Julián Lucas García, uno de los amigos de Fernando Báez Sosa que declaró hoy en el juicio relató cómo fue el incidente con empujones y una "cachetada en la nuca" adentro del boliche Le Brique y que derivó en el ataque posterior contra la víctima, cuando ya se encontraban afuera del local.

Este testigo declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores que él estuvo con Fernando y otros amigos en el VIP del boliche hasta las 4.15 y que luego le pidió a uno de los chicos, Juan Bautista Besuzzo, que lo acompañara al baño, ubicado al otro lado de la pista.

"Empezamos a cruzar. El boliche estaba lleno, había que ir pidiendo permiso y en un momento cerca de una barra lateral, ahí un grupo de chicos empieza a decir 'paren de empujar' y lo veo venir a Fer y Tomás D'Alessandro (por otro de los amigos)", relató García.

Y continuó: "Ahí siento que me pegan una cachetada en la nuca, y Fer y Tomás tratan de separar. Yo sigo para el baño, no sentí que pasara nada, con total normalidad."

MIRÁ TAMBIÉN Marchan para pedir Justicia por el crimen de un joven de 42 puñaladas en Colonia Azara, Misiones

García explicó que recién cuando estaban saliendo del boliche se enteraron que habían sacado del local a Fernando, ante lo cual, decidieron salir también.

"Cruzamos la calle, enfrente estaba Fer con dos amigos. Estuvimos hablando unos pocos minutos de lo que había pasado, no lo veíamos como nada grave e incluso Fer se había ido a comprar un helado", relató.

Según García, en esas circunstancias, vio a "cinco o seis personas" con intenciones de pegarles y diciendo "a ver ahora que estamos afuera".

"A mí me dan un golpe en la parte del oído, me desconcierta un poco, cruzo la calle a la parte de Le Brique, me quedo un poco desconcertado. Pedí a los patovicas si podían cruzar a ayudarnos y cuando vuelvo Fer ya estaba en el piso y no respondía", concluyó. (Télam)