El joven que fue secuestrado por tres falsos policías en la puerta de su casa del partido de Almirante Brown contó hoy que pocas horas antes había vendido su auto y que los delincuentes le exigían como rescate cinco millones de pesos bajo amenazas de pegarle un tiro y dejarlo tirado en alguna zona de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

"Primero me decían que si no pagaba cinco millones iba a estar hasta las manos y no iba a salir nunca más", contó esta mañana a Crónica TV Brandon, al recordar que en un inicio los captores se hicieron pasar por policías y lo "detuvieron" como acusado de un homicidio.

Según la víctima, él les dijo que no tenía esa plata y empezaron a bajar el monto, aunque relacionó el pedido a la venta de un auto de su propiedad que había realizado horas antes.

Sobre el episodio, Brandon contó: "El lunes estaba saliendo a comprar una gaseosa y apareció una Suran negra. Me dicen que eran policías, que yo había matado a una persona y que me tenían que llevar a Capital, a Homicidios. Les dije que no había matado a nadie, que me llevaran".

Según el joven de 22 años, los hombres eran tres, bajaron del auto con chalecos de policía, un arma y una placa, por lo que en ese momento no dudó, no se opuso y aceptó que se lo llevaran tras negar haber cometido el homicidio.

"Cuando agarramos una avenida y veo que empezaron a esquivar patrulleros ahí me di cuenta", contó Brandon, quien agregó que para ese momento los captores ya lo habían hecho llamar a su pareja para pedirle el dinero a cambio de supuestamente no quedar preso.

"En un momento quise tirarme del auto y me agarran de la capucha y me meten para adentro. Me dijeron que me iban a pegar un tiro y dejarme tirado en Capital", añadió.

Mientras que Jimena, pareja del joven, contó al mismo canal de noticias: "El primer llamado que él me hizo fue pidiéndome los cinco millones, yo le digo desesperada ´¿dónde estás, qué pasó?´, me dice 'me tiene la policía, me llevan a Capital y me piden cinco millones, por favor hacé lo que puedas´."

Jimena dijo que, si bien era imposible reunir esa cantidad, se comunicó en el acto con amigos y logró juntar una cifra para entregar a quienes en ese momento creía policías.

"En un momento llegué a sospechar (que no eran policías), me decían mis amigos que no se lo podían llevar así, fue una secuencia rara, pasaron por casa muchas veces, hicieron maniobras raras (...) no llamé a la policía, me mandé yo sola, tenía miedo de que fuera peor", agregó.

La joven recordó que cuando llegó al lugar acordado para que su pareja entregara el dinero vio que había varios patrulleros.

"Llego al lugar, lo veo a él (a Brandon) y me dice 'Jime, corré', el muchacho se acerca y me saca la plata de la mano y él (Brandon) ya estaba corriendo para la esquina, gritando ´me secuestraron y me robaron´. La policía enseguida empezó seguirlos", relató.

En tanto, Brandon declaró en las últimas horas antes el fiscal de la causa, Nicolás Espejo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Lomas de Zamora, y brindó un relató similar al que dio a la prensa, confirmando la venta del auto y la secuencia de los hechos.

Además, esta tarde continuaban las diligencias en procura de localizar a un tercer sospechoso, informaron a Télam fuentes judiciales.

Por el hecho, fueron detenidos dos de los tres acusados, quienes ayer se negaron a declarar ante el fiscal Espejo, quien inició actuaciones por "privación ilegal de la libertad coactiva".

De acuerdo a las fuentes de la investigación, el episodio se inició en Derqui al 200, de Almirante Brown, donde tres hombres que se movilizaban en un Volkswagen Suran negro refirieron ser efectivos de la "Brigada" y se llevaron cautivo a Brandon y lo hicieron llamar a su pareja para pedirle cinco millones de pesos para liberarlo.

Los secuestradores lo mantuvieron a bordo del vehículo, siempre con la cabeza gacha y dando vueltas, hasta que dos horas después lo liberaron frente al shopping de Lomas de Zamora, donde se reencontró con su esposa, quien entregó a los captores 186 mil pesos más unos 200 dólares de rescate.

Alertados de lo ocurrido, policías de la zona montaron un operativo cerrojo en las inmediaciones del shopping y así localizaron un vehículo similar al de los secuestradores, por lo que trataron de interceptarlo.

Los sospechosos huyeron por la calle Garibaldi, iniciándose una persecución hasta la estación de Llavallol, donde abandonaron el Volkswagen Suran e intentaron huir a pie, aunque dos de ellos fueron reducidos por los efectivos, al tiempo que el conductor escapó a la carrera.

Las fuentes señalaron que los detenidos, de 50 y 39 años, y uno de ellos con antecedentes penales; habían dejado a bordo del vehículo (que poseía un pedido de captura por robo de julio pasado en CABA), una bolsa con el dinero del rescate, tres celulares, misma cantidad de handies, una pistola con municiones, y una chapa sin número y con la inscripción "Policía de la Provincia de Buenos Aires".

A su vez, en la calle se secuestró un chaleco antibalas con la misma inscripción.

Inmediatamente después de la captura, ambos sospechosos fueron reconocidos en el lugar por la propia víctima como dos de sus captores. (Télam)