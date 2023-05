Una joven fue arrollada por una formación del Subte A, por lo cual fue trasladada a un hospital porteño y debió ser intervenida por una de las lesiones sufridas, aunque se encuentra fuera de peligro. La mujer, de unos 20 años de edad, cayó a las vías en la estación Carabobo de esa línea de subterráneos, en un supuesto intento de suicidio. Poco después fue socorrida por personal del SAME y Bomberos, y trasladada al Hospital Piñero, ubicado en el barrio de Flores, con politraumatismos graves y una fractura expuesta en el brazo derecho. La chica fue intervenida por la fractura y quedó internada "en observación" a la espera de su evolución, pero las autoridades del nosocomio informaron que su vida no corre riesgos. Por otra parte, el personal de la línea A se adherirá al paro programado para mañana por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (Agtsyp), entre las 13 y las 16. A través de un comunicado, la entidad gremial informó además que se abrirán los molinetes de 12 a 13 en las estaciones San Pedrito y Plaza de Mayo, de la línea A; y en Retiro y Constitución, de la línea C. MAC/GAM NA