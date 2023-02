Un grupo de vecinos de la ciudad de Dolores organizó esta noche una vigilia para brindar "un abrazo solidario" a los padres de Fernando Báez Sosa, a pocas horas de que el Tribunal Oral en lo Criminal 1 local dé a conocer la sentencia del juicio a los ocho acusados de matarlo a golpes.

La iniciativa fue impulsada por vecinos del barrio Club Ferro, en el macrocentro dolorense, y cerca de las 22 se acercaron hasta el lugar Silvino Báez y Graciela Sosa, padres de la víctima, quienes agradecieron a los organizadores y reiteraron su pedido de justicia por el crimen, ocurrido en Villa Gesell el 18 de enero de 2020.

"Quisimos darle un abrazo desde acá como vecinos a los padres. Organizamos esta vigila de manera espontánea a través del grupo de whatsapp que compartimos", dijo a Télam Lidia Moisá, una de las impulsoras de la convocatoria.

Como parte de la iniciativa, los vecinos encendieron antorchas en latas con aceite quemado sobre el cordón de las veredas.

"La llama simboliza nuestro abrazo, y es lo mismo que hacíamos durante la pandemia desde el lugar de cada uno en el barrio, para expresar nuestra solidaridad con lo que sucedía", explicó.

La madre de Fernando se acercó hasta el lugar de la vigilia minutos después de las 21.30, y expresó su "emoción por este gesto de afecto".

"Hablaba con la señora y le dije que tengo mucho miedo, mucha angustia, pero ella me dice que me quede tranquila, que todo va a estar bien. Al ver a tanta gente que me sigue apoyando siento la fuerza para seguir, y viendo esta vigilia que armaron por Fernando me llega hasta lo más hondo de mi corazón", agradeció.

El padre de la víctima se sumó minutos más tarde, y expresó que "el apoyo de la gente da la fuerza necesaria para seguir adelante".

"Sea lo que sea mañana la sentencia, vamos a seguir adelante, seguir luchando. Dios quiera que sea un ejemplo para que esto no vuelva a pasar. Me gustaría que mañana la juventud tome consciencia y tome coraje para que no haya otro Fernando", aseguró el padre. (Télam)