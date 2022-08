Una mujer que viajaba en un transporte público en la ciudad entrerriana de Paraná, se bajó del vehículo y agredió verbal y físicamente a un inspector municipal alegando que, según ella, demoraba el tránsito.

Según informó El Diario de Entre Ríos, todo se inició cuando el trabajador, identificado como Facundo Vergara, detuvo la marcha de un colectivo frente a una escuela de la calle Santa Fe y, tras lo ocurrido, el hombre radicó la denuncia en Comisaría Primera de la capital de Entre Ríos.

Desde el Municipio, confirmaron que Vergara cumplía con su tarea de ordenar el tránsito en la zona de ingreso al colegio, priorizando el tránsito peatonal y el ascenso de los niños a los transportes escolares cuando, ante la indicación para que un colectivo del servicio de transporte urbano detenga su marcha, del mismo descendió una mujer que insultó y lo agredió físicamente y el hombre terminó en el suelo.

Según testigos del hecho, la agresión ocurrió debido a que la pasajera afirmaba que el inspector atrasaba la marcha del colectivo, mientras que el inspector relató: "Todo sucedió cuando una mujer se bajó del colectivo y me comenzó a agredir porque estaba demorado el tránsito".

"Yo le explique la situación y que se corriera del medio de la calle porque estábamos haciendo la prevención de los transportistas de la escuela", expresó, a la vez que dijo que la mujer comenzó a agredirlo verbalmente y señaló lo que ocurrió cuando la quiso apartar de la calle.

"Me pegó con su bastón, primero en la columna y luego en las piernas, dejándome un dolor muy fuerte. Cuando me caí en la calle, me quería seguir pegando y, gracias a los padres de los alumnos, me socorrieron y no pasó a mayores", aseveró. SOC/KDV NA