio reservado para pocos cuando ingrese al Salón de la Fama de la NBA en Estados Unidos. El bahiense, de 45 años, será homenajeado en el James Naismith Basketball Hall of Fame de la ciudad de Springfield, estado de Massachusetts, en una ceremonia que comenzará alrededor de las 20 (hora de la Argentina) y será televisada por DirecTV Sports.

FÚTBOL-LPF-ATLÉTICO-SAN LORENZO (CON FOTO).- San Lorenzo le tomará examen a Atlético Tucumán, uno de los dos punteros de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), en un partido de la 18va. fecha que se jugará en el Nuevo Gasómetro desde las 18, con arbitraje de Fernando Echenique. Atlético, que arrastra una derrota y un empate en sus dos presentaciones recientes, comparte el primer puesto con Gimnasia y Esgrima La Plata (33), ya que no pudieron ser superados por Huracán (32), que anoche empató en su visita a Tigre (1-1).

RUTAS NATURALES-BUENOS AIRES (CON FOTO).- (Por Marcelo Lev). La Costa Atlántica, uno de los 17 circuitos del programa Ruta Natural del Ministerio de Turismo y Deportes, lleva en el sur de la provincia de Buenos Aires a playas como San Cayetano, Claromecó, Orense y Monte Hermoso, entre otras, que ofrecen singulares paisajes y tranquilidad para una experiencia diferente. (PUBLICADA)

