Una joven de 25 años fue agredida por su ex marido, quien le arrojó aceite hirviendo en la cara, la golpeó y le rompió el teléfono celular con una maza, en una casa de la localidad entrerriana de Viale donde el sujeto la había citado por la cuota alimentaria del hijo de ambos.

El episodio se registró el pasado lunes en una vivienda situada en la calle Vicente Vicari, la víctima fue identificada como Priscila Metz, quien había ido al lugar con su hijo de 5 años y según informaron desde la policía de Viale a El Once, la mujer era víctima de violencia de género por parte de su ex pareja y no es la primera vez que sufría agresiones.

Metz asistió a la casa de su ex pareja, Román Aguilar, para recibir el dinero por la cuota alimentaria del menor cuando fue atacada por el sujeto que le arrojó aceite en la cara, tras lo cual la mujer quiso salir del lugar junto con el niño, pero el individuo la tiró al piso.

Según señalaron los medos entrerrianos, Aguilar le quitó los anteojos, le rompió el teléfono celular con una maza y, momentos después, los padres del hombre intervinieron y la joven pudo escapar. Metz realizó la denuncia y fue trasladada de inmediato al hospital Castilla Mira desde donde indicaron que, si bien la paciente se encuentra estable, permanecerá internada, ya que ingresó con quemaduras de segundo y tercer grado en la parte superior izquierda de la cara y cuero cabelludo.

MIRÁ TAMBIÉN San Juan: detuvieron a dos hombres que encerraban a sus sobrinas en una habitación para abusar de ellas

"Me agarró mucho miedo porque si me pegaba no la contaba, decía que me tenía que haber matado", contó la joven en declaraciones al Canal 9 Litoral desde el centro de salud, a la vez que dijo que ambos estuvieron casados hasta que en septiembre de 2021 decidió separarse y denunciarlo porque la "seguía a todos lados".

"No podía llegar tarde de trabajar, no podía juntarme con amigas, no podía hacer nada. Me decía que tenía estar en la casa y que él se ponía mal por lo que yo hacía. Me fui y me hizo un montón de cosas, pero nunca imaginé que iba a llegar a esto.

Una tiene que pagar lo que ellos hacen, siguen pasando cosas y recién hay justicia cuando te matan", aseveró. Por otro lado, la Policía de Viale realizó un allanamiento en la vivienda de Aguilar donde los los uniformados incautaron una maza, la cual habría sido usada por el agresor para romperle el teléfono a la joven y en el patio de la casa se halló un chip de celular que podría pertenecer al aparato de la víctima

SOC/KDV NA