Una periodista de Rosario sufrió en las últimas horas un violento robo cometido por "motochorros en esa ciudad santafesina, el cual quedó captado por las cámaras de seguridad de la zona. Se trata de Laura Lezcano, quien se desempeña en Radio Boing 97.3 y fue abordada por los delincuentes cuando arribaba a la emisora. Uno de los dos "motochorros" llega corriendo y la sorprende por atrás para luego tiroanearle la cartera que llevaba, arrastrarla varios metros y derribarla para poder sustraer la pertenencias. Lezcano se resistió mientras estaba tirada en el piso, al tiempo que el cómplice que manejaba la moto lo espera a unos metros. El ladrón finalmente se apoderó de los objetos de la trabajadora de prensa y escapó justo cuando los empelados de seguridad de la radio se dieron cuenta d elo que ocurría y corrían en ayuda de la mujer. Sin embargo, el delincuente logró escapar y subirse rápidamente a la moto. "Holi. La actriz principal de este video soy yo. Me veo ahí llegando a laburar, como todos los días tan indefensa que me dan ganas de llorar de nuevo. Ojalá algo sea diferente en algún momento", escribió Lezcano en su cuenta de Twitter tras subir el video del asalto que sufrió. La periodista relató que los "motochorros" le sustrajeron la riñonera cuando se trasladaban por la Avenida Carballo, en Puerto Norte, pero no pudieron sacarle la mochila, al tiempo que reveló que se encontraba "bien". Las imágenes se viralizaron y allí quedó expuesta la forma en la cual se desempeñan los ladrones y circulan libremente. Asimismo, algunos cibernautas reconocieron a los asaltantes y afirmaron que cometen ese tipo de delitos durante el día con "absoluta impunidad". Además, el personal policial arribó al lugar 32 minutos más tarde, lo que generó enojo entre las personas que asistieron a la periodista. De hecho, el secretario de Seguridad Pública de Santa Fe, Claudio Brilloni, fue a recorrer la zona frente al reclamo de los habitantes. GAM NA