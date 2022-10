Las viudas de dos de las víctimas de la "Masacre de Wilde" declararon hoy en el juicio por este emblemático caso de "gatillo fácil", cometido en 1994 en esa localidad bonaerense, que la policía dijo que se había tratado de un "lamentable error" y que uno de los autos en los que viajaban estaba "completamente agujereado", con "restos de sangre" y "lleno de balas".

"Lamentable error, esa fue la frase que el comisario que trasladaba a los detenidos para la reconstrucción del hecho me dijo", recordó esta mañana Raquel Gazzanego, viuda del asesinado Edgardo Cicutín, al inaugurar la ronda de testigos del debate que se lleva a cabo en los Tribunales de Lomas de Zamora y que tiene a siete ex efectivos sentados en el banquillo de los acusados.

Gazzanego recordó que el mismo jefe policial le dijo: "Su esposo estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada".

"Les pido que sean justos, una justa justicia, por mis hijos y mis nietos. Para poder cambiar la sociedad", fue lo primero que expresó la viuda de Cicutín al sentarse frente al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 lomense.

"Yo era una esposa-mamá que se ocupaba de su casa y de sus hijos, traía y llevaba a mi hija a patín, a mí me cambió radicalmente la vida porque él (su esposo) era el sostén de la familia y aparte trabajaba en negro, al día de hoy no tengo una pensión por Edgardo", relató.

Sobre su esposo, Raquel dijo que "era un tipo bueno, bastante razonable", que "vendía libros, antes ollas, antes telas y antes era carpintero" y que "nunca" lo vio armado: "No teníamos armas", aseguró.

La mujer agregó que su marido "nunca tuvo causas ni antecedentes, tampoco motivos para enfrentarse con la policía".

Luego declaró Patricia de Ángeles, viuda del asesinado Roberto Corbo, quien recordó que se enteró de lo ocurrido con su marido por la tapa de un matutino en la que reconoció "la patente del auto" con el que él trabajaba como remisero.

"A la hora que siempre volvía de trabajar, a las 19, no había vuelto y me empecé a intranquilizar, nadie se comunicó conmigo (…) al otro día le di los nenes (por sus dos hijos menores de edad en ese momento) a mis papás y fuimos a buscar a mi marido, no sabíamos dónde buscar", declaró.

La mujer explicó que un vecino la llevó hasta la comisaría en la que encontró el auto de su marido "totalmente agujereado" y con "restos de sangre" en el asiento del conductor.

"Estaba lleno de balas el auto", describió la viuda de Corbo y agregó que mientras ella buscaba un policía le dijo "lo siento señora", por lo que "inconscientemente" ella ya sabía que su marido "no estaba vivo".

En tanto, esta tarde continuaba el debate con la declaración de otros testigos, que iban a bordo de un tercer auto involucrado en el hecho. (Télam)