La mayoría de los pacientes que padecen diabetes tipo 2 tiene conocimiento acerca de las comorbilidades más complicadas que podrían enfrentar, pero su enfoque diario tiende a centrarse en evitar los síntomas más evidentes, como el hormigueo en las extremidades, con riesgo de amputaciones o los problemas de visión

Esta tendencia a pasar por alto el seguimiento de comorbilidades, tales como la enfermedad renal crónica (ERC) o afecciones cardíacas, desencadena en una falta de detección temprana y en la búsqueda tardía de tratamientos capaces de prevenir desenlaces fatales o diálisis.

"Decimos que la enfermedad renal es una enfermedad silente porque básicamente no da síntomas y entonces el paciente no consulta y muchas veces el médico no solicita este análisis y por eso en muchos casos la vemos en su etapa terminal, donde el paciente tiene que entrar a diálisis, hemodiálisis o inclusive a un trasplante renal. La idea es poder hacer un diagnóstico temprano porque se pueden evitar todas estas complicaciones", sostuvo la médica endocrinóloga Carla Musso (M.N. 86.363), integrante de la Sociedad Argentina de la Diabetes.

En tanto, explicó: "Categorizada como silenciosa por su ausencia de síntomas, la enfermedad renal crónica (ERC) está presente entre el 30% y el 50% de los pacientes con diabetes tipo 2. Por ser asintomática y considerada 'invisible' para los pacientes, hasta un 80% de ellos no tendrá un diagnóstico de esta condición en un estadio temprano". Para desarrollar tratamientos diferenciales que aporten un valor clínico sustancial, Bayer llevó a cabo junto al Instituto Ipsos, con apoyo de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión (SLANH), una encuesta que reveló un escenario preocupante para la salud de los pacientes con esta clase de diabetes en América Latina. Esa encuesta arrojó que, entre las seis comorbilidades más comunes recordadas por los entrevistados, los problemas cardíacos aparecen en último lugar, mientras que las complicaciones renales ocupan el tercero considerando todos los países. En ese sentido, el 13% de los encuestados sabe que sufre problemas renales, pero solo el 10% recibe tratamiento.. Mejorar la calidad de vida de los pacientes.. Según indicó Marina Papaginovic, miembro de la Sociedad Argentina de Nefrología (M.N 118.001): "Cuando un paciente presenta ERC, el tejido sano de sus riñones primero se inflama y después se vuelve fibroso (se generan cicatrices). Esto deriva en que pierdan su capacidad para filtrar la sangre y producir orina

Justamente, la principal función de los riñones es mantener al organismo equilibrado al eliminar del cuerpo los desechos que pueden a llegar a ser tóxicos, manteniendo balanceados los líquidos internos, así como la regulación de la presión sanguínea". Estos datos refuerzan la importancia del rastreo de las complicaciones y comorbilidades de forma sistemática y periódica, porque más del 50% de los pacientes tendrá enfermedades cardiovasculares y, entre el 30% y el 50% de los pacientes, padecerá enfermedad renal crónica causada por la diabetes tipo 2

América Latina tiene aproximadamente 33 millones de personas con diabetes tipo 2, lo que equivale a 1 de cada 12 personas en la región que la padecen. Para mejorar la calidad de vida de los pacientes, Bayer lanzó Finerenona. Esta nueva terapia apunta a ubicarse al frente en el tratamiento de la ERC y, a su vez, a proteger el corazón de los efectos causados por la progresión de esta enfermedad. La terapia con Finerenona, según los estudios publicados en revistas científicas y los datos presentados a los reguladores internaciones, fue capaz de reducir el riesgo de eventos cardiovasculares y renales en personas con diabetes tipo 2. A su vez, es el único medicamento de su tipo que bloquea la hiperactivación de los receptores mineralocorticoides (MR) de manera no esteroidea, en los riñones, el corazón y los vasos sanguíneos, con mayor potencia, selectividad y menor riesgo de eventos adversos. Los pacientes pueden retrasar la diálisis y, a su vez, retrasar aún más la posible necesidad de trasplantes de riñón. La reducción de eventos cardiovasculares es una ventaja adicional para el beneficio de estos pacientes. "Finerenona posee un enfoque integral. Se posiciona como el primer antagonista mineralocorticoide no esteroide dedicado al riñón y con beneficios cardiovasculares que desacelera la progresión de la insuficiencia renal y cardiovascular. Esta molécula novedosa bloquea de manera eficaz los receptores que contribuyen a la inflamación y cicatrización del corazón y el riñón. Su mecanismo de acción único ataca directamente la hiperactivación de los receptores mineral corticoides (MR) de manera no esteroidea en los riñones, corazón y vasos sanguíneos, con mayor potencia, selectividad y menor riesgo de eventos adversos", dijo Lucrecia Secco (M.N. 120.747), Asesora Médica de Cono Sur para Finerenona

