El excapitán de la policía bonaerense Rubén Alberto García, uno de los cuatro acusados por la denominada "Masacre de Monte", en la que cuatro chicos murieron tras una persecución policial y posterior choque, dijo esta mañana, al declarar en el juicio por jurados que se lleva adelante por el caso, que quiso identificar al auto en el que viajaban las víctimas porque vio "un chico con gorrita" y que, al ver que no se detenía, disparó porque pensó que le "iban a tirar"

"Leandro Ecilapé (otro de los policías acusados) me muestra a un pibe de gorra blanca en un Fiat 147 que no saludó al patrullero. Decidimos identificarlo pero siguió. Alcanzo a ver la puerta del acompañante del 147 abriéndose. Ahí me jugaba que me iban a tirar. Extraigo mi arma reglamentaria, le tiro de costado para que detenga", sostuvo García esta mañana ante el jurado popular y la presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de La Plata, Carolina Crispiani, quien modera el debate. (Télam)