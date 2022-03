Una prima lejana de Nora Dalmasso, la mujer asesinada el 26 de noviembre de 2006 en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, será uno de los cuatro testigos que declararán mañana en la sexta audiencia del juicio que tiene al esposo de la víctima, Marcelo Macarrón, como único acusado como presunto instigador del crimen.

Se trata de Margarita Riera de Dalmasso quien, de acuerdo a la requisitoria fiscal de elevación a juicio, cuando declaró en la instrucción de la causa dijo que era "amiga de Nora desde los 17 años" y que la víctima tenía algunos "malestares que no eran para nada trascendentes" en el matrimonio, y que "si no estaba bien en su relación matrimonial no lo detectó".

El tribunal técnico de la Cámara Criminal y Correccional de 1ra. Nominación de Río Cuarto y el jurado popular comenzará a las 9 con la ronda de testigos que, además de Margarita, contará con el testimonio de los policías José Palma y Sergio Ariel Liendo, quienes intervinieron en el escenario del crimen con la recolección de pruebas.

Debido a contradicciones en sus declaraciones previas, no se descarta que ambos efectivos sean sometidos a un careo.

También fue citado un escribano de apellido Foglino, se informó oficialmente. (Télam)