Una madre confesó a la Policía que enterró a su hija de 5 años en el jardín de su casa por temor, luego de que la nena muriera ahogada mientras comía. Fuentes policiales informaron que el hecho se produjo en una vivienda de la localidad bonaerense de Villa Ballester, hasta donde llegaron los uniformados luego de que familiares de la mujer, de 27 años, señalaran que hacía meses que no veían a la pequeña. Los efectivos encontraron una caja de madera, rellena de concreto, con el cadáver de la niña adentro, nylon de por medio, en esa zona del partido de San Martín. La madre confesó en la indagatoria que era su hija, que meses atrás se murió ahogada mientras ingería alimentos y que decidió enterrarla para evitar que la culparan a ella de un homicidio

"Se me broncoaspiró, me asusté", reveló la mujer ante la Policía. Los antecedentes de la acusada no son buenos, ya que perdió antes la tenencia de dos de sus hijos, los cuales son ciados por la abuela. La mujer quedó detenida, mientras que en las próximas horas se realizará la autopsia para determinar si la nena fue o no asesinada. Se estima que la data de muerte sería de mediados de agosto, según trascendió. El caso está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 3 y se investigan las causales de muerte, aunque en un principio se sospecha que al morir así la pequeña, su madre "se asustó" ante el deceso repentino de su hija y no supo qué hacer. GAM NA