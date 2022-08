Tres delincuentes ingresaron a la casa de un ciudadano estadounidense de 81 años en la ciudad mendocina de Guaymallén y, mediante amenazas con un cuchillo y golpes se apoderaron de cuatro mil dólares y 400 mil pesos, mientras que además lo encerraron en el baño.

El hecho sucedió el miércoles poco antes de las 20 en el barrio Santa Ana donde el hombre, identificado como James Douglas, fue sorprendido por tres ladrones que entraron al domicilio a través de una puerta alternativa.

Douglas Como no habla bien el castellano, los delincuentes se comunicaron con él en inglés, por lo cual los investigadores sospechan que no eligieron a su víctima al azar. Una vez que entablaron un diálogo, le pidieron dinero, pero como no les decía dónde estaba, comenzaron a golpearlo y a amenazarlo con un cuchillo antes de encerrarlo en un baño.

Así, los ladrones tuvieron acceso a todos los espacios y revisaron toda la casa hasta que encontraron el dinero. La hijastra del estadounidense pasó por la casa y se sorprendió porque las luces de la misma estaban apagadas, según informó Los Andes, por lo cual entró a la vivienda y observó que estaba toda revuelta.

Además se topó con uno de los delincuentes, gritó y los otros dos siguieron al primero para escaparse, tras lo cual vio al esposo de su madre y llamó al 911. La denuncia fue radicada en la oficina Fiscal 9 de Guaymallén y la investigación es encabezada por el fiscal de Robos y Hurtos Gonzalo Marzal.

El personal policial y médico que asistió al lugar del robo se encontró con que la víctima estaba en estado de shock, pero que no tenía heridas de gravedad, mientras que los violentos siguen prófugos. FG/KDV NA