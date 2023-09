Carolina Gómez Mónaco, una de las secretarias del diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman, volvió a negar ante la Justicia la frase que un testigo atribuyó al legislador previo al atentado contra Cristina Kirchner: "Cuando la maten, yo estoy camino a la Costa"

Lo hizo en una causa en la que Milman y ella misma son investigados, junto con otras personas, por presunto "enriquecimiento ilícito". "Expliqué que nunca Gerardo F. Milman efectuó esa afirmación, u otra de contenido simular, en mi presencia. Nunca", afirmó Gómez Mónaco en un escrito presentado ante el juez federal Julián Ercolini. Gómez Mónaco se declaró "víctima de una operación políticomediática" por la que responsabilizó, especialmente, al abogado que impulsó la investigación, Yamil Castro Bianchi. "Quedé en el medio de una cuestión que me es ajena, y me han involucrado intencional y maliciosamente, primero, cuando se expresó que Milman se pronunció en mi presencia de aquella forma; para luego, con la falsa denuncia que motiva esta presentación, sostener mendazmente que, con mi hermana, llevamos adelante conductas que encuentran significación jurídica en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos", subrayó. Daniela Gómez Mónaco, hermana de Carolina, también trabaja con Milman y ambas comparten un instituto de belleza en un inmueble de la avenida Corrientes, de esta Capital. Carolina Gómez Mónaco, ex Miss Argentina, contragolpeó sobre las descalificaciones que sufrió por haberse desempeñado en áreas estratégicas del Ministerio de Seguridad cuando Milman era funcionario cercano a Patricia Bullrich durante el gobierno de Cambiemos. "Para ellos, por lo visto, ser miss Argentina es sinónimo de carencia permanente de idoneidad y capacidad para la vida laboral; opuesto, como puede verse, al discurso de inclusión que los mismos suelen pregonar en otras circunstancias. Típica conducta del hipócrita", disparó. "Hasta la Vicepresidente de la Nación se pronunció públicamente en este sentido, con tono socarrón y burlesco, en por lo menos dos oportunidades", completó

Gómez Mónaco enumeró los principales puntos de su currículum vitae, entre los que destacan su título de abogada, su dominio del idioma inglés y múltiples cursos de perfeccionamiento, varios de ellos en el FBI

En ese contexto, desmintió haber sido directora de la Escuela de inteligencia: "Ingresé como empleada condicional el 01/12/2017 y fui confirmanda como de planta permanente el 04/12/2018, resulta imposible que pudiera desempeñar dicho puesto en razón que, mediante resolución del 21/03/2018-, se derogó la aprobación de la Escuela de Inteligencia sobre el Delito". "Es contundente, a los tres meses que ingresé a la Dirección la escuela que dicen dirigí dejó de funcionar. Este extremo es prueba concluyente de la mendacidad con que se pronunció el denunciante, ya que no puede ocupar un cargo que no existía", resumió. NOE/AMR NA